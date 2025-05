Apo-saari ja Dauin-sukellus

Apo-saaren ja Dauinin sukellus AivyMaes Divers Resortin kanssa

Jos haaveilet eloisista korallipuutarhoista, kristallinkirkkaissa vesissä ajelehtivista merikilpikonnista ja maailmanluokan mudansukelluksesta, olet oikeassa paikassa. Apo-saari ja Dauin, kaksi Filippiinien arvostetuimmista sukelluskohteista. Negros Orientalin rannikolla sijaitsevat kohteet, jotka on jatkuvasti arvioitu maailman kymmeneksi parhaaksi sukelluskohteeksi, lupaavat unohtumattoman vedenalaisen seikkailun – eikä ole parempaa tapaa kokea sitä kuin AivyMaes-sukeltajat kätevästi keskellä Dauinin rantavain 5 km venematkan päässä Dauinista Apo-saari, ja se on maailmanlaajuisesti tunnustettu terveistä koralliriutoistaan ​​ja poikkeuksellisesta meren biologisesta monimuotoisuudestaan.

Dauinin sydämessä sijaitseva AivyMaes Divers asettaa uuden standardin mertensuojelulle ja aidosti kestävälle matkailulle.

Missiomme perustuu Filippiinien elinvoimaisten meriekosysteemien säilyttämiseen koulutuksen, voimaannuttamisen ja yhteistyön avulla. Kiitos ISC:n toimitusjohtaja Barry ColemanViisi täyttä apurahaa on jo lahjoitettu, joiden avulla lahjakkaat nuoret paikalliset voivat ryhtyä merimatkailun johtajiksi. Koulutetaan paikallisia vähäosaisia ​​nuoria/nuoria aikuisia – ei vain ammattimaisiksi sukellusmestareiksi/erikoistuneiksi otushavaitsijoiksi ja -ohjaajiksi, vaan myös kansalaistieteilijöiksi, jotka ovat omistautuneet valtameriemme suojelemiselle tulevien sukupolvien ajan.

Työskentelemme tiiviisti Dauinin kunnan kanssa tunnistaaksemme heikommassa asemassa olevia nuoria miehiä ja naisia ​​ja tarjotaksemme heille sukellusalalla menestymiseen tarvittavia taitoja ja tietoja. Näistä henkilöistä puolestaan ​​tulee mentoreita ja roolimalleja, jotka inspiroivat muita samanlaisista taustoista tulevia omaksumaan ja suojelemaan ainutlaatuista meriympäristöään ja samalla luomaan palkitsevan uran.

"Paikalliset kouluttavat paikallisia" — se on kestävän ekomatkailun mallimme, ja se toimii.

Apo-saari on nimetty merensuojelualueeksi (MPA) vuodesta 1982, se on esimerkki onnistuneesta yhteisöjohtoisesta luonnonsuojelusta – uraauurtavan meribiologin ansiosta Tohtori Angel Alcala, ”suojeltujen merialueiden isä”. Alueella kasvanut tohtori Angel Alcala vakuutti hieman skeptiset paikalliset asukkaat siitä, että suojelualueen perustaminen hyödyttäisi ympäröiviä kalakantoja.

Hänen teoriansa mukaan aikuisia kaloja leviäisi suojelualueelta ympäröivälle alueelle, jossa suojelualue toimisi suojana kaloille, jotka voivat paeta, kasvaa aikuisiksi ja kutea. Suojelualueella kutevat kalat tuottaisivat toukkia, jotka virtaukset kuljettavat muihin riutan yhteisöihin. Kyseessä on todellinen merensuojelun menestystarina Filippiineillä ja Filippiinien vanhin yhtenäinen merensuojelualue, joka tekee tästä pienestä saaresta makrovalokuvien ja laajakulmakuvien paratiisin!

Tämä pieni ja pieni saari on ollut tärkeässä roolissa koko maan merensuojelutoimien muokkaamisessa. Itse asiassa tänne perustetun yhteisöpohjaisen suojelualueen menestys on ollut niin suuri, että se on inspiroinut vastaavia hankkeita kaikkialla Filippiineillä ja jopa maailmanlaajuisesti. Tämän seurauksena Filippiineillä on tällä hetkellä yli 1,500 1 pientä merensuojelualuetta, jotka paikallisyhteisöt ovat perustaneet haluten jäljitellä Apo-saaren menestystä. Suojeltujen merensuojelualueiden onnistuneen täytäntöönpanon seurauksena sukellusturismi kukoisti, ja Filippiinit äänestetään nykyään jatkuvasti maailman parhaaksi sukelluskohteeksi.

Apo-sukelluskohteiden parhaat kohteet: Chapel Point –Dramaattinen seinäsukellus, jossa on upeita korallimuodostelmia ja usein havaintoja merikilpikonnista, jack-parvista ja satunnaisista barrakudoista. Pehmeät ja kovat korallit viihtyvät täällä yhdessä vapaakiduskalojen ja riuttakalojen kanssa. Cogon Point-Tunnettu voimakkaista virtauksistaan, mikä tekee siitä jännittävän ajosukelluskokemuksen. Näet suuria parvia kaloja, kuten trevally-, snapper- ja fusilier-kaloja, sekä terveitä korallipuutarhoja ja joskus ohikulkevia pelagisia kaloja. Paras keskitason ja edistyneille sukeltajille.

Rock Point itä ja länsi – Loiva sukellusretki, jossa on paljon makroelämää, kuten skorpionikaloja, sammakkokaloja ja erilaisia ​​vapaakiduskotiloja. Pehmeät koralliviuhkat ja merivuokot koristavat merenpohjaa. Loistava valinta valokuvaajille, sillä loivat rinteet ovat ihanteellisia kilpikonnien ja värikkäiden riuttakalojen bongaamiseen. Pyhäkkö-Tämä on osa merensuojelualuetta ja tarjoaa saaren koskemattomimmat korallit. Meressä on runsaasti elämää: merikilpikonnia, sädekaloja ja papukaijakaloja. Pääsyä riutalle on rajoitettua suojellakseen sitä; joskus sallitaan vain snorklaus.

Tutustu Dauinin taikaan , Maailmankuulu mudan sukeltamisestaDauinin merensuojelualueet

Vain lyhyen ajomatkan päässä Dumagueten kunnasta Dauin— on laajentanut mertensuojelutoimiaan perustamalla yli 40 vuoden aikana rannikolleen useita merensuojelualueita (MPA). Nämä MPA:t ovat paitsi elvyttäneet paikallista kalastusta, myös vauhdittaneet ekomatkailua, ja MPA-maksut auttavat varojen hallinnassa ja kalastuskieltosääntöjen valvonnassa. Sukeltajat puolestaan ​​tukevat kestävää matkailua yksinkertaisesti tekemällä sitä, mitä he rakastavat – sukeltamalla.

Toisin kuin monet yksinomaan koralliriuttoihin keskittyvät suojelualueet, Dauinin merensuojelualueet kattavat myös meriheinäkasvustoja ja hiekka-/kivikkorinteitä – erinomaisia ​​mudansukellusympäristöjä, jotka ovat tehneet Dauinista maailman sukelluskartan kärjen. Mustahiekkaisista rinteistään tunnettu Dauin tarjoaa mahdollisuuden kohdata uskomattoman määrän harvinaisia ​​ja omituisia merieläimiä: matkivia mustekaloja, näyttäviä seepioita, sammakkokaloja, merihevosia, aavepiippukaloja ja lukemattomia vapaakiduskotiloiden, katkarapujen ja rapujen lajeja. Nämä monimuotoiset ekosysteemit ovat myös tärkeitä ruokailupaikkoja kilpikonnille ja muulle meren megafaunalle.

Dauin ylpeilee 29:llä 33 tunnetusta sammakkokalalajista – tämä erityispiirre on esillä mm. BBC:n Planeetta Maa III, jakso 2, joka korosti alueen rikasta luonnon monimuotoisuutta. Rannikolla sukeltajat johtavat erikoistuneita "otustenetsintöjä", joita ohjaavat asiantuntevat bändärit, joilla on tarkka silmä löytää pienimmätkin ja vaikeasti tavoitettavat vedenalaiset olennot. Tämä tekee Dauinista ehdottoman vierailukohteen niin vedenalaisille valokuvaajille kuin makrosukelluksen harrastajillekin.

Suosituimmat sukelluskohteet Dauinissa: kaikki ovat AivyMaes Divers Resort Housen riuttakohteita, kätevät sukellukset kävellen rannalle

Sijaitsee kaupungin sydämessä Dauinin Rannalla sijaitseva AivyMaes Divers tarjoaa kätevän suoran pääsyn (kävellen) Dauinin maailmankuuluille mudansukelluskohteille, mukaan lukien heidän kuuluisan AivyMaes House Reef -taloriuttansa, joka tunnetaan nimellä Población 1 Dauin North Marine Sanctuary, jota on suojeltu yli 40 vuotta. Tämä kohde kuhisee ainutlaatuisia makroeliöitä, mikä tekee siitä vedenalaisten valokuvaajien paratiisin, makroparatiisin ja laajakulmaparatiisin merielämän harrastajille.

Dauin North & South – Rannalla sukellus / Muta Syvyys5–25 m rinnettä mustaa hiekkaa, jossa on hajallaan olevaa roskaa ja keinotekoisia rakenteita, jotka houkuttelevat otuksia, kuten sammakkokaloja, piippukaloja, vapaakiduskotiloja ja merihevosia mustekala (mukaan lukien mimic ja wonderpus) Erinomainen makrokuvaukseen valokuvaus ja yösukellus.

Masaplodin suojelualue – eloisa riutta, jossa satunnaisia ​​kilpikonnien havaintoja Koralliriutta / Merisuojelualue Syvyys5–30 m – Eloisa riutta, jossa on runsas korallipeite ja parvikalaa. Fusiliereja, napsijoita, kilpikonnia, mureenoja. Erinomainen näkyvyys, hyvä sekä makro- että laajakulmakuvaukseen.

Autot ja Ginama-an - Syvyysalue: 24–28 metriä Hylkykaloja etsivä sivusto kuhisee makroeliöitä ja riuttakaloja, kuten leijonakaloja, mureenoja, sinitäplärauskuja, sammakkokaloja, haamupiippukaloja, meriperhosia, posliinirapuja, harlekiinihaamupiippukaloja, krokotiilikaloja, keisarinenkelikaloja ja vapaamatkustajakaloja. Hylyt itsessään ovat usein peittyneet värikkäisiin koralleihin, sieniin ja meriviuhkoihin, jotka tarjoavat erinomaisia ​​mahdollisuuksia... vedenalainen valokuvaus.

Oletpa sitten kokenut sukeltaja tai aloittelija, joka haluaa tutustua vedenalaiseen maailmaan, Dauin tarjoaa vertaansa vailla olevia sukellusmahdollisuuksia. AivyMaes-sukeltajat Tarjoamme poikkeuksellisia palveluita, asiantuntevaa ohjausta ja yhteistä sitoutumista merten suojeluun. Valitsemalla sukeltajaksemme et ainoastaan ​​lähde unohtumattomalle seikkailulle, vaan tuet myös pyrkimyksiä suojella ja säilyttää valtameremme tuleville sukupolville. Heidän kokeneet sukellusmestarinsa ja -ohjaajansa ovat koulutettuja eläinbongaajia, mikä varmistaa, että vierailla on rikastuttava ja ympäristötietoinen sukelluskokemus.