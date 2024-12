Seuraavan sukupolven online-sukellusloki

Vaikka jotkut ihmiset ovat edelleen tyytyväisiä purkamaan vanhanaikaisen paperipäiväkirjan ja istuvat sukelluksen jälkeen raaputtamaan viimeisimmän sukelluksensa yksityiskohdat, yhä useammat sukeltajat käyttävät kehittyneempiä, interaktiivisempia kirjanpitomenetelmiä. heidän sukelluksistaan ​​– ja uusi online-sukellusloki Divelogs.com sisältää lukuisia innovatiivisia ominaisuuksia.

Online-sukelluslokin versio 3 on täysin integroitu laajaan sukelluspaikkojen maailmankarttatietokantaan, ja sen avulla käyttäjä voi helposti seurata varusteitaan, sukelluksiaan ja matkojaan – ja koska se kaikki perustuu verkkoon, pääset käsiksi tietoihisi. mistä päin maailmaa tahansa yksinkertaisesti kirjautumalla sisään.

Tämän helppokäyttöisen tuotteen – joka on suunniteltu toimimaan älypuhelimilla ja suurilla pöytätietokoneilla – ytimenä on kehittynyt, täysin muokattavissa oleva ruudukkopohjainen sukellusloki, joka on suunniteltu alusta alkaen säästämään aikaasi ja vaivaasi ja tietosi syöttäminen tehokkaammin. Se sisältää ensiluokkaisen mukautetun suodatuksen ja kopioi ja liitä -muokkauksen useissa sukelluksissa samanaikaisesti – aivan kuten Excel.

Sukellusloki on paljon enemmän kuin pelkkä tallenne sukelluksistasi. Se on täynnä innovatiivisia ominaisuuksia, kuten mahdollisuus etsiä sukelluspaikkaa laajasta sijaintikirjastosta, saada pääsy DiveLogsin ensiluokkaiseen Fish ID -tietokantaan tai hallita käytettyjä varusteitasi.

Online-sukellusloki pystyy tuomaan useista eri tiedostomuodoista ja sovelluksista, ja voit viedä kaikki tietosi tavallisessa UDDF-tiedostomuodossa.

Ruudukkomuokkaus, aivan kuten Excel

DiveLogs Mike Fenney sanoi: "Käytämme niin paljon aikaa, rahaa ja vaivaa sukeltamiseen! Online-sukellusloki on todellinen mahdollisuus mennä pidemmälle kuin perusasiat siitä, milloin, missä ja mitä tein sukelluksissani. Sen pitäisi olla enemmän kuin pelkkä ennätys – sen pitäisi auttaa meitä elämään nuo sukellukset muistoissamme, näkemään kokonaiskuvatrendit siitä, miten voimme (ja teimme!) kehittyä, ja saada tuntuma, kuinka paljon tästä suuresta sinisestä planeetalta meillä on tutkittu. Ja sen pitäisi olla helppo ja nopea käyttää.

– Tämä on aina ollut tavoite takana divelogs.com. Suuri sininen planeetta, jonka teimme monta vuotta sitten kauniilla pohjakarttalaatoillamme (tämän näkeminen täysimittaisella näytöllä on erikoista). Nopea ja helppokäyttöinen versio tuli versiosta 3, ja siinä oli maailman ensimmäinen täysin muokattavissa oleva verkkosukellusloki, joka toimii kuten Excel.

"Nyt verkkosukelluslokimme version 3.1 uusimmat ominaisuudet keskittyvät kahteen muuhun: muistoihin (sukelluksiin upotettujen valokuvien ja videoiden näkemiseen) ja suuren kuvan trendeihin uudella analytiikkamoduulilla (kaikista kaavioista, jotka loimme kun analytiikkamoduulia testattaessa kyky nähdä SAC-nopeuden ja kuljetetun painon välinen suhde osoitti saatavilla olevien oivallusten tason."

Tietosi tallennetaan ja varmuuskopioidaan turvallisesti DiveLogsin omalle palvelimelle Iso-Britannian datakeskuksessa, ja ympäristöystävällisenä laitoksessa käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Tavallinen online-sukellusloki on monipuolinen, eikä siinä ole rajoituksia syötettyjen sukellusten lukumäärälle, mutta saatavilla on ensiluokkaisia ​​ominaisuuksia – kuten pääsy Fish ID -tietokantaan (kuten yllä mainittiin) ja edistyneet kuvankäsittelytyökalut – vuositilausta varten. maksaa 20 puntaa (tai vastaavan summan, jos saatavilla paikallisessa valuutassa).

Voit käyttää kaikenlaisia ​​analyyttisiä tietoja, mukaan lukien kaasun käyttö, enimmäissyvyys, SAC-nopeus ja paljon muuta.

Sukelluslokin uudelleenmäärittely

Version 3 ytimessä on itse online-sukellusloki, jota säilytetään edistyneessä ruudukossa, jossa on monia tapoja tehdä nopeaa editointia ja sukellusten tuontia. Se sisältää interaktiivisia profiilikaavioita sekä tiiviin integroinnin varusteluetteloosi ja peruskartta, joka antaa sinulle paljon tietoa käyttämästäsi sarjasta ja missä olet sukeltanut – kaikki käden ulottuvilla.

Voit lisätä, tuoda ja poistaa sukelluksia online-lokikirjaan, tuoda sisään sukellustietokoneesi profiileja, lisätä kommentteja, valokuvia ja videoita, näyttää hälytyksiä ja kaasunvaihtoa, hallita sukelluslokikavereitasi, muokata sukelluksissa käyttämiäsi sukellusvarusteita, ja linkitä se kaikki sukelluspaikan tietokantaan.

Voit helposti hallita valokuviasi ja videoitasi DiveLogsissa

Tunne varusteesi

Etkö muista mitä varusteita käytit viimeisessä sukelluksessasi? Yritä muistaa, mitä painoja tarvitsit? Erillinen varusteristikko sisältää kaikki omat sukellusvarusteesi ja kaikki vuokratavarat, joten voit luoda varusteryhmiä, lisätä ja muokata sukellusvarusteluetteloita ja tarkastella varusteidesi käyttöhistoriaa.

Pääset Fish ID -tietokantaan ja saat selville, missä tietyt lajit on havaittu

Tutustu vesiiseen maailmaamme

Online-sukelluslokin version 3 ydinominaisuus on kauniisti suunniteltu ja erittäin interaktiivinen maailmankarttatietokanta. Se integroituu täysin sukelluslokiin ja lisää kokonaan uuden ulottuvuuden, kun viittaat menneisiin sukelluksiin. Se on kuitenkin paljon enemmän kuin vain tapa merkitä sukeltamasi paikka. Se on myös suuri ja kasvava resurssi, joka voi auttaa sinua löytämään seuraavan sukelluspaikkasi – ja voit auttaa muita sukelluslokin käyttäjiä jättämällä arvosteluja, jotta he voivat päättää, sopiiko kyseinen sukelluspaikka heille.