Wakatobin kasvissyöjät

Tapaa Wakatobin riuttojen kasvissyöjiä, jotka valitsevat kasvipohjaisen ruokavalion.

Wakatobin vedenalainen maisema saattaa tuntua rauhalliselta ympäristöltä, mutta todellisuudessa se on kala-syö-kala-maailma, jossa suurin osa kaikesta uivasta on sekä metsästäjää että metsästettyjä. Kaikkiin näihin häikäilemättömiin lihansyöjiin ja kaikkisyöjiin on sekoittunut pienempi määrä olentoja, jotka eivät saalista naapureitaan vaan tyydyttävät ruokahalunsa jonkinlaisella vesivehreydellä. Nämä meren kasvissyöjät täyttävät suhteellisen pienen mutta elintärkeän markkinaraon meriympäristössä, sillä heidän laiduntamistottumusnsa estävät levät kasvamasta umpeen riutat ja auttavat pitämään meriruohopennit siisteinä ja eloisina. Näitä kasvissyöjiä on jokaisella Wakatobi Resortia ympäröivällä sukelluspaikalla, joten tapaamme alueen mielenkiintoisempia merenalaisia ​​kasvissyöjiä.

Poistu nurmikoltani

Itsepäinen

Jotkut emäperheen jäsenet eivät vain laiduuta Wakatobin riuttoja, vaan viljelevät niitä. Nämä vesiviljelijät ottavat esiin korallilapun ja ryhtyvät työhön henkilökohtaisen leväalueen luomiseksi. He tekevät tämän puremalla toistuvasti elävää korallikudosta luodakseen luustovaurioita, jotka sitten kolonisoituvat rihmamaisilla leväillä. Aivan kuten esikaupunkilainen, joka puolustaa arvokasta nurmialuettaan, emäkala on erittäin territoriaalinen ja voi muuttua melko aggressiiviseksi, kun tunkeilija vaeltelee leväalueelle. Kun emo on perustanut puutarhan, se elää yksinäistä elämää lähellä kotia ja viettää suurimman osan päivästä puolen neliömetrin tai pienemmällä alueella. Joskus emäkalat tekevät retkiä laajempaan maailmaan. Nopeat matkat muutaman metrin säteellä kotoa tehdään yleensä nopean aterian nappaamiseksi pois puutarhasta, kun taas pidemmät poissaolot tapahtuvat vain silloin, kun on aika paritella tai löytää lupaavampi kasvupaikka. Tyttökalan polyyppien näppäystavat aiheuttavat itse asiassa jonkin verran haittaa koralleille. Mutta kun ekosysteemi on tasapainossa, siellä on paljon petoeläimiä, kuten liskokalat, pienet tunkit, söpöläiset ja sammakalaat, jotka saalistavat emäkaloja ja pitävät populaatiot kurissa. Vain yksi syy lisää, miksi on tärkeää suojella riuttoja ja ylläpitää meren kieltoalueita, jotka takaavat luonnollisen järjestyksen.

Varo tätä jänistä

Kani kala

Ei ole vaikea nähdä, kuinka jänikala sai nimensä. Pitkänomaisen kuonon, suurten silmien ja pienten, siroilla hampailla täytetyn suiden yhdistelmä herättää tietynlaisen samankaltaisuuden pellon ja metsän pitkäkorvaisten nisäkkäiden kanssa. Maan kaimansa tavoin jänikalat nousevat suojaisilta nurkilta auringon noustessa ja viettävät päivänsä tyynesti laiduntaen erilaisia ​​leviä, jotka viihtyvät matalissa lahdissa ja korallimuodostelmissa. Wakatobia ympäröivistä vesistä löytyy 29 tunnettua kanikalalajia, ja jotkut voivat kasvaa jopa puolen metrin pituisiksi. Useimmat suosivat oliivi- tai ruskeaväriä, jossa on keltaisia, mustavalkoisia merkkejä rungossa ja hännässä. Joissakin lajeissa on mustat raidat, jotka ulottuvat vinosti suusta pään yläosaan ja peittävät silmät. Nämä tunnetaan nimellä kettukasvoinen kanikala. Nuoret viettävät usein aikaa kouluissa, mutta kypsyessään kanikalat pariutuvat, ja niiden uskotaan pariutuvan loppuelämäksi. Vaikka kanikalat näyttävät olevan alttiita saalistajille laiduntaessaan, niillä on joitain selviytymistemppuja. Ensimmäinen puolustuslinja on kyky vaihtaa nopeasti väriä ja muuttaa niiden kirkkaat merkit ja raidat tylsäksi, sotilaallista naamiointia muistuttavaksi tahrakuvioksi. Kanikalat omaksuvat tämän mallin sulautuakseen ympäristöönsä uhatessaan tai nukkuessaan yöllä. Jos piiloutuminen ei toimi, todellinen pelote on myrkyllinen, selkärangan kaltainen rivi evät joita voidaan nostaa hyökkäysten ehkäisemiseksi. Kanikalat eivät ole luonteeltaan aggressiivisia, mutta ne antavat hyökkääjälle tarvittaessa myrkyllisen pistoksen.

Julkkiksen havainto

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Tiedät yhden, kun näet sen. Keltainen häntä ja keltakärkinen rintakehä evät; pieni, pöyhkeä suu; kaksisävyinen sininen ja indigo-runko. Olet löytänyt Doryn. Tarkemmin sanottuna Paracanthurus hepatus, vaikka tällä surgeonfish-perheen jäsenellä on tarpeeksi yleisiä nimiä aiheuttamaan muistin menettämisen. Pidä kiinni kuninkaallisesta sinisestä tangista välttääksesi sekaannukset täysin sinisen karibian serkun kanssa, josta puuttuu kuninkaallisen referenssin ansaitsemiseen vaadittava lisäväri. Nämä kalat ovat sosiaalisia, ja niitä voi usein löytää pareittain tai ryhminä, joihin voi kuulua muitakin kaloja. Nuoremmat kalat liikkuvat vielä todennäköisemmin parvissa, kun ne etsivät vesipatsaan planktonia. Älä vain odota näkeväsi Dory-vauvan, koska nuoret ovat todella kirkkaan keltaisia ​​sinisillä täplillä. Kun ne kypsyvät ja omaksuvat tunnusomaisen värikuvioidensa, kuninkaallisen siniset tangit saavat myös levämakua ja niistä tulee tärkeä jäsen riuttasiivoojassa. Kuten muutkin kirurgiset kalat, niillä on myrkkykärkiset ja veitsenterävät piikit, jotka antavat mahdollisille petoeläimille syytä pysähtyä. Jos tämä ei auta, kuninkaallinen voi leikkiä kuolleena makaamalla kyljellään ja pysymällä liikkumattomana, kunnes uhka menee ohi. Jos olet onnekas, saatat nähdä urosparin osallistuvan vedenalaiseen miekkataisteluun, jossa he käyttävät hännänkärkiä ratkaistakseen aluekiistat.

Ruohon leikkaaminen

Vihreä merikilpikonna syömässä kilpikonnaruohoa Wakatobin matalikossa.

Vihreät merikilpikonnat ovat tuttu paikka Wakatobin riutoilla, ja rantaa lähellä olevissa nurmikoissa kohtaat usein nuoria. Nuoret eläimet viettävät alkukuukautensa naposellen sieniä, rapuja ja matoja, mutta kasvaessaan he vaihtavat leviä ja meriruohoa. Astu meriruohoniitylle ja saatat löytää vihreän kilpikonnan, joka nyökkäsi kasvillisuudesta. Ja se on hyvä asia, koska niiden laiduntaminen on enemmän hyötyä kuin uhka kasveille. Kilpikonnat eivät vain nappaa suupalaa ruohoa, vaan ne keskittyvät terien nuorempiin ja ravitsevampiin keskiosiin, kun taas vanhemmat ja vähemmän ravitsevammat yläosat pureutuvat pois ja jätetään kellumaan vapaasti ja ajautumaan pois. Tämä tiivis viljely edistää uutta kasvua. Tutkimukset osoittavat, että kun kilpikonnat laiduntavat, ne lisäävät merkittävästi nurmipenkin tuottavuutta ja ravinnepitoisuutta. Ilman kilpikonnia ruohopenkit kärsisivät. Kasvit kasvaisivat umpeen ja täyttäisivät merenpohjan hajoavalla materiaalilla, joka estää ravinteita pääsemästä juurille ja edistää limahomeen kasvua.

Säästä aurinkoista päivää varten

Solar Powered Nudibranch, heimo Aeolidiidae

Nimi kertoo kaiken. Mehua imevät merietanat käyttävät erikoishampaitaan imeäkseen kirjaimellisesti mehun levistä. Suurimman osan ajasta ne yksinkertaisesti sulattavat rehunsa solusisällön, mutta heillä on myös kyky, joka on ainutlaatuinen eläinkunnassa. Tietyt kuorettomat sacoglossa-perheen jäsenet pystyvät siirtämään levien elävät kloroplastit omaan kehoonsa ja pitämään nämä fotosynteettiset yhdisteet elossa viikkoja ja jopa kuukausia. Näillä etanoilla on kyky aktivoida varastoituja kloroplasteja ja kirjaimellisesti ruokkia itsensä auringonvalosta. Lajeilla, jotka pystyvät tähän saavutukseen, on usein siipi-kuin lisäkkeet, jotka leviävät avautumaan keräämään enemmän auringonvaloa, kun ne ovat aurinkoenergiatilassa. Tiedemiehet raapivat edelleen päätään mekaniikasta, kuinka tämä yksinkertaiselta näyttävä etana voi suorittaa monimutkaisen geneettisen siirron, joka tunnetaan nimellä kleptoplastia. He tietävät, että etanat mieluummin vain jatkavat levien imemistä ja palaavat fotosynteesiin vasta, kun muut ravintolähteet kuivuvat. Kuten satunnaisesta auringonotosta nauttivalta eläimeltä voi odottaa, mehua imeviä etanoita löytyy yleensä suhteellisen matalasta vedestä.

Hämärä hahmo

Starry Blenny (Salarias ramosus)

Jos tohtori Seuss olisi ollut sukeltaja, hän olisi rakastanut tähtikirkasta. Jos löydät nämä värikkäät pienet hahmot korallin tai kallion pinnalla Wakatobin sukelluspaikalla, ymmärrät miksi. Täplät, otsan yläpuolelle kohoavat antennimaiset varret, ilmeikkäät ja ulkonevat silmät ovat piirrettyjä piirteitä, joita sarjakuvapiirtäjä arvostaa. Kun lisäät siihen näennäisen hämmentyneen käytöksen, joka syntyy, kun tämä pieni kala poseeraa suu auki, niin sinulla on katsomisen arvoinen aihe. Ja on todennäköistä, että tähtitaivas tarkkailee taaksepäin, ja sen silmät liikkuvat itsenäisesti tutkiessaan riutta. Nämä kalat pysyvät joskus liikkumattomina pitkiä aikoja pitäen lähellä jonkinlaista suojaa. Sitten yhtäkkiä he voivat alkaa lenkkeillä kuin hyper esikoululainen sokerin yliannostuksen jälkeen. Tämä ADD-tyyppinen käyttäytyminen on tyypillistä useille blenneille, mutta tähtitaivas on yksi nautinnollisimmista katsojista, koska se voi myös käydä läpi merkittäviä väri- ja kuviomuutoksia. Kun on ruokailuaika, tähtikirkas raapii kammanmuotoisia hampaitaan leväpaloja kivistä ja koralleista. Tämä ruokintamalli on ansainnut sille lempinimen tähtiruohonleikkuri blenny.

Nämä kasvissyöjät ovat vain muutamia ainutlaatuisia ja kiehtovia olentoja, jotka löydät Wakatobin riutoista. Odotettavissa on monia muita kiehtovia tarinoita, ja toivomme, että sinulla on lähitulevaisuudessa mahdollisuus tavata kasvissyöjiämme.

