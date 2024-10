Hyviä uutisia – Orjantappurakruunu Meritähti

Meillä on jännittäviä uutisia upealta Mioskonin sukelluspaikalta Raja Ampatista. Kuukausien ajan seurattuamme Crown of Thorns -meritähtipopulaatiota (COTS) yhteiset ponnistelumme näyttävät tuottavan tulosta. Poimimme alueelta 33 Crown of Thorns -sukellusta huhtikuussa. Syyskuun lopulla, kun vierailet uudelleen sivustolla, löydettiin vain kaksi! Tämä lukujen merkittävä pudotus viittaa siihen, että tilanne on hyvin hallinnassa.

Miksi orjantappurakruunu meritähti on huolenaihe?

COTS on luonnollinen osa koralliriuttojen ekosysteemejä, mutta kun niiden määrä nousee, ne voivat aiheuttaa tuhoa. Nämä meritähdet ruokkivat korallipolyyppeja, jotka voivat aiheuttaa laajoja korallivaurioita suurina pitoisuuksina, mikä johtaa riutan hajoamiseen. COTS-epidemiat voivat laukaista esimerkiksi ravinnesaaste ja valtamerten lämpötilan nousu, jotka vaikuttavat korallien terveyteen ja tekevät niistä haavoittuvampia näille ahneille petoeläimille.

Värikkäistä koralleistaan ​​ja uskomattomista kalaparvistaan ​​tunnettu Mioskon on ollut suojelutoimien keskipiste. Huhtikuussa havaitsimme COTS:n nousun työmaalla, mikä johti nopeaan toimintaan. Poistotoimia järjestettiin korallien lisävaurioiden lieventämiseksi ja täysimittaisen taudinpurkauksen estämiseksi. Leikkauksen aikana poistettiin yhteensä 33 meritähteä.

Syyskuun sukelluksessamme vain kahden meritähteen määrä on lupaava merkki siitä, että toimenpiteet toimivat. Johdonmukainen valvonta, vastuulliset sukelluskäytännöt ja terveen riuttajärjestelmän ylläpitäminen ovat kaikki auttaneet tilannetta vakauttamaan. Vaikka pysymme valppaina, lukumäärän jyrkkä väheneminen osoittaa, että epidemia on toistaiseksi hallinnassa.

Vaikka nykyinen tilanne näyttää lupaavalta, tiedämme, että ekosysteemit ovat hauraita ja dynaamisia. Jatkamme COTS-väestön seurantaa klo Mioskon ja muut sukelluskohteet Raja Ampatissa. Tiimimme on valmis toimimaan tarvittaessa ripeästi riuttojen terveyden säilyttämiseksi.

