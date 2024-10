Nigel Marsh, joka työskentelee New Holland Publishersin kanssa, on juuri julkaissut uuden oppaan – Lyhyt opas Australian merikaloihin. Kirja on loistava johdatus Australian merikaloihin, ja oppaassa on mukana 121 perhettä ja 193 lajia.

Australiassa on eniten ja monimuotoisimpia merikaloja kaikista maailman maista, yli 4000 lajia on kirjattu. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että maan laajaa rannikkoa on siunattu valtavalla valikoimalla merikalojen elinympäristöjä. Pohjoisessa Australian lämpimät trooppiset vedet ovat täynnä värikkäitä riuttakaloja. Suurin osa näistä trooppisista kaloista on jaettu muiden Intian ja Tyynenmeren maiden kanssa. Etelässä maan viileät lauhkeat vedet ovat enimmäkseen kotoperäisiä kaloja, joita ei ole nähty missään muualla planeetalla.

Merikaloja tavataan suuria määriä jokaisessa meriympäristössä ympäri Australiaa – mangrovemetsissä, koralliriutoissa, rakkolevämetsissä, hiekkalahdissa, suistoissa ja mannerjalustan syvissä tummissa vesissä. Joillakin on myös tärkeä rooli kala- ja äyriäisteollisuudessa.

Australiassa löydetään yli 4000 merikalaa ja joka vuosi löydetään enemmän. Lyhyt opas Australian merikaloihin on upea johdatus näihin kiehtoviin meren olentoihin. Tässä oppaassa esitellyt kalaperheet ovat yleisimmät ja mielenkiintoisimmat sukeltajien, snorklaajien ja kalastajien kohtaamat kalaperheet.

Tämä kirja on osa tiivistä Australian villieläinten oppaiden sarjaa, ja muita kirjoja on lintuja ja matelijoita käsittelevä kirja. Nigeliä pyydettiin kirjoittamaan kirja sen jälkeen, kun hän oli viimeiset neljäkymmentä vuotta sukeltanut Australiassa ja valokuvannut sen lukuisia kalalajeja.

Nigel Marsh on Scuba Diver -lukijoiden tiedossa, koska hän on kirjoittanut aikakauslehti siitä lähtien kun se alkoi. Nigel on australialainen vedenalainen valokuvaaja ja valokuvajournalisti, jonka töitä on julkaistu lukuisissa aikakauslehdissä, sanomalehdissä ja kirjoissa sekä Australiassa että ulkomailla. Nigel on sukeltanut laajasti Australiassa ja Aasiassa, Tyynellämerellä, Intian valtamerellä ja Karibialla.

Hänen vedenalaiset valokuvansa ovat voittaneet useita kansainvälisiä valokuvauskilpailuja. Vuosien varrella Nigel on myös kirjoittanut yli tusinaa kirjaa, mukaan lukien Underwater Australia, Coral Wonderful, Diving with Sharks ja Muck-sukellus, Julkaisija myös New Holland.

Lyhyt opas Australian merikaloihin on nyt saatavilla kirjakaupoista ja verkossa hintaan 16.99 dollaria, ja se on täydellinen joululahja sukeltajalle tai snorklaajalle, joka haluaa tietää enemmän kohtaamistaan ​​kaloista.