Luonnonsuojelu Raja Ampatissa

at 12: 07 am

Reilussa kahdessa vuosikymmenessä Raja Ampat – Indonesian syrjäisen Länsi-Papuan alueen "neljä kuningasta" – on muuttunut hämäräperäisestä takapajusta yhdeksi maailman halutuimmista sukelluskohteista.

Kun kävin siellä ensimmäisen kerran vuonna 2005, sukellustoiminta rajoittui kouralliseen laivaveneisiin ja väliaikaisiin ekokohteisiin. Nykyään lähes 100 venettä liikennöi näillä vesillä sesonkiaikana, ja majoitusvaihtoehdot vaihtelevat perustason kylämajoituksista luksuskohteisiin. Muuttumatonta on kuitenkin henkeäsalpaava maisema ja vedenalainen biologinen monimuotoisuus, joka on pysynyt yhtä eloisana kuin aina ennenkin.

Siihen aikaan haiden näkeminen oli harvinaista. Nyt huippupedot ovat elpyneet, ja kohtaamiset riutta- ja valtamerien mantarauskujen kanssa ovat yhä yleisempiä, ja Raja Ampat on yksi harvoista paikoista maapallolla, joissa mantapopulaatiot kasvavat.

Veden yläpuolella infrastruktuuri on parantunut yhtä dramaattisesti. Sorongissa on nyt moderni lentokenttä ja kaupungin palveluita, kuten ostoskeskuksia ja hotelleja. Kysymys kuuluu: miten Raja Ampat kasvoi niin paljon ja samalla suojeli ympäristöään?

Vastaus piilee ainutlaatuisessa, yhteisökeskeisessä luonnonsuojeluhankkeessa, jota johtavat intohimoiset yksilöt. Tämä artikkeli – sarjan ensimmäinen – keskittyy yhteen näistä johtajista: Mark Erdmanniin, jonka tieteellisen asiantuntemuksen ja syvällisen kulttuurisen ymmärryksen yhdistelmä on auttanut muokkaamaan Raja Ampatin menestystä.

Kuka on Mark Erdmann?

Erdmann on yhdysvaltalainen koralliriuttojen ekologi, jolla on tohtorin tutkinto UC Berkeleystä. Hän asui Indonesiassa 23 vuotta ennen kuin muutti Uuteen-Seelantiin vuonna 2014 vaimonsa ja lastensa kanssa. Hän toimii nyt Conservation Internationalin (CI) Aasian ja Tyynenmeren meriohjelmien varapuheenjohtajana, jossa hän valvoo alueen merellisiä aloitteita.

Erdmann on tehnyt yli 14,000 215 sukellusta ja osallistunut 260 uuden kala-, koralli- ja rukoilijasirkkalajin löytämiseen. Hän on kirjoittanut yli XNUMX tieteellistä artikkelia ja kirjoittanut yhdessä kalatieteilijä Dr. Gerald Allenin kanssa kolmiosaisen teoksen Reef Fishes of the East Indies.

Raja Ampatin löytäminen

Erdmannin ensimmäinen vierailu Raja Ampatissa tapahtui vuonna 2002 osana luonnonsuojelualueen retkikuntaa, joka vahvisti CI:n väitteen, että alue oli meren biologisen monimuotoisuuden maailmanlaajuinen keskus. Paikallisen sukelluspioneerin Max Ammerin johdolla Erdmann vahvisti nopeasti alueen ainutlaatuisuuden stomatopodien (rukoilaskatkarapujen) tutkimuksensa avulla.

Mutta hän löysi myös selviä merkkejä tuhosta – kalojen pommituksia, syanidikalastustoimintaa, haiden evien kalastusta ja kilpikonnien salametsästystä. Hänelle oli selvää, että kiireellistä suojelua tarvittiin, ja se oli hänen kutsumuksensa.

Pelottavat haasteet

Raja Ampat oli tuolloin äärimmäisen syrjäinen alue, jolla oli vain vähän infrastruktuuria ja dokumentoimaton mutta hienostunut paikallinen kulttuuri. Alue oli ulkopuolisten paineen alla hyödyntäen sen resursseja, ja lainvalvonta oli lähes olematonta.

Erdmann kuitenkin näki tien eteenpäin, jos asianmukainen rahoitus ja paikallinen tuki saataisiin turvattua. Vuonna 2004 CI rekrytoi hänet auttamaan Raja Ampatin merensuojeluohjelman rakentamisessa.

Näytteen valmistelu/kiinnitys kenttätyössä Dr. Allenin kanssa

Tieteellisen perustan rakentaminen

Erdmann ymmärsi, että kovat tiedot olisivat välttämättömiä tuen saamiseksi. Mutta miten kartoittaa dynaamista riuttajärjestelmää ja löytää uusia lajeja?

Käännekohta koitti vuoden 2005 alussa, kun Erdmann ja tohtori Gerry Allen tekivät yhteistyötä tsunamin aiheuttamien vahinkojen arvioinnissa. Kokenut kalatieteilijä Allen oli hionut nopean ekologisen arviointimenetelmän kalojen monimuotoisuuden nopeaan arviointiin.

Heidän yhteistyönsä jatkuu edelleen. Kahden hengen tiiminä Allen tutkii matalampia riuttoja (40 metriin asti), kun taas Erdmann sukeltaa syvemmälle (40–70 metriin) ja käyttää dekompressiopysähdyksiä kirjatakseen matalikkojen kryptisiä lajeja.

Heidän työnsä vahvisti Raja Ampatin luonnon monimuotoisuuden: yli 1,660 574 riuttakalalajia ja 70 korallilajia, joista ainakin XNUMX on alueelle kotoperäisiä. Se vahvisti Raja Ampatin mainetta "lajitehtaana".

Tohtori Allen valokuvaa näytettä, jonka Mark keräsi ennen pintaan nousua dokumentoidakseen kalan todelliset värit.

Kokonaisvaltainen luonnonsuojelustrategia

Vakuuttavan datan turvin Erdmann ja omistautunut indonesialaisten luonnonsuojelijoiden tiimi käynnistivät kokonaisvaltaisen suojelustrategian. Erdmann puhui sujuvasti bahasaa ja tunsi syvästi Indonesian poliittisen maiseman, joten hän auttoi yhdistämään paikalliset papualaiset edut kansallisiin ja kansainvälisiin suojelutavoitteisiin.

Ratkaisevasti tiimi ymmärsi, että paikallisten melanesialaisten yhteisöjen, jotka säilyttävät tavanomaisen merenomistusoikeuden riuttoillaan, oli oltava keskiössä kaikissa ratkaisuissa. Heille luonnonsuojelu ei tarkoittanut pelkästään luonnon monimuotoisuutta – se oli ruoan ja toimeentulon turvaamista.

Mertensuojelualueet (MPA:t) ei otettu käyttöön rajoituksina, vaan laillisina työkaluina yhteisöjen oikeuksien vahvistamiseksi. Yhteisöt auttoivat määrittelemään MPA-alueiden rajat, asettamaan säännöt ja rajoittamaan ulkopuolisten kalastajien pääsyä alueelle.

Paikallisten sidosryhmien voimaannuttaminen

Sen sijaan, että CI olisi palkannut ulkopuolisia asiantuntijoita hoitamaan merensuojelualueita, se tuki paikallisten papualaisten koulutusta ja työllistymistä metsänvartijoiksi ja muuksi henkilöstöksi. Vaikka harvoilla oli muodollinen koulutus, he toivat mukanaan syvällistä tietämystä riutoista ja pitkäaikaisen sitoutumisen yhteisöihinsä.

Tämä yhteisölähtöinen malli osoittautui sekä tehokkaaksi että kestäväksi. Se varmisti paikallisen sitoutumisen, säilytti kulttuuriperinteet ja suojeli meren ekosysteemiä.

Legacy in Motion

Mark Erdmannin perintö Raja Ampatissa on visionääristä tiedettä, joka perustuu paikalliseen kunnioitukseen. Yhdistämällä biodiversiteettitiedot, ruohonjuuritason voimaannuttamisen ja strategiset kumppanuudet hän auttoi luomaan perustan sille, mikä on nyt yksi maailman menestyneimmistä merensuojelutoimista.

Tämä tarina on vasta alkua. Tulevissa artikkeleissa tapaamme muita Raja Ampatin puolestapuhujia – ihmisiä, jotka Erdmannin tavoin jatkavat Korallikolmion sydämen suojelemista.

Don Silcockin kirjoittama

Don on Scuba Diverin vanhempi matkatoimittaja, joka asuu Balilla ja hänen verkkosivustonsa www.indopacificimages.com on laajoja sijaintioppaita, artikkeleita ja kuvia joistakin parhaista sukelluskohteista Indo-Tyynenmeren alueella ja "isoeläinkokemuksista" maailmanlaajuisesti.