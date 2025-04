Mauritius Seagrass Meadow Nursery

Four Seasons Resort Mauritius Anahita Pioneers Marine Conservationissa ja Seagrass Meadow Nursery

Four Seasons Resort Mauritius Anahitassa ilmoittaa, että se on ensimmäinen lomakohde Intian valtamerellä, joka kehittää meriheinätarhan Barachoisiin, yhden metrin syvyyteen (40 tuumaa) suolaisen veden runkoon lähellä ruokailutiloja, ja siellä on tällä hetkellä yli 200 kasvinsyöjä- ja kaikkisyöjäkalaa. Tämä aloite on osa Blue Carbon Ecosystems Project: Restoration of Blue Carbon Ecosystems -projektia, jota tällä hetkellä johtaa Odysseon säätiö, paikallinen säätiö, joka kehittää merensuojeluprojekteja Mauritiuksella.

Projekti on osa Fonds Business Biodiversité Océan Indien (FBBOI) alla Varuna ohjelma, toteuttaja Ranskan asiantuntemus ja Ranskan hallituksen rahoittama kautta l'Agence Française du Développement (AFD) ja yhteistyössä kanssa Association pour le développement kestävä, Asenne Säätiöja Fondation Solidarité Eclosia – organisaatiot, jotka toteuttavat suojeluprojekteja Intian valtamerellä ja maailmanlaajuisesti.

Rick-Ernest Bonnier, Resort Ocean Environment Manager, selittää: "Seagrass Nursery on pilottiprojekti, jonka tavoitteena on ennallistaa meriheinäniityt lomakeskuksen ympärillä. Sekä siirrokset että siemenet kerätään luonnosta ja niitä käytetään meriheinätarhan perustamiseen lomakeskuksen Barachoisiin.

Siemenet itävät Odysseo-laboratoriossa ja kehittyneet taimet siirretään lomakeskuksen Barachoisiin kypsäksi. Toivomme voivamme tuottaa terveitä meriruohoja, joita voitaisiin käyttää meriheinäniityjen ennallistamiseen, luoden terveellisen elinympäristön meren eläville eläimille, kuten kaloille, kilpikonnille, merihevosille, rauskuille ja muille.

Lomakeskuksen oman Barachois-veden laadusta ja sedimentistä tehtyjen laajojen tutkimusten jälkeen tiedot osoittivat, että lomakeskuksessa on suotuisa ympäristö tietyille meriheinälajeille, kuten Syringodium isoetifolium ja Halodule uninervis.

Bernardo Nascimento, Odysseo-säätiön johtaja, kuraattori ja koulutuspäällikkö, mainitsee: "On suuri ilo saada Four Seasons kumppaniksemme tähän projektiin, erityisesti meriheinätarha-aloitteeseen. Tietojemme mukaan tämä on ensimmäinen kerta, kun Intian valtamerelle perustetaan meriheinätarha, mikä merkitsee merkittävää edistysaskelta meriheinän rakentamisessa.

Nämä ekosysteemit tarjoavat ihmiskunnalle olennaisia ​​palveluita, koska ne ovat erittäin tehokkaita hiilinieluja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä ilmaston lämpenemisen torjunnassa. ne toimivat tärkeinä kalanviljelylaitoksina, joiden häviäminen uhkaisi monia lajeja, jotka ovat elintärkeitä meren elämisen ravinnonlähteitä ja saarivaltioita, kuten Mauritiusta."

Four Seasonsissa perustetun taimitarhan tapauksessa tutkijoiden ja meribiologien ryhmä kerää siemeniä luonnosta Odysseo-laboratorioon. Sen jälkeen siemenille annetaan optimaaliset fysikaaliset parametrit, kuten valo, suolaisuus, sedimentti ja lämpötila itämistä varten. Kun meriheinäkasvit ovat tarpeeksi vahvoja, ne siirretään ja istutetaan lomakeskuksen Barachoisiin.

"Sinisellä hiilen ekosysteemillä, joka sisältää rannikon elinympäristöjä, kuten mangrovemetsää ja meriruohoa, on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä", sanoo projektipäällikkö Shane Sunassee. "Meriruoho ei vain pysty sitomaan ja varastoimaan hiiltä, ​​vaan se tarjoaa myös tärkeitä palveluita, kuten rannikon suojelua, veden laadun parantamista, biologisen monimuotoisuuden tukemista ja paikallisten talouksien ylläpitämistä. Näiden korvaamattomien ekosysteemien turvaamiseksi on tärkeää keskittyä suojelutoimiin, kestäviin hoitokäytäntöihin sekä rappeutuneiden luonnonvarojen ennallistamiseen, jotta voidaan varmistaa näiden taloudellisten ilmastonmuutosten jatkuminen ja hillitseminen näiden taloudellisten ilmastonmuutosten jatkamiseksi ja hillitsemiseksi. etuja.”

Martin Dell, General Manager, sanoo: "Olemme äärimmäisen ylpeitä voidessamme osallistua tällaiseen hankkeeseen, mutta myös olla merensuojelun pioneereja Mauritiuksella. Olemme mukana kehittämässä pitkän aikavälin ratkaisua meren biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi ympäri lomakeskusta.

Vieraamme voivat seurata tiedemiesten toimintaa istutusprosessin aikana, ja he voivat myös todistaa Intian valtameren värikästä ja eloisaa merielämää omakohtaisesti snorklatessaan niityillä. Meriheinäniityt voivat lisätä kilpikonnien, kalojen, rauskujen ja kuuluisten merihevosidemme havaitsemisen todennäköisyyttä, koska tämä on niille tunnettu terveellinen elinympäristö. Niille, jotka haluavat oppia lisää, Rick tarjoaa opastettuja kierroksia Barachoisiin ja selittää projektin taustalla olevaa tiedettä ja meriruohoniityjen etuja valtamerissämme.

Seagrass Nursery -projekti on yksi monista tavoista, joilla Four Seasons -vieraat voivat olla yhteydessä lomakeskuksen paikalliseen ympäristöön. Rick tuo kahdeksan vuoden kokemuksen paikan päällä suojelusta ja intohimosta työhönsä, ja vieraat kutsutaan mukaan hänen Resort Nature Walks -kävelyihinsä, joissa hän tarjoaa oivalluksia lomakeskuksen eläimistöstä ja kasvistosta sekä tunnistaa lintujen ääniä ja kukkalajeja. Toinen vieraiden kaikkien aikojen suosikkiaktiviteetti on Seahorse Snorkel, jossa Rick johdattaa snorklaajia laguuniin, jota ympäröivät mangrovemetsät etsimään näitä harvinaisia, pieniä mutta kauniita olentoja. Nämä suojelualoitteet ovat esimerkki lomakeskuksen sitoutumisesta luomaan myönteisiä vaikutuksia paikalliseen ympäristöön ja yhteisöön.