Dive Dauin -festivaali

Dive Dauin Festival & Underwater Photography Contest

Dive Dauin Festival, sen perustamisesta vuonna 2021, on vain muutamassa vuodessa tullut rikkain ja pian Filippiinien suurin kansainvälisesti tunnustettu "Vedenalainen makro- ja laajakulmavalokuvakilpailu Filippiineillä, jossa on yli 10,000 XNUMX dollaria käteistä ja palkintoja." lukemattomia lajeja nudibranchs, katkarapuja, merihevosia, haamupiippu kalaa ja runsaasti muita pieniä eläimiä, jotka löytyvät riuttoja pitkin mustaa hiekkaa rinteitä Plus, suurempi megafauna ja korallit.

Rannikkoa pitkin on perustettu merensuojelualueita riuttojen ja meriruohojen säilyttämiseksi. Nämä ovat kilpikonnien välttämättömiä ravintopaikkoja ja koteja muille näissä vesissä asuville ainutlaatuisille olennoille, ja niissä on 29 33 tunnetusta sammakalalajista (BBC Planet Earth 2 -jakson kaksi Frog Fish -erikoiskuvaa kuvattiin AivyMaes Divers Resort House Reefissä, joka tunnetaan nimellä Población 1 Dauin North, meren suojassa yli 40 vuotta). Sukelluskäytäntöjä valvotaan tiukasti, ja tuomarit hylkäävät valokuvaajat, jos heidän kuvissaan on merkkejä manipuloinnista tai eläinten stressistä.

Niille, jotka kaipaavat laajakulmaa tai hieman suurempaa merielämää, pieni Apo Island, joka sijaitsee vain 35 minuutin venematkan (5 km) päässä Dauinin rannoilta, on ollut nimetty merensuojelualueeksi (MPA) vuodesta 1982 lähtien. Vuonna 1982 meritieteilijä, tohtori Angel Alcala, suojeli paikallista skeptikkoa, joka varttui alueella. alue hyödyttäisi ympäröivää kalastusta. Hänen teoriansa oli, että aikuiset kalat leviäisivät suojelualueelta ympäröivälle alueelle, jossa suojelualue toimii suojana kalojen pakoon, kypsymiseen ja kutemiseen.

Suojellulla alueella kutevat kalat tuottaisivat toukkia, jotka virtaukset kuljettavat muihin riuttayhteisöihin. Todellinen merensuojelun menestystarina Filippiineillä, se on Filippiinien vanhin jatkuva merensuojelualue. Se auttoi muotoilemaan Dive Daiun -festivaalin makrokuvaajaksi ja laajakulmaparatiisiksi!

Tällä pienellä, pienellä saarella on ollut olennainen rooli koko maan merensuojelutoimien muovaamisessa. Tällainen on ollut tänne perustetun yhteisöllisen suojelualueen menestys, joka on inspiroinut vastaavia projekteja kaikkialla Filippiineillä ja jopa ympäri maailmaa, minkä suorana seurauksena Filippiineillä on tällä hetkellä yli 1,500 1 pientä merensuojelualuetta, jotka ovat perustaneet paikalliset yhteisöt, jotka ovat halunneet jäljitellä Apo Islandin menestystä. MPA:n onnistuneen täytäntöönpanon suorana seurauksena sukellusmatkailu kukoisti, ja Filippiinit äänestettiin nyt jatkuvasti maailman ykköskohteeksi.

Dive Dauin Festival (alunperin nimeltään Dive 7) -kilpailu välittää vahvan yhteisöpohjaisen kestävän ympäristöviestin paikallisten kanssa, paikallisten yritysten sukelluskaupat matkailuosasto, paikalliset LGU:t ja sukelluskeskukset järjestävät yhdessä siivouksia sekä rannalla että veden alla tuoden tapahtumaan ainutlaatuisen näkökulman. Jopa palkinnot on valmistettu kierrätetyistä ja kierrätetyistä materiaaleista.

Dive-operaattorit ottavat kilpailun erittäin vakavasti ja pyrkivät auttamaan asiakkaitaan "voittamaan" kategorian ja olemaan valokuvaajan ykkönen lomakohde. He tekevät kaikkensa ekosysteemiä häiritsemättä auttaakseen asiakkaitaan voittamaan! Kukaan ei ota sitä vakavammin Silver Reef Resort, joka pitää ennen tapahtumaa useita tunnettujen palkittujen vedenalaisten valokuvaajien isännöimiä työpajoja ja tarjoaa maailmanluokan vedenalaisen valokuvauksen tilat, mikä tekee heistä ammattivalokuvaajien tapahtuman ensisijaisen isännön.

Valokuvaajat kouluttavat myös sukellusoppaita, jotka opettavat heille tunnistamaan täydellisen kohteen, pienimmästä otuksesta täydelliseen laajakulmakuvaan tai eläimen käyttäytymiskuvaan. Tähän erikoisuuteen koulutettuja sukellusoppaita kutsutaan "Spottereiksi" ja he suhtautuvat ammattiinsa erittäin vakavasti, vartioivat tarkasti "harvinaisimpien otusten" salaisia ​​paikkoja ja jakavat ne vain asiakkaiden kanssa, minkä vuoksi on erittäin tärkeää valita, mihin lomakeskukseen varata varauksen ennen tapahtumaa.

Luonnollisesti parhaiden spottereiden parhaat varataan hyvissä ajoin ennen kilpailua. Vaihtoehtoisesti AivyMaes Divers Resort palvelee sekä aloittelijaa että ammattilaista tarjoten edullisen vaihtoehdon oleskeluun sekä aloittelijoille että ammattilaisille paketeilla, jotka eivät riko budjettiasi, ja työllistävät ammattimaisesti koulutettuja "otusten tarkkailijoita", jotka tekevät kaikkensa auttaakseen asiakkaitaan voittamaan. Kilpailu on levinnyt "otusten tarkkailijoille", joista jokainen kilpailee ollakseen paras ja saada asiakkaansa/lomakohteensa voittamaan!

Olitpa ammattimainen vedenalainen valokuvaaja, aloittelija tai välissä, Dive Dauin Festival tarjoaa jokaiselle jotakin ja voit voittaa joka vuosi suurempia, parempia palkintoja; yhdistettynä "World Class Diving" -sukellukseen, se on pakollinen sukelluskalenterisi. (Katso lisätietoja Scuba Diver Magazine ANZ -julkaisusta 73)