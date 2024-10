Raja Ampatin kanariutta

Alueella on hiekkapohjainen lattia, jossa on vaikuttava valikoima pehmeitä ja kovia koralleja. Kun laskeudut, riutan rinteessä on elävä sekoitus korallilajeja, jotka tarjoavat suojaa lukemattomille meren elämän muodoille. Pudotus hieman kauempana rinteestä lisää syvyyttä ja ulottuvuutta tähän vedenalaiseen turvasatamaan, jolloin tuntuu, että tutkit vesimetsiä.

Meistä Meridian Adventure -sukellus:

Sijaitsee upeassa Raja Ampat, Indonesia, Meridian Adventure -sukellus on PADI 5-Star Eco Resort ja ylpeä arvostetun PADI Green Star -palkinnon voittaja. Meidän sukellusta Palveluista, jotka tunnetaan ammattitaidosta ja laadustaan, on tullut synonyymi PADI:lle ja Meridian seikkailu nimiä, mikä takaa varman ja nautinnollisen sukelluskokemuksen kaikille.