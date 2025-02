Sukellus Wakatobissa

Noviisi, harrastaja vai fanaatikko? Johtaja, seuraaja vai solisti? Sukellustyylistäsi mikä tahansa, olet tervetullut sukeltamaan Wakatobi Dive Resortiin.

Sukeltaja nauttimassa yhden Wakatobin monista sukelluskohteista, Treasure Chest, kauneudesta.

Monipuolisen vedenalaisen maiseman ja asiantuntevan ja mukautuvan sukellustiimin yhdistelmän ansiosta vieraat eivät koskaan joudu yhden koon sukelluskokemukseen, ja he voivat luoda vedenalaisia ​​kokemuksia henkilökohtaisten etujensa mukaan. Tämä voi tarkoittaa rentouttavaa snorkkelikierrosta rannan tuntumassa, suosikkikuvakohteen pidennettyä panosta, ajautumista koralliharjanteen poikki tai öistä retkeilyä maisemaan, joka saa uuden persoonallisuuden pimeyden varjossa.

Tässä on vain muutamia tapoja, joilla Wakatobin vieraat voivat tyydyttää halunsa upottaa.

Palveluksessanne

Wakatobi-sukellusopas työskentelee vieraiden kanssa heidän vedenalaisessa valokuvauksessaan.

Wakatobin sukellustiimi on ylpeä concierge-tason sukelluksesta tarjoamalla jokaiselle sukeltajalle sopivan tason henkilökohtaista palvelua. Henkilökunta hoitaa mielellään kaikki laitteiden asennukseen, siirtoon ja varastointiin liittyvät yksityiskohdat. Mutta jos haluat mieluummin ottaa omat varusteesi hallintaan, ei hätää.

Oppaat antavat perusteellisia sukellusta edeltäviä ohjeistuksia ja ovat vedessä koko sukelluksen ajan opastamassa tietä, osoittamassa ainutlaatuisia löytöjä, pitämässä silmällä ja avustamassa tarvittaessa. Sukellusaloittelijat arvostavat oppaidemme tarjoamaa lisäapua ja henkilökohtaista huomiota. Taitavampiin sukeltajiin uskotaan ottavan vastuu omasta profiilistaan. Monet kuitenkin päättävät olla lähellä oppaita hyödyntääkseen paikallista tietämystään paikasta ja lähes käsittämätöntä kykyään havaita vaikeasti havaittavissa olevaa meren elämää.

Tee siitä monitasoinen

Wakatobin sukeltajat voivat hyödyntää täysin käytettävissään olevia riutta- ja seinäprofiileja saadakseen kaiken irti jokaisesta sukelluksesta.

Sukellustietokoneet mahdollistavat huomattavasti pidempiä pohja-ajoja paikoissa, joissa voi aloittaa syvemmälle ja sitten nousta hitaasti pintaa kohti sukelluksen aikana. Harva paikka maailmassa sopii niin hyvin monitasoisille profiileille kuin Wakatobi. Seinät ja jyrkät rinteet monissa paikoissa kohoavat muutaman metrin päähän pinnasta ja syöksyvät virkistyssukelluksen ulkopuolelle. Näillä sivustoilla tietokoneella varustetut sukeltajat voivat luoda profiileja, jotka ulottuvat reilusti yli tunnin ja päättyvät riuttaharjanteen laajennettuun kiertomatkaan.

Mennä virran mukana

Sukeltajat risteilyt jyrkän pudotuksen reunaa pitkin.

Wakatobi ylläpitää kiinnityspoijuja ankkurin vaurioitumisen estämiseksi, mutta monet suosikkisukellusprofiilit eivät ala ja pääty samaan kohtaan, vaan ne suoritetaan ajosukelluksina. Kuten jokainen oikein suoritetun drift-sukelluksen tehnyt tietää, tämä voi olla erittäin palkitseva kokemus. Sinun ei tarvitse navigoida takaisin lähtöpisteeseen, laskea ilmavaroja tai uida virtaa vastaan; astut vain yli laidan ja seuraat riutta.

Tutustu Shoresta

Hyppää johonkin Wakatobin tilavista sukellusveneistä tai astu sisään lomakeskuksen laiturin päästä House Reef -sukellukseen, valinta on sinun.

Aamu-, keskiaamu- ja iltapäivän venelähdöillä Wakatobin sukeltajien ei tarvitse koskaan odottaa pitkään seuraavaa retkeään. Mutta sinun ei tarvitse jäädä veneeseen nauttiaksesi poikkeuksellisesta sukelluksesta.

Lomakeskuksen House Reef tunnetaan yhtenä maailman parhaista rantasukelluksista, ja voit löytää tämän legendaarisen vedenalaisen kiinteistön kaistaleen yksinkertaisesti kahlaamalla sisään rannalta tai astumalla sisään lomakeskuksen laiturin päästä. Joitakin alueen harvinaisimmista villieläimistä on tehty aivan laiturin ympäriltä, ​​mukaan lukien aave- ja koristeelliset aavepiippukalat, lehtiskorpionikalat ja nuoret seepiat.

Kaksi sukeltajaa suuntaa alas seinän reunaa tutkimaan Wakatobin taloriutta.

Wakatobin taloriutta miellyttää monenlaisia ​​sukeltajia. Laajennetun alueen harrastajat voivat seurata seiniä ja rinteitä löytääkseen mustan korallin syvyyksistä; Valokuvaajat voivat täyttää muistikortille makromuotokuvia tai hyödyntää ympäristön valoa luodakseen upeita laajakulmapanoraamoja. Aloittelijat ja satunnaiset sukeltajat voivat pysyä lähellä riutan harjaa, jossa värit ovat huipussaan, ja havainnot, kuten anemonekalat ja puhdistusasemat, ovat yleisiä.

Ranta- ja venesukelluksen puolivälissä vieraat voivat nauttia myös Wakatobin taksiveneiden palveluista, jotka kuljettavat sinut House Reefin kaukaisille alueille maalaukselliseen ajelehtimiseen seinää pitkin takaisin laiturille.

Hylkää tankit

Aamulla, iltapäivällä ja jopa illalla snorklaus Wakatobin matalilla riutoilla voi tarjota lähes loputtoman mahdollisuuden nähdä monenlaista meren elämää imemättä ylimääräistä typpeä.

Wakatobi on erinomainen snorklauskohde, koska lukuisat riutat kohoavat metrin tai kahden etäisyydelle pinnasta. Suurin osa paikoista, joissa lomakeskuksen sukellusveneet käyvät, sopivat yhtä hyvin snorklaajille, jotka ovat aina tervetulleita kyytiin ja joilla on snorkkeliopas, joka antaa kattavan ohjeistuksen ennen sisääntuloa. Tämä on erityisen houkutteleva vaihtoehto pariskunnille, joissa on yksi sukeltaja ja yksi snorklaaja, koska he voivat jakaa monia samoja kokemuksia vedessä. Sukeltajille, jotka eivät yksinkertaisesti saa tarpeeksi aikaa vedessä, iltapäiväsnorkkeli voi tarjota lisämahdollisuuden pitää päänsä veden alla ilman, että se imee ylimääräistä typpeä.

Night Moves

Pimeän tultua Wakatobin riutat aktivoituvat entisestään, kun päivänvalossa lepäävät tai piilossa olevat eläimet tulevat esiin syömään tai metsästämään. Mustekala, kalmari ja ankeriaat poistuvat piilossa olevista rakoista, skorpionikalat aktivoituvat ja litteät madot tulevat esiin piilotetuista lainoista.

Uudet yösukelluksen harrastajat voivat aloittaa iltakylpyttelynsä heti auringonlaskun jälkeen ja House Reefin tutuilla alueilla. Tämä antaa aikaa tottua hiipuvaan ympäristön valoon ja tottua ympäristöön ennen täydellisen pimeyden tuloa. Oppaat ovat aina käytettävissä valaisemaan tietä, mutta sukeltajat ovat myös tervetulleita tutustumaan House Reefiin omatoimisesti.

Outoja kasvoja pimeässä voi esiintyä monissa muodoissa, kuten voimme nähdä tässä raidallisessa monniparvessa.

Useita kertoja viikossa lomakeskus tarjoaa myös yövenesukelluksia joihinkin alueen suosituimpiin kohteisiin. Asiakkaat voivat rekisteröityä Fluo-sukelluskokemukseen saadakseen vielä paljastavamman katsauksen alla olevaan. Tässä käytetään erityisiä UV-sukellusvaloja, jotka paljastavat tietyt korallit ja eläimet hehkuvina fluoresoivin sävyin, jotka vastaavat mustaa valojulistetta vedenalaisena.

Monet sukelluskeskukset eivät voi sanoa tätä, mutta Wakatobi on täysin toimiva uudelleenhengittäjäystävällinen sukelluskeskus, jossa on happea, sorbia, O2-, Dil- ja pelastussylintereitä sekä heliumia pyynnöstä.

Päätät kuitenkin tutkia Wakatobin riuttoja – matalia tai syviä, päivällä tai yöllä, pysytellä paikallaan tai ajelehtimassa seinää pitkin – yksi asia on varma, että näkemistä tai tekemistä ei lopu. Ja ehkä tämä on yksi monista syistä, miksi niin monet vieraat tulevat takaisin hakemaan lisää.

Tiedustele matkaa Wakatobiin >tätä tai ota yhteyttä suoraan osoitteeseen office@wakatobi.com.