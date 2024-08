5 parasta sukelluspaikkaa Raja Ampatissa: Jo, Meridian Adventure -sukelluspäällikön näkemyksiä

Raja Ampat, saaristo Indonesian Länsi-Papuan maakunnassa, on tunnettu henkeäsalpaavista vedenalaisista maisemistaan ​​ja vertaansa vailla olevasta biologisesta monimuotoisuudestaan. Meridian Adventure Diven kokenut sukelluspäällikkö Jo jakaa viisi suosituinta sukelluspaikkaansa tässä vedenalaisessa paratiisissa.

Jo rakastaa MADin paikallista kulttuuria ja upeaa henkilökuntaa. Hän on hoitanut sukelluslogistiikkaa ja lomakeskuksen hallintoa seitsemän vuoden ajan. Vieraiden lämpimän vastaanoton lisäksi hän haluaa näyttää heille Raja Ampatin parhaat vedenalaiset paikat sukelluksen aikana.

1. Sawandarekin laituri: Turtle City

Sawandarek Jetty, joka tunnetaan hellästi nimellä "Turtle City", on sukeltajan unelman täyttymys. Tällä sivustolla on monipuolista meren elämää, joten se on pakollinen vierailu kaikille vedenalaisille harrastajille. Kun laskeudut kirkkaisiin vesiin, sinua tervehtivät lukuisat ystävälliset kilpikonnat, joita tavataan usein kauniisti uimassa tai lepäämässä eloisilla koralleilla. Kilpikonnien runsaus on osoitus alueen terveestä ekosysteemistä. Näiden majesteettisten olentojen ohella sukeltajat voivat kohdata riuttahaita, jättiläissimpukoita ja monia värikkäitä kaloja, jotka kaikki viihtyvät tässä vedenalaisessa paratiisissa.

2. Cape Kri: maailmanennätyskalojen määrä

Kri-niemi ei ole vain kuuluisa Raja Ampatissa, vaan sillä on maailmanennätys suurimmasta kalalajien määrästä, jotka lasketaan yhdellä sukelluksella – huikeat 367 lajia! Tämä sukelluspaikka on elävä todistus Raja Ampatin uskomattomasta biologisesta monimuotoisuudesta. Vedenalainen maisema on värien ja elämän eloisa kuvakudos, jossa on kaikkea pienistä riuttakaloista suuriin pelagisiin lajeihin. Täällä sukeltajat voivat odottaa jännittäviä kohtaamisia mustakärkisten riuttahaiden, harmaariuttahaiden ja hämmästyttävän valikoiman kalaparvien kanssa, jotka luovat dynaamisen vedenalaisen spektaakkelin.

3. Mioskon: Schooling Snappers' Paradise

Mioskon is renowned for its large, social schools of snappers that create mesmerising underwater displays. As you navigate through this vibrant reef, you'll find yourself surrounded by blue-striped snappers, which move in unison, creating a living, swirling dance of colour. The site's healthy coral formations provide a perfect backdrop for valokuvaus, and you might also spot playful banded sea snakes weaving through the corals. Mioskon's rich biodiversity and dynamic marine life make it a favourite among divers seeking adventure and tranquillity.

4. Blue Magic: Manta Ray Spectacle

Blue Magic on upea huippusukelluspaikka, joka on nimensä mukainen, etenkin mantakauden aikana. Alueen voimakkaat virtaukset houkuttelevat majesteettisia mantasäteitä, jotka liukuvat vaivattomasti vedessä tarjoten sukeltajille kunnioitusta herättäviä läheisiä kohtaamisia. Manttien lisäksi Blue Magic tarjoaa eloisia riuttoja, jotka kuhisevat elämää, mukaan lukien barrakudaparvia, tunkkeja ja erilaisia ​​riuttakaloja. Kohteen dramaattinen topografia ja rikas merielämä tekevät siitä jännittävän sukelluksen, joka tarjoaa unohtumattomia vedenalaisia ​​kokemuksia.

5. Melissan puutarha: Valokuvaajan unelma

Melissa's Garden on todellinen vedenalainen ihmemaa ja paratiisi vedenalaisille valokuvaajille. Tämä sukelluspaikka on kuuluisa laajoista ja koskemattomista staghorn-korallipuutarhoistaan, joissa asuu miljoonia värikkäitä Anthiinae-kaloja. Näiden eloisan kalojen näkeminen tanssivan korallien keskellä on visuaalista juhlaa, joka luo ylimaallisen kohtauksen, joka valloittaa sukeltajat. Rikas biologinen monimuotoisuus ja upeat korallimuodostelmat tekevät Melissan puutarhasta pakollisen vierailun kaikille, jotka haluavat vangita Raja Ampatin vedenalaisen kauneuden olemuksen.

Raja Ampatin sukelluskohteet tarjoavat poikkeuksellista meren elämää, eloisia koralliriuttoja ja unohtumattomia vedenalaisia ​​kokemuksia. Meridian Adventure Dive Managerin Jo:n mukaan nämä viisi parasta sukelluspaikkaa – Sawandarek Jetty, Cape Kri, Mioskon, Blue Magic ja Melissa's Garden – tarjoavat kukin ainutlaatuisen ja kunnioitusta herättävän kurkistuksen tämän Indonesian paratiisin vedenalaisiin ihmeisiin. Olitpa innokas sukeltaja tai aloittelija, nämä sivustot lupaavat seikkailuja, jotka saavat sinut lumoamaan ja kaipaamaan lisää.

