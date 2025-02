Otuksia on runsaasti Muck Diving Hotspot Dauinissa

Muck Diving on tärkeä toimiala Dauinissa, joka esittelee useita merensuojelualueita ja tarjoaa joukon upeita otusten täyttämiä sukelluspaikkoja.

Chris Hiem (toimitusjohtaja Sea Explorer's Philippines) perusti ensimmäisen sukelluskeskuksen Dauiniin vuonna 1986 ja aloitti rannikon monimuotoisen meren asukkaan mainostamisen.

Very soon after macro valokuvaus enthusiasts and lovers of rare species, such as frogfish, flamboyant cuttle fish, Nudibranchs, seahorses plus many more, came from all over the world to discover these exotic critters and take award winning macro images. DAUIN is now famous for its diversity boasting 29 out of the worlds 33 frog fish species.

Dauinin mustilla vulkaanisilla rannoilla on yli 20 sukelluspaikkaa. Kaikki hyvin lähellä AivyMaes Divers Resortia.

Aloittaen pohjoisesta etelään, voisin kuvailla kaikkia upeita sukelluskohteita, kuten Mainit, San Miguel - pohjois ja etelä, Talisay, Sahara Point, Bonets Corner, Dauin Sanctuary - pohjoisessa ja etelässä, Ginama Point, Bahura ja Pyramidit, mutta yksi, joka ansaitsee erityismaininnan, on Masaplod - pohjoinen ja etelä.

Tämä tietty sukelluskohde tarjoaa yhden monimuotoisimmista eläimistä. Nähtävänä on niin monia lajeja, mukaan lukien merihevosia, useita sammakalalajeja (yksi suosikeistani), ihmepussia, miimikkeitä ja siniset rengasmustekalat; lyhyesti sanottuna se on poikkeuksellinen paikka.

Toinen alueen upeimmista sukelluskohteista on AviyMaes Divers Resort Housen riutta, joka on suoraan lomakeskuksen edessä ja joka voidaan tehdä erittäin kätevänä rantasukelluksena. Dauin Nth Reef/Car Wrecks -sukellus on paikka, jossa planeetta maa 2, jakso 2, Frog fish -erikoiskuva kuvattiin kahden suuren Commerson Frogfishin ollessa lähellä toisiaan.

Apo-saari

Dauin ei kuitenkaan tarkoita vain mukkasukellusta. Apo Island on vain 30 minuutin venematkan päässä Dauinin rannikolta. Saari on ollut nimetty merensuojelualueeksi (MPA) vuodesta 1982. Tämä johtuu meritutkijan tohtori Angel Alcalan ponnisteluista.

Hän varttui alueella ja vakuutti hieman skeptisiä paikallisia siitä, että suojelualueen perustaminen hyödyttäisi ympäröivää kalastusta, ja se perusti ensimmäisen merisuojelualueen Filippiineille. Dauin seurasi pian, kuten monet muutkin kohteet Visayasissa luoden nykyisen maailmanluokan makrotaivaan ja laajakulmasukelluskohteen.

Niille, jotka rakastavat majesteettisia ja värikkäitä riuttoja, jotka ovat täynnä pehmeitä merikilpikonnien asuttamia koralleja ja eri lajien pelagisia lajeja, Apon saari, noin 12 km Dauinista, on oikea paikka. Tämä on ikoninen sukelluspaikka ja yksi Filippiinien kuuluisimmista sukelluspaikoista, jotka on usein luokiteltu maailman parhaiden sukellusten joukkoon.

Aposaaren ympärillä olevilla terveillä riutoilla on yli 400 dokumentoitua korallilajia – se on 65 % maailman korallien yhdestä paikasta! Tällä saarella on useita sukelluskohteita, jotka suoritetaan päivän virtausten mukaan, kuten kuuluisa Rock Point – itä ja länsi, Mamsa Point, Cogon Baluarte, Chapel Point, Coconut Point, Cars and Tires Point mm.

AivyMaes Divers Resort järjestää päivän retken, joka tapahtuu perinteisellä paikallisella veneellä, jossa on mukavat istuimet ja kylpyhuone. Voit nauttia 3 sukelluksesta saarella. Se sisältää aamiaisen, lounaan ja juomat, ja palaat lomakeskukseen noin klo 4, jolloin päättyy täydellinen päivä muistoilla täynnä vedenalaisia ​​kuvia.

Sukelluskeskus järjestää Apon saaren lisäksi myös yö- ja Blackwater-sukelluksia tilauksesta.

Topside Adventures

Mutta tässä ei ole kyse vain sukelluksesta. Voit myös vierailla vanhassa kirkossa, torilla, Casaroron vesiputouksilla, käydä vuoristoretkellä, vierailla sen mustilla hiekkarannoilla ja sen valkoisilla hiekkarannoilla Dauinin eteläisellä alueella Zamboanguitan ja Siatonin alueella, Apon rantojen lisäksi, joissa voit snorklata kaikissa eri paikoissa.

Kävely Dauinissa on erittäin mielenkiintoista, ja voit nauttia erinomaisista ruoista ravintoloissa ja baareissa, kuten Lokal Resto, Anahaw, Soga ja Frontemare, sekä upea italialainen pizzeria, joka sijaitsee aivan Dauinin rannalla. Jos sinulla on aikaa, suosittelen myös vierailua Dumagueteen katsomaan sen ranta-aluetta ja toria, jossa voi maistella herkullisia alueelta pyydettyjä mereneläviä.

Lyhyesti sanottuna suosittelen tätä helposti saavutettavaa sukelluskohdetta. Jos haluat "ilahduta itseäsi" -tyylin rennon ilmapiirin, suosittelen pysymään täällä AivyMaes Divers Resort Huoneissa on omat Deluxe Ac -kylpyhuoneet, Native Style Beach Huts tai Dorm Style -kotitalo, jossa on jotain koko perheelle, matkustavalle pariskunnalle tai yksin matkustavalle, joka ei riko budjettiasi . Jos haluat räätälöidyn henkilökohtaisen kokemuksen tervetulotoivotuksista jäähyväisiin, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen aivymaesdivers@gmail.com .