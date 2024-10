Antennarius Frogfish -pääkaupunki Filippiineillä

Dauin & Zamboangita, Negros Oriental, Filippiinien Antennarius Frogfish -pääkaupunki!

Antennarius-lajin signaalit!

Vieheensä viehätys. Tämä valloittava otus, joka on kaikkien aikojen suosikki sukeltajien keskuudessa, ylittää pokerikasvonsa ja tunnusomaisen haukottelunsa.

Vedenalaisen valokuvauksen harrastajien ja kokeneiden sukeltajien hyvin tuntema kala on useimmille kuvitteellinen ja muille fantasialöytö.

Sammakkokala kiertää riutta käyttäen suihkumaista propulsiovoimaa sen rintaevien alla olevien aukkojen kautta. Jos se ei puttaile kuin hankala ilmapallo, se voi myös lähteä kävelylle rinta- ja lantioneväillään.

Kuva: Analynne Sison (Spotter Trainer & toimitusjohtaja Silver Reef Dive Resort).

Dauin & Zamboangita, Negros Orientalissa, on laaja valikoima sammakalalajeja, jotka asuvat niiden rannikolla ja viereisellä Apo-saarella. Täällä vesillämme on dokumentoitu 12 sammakkokalalajia, jotka ovat erittäin kysyttyjä sukeltajien taholta, ja ainakin 13 lajia on levinnyt Visayasille, Filippiinien keskialueelle.

Äskettäin Silver Reef Dive Resortin toimitusjohtaja ja Spotter Trainer yhdessä Daniel Gearyn kanssa, meribiologi, joka tunnetaan nimellä "Dr. Frogfish”, joka on tutkinut Frogfishsia 10 vuotta, dokumentoi Hispid/Shaggy Frogfish Zamboanguitassa, Dauinin naapurikaupungissa, joka tunnetaan Negros Islandin sukelluspääkaupunkina Filippiineillä. Pitkän tutkimuksen jälkeen uskotaan, että tämä on hyvä mahdollisuus, että tämä on ensimmäinen dokumentoitu tämän lajin havainto Negros Orientalin maakunnassa.

Useat sukellusoppaat vahvistavat mahdollisen havainnon vuonna 2010, mutta sen tueksi ei ole valokuvia. Lähes kaikki verkossa olevat valokuvat, mukaan lukien sijainnit, ovat Indonesiasta, eikä yhtään (oikein tunnistettua) löydetty Filippiineiltä, ​​joten tämä saattaa olla ensimmäinen, ellei yksi ensimmäisistä, dokumentoiduista tämän lajin havainnoista maassa. Tämä todellakin oli eeppinen löytö Randall Gunnilta, Dauiniin muuttaneelta tekniikkasukeltajalta, jonka kotiriutalla asuu nämä kirkkaankeltaiset, mangomaiset sammakalaat. Eräs paikallisista taiteilijoistamme, Alma Zosan, joutuu muuttamaan Visayas-sammakkokalat -julisteeseensa sisällyttämään tämän 13. lajin.

Sammakkokalojen kausi Dauinissa ja Zamboanguita Negros Orientalissa alkaa yleensä helmikuun tienoilla ja kestää noin elokuuhun, mutta luonto suunnittelee oman kulkunsa, joten tämä on vain keskiarvo. Jotkut ilmestyvät hieman aikaisemmin, kun taas toiset saapuvat myöhään ja viipyvät pidempään, mikä tarkoittaa, että on muutamia, jotka pysyvät paikoillaan niiden löytämiseksi, jotka tietävät, missä he piiloutuvat tai jotka osallistuvat tohtori Frogfishin suunnitelluille erikoiskursseille.

Meillä vieraili äskettäin Daniel Geary, "Dr. Frogfish", joka sukelsi kanssamme valokuvaamaan näitä Hispid/Shaggy Frogfish -kaloja ja pystyi keskustelemaan sammakalasta, erityisesti siitä, mitkä ovat hänen suosikkilöytönsä ja mitkä käytökset ovat hänelle mieleenpainuvimpia.

”Minulla on muutama erittäin mieleenpainuva löytö Frogfishista. Kaikkien aikojen paras löytöni, jota ei luultavasti tule kärjessä, oli vuonna 2016. Matkustin Amboniin Indonesiaan vihjeellä, että siellä oli todennettuja havaintoja Psychedelic Frogfishista. Minulla oli onni nähdä kaksi heistä toisella sukelluksellani.

Toinen uskomaton löytö tehtiin Malapascuassa, Filippiineillä vuonna 2022. Siellä suosikkini paikallinen opas vei minut yhdelle hänen salaisista alueistaan ​​kahden ylimääräisen oppaan kanssa ja löysimme marmorisuisen sammakkokalan… munien kanssa! Vielä kehittyvät munat olivat lähes täysin muodostuneita, täydellisiä kopioita aikuisten versioistaan.

Yksi kaikkien aikojen suosikkilöydöistäni, rehellisesti sanottuna, oli tämä Hispid/Shaggy Frogfish -pari. Asuin Dauinissa lähes 10 vuotta enkä koskaan nähnyt yhtäkään. Nämä kaksi sammakkokalaa sattui löytymään, kun olin vierailulla kaksi viikkoa, täydellinen ajoitus.

Olen nähnyt paljon Frogfish-käyttäytymistä, mutta muutama erottuu joukosta. En ole koskaan nähnyt sammakalakannibalismia, vaikka olen nähnyt sitä yrittäneen. Lempikäyttäytymiseni, jonka olen nähnyt, oli kahden Clown/Warty Frogfish -parittelu. Pystyin katsomaan heidän flirttailevan, uivan ylös, parittelevan ja katselin munalautan kelluvan pois. Toinen sammakkokalan uros juoksi kivien yli muutamaa sekuntia myöhemmin, valitettavasti liian myöhään juhliin.

Rakastan aina nähdä sammakkokalaurokset yrittävän flirttailla naaraan kanssa. Urokset rakastavat nostaa ylös kaikki evät ja ravistaa vartaloaan kaikkialla, kiusallista sammakkokalatanssia. En ole varma, miksi he tekevät sen, mutta se on aika hauskaa katsottavaa.

Sammakkokalan saalistus on harvinainen näky, mutta myös herkku. Olen nähnyt sammakkokalojen syövän erilaista saalista, ampiaisista lohikäärmeisiin ja kardinaalikaloihin. Lempisaalistani, jonka olen nähnyt, oli BBC:n Planet Earth -elokuvan kuvauksissa Dauinissa, jossa näimme klovni-sammakkokalan syöksyvän ylös pienen leijonakalan, piikit ja kaikki.

