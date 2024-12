Korallien kuteminen Suurella Valliriutalla

Korallien kutu: Kaikki kädet kannella Great Barrier Reef -baby-buumiin

Matkailuoperaattorit ja paikallinen riuttateollisuus työskentelivät läpi yön planeetan merkittävimmän kututapahtuman aikana ja opettelivat huippuluokan korallien entisöintitekniikoita terveiden korallien määrän lisäämiseksi.

Marraskuun täysikuu laukaisee vuotuisen korallien kututapahtuman, jossa Ison Valliriutan upeat korallit heräävät eloon vedenalaisessa "lumimyrskyssä" vapauttamalla biljoonia munia ja siittiöitä veteen massakasvatusilmiössä, jota Sir David Attenborough kuvaa. 'yhdeksi suurimmista luonnonnäkymistä'.

Tämä tapahtuma on myös vuoden tärkein päivä korallitutkijoille, kun he tutkivat innovatiivisia menetelmiä riutan entisöinnin tehostamiseksi suojellakseen tätä luonnollista ikonia ilmastonmuutoksen lisääntyviltä vaikutuksilta.

Nostaakseen tämän vuoden kutemisesta saatujen korallipoikkojen määrää Australian Institute of Marine Science (AIMS) -tiimi kouluttaa ensimmäistä kertaa Cairnsin ja Port Douglasin meriteollisuutta – mukaan lukien matkailua – innovatiivisen korallitoukkien kylvön käyttöön. tekniikka, joka tunnetaan nimellä Coral IVF. Tämän yön yli tehtävän kaapata miljoonia korallin munia ja siittiöitä erityisesti suunniteltuihin kelluviin toukkaaltaisiin, jotka on perustettu kahteen eri paikkaan alueella, tavoitteena on tukea riutan luonnollista uusiutumisprosessia.

Herkät kutukimput pysyvät lastentarhan altaissa jopa viikon ajan, kun niistä kehittyy korallivauvoja. Kun ne ovat valmiita, ne sijoitetaan riuttoihin, joissa on paikkoja, joihin viimeaikaiset valkaisutapahtumat ovat vaikuttaneet. Ne voivat kasvaa terveiksi nuoriksi koralliksi ja auttaa tuomaan uutta elämää Suureen valliriutaan.

Tutkijat arvioivat, että Coral IVF lisää onnistunutta korallihedelmöitysastetta 100-kertaiseksi – tämä nostaa mahdollisuudet yhdestä miljoonasta luonnollisessa ympäristössä yhteen 10,000 XNUMX:een tämän innovatiivisen tekniikan ansiosta.

Great Barrier Reef -säätiön toimitusjohtaja Anna Marsden sanoi: "Viime kesänä Iso Valliriuttamme koki toisen tuhoisan valkaisutapahtuman, mikä korosti jälleen, että koralliriutat ovat ilmastonmuutoksen etulinjassa. On erittäin tärkeää kehittää työkalupakki ratkaisuja, jotka auttavat meitä palauttamaan kadonneen ja suojelemaan sitä, mikä on jäljellä ilmastonmuutoksen vaikutuksilta.

"Tämä tiedemiesten ja matkailualan toimijoiden välinen yhteistyö, joka tunnetaan nimellä Boats4Corals, pilotoitiin onnistuneesti Whitsundaysissa Reef Islands Initiative -aloitteemme kautta, ja se halkeaa yhden riuttojen ennallistamisen suurimmista pullonkauloista - mittakaavassa. Tämän menestyksen jälkeen otamme Qantasin tuella saman lähestymistavan muilla riutta-alueilla. Antamalla innokkaille matkailualan toimijoille ja paikallisille mahdollisuuden lisätä tämä tekniikka nykyiseen suojelutyökalupakettiinsa, toivomme laajentavamme paikallista riuttojen entisöintiliikettä, joka perustuu tieteeseen ja on skaalautuva.

”Yhdistämällä matkailun ja merenkulkualan johtajuuden, alukset, paikallisen asiantuntemuksen ja ihmisten voiman pyrimme saavuttamaan riutan entisöinnin paljon laajemmassa mittakaavassa, kuin mitä tutkijat yksin voisivat saavuttaa. Tämä on todella vahva kumppanuus."

Uudet tiedot tällä viikolla AIMS Great Barrier Reef -tutkimuksista pohjoisessa osoittavat, että vuoden 2024 korallien massavalkaisutapahtuma on aiheuttanut suurimman yksittäisen vuotuisen korallipeitteen laskun Lizard Islandin alueella sitten tutkimusten alkamisen 39 vuotta sitten. Lizard Islandin ja Cairnsin välisistä vesitutkimuksista saadut alustavat seurantatulokset osoittavat, että yli kolmasosa korallisista koralleista katosi valkaisun vuoksi. Tutkijat jatkavat Ison valliriutan alueiden kartoittamista, ja täydellinen arvio julkaistaan ​​vuonna 2025.

AIMS:n pääjärjestelmäinsinööri ja ohjelmajohtaja tohtori Mark Gibbs sanoi: "On hienoa kouluttaa uusien paikallisten teollisuudenalojen kanssa vesillä viime yönä ja jakaa tietoa Cairnsin ja Port Douglasin alueen riutoista.

– Meillä on ollut erittäin onnistunut kututoiminta, ja altaat ovat nyt täynnä kehittyviä korallin toukkia. Huolimatta tappioista, joita tämän alueen riutat ovat kärsineet kesästä, olemme rohkaiseneet tällä alueella nähtyämme kutemista.

”Käyttämämme lähestymistavat on kehitetty yhteistyössä riuttaen entisöinti- ja sopeutumisohjelman kautta. Samalla kun niitä jalostetaan edelleen, tiimimme käyttää paikallisten ihmisten, alusten ja taitojen voimaa ja käy läpi heidän tahtiaan varmistaakseen, että ne voidaan muuntaa tutkimuksesta todellisuuteen.

”Olemme työskennelleet näiden paikallisten miehistön kanssa viime viikkoina, ja jokaisella eri toimialalla on omat ainutlaatuiset vahvuutensa ja kykynsä, joita hyödynnämme yhdessä.

”Vaikka kutukeräys saattaa olla ohi, jatkamme paikallisten toimijoiden kouluttamista seuraamaan kehittyviä korallia ja jakamaan ne paikallisille riuttoille, kun ne ovat valmiita. Koulutusta ja yhteistyötä on siis luvassa tulevina viikkoina.”

Suuri valliriutta on Australian suurin ja arvokkain luonnonkuvake Deloitten tutkimusosoittaa, että Great Barrier Reef edistää 6.4 miljardia dollaria Australian talouteen ja ylläpitää yli 64,000 XNUMX työpaikkaa, joista suurin osa on matkailutoiminnasta.

Quicksilver Groupin ympäristö- ja vaatimustenmukaisuuspäällikkö Phil Coulthard sanoi: "Paikallisten riuttapaikkojen hoitoon liittyvät ohjelmat ovat olleet Quicksilver Groupin keskeinen painopiste historiallisesti, mutta sen kestävyyden lisäämiseksi tulevia ympäristöstressejä vastaan ​​tarvitaan yhteistyötoimia. merimatkailualalla ja kumppanuuksien kautta muiden alojen, hallituksen, perinteisten omistajien ja tietysti tiedeyhteisömme kanssa.

”Tällaiset projektit ovat täydellinen esimerkki. Viime viikot ovat olleet tiimillemme uskomaton tilaisuus työskennellä yhdessä muiden alan toimijoiden ja Australian Institute of Marine Sciencen kanssa oppiakseen lisää korallien interventiotekniikoista, joiden toivomme hyödyttävän riuttoja paikallisesti, mutta niistä tulee myös alusta laajennusprojekteille. sekä täällä GBR:llä että riutoilla ympäri maailmaa."

"Mutta kohokohta oli tietysti mahdollisuus nähdä jälleen maailman suurin synkronoitu kutemistapahtuma Agincourt Reefillä Port Douglasin edustalla. Tapahtuman pelkkä mittakaava oli kunnioitusta herättävä, ja se on osoitus Suuren valliriuttamme kestävyydestä ja kauneudesta. Se, että miljardit yksittäiset eläimet onnistuvat vapauttamaan haisevia munia ja siittiöitä samanaikaisesti, ei ole vain luonnon ihme, vaan se vahvistaa myös meriekosysteemiemme herkkää tasapainoa ja niiden riippuvuutta ympäristön ennustettavuudesta.

GBR:n biologiapäällikkö tohtori Eric Fisher sanoi: "Yksityisen teollisuuden, tutkijoiden ja perinteisten omistajien välisten kumppanuuksien rakentaminen on ratkaisevan tärkeää koralliriutojen luonnollisen kestävyyden edistämisessä ja Suuren valliriutan tulevaisuuden turvaamisessa. GBR Biology on sitoutunut tukemaan Coral IVF -ohjelmaa. Se sopii saumattomasti olemassa olevien, paikkaavusteisten riuttapalautusohjelmiemme, kuten korallipetoeläinten torjuntaan, veden sekoittamiseen ja korallimurskan stabilointiin, rinnalle.

Tätä kokeilua rahoittavat Australian hallituksen Reef Trust ja Australian Institute of Marine Science, ja Qantas tukee 10-vuotista 10 miljoonan dollarin kumppanuutta Great Barrier Reef Foundationin kanssa.

Qantasin vt. kestävän kehityksen johtaja Fiona Messent sanoi: ”Asiakkaiden yhdistäminen läheltä ja kaukaa uskomattomiin luonnonmaisemiin on toimintamme ydin. Olemme ylpeitä voidessamme tukea Boats4Coral-yhteistyön laajentamista yhteistyössä Great Barrier Reef Foundation -säätiön kanssa, jotta matkailualan toimijat ja tutkijat voivat työskennellä yhdessä tavoitteenaan riutan ennallistaminen ja Australian luonnonkuvan suojeleminen.

Hankkeessa käytetään innovaatioita, jotka on kehitetty Australian hallituksen Reef Trustin ja Great Barrier Reef Foundationin kumppanuuden rahoittaman Reef Restoration and Adaptation Program -ohjelman kautta ja jota myös Qantas tukee.

Riuttaen entisöinti- ja sopeutumisohjelman pääjohtaja tohtori Cedric Robillot sanoi: "Ilmastonmuutosvaikutusten nopeus koralliriutoilla ympäri maailmaa on hälyttävää. Tämä tiedon jakaminen ja yhteistyö Cairnsin ja Port Douglasin alueella on kriittinen askel riutojen entisöinti- ja mukauttamisohjelman pioneerien tieteellisten innovaatioiden muuntamiseksi paikan päällä olevien ratkaisujen työkalupakkiksi.

"Tämä saavutetaan monivuotisella ja laajemmalla pilottikäytöllä, jolla luodaan tuleva riuttakunnostus- ja sopeutusteollisuus, joka voisi nähdä riuttayhteisöt, teollisuudenalat, perinteiset omistajat ja johtajat sijoittavan riuttalle miljoonia koralleja, joilla on korkeampi lämmönsietokyky. vuosi.”

Tietoja Great Barrier Reef Foundationista

Great Barrier Reef Foundation luo tulevaisuutta maailman koralliriutaille ennallistamalla riuttoja ja rannikon elinympäristöjä ja auttamalla niitä sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Olemme rakentaneet yhteistyöorganisaation kerätäksemme varoja, investoidaksemme innovatiivisiin ideoihin ja suunnitellaksemme todellisia, skaalautuvia suojeluohjelmia, jotka tuottavat läpimurtoja meren ja maan ennallistamisessa. Säätiö kulkee First Nationsin ihmisten ja etulinjan yhteisöjen tahdissa ja nopeutti ja ottaa käyttöön ratkaisuja ympäri maailmaa.

Miksi korallien kutemisella on väliä?

Kukaan ei selitä sitä paremmin kuin Sir David Attenborough:

Kukaan riutan asukkaista ei olisi täällä ilman yhtä todella poikkeuksellista tapahtumaa. Se tapahtuu vain kerran vuodessa ja on yksi suurimmista luonnonnäkymistä. Vasta 1980-luvulla tiedemiehet löysivät sen täällä Great Barrier Reef. Muutamana yönä vuodesta, kun olosuhteet ovat juuri sopivat, koko riutan pituudelta purkautuu yhtäkkiä monien eri lajien korallit. Se on suuri kututapahtuma ja yksi luonnon ihmeistä. Se on yksi kerta vuodessa, jolloin korallit eivät vain kasva haarautumalla, vaan lisääntyvät seksuaalisesti ja se on elintärkeää riutan selviytymiselle.

Mitä korallien kutu on?

Korallien kutu on, kun uusi elämä alkaa riutalla. Se esiintyy kerran vuodessa lumoavassa luonnonilmiössä, jota on kuvattu vedenalaiseksi lumimyrskyksi. Myöhään keväällä Suuren valliriutan korallit vapauttavat munia ja siittiöitä, jotka tulevat ulos pieninä palloina, jotka kelluvat valtameren pintaan hidastettuna. Kutu tapahtuu vain yöllä, kun planktonia syövät riuttakalat nukkuvat, mikä vähentää munien syömisen riskiä.

Se muodostaa pintaan vaaleanpunaisenruskean liukan, jossa kutu kohtaa yhteensopivan munan ja tuottaa toukkia, joiden kypsyminen korallipolyypiksi kestää noin kymmenen päivää. Monista näistä pienistä nipuista tulee nuoria koralleja, jotka antavat toivoa Suuren valliriuttamme tulevaisuudesta.

Korallien kutu löydettiin vasta vuonna 1982 Magnetic Islandilla. Rannikkoriutat kutevat yleensä kuukausi ennen ulompaa riutta, jossa kutu on näyttävämpää. Sitä esiintyy yleensä Cairnsin ja Port Douglasin ulkoriutoilla kahdesta kuuteen yötä marraskuun täysikuun jälkeen, kun veden lämpötila on 27-28 astetta.

Kuva: Great Barrier Reef Foundation