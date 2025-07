Matkaopas Sabahin merien ja riuttojen suojeluun

Oletko monien eri puolilla maailmaa olevien tapaan alkanut naputella kannettavaa tietokonettasi käyntikohteiden etsimiseen, helpottunut siitä, että kansainvälisen matkailun normaali tunne on palannut ja haaveiletko vihdoinkin matkasta, jota aloitit suunnittelemaan vuosia sitten? Kirjoitatko Googleen termejä, kuten saarimatkat, sukelluspaikat ja meren elämä, vai teetkö haun Instagramissa hashtageilla #ranta, #meri ja #luonto?

Jos näin on, älä unohda lisätä tätä tunnistetta luetteloosi: Sabah. Sabahilla on 4,500 XNUMX kilometriä rantaviivaa (saarit ja laguunit mukaan lukien), ja siellä on paljon tarjottavaa koskemattomilla rannoillaan ja lumoavalla vedenalaisella elämällä. Mutta maailmankansalaisena, johon ilmastonmuutoksen vaikutukset vaikuttavat, sinun on kysyttävä itseltäsi – ja tämä on viimeinen kysymyksemme, lupaan – kuinka matkasuunnitelmani vaikuttavat valtamereen? Ja sitten sinun on tehtävä valinta.

Ocean Dayn lähestyessä kehotamme sinua kaivaa syvemmälle, kun suunnittelet minne mennä ja mitä tehdä. Ole vastuullinen matkustaja. Opi yhteisöistä, joiden elämä on niin monimutkaisesti sidottu meriemme luonnonvaroihin. Ymmärrä, miksi ankarat tuomitseminen tavasta, jolla he laittavat ruokaa pöytäänsä, ei tuo mitään ratkaisuja, jotka suojelevat arvokasta meren elämäämme, ja ota sitten selvää, mitä tekee. Auta suojelemaan sekä rikasta meren biologista monimuotoisuuttamme että Sabahin kulttuurin aineettomia puolia, samalla kun rastitat kohteita valtameren lajien ja meren eläinten must-see -luettelostasi.

Tässä on lyhyt luettelo, jolla pääset alkuun.

Palauta jättiläissimpukat, palauta riutat

Vierailu Tunku Abdul Rahman Parkissa antaa sinulle täydellisen mahdollisuuden saada jalat kastumaan, jos et aio lähteä kauas Sabahin pääkaupungista. TARP on saarijoukko, joka sijoittuu Kota Kinabalun mantereen vesille ja sen suurimmalla Gayan saarella on MERC, Meriekologian tutkimuskeskus. Palkittu ympäristökasvatuspaikka, keskuksen vierailijat voivat osallistua tunnin mittaiselle opastetulle kierrokselle tai viettää koko päivän meribiologin kanssa, oppia omakohtaisesti jättiläissimpukoiden tuottamiseen ja palauttamiseen sekä ymmärtämään niiden ekologista merkitystä riutoillamme.

Matkaopas Sabahin merien ja riuttojen suojeluun 8

Jättisimpukoilla on valtava rooli meriveden suodattamisessa, mikä auttaa torjumaan liiallista leväkukintaa. Kuva luotto: MERC

Rekisteröidy EcoDiveriksi

Vaikka se on vähän matkaa Mantananiin (puolitoista tuntia autolla Kota Kinabalusta, jota seuraa toinen tunti venematka), sen koskemattomat turkoosit vedet ja upea luonnon kauneus tekevät siitä matkan arvoisen. Matkailu kasvoi saarella reippaasti, ja vaikka tämä avasi asukkaille lisää mahdollisuuksia ansaita tuloja, tarve matkailua, luonnonsuojelua ja yhteisön kehittämistä yhdistäville aloitteille tuli erittäin ilmeiseksi. Reef Check Malesian hankkeita Mantananilla pyrkivät parantamaan yhteisöjen toimeentuloa valmiuksien kehittämisen ja osaamiskoulutuksen avulla, parantamaan heidän hyvinvointiaan jätehuollon avulla ja lisäämään tietoisuutta riuttojen suojelun eduista.

Matkaopas Sabahin merien ja riuttojen suojeluun 9

Sertifioidut ekosukeltajat on koulutettu tekemään Reef Check -tutkimuksia, jotka suoritetaan vuosittain riuttojen terveyden seuraamiseksi, mukaan lukien Mantananissa. Kuva luotto: Reef Check Malesia

Tukea naisten pyrkimyksiä tuotteiden monipuolistamiseksi

Monissa osissa maailmaa naisilla on ratkaiseva rooli luonnonvarojen hallinnassa, ja sama koskee Sabahin saariyhteisöjä. Katso vain pohjoiseen Tun Mustapha Parkin monikäyttöiseen merensuojelualueeseen, jossa joukko naisia ​​on kokoontunut yhteen työstämään LA'NU, rekisteröity yhteisö, joka valmistaa saippuaa käytetystä ruokaöljystä. Sen lisäksi, että he täydentävät ensisijaista tulolähdettään ja vähentävät siten riippuvuuttaan kalatuloista, nämä naiset myös ohjaavat osan voitoistaan ​​yhteisöjensä hoitamiin suojelutoimiin.

Samoin Sempornassa, Sabahin kaakkoisrannikolla sijaitsevassa pikkukaupungissa, joka tunnetaan porttina Sabahin sukellussatamiin, Women of Omadalin (WAPO) jäsenet pyrkivät parantamaan tuloturvaansa edistäen samalla ympäristötietoisuutta ja -suojelua. Yhdistys rekisteröitiin vuonna 2012 WWF-Malesia tuella ja tähän päivään asti jäsenet jatkavat aktiivista toimintaa tuottaa ja edistää käsityötä, jotka ovat herättäneet henkiin kudontaperinteitä pandanuspalmun lehtiä käyttäen ja tutkineet uusia malleja ja tuotteita laajentaakseen käsityötarjontaansa. WAPOlla on myös oma yksikkö, joka partioi Omadal Islandin rannoilla kilpikonnien salametsästyksen estämiseksi.

Matkaopas Sabahin merien ja riuttojen suojeluun 10

LA'NU-yrittäjä Juliana leikkaa sitruunaruohoa, joka on saippuan valmistuksessa käytetty ainesosa. Kuva luotto: Norcy BeautyLab

Matkaopas Sabahin merien ja riuttojen suojeluun 11

Pinamak (katkaravut) -kuviolla kudottu matto, jonka on valmistanut Women of Omadal. Kuva luotto: Roziah Jalalid/WAPO

Ota yhteyttä ja tue yhteisövetoisia aloitteita

Vain 20 minuutin päässä kansainvälisesti tunnetulta Sipadanin saarelta on Mabul, sukelluskohde, joka houkuttelee sekä kansainvälisiä että paikallisia sukeltajia, jotka ovat kiinnostuneita harvinaisista ja ainutlaatuisista makroeläimistä. Valitettavasti sen rannoille ja vesille vetäytyneiden turistien suuri määrä aiheuttaa saarelle ekologisia paineita, minkä vuoksi on ratkaisevan tärkeää lisätä saaren sietokykyä resurssien jatkuvasti kasvavaa kysyntää ja ilmastonmuutosta vastaan. Tämän tunnustaen, Vihreä Semporna luotiin alustaksi, joka antaa nuorille ja paikallisyhteisölle mahdollisuuden osallistua erilaisiin ympäristönsuojeluhankkeisiin. Vapaaehtoiset kuntouttavat aktiivisesti koralleja, parantavat johtamistaitojaan koulutuksen avulla, oppivat elokuvanteon taitoa jakaakseen yhteisötarinoitaan, etsivät ratkaisuja Mabulin vesipulaan ja paljon muuta!

Matkaopas Sabahin merien ja riuttojen suojeluun 12

Mabulin nuorten tekemän Climate Stories -lyhytelokuvan ensimmäinen leikkaus pidettiin paikallisessa moskeijassa, ja siihen osallistui yli 100 saarelaista. Kuva luotto: Green Semporna

Palauta koralliriutat Sempornan edustalla

Noin 30 kilometriä Sempornasta koilliseen on Pom Pomin saari, Trooppinen tutkimus- ja suojelukeskusTRACC, merikilpikonnien suojelemiseen ja vahingoittuneiden koralliriuttojen ennallistamiseen keskittynyt organisaatio. TRACC:n toteuttamat ohjelmat vaihtelevat kahdesta viikosta yli neljään kuukauteen, ja niihin voi sisältyä toimia, kuten keinotekoisten riuttojen luominen ekologisen toimivuuden palauttamiseksi, tieteellisten tutkimusten ja selvitysten tekeminen kokonaisvaltaisen kuvan saamiseksi meriympäristöstä, orjantappuraisten meritähtien poistaminen vahingoittuneet riutat selviytyäkseen ja kasvaakseen, ja paljon muuta. Loistava ohjelma, jos haluat aktiivisesti kunnostaa riuttoja ja jos et ole vielä sertifioitu sukeltaja, TRACC tarjoaa PADI-kursseja, jotka saavat sinut liikkeelle.

Matkaopas Sabahin merien ja riuttojen suojeluun 13

Pom Pom -saaren edustalla kukoistaa keinotekoisia riuttoja, jotka on suunniteltu korallimuodostelmien palauttamiseksi. Kuva luotto: Robin Philippo/TRACC Borneo

Vieraile merensuojelualueella

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on Sugud Islands Marine Conservation Area, Sabahin itärannikolla sijaitseva alue, johon kuuluvat Lankayanin, Billeanin ja Tegapilin saaret. SIMCA on yksityisesti hallinnoima Reef Guardian, jonka perimmäisenä tavoitteena on tasapainottaa matkailun ja luonnonsuojelun tarpeet. Omistautuneet tiimit seuraavat kilpikonnien pesimätoimintaa, edistävät kilpikonnien suojelutietoisuutta vierailijoidensa keskuudessa ja tekevät riuttatutkimuksia seuratakseen riuttojen terveyttä. Lisäksi kalastusrajoitusten toimeenpano mahdollistaa kalakantojen menestymisen sekä suojelualueen sisällä että sen ulkopuolella.

Matkaopas Sabahin merien ja riuttojen suojeluun 14

SIMCA:n vierailijat voivat tukea Reef Guardianin suojelutoimia ottamalla käyttöön pesän.

Kuva Kuva: Achier Chung/Reef Guardian

Saatat myös olla kiinnostunut tietämään, että SIMCA:n lähellä on Turtle Islands Park, meripuisto, joka julkaistiin vuonna 1977. Selingan Islandin vierailijat, yksi puiston kolmesta saaresta, ovat onnekkaita nähdessään kilpikonnia pesivän päivittäin ja heillä on mahdollisuus osallistua kilpikonnan adoptio-ohjelmaan.

Se on sinun käsissäsi. Mikään toimenpide ei ole liian pieni. Mikään yritys ei jää arvostamatta. Mukauttaen ikivanhaa sanontaa, jalanjälkiäsi lukuun ottamatta, kehotamme sinua jättämään positiivisen vaikutuksen riuttoihimme. Ja ei, emme ehdota, että astut koralliemme päälle!

Nähdään Sabahissa.

Robin Philippoin kirjoittama