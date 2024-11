Dauinin pikkukaupunki Negrosin saarella Visayasin alueella Filippiineillä on pitkään tunnettu otusten havaitsemisen ja sukeltamisen mekkana, mutta monet Dauinissa vierailevat sukeltajat yllättävät tämän makroparatiisin tekevien hyvinkin suurempien olentojen lukumäärän. heidän kotinsa.

Kun innokkaat valokuvaajat etsivät riuttoja ja hiekka-alueita löytääkseen pieniä harvinaisia ​​lajeja, vihreät kilpikonnat (Chelonia mydas) laiduntavat iloisesti runsasta meriruohoa vain lyhyen matkan päässä. Kun aikuiset painavat 240–420 kg, heitä on varmasti vaikea missata!

Kilpikonnahavainto läheisellä Apo-saarella, joka on kansallisesti suojeltu merisuojelualue, on suosittu ekomatkailutoiminta sekä snorklaajien että sukeltajien keskuudessa. Jotkut kilpikonnat ovat niin tottuneet uimareihin ja sukeltajiin, että he eivät näytä olevan lainkaan huolissaan läsnäolostaan. Filippiinien Large Marine Vertebrates Instituten (LAMAVE) vuonna 2016 tekemät tutkimukset paljastivat terveen vihreiden kilpikonnien populaation ja suuren joukon äärimmäisen uhanalaisia ​​Hawksbill-kilpikonnia (Eretmochelys imbricata).

Dauinin ei niin makroelämä 4

LAMAVEn työn innoittamana ja Negros Oriental Dive Associationin (NOrDA) jäsenten, kuten AivyMaes Divers Resortin, Silver Reef Dive Resortin, Azure Dive Resortsin ja Sea Explorers Dauinin, tuella käynnistettiin tänä vuonna projekti Dauinin 13 kilometrin pituisen rannikon kartoittamiseksi. saadaksesi lisätietoja paikallisesta kilpikonnapopulaatiosta.

PADI Awaren yhteisön apurahan rahoittama ja PADI 5-Star Resort Mike's Dauin Beach Resortin johtama Project Pawikan (filipiinolainen "merikilpikonna") kokoaa kilpikonnien luetteloa, kuten lukion vuosikirjaa, joka tekee tunnistamisen. yksilöistä mahdollista. Vierailevien sukeltajien ja paikallisten oppaiden lähettämien kuvien sekä lukuisten erityisten tutkimusten ansiosta Dauinin kilpikonnien ilmoittamattomat elämät alkavat tulla ilmi.

Kilpikonnan "kasvot" on peitetty suomuksilla, joita kutsutaan scuteiksi, ja niiden muodostamat kuviot eivät ole vain ainutlaatuisia jokaiselle kilpikonnalle, vaan ne pysyvät samoina useiden vuosikymmenten ajan, aivan kuten omat sormenjälkemme. Tämä ei-invasiivinen tunnistusmenetelmä on osoittautunut menestyksekkääksi monien muiden meren lajien, kuten valashaiden ja mantarauskujen, jäljittämisessä ilman, että tarvitaan kiinni ja vapauta -merkintämenettelyjä tai kalliita satelliittiseurantatekniikoita. Myös kuvioiden sovitusohjelmiston käyttö auttaa tunnistamisessa, jos kilpikonna ei heti näy luettelokuvista. Kaikki kerätyt tiedot syötetään LAMAVEn kuratointiin National Turtle Catalogiin, mikä mahdollistaa havaintojen tietojen yhdistämisen muiden maiden kanssa, mikä auttaa luomaan kuvia muuttoliikemalleista valtavien etäisyyksien päähän.

Dauinin ei niin makroelämä 5

Projektin sosiaalisen median sivun kautta kuka tahansa voi lähettää kuvia tai videoita Dauinissa kohdatuista kilpikonnioista ja saada tiimiltä nopean vastauksen siitä, kenen kanssa he juuri viettivät aikaa meressä. Jos kilpikonnaa ei ole arkistoissa, kuten on tapahtunut useaan otteeseen, niin onnekas sukeltaja saa antaa uudelle löydölle nimen (tervetuloa Otis ja Alice!)

Kilpikonnan tunteminen auttaa kartoittamaan niiden populaatiota, pitämään silmällä heidän terveyttään ja tarkkailemaan heidän käyttäytymistään. On ehkä yllättävää kuulla esimerkiksi, että eläimelle, joka liittyy satojen, ellei tuhansien kilometrien vaellukseen parittelu- ja pesimärannoilleen, vihreät kilpikonnat viihtyvät mielellään yhdessä hyvin määritellyssä paikassa kuukausia, ellei vuosia. lopussa, tuskin koskaan nähdä sekoittuvan naapureihinsa vain muutaman sadan metrin päässä.

Tämä helpottaa tunnistamista hieman, koska jo tähän mennessä luetteloitujen kilpikonnien määrä on jo satoja. Se näyttää myös, missä kilpikonnia on vakaasti, mikä auttaa tiedottamaan paikallisesta ympäristösuunnittelusta sekä ohjaamaan snorklaajia, sukeltajia ja sukeltajia parhaisiin paikkoihin viettää aikaa näiden lempeiden jättiläisten kanssa.

Dauinin ei niin makroelämä 6

Heidän persoonallisuutensa myös käy ilmi mitä enemmän vierailet heidän kanssaan. Jotkut suurimmista aikuisista ovat melko viileitä, mikä mahdollistaa läheiset lähestymiset ja yhdessä tapauksessa mahdollisuuden poistaa räpylään upotettu pieni koukku. Toiset pakenevat sitä heti, kun he näkevät sinut, ja he ovat melko nopeita, vaikka sinulla olisi mini-DPV yrittää pysyä perässä!

Projekti Pawikan herättää jo kiinnostusta löytää lisää kilpikonnapopulaatioista muualla Filippiineillä. Zamboangita, Dauinin naapurikaupunki, on havainnut kilpikonnien pesimistä osuvasti nimetyllä Turtle Islandilla, joka on harvinainen tällä rannikkoalueella, ja läheinen sukelluspaikka Moalboal on aloittamassa omaa Citizen Science -kilpikonnaprojektiaan. Mitä enemmän saamme selville, missä nämä kellosäälajit lepäävät, ruokkivat ja pesivät, sitä paremmin pystymme suojelemaan niiden elinympäristöjä ja jatkamaan maagisia kohtaamisia näiden rakastettujen olentojen kanssa.

Hyviä uutisia kaikille sukeltaville Dauin on, että kilpikonnat ovat siellä 365 päivää vuodessa, eivätkä näytä olevan kausiluonteisia. Joten siinä harvinaisessa tilanteessa, kun et löydä sitä erityistä eläintä, jonka toivoit näkeväsi, voit luottaa siihen, että yksi tai useampi näistä paikallisista näyttää ulkonäön – vaikka et ehkä pysty sovittamaan heitä kehykseen makro objektiivi!

