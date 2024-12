Sukellus Lifou, fossiilinen atolli

PIERRE CONSTANT saa kaikenlaisia ​​odottamattomia yhteyksiä matkustaessaan sukeltamaan vähän tunnettuun Uuden-Kaledoniaan

Se oli aikaisin aamulla lähtö Betico 2, matkalla Lifoun saarelle. Sisäänkirjautuminen tapahtui klo 6 lauttaterminaalissa Noumeassa, Uuden-Kaledonian pääsatamassa.

Suurin sallittu matkatavara oli 15 kg plus 6 kg käsin, joten minun oli täytynyt saapua päivää aikaisemmin tuodakseni 42 kg ylimääräiset matkatavarani - eli sukellus- ja vedenalaiset valokuvausvälineet. Sukeltajalle ei ollut muuta vaihtoehtoa!

Lentäminen rajoittaa myös painon 15 kiloon. Meriolosuhteista riippuen valtameren ylitys Loyalty-saarilla sijaitsevaan Lifouhun kestää seitsemän tuntia. Lautta liikennöi Maren saarten läpi ennen kuin se telakoituu Wéen, Lifoun itärannikolle, vähän ennen klo 2.

Tämä oli toinen kerta Uudessa-Kaledoniassa. Ensimmäisellä matkallani, maaliskuussa 2022, en ollut ehtinyt ottaa Loyalty Islands -saarille.

Pitkä, hoikka, pitkätukkainen ranskalainen Britannysta, Pascal of Wé Plongée, odotti minua, ja muutimme hänen maaseutukotiinsa kolhien vanhassa, harmaassa Dacia Loganissa. Tässä Kanak-maassa useimmat autot näyttävät kärsineen jonkinlaisia ​​vaurioita. Lifoun oli määrä olla kotini yli kaksi viikkoa.

Wé marina

Topografia

Loyalty Islands ulottuu yli 500 kilometriä luoteesta kaakkoon. Niitä erottaa mantereesta Korallimeri, joka on 100 km leveä ja 2 km syvä. Kaakosta saaret ovat Walpoles, Mare, kaikki 1,115 neliökilometrin Lifou, Ouvea, Beautemps-Beaupré ja vedenalainen Astrolabe Reef.

Loyalty Islands on muinainen tulivuoren kaari, joka johtuu Australian laatan subduktiosta Tyynenmeren laatan alle. Atollit muodostuivat plioseenin ja pleistoseenin väliin toistuvan vajoamisen seurauksena.

25 miljoonaa vuotta sitten Lifou oli vulkaaninen saari, jolla oli reunustama riutta. Viisi miljoonaa vuotta sitten tulivuori kului uusista purkauksista huolimatta, ja 300,000 120 vuotta sitten merenpinta oli XNUMX metriä korkeampi kuin nyt, ja atollilla oli sisälaguuni. Sitten valtameri vetäytyi.

Riss-Würmin jääkaudella, 15,000 100 vuotta sitten, merenpinta oli 3 metriä nykyistä alapuolella ja muodostui luolia ja maanalaisia ​​jokia. Suurin osa luolista on tulvinut tänään. Kompaktista kalkkikivestä valmistettu valliriutta sijaitsee XNUMX km:n päässä rannikosta.

Poika hyppää Lifoun sydämeen, Peng Beachille

Saaren keskusta on tasainen, vanha laguuni täynnä kiteytynyttä kalkkikiveä, hiekkaa ja konglomeraatteja. Pohjoisessa tasango on 25 metriä korkea ja riutan kruunu kohoaa 90 metriin. Etelässä tasango on 40 metriä korkea ja kruunu kohoaa 110 metriin.

Lifoun suurimmat ja vanhimmat luolat – Hnanawei, Wanaham ja Inegoj – muodostuivat 190-130,000 XNUMX vuotta sitten. Pintajokia ei ole; kaikki virtaa maan alle. Voimakkaita sateita esiintyy helmi-maaliskuussa, ja osa vedestä varastoituu maan alle.

Kookospuiden alla, Peng Beach

Mitä tulee ihmiskunnan historiaan, austronesialaiset Kaakkois-Aasiasta saapuivat Melasiaan vuonna 3000 eaa. Ensimmäinen ihmisten muutto Pohjois-Melanesiasta (Admiraliteettisaaret) Uuteen-Kaledoniaan juontaa juurensa 1700 eKr. Uuden-Kaledonian länsirannikolta Konesta löydetty lapita-keramiikka on ajoitettu vuodelle 1400 eaa. 16-luvulta 19-luvun alkuun tapahtui tongalaisten ja samolaisten muuttoliike Lifouhun, mahdollisesti myös Vanuatusta.

Jos kapteeni James Cook todella "löysi" Uuden-Kaledonian 4. syyskuuta 1774, kaksi brittiläistä laivaa laskeutui Lifouhun vasta 18-luvun lopulla. Loyalty Islands on nimetty yhden näistä laivoista.

Valaanpyytäjät olivat vierailleet jo vuodesta 1810, mutta vuonna 1829 ranskalainen merenkulkija ja tutkimusmatkailija Dumont d'Urville "löysi uudelleen" Loyalty Islands -saaret ja laati lopullisen merikartan.

Wé Plongée

Sijaitsee Wé marinassa, lähellä missä Betico 2 telakat, Wé Plongée on toiminut vuodesta 2018. Pascal perusti sukelluskeskuksen konttiin, joka toimii myös yksityisenä leipomona, koska hän valmistaa leipää joka päivä!

Wé Plongée -sukelluskeskus on kontissa

Wé Plongéen Pascal

Ranskalainen FFESSM sekä PADI- ja SSI-kouluttaja Pascal suorittaa Discover Scuba Diving -kokemuksia, mutta myös sukeltajakoulutusta eri tasoilla. Retket Chateaubriand Bayssa tehdään puhallettavalla pyörällä, ja useimmat sukelluspaikat ovat enintään viiden minuutin päässä.

Sukeltajat kyytiin

Heimojen tulliviranomaisten on myönnettävä lupa sukeltamiseen tietyllä alueella. Toiminta lahden ulkopuolella on varattu perinteisille klaaneille. Pätevät sukeltajat voivat tehdä kaksi sukellusta aamulla, kun taas DSD ja sukelluskoulutus järjestetään iltapäivällä.

Province Good ja kanjonit

Ensimmäisenä päivänä sukellussuunnitelmana oli vierailla melko samankaltaisissa Province Goodissa ja kanjoneissa. Riutta on massiivinen, ja siihen on leikattu lukuisia kanjoneita, uintireittejä ja tunneleita, ja sen ympärillä on valkoisia hiekkaisia ​​laikkuja.

Se oli enemmän tunnelmallinen kokemus, koska kalaelämä oli huomaamaton – ei suuria yksilöitä, ei parveja, vain tavallinen perhoskala, papukaijakala, kirurgikala, satunnainen enkelikala ja outo kultatäpläisten raidallisten lahnan parvi (Gnathodentex aureolineatus).

Lehtikorallipino Province Goodissa

Oranssievävuokokalan pesäkkeet (Amphiprion chrysopterus), joilla oli valkoinen häntä, olivat yleisiä, samoin kuin Clarkin vuokkokalat (A clarkii). Blacktail sikakala (Bodianus loxonotus) olivat usein nähtävissä. Ananas merikurkku (Thelenota ananas) nähtiin hiekkapohjalla ja jättiläissimpukoita (Tridacna squamosa) myös.

Vaaleanpunaiset sienivarret, maakunta hyvä

Acropora pöytäkoralli ja muut korallilajit, Province Good

Bluespot-perhoskala (Chaetodon plebeius) ja mustaperhoskala (C flavirostris)

Jättisimpukka (Tridacna squamosa) kanjoneissa

Staghorn-koralli ja pöytäkoralli kanjoneissa

Tombant de la Marina

Toisena päivänä Pascal vei minut yhdelle hänen suosikkisivustoistaan, joka on suosittu harjoittelupaikka. Tombant de la Marina on pieni pudotusalue, jonka enimmäissyvyys on 13 metriä ja jossa on valkoista hiekkaa ja hajallaan olevia korallipommia.

Kalaelämä oli yleensä näkyvämpää: vihreitä kilpikonnia, valkokärkiriuttahaita, Napoleon Wrassea, sinieväkärkiä, koralliriuttahaita (Cephalopolis miniata) ja riikinkukko (C argus), piikkikala ja helmikana.

Vihreä kilpikonna Tombant de la Marinassa

Törmäsin useisiin punaisiin ja mustiin vuokkokaloihin (Amphiprion melanopus), paholainen skorpionikala (Scorpaenopsis diabolus) ja sen keltaiset ja punaiset rintaevät, soikeapilkkuperhoskala (Chaetodon speculum), keltainen papukaijakala (Scarus schelgeli) ja sitruunankuorinen enkelikala (Centropyge flavissimus) keltaisena ja sinisellä silmärenkaalla.

"Toisena päivänä harjoituksen aikana näimme rauskun ja jopa vasarahain kerran", Pascal väitti innostuneena.

Patates de Hnassé

Kyynelperhoskala (Chaetodon unimaculatus) Patates de Hnasséssa

Patates de Hnassé osoittautui varsin miellyttäväksi – kokoelma suuria korallipommia, jotka ovat hajallaan hiekkatasanteilla, joiden ulkokaltevuus on avoin siniselle.

Näin muun muassa kyynelperhokalaa (Chaetodon unimaculatus), Papuan skorpionikala (Scorpaenpsis papuensis), chevron butterflyfish (C fascialis) ja blue Dash butterflyfish (C plebeius). Twin-spot puutarhaankeriaat (Heterokonger hassi) koristeli paikoin hiekkapohjaa.

Papuan skorpionikala (Scorpaenopsis papuensis) Patates de Hnasséssa

Ryhmäkoneiden perheessä oli hunajakenno (Epinephelus merra), mustakärki (E marginalis) punaisella, jossa on valkoisia täpliä ja kuunhäntä Variola louti.

Leveä paikka Alveopora koralli osoittautui katsomisen arvoiseksi pienillä päivänkakkaramaisilla polyypeillaan ja sini- ja mustatäplikkäillä pistosäteillään (Neotrygon kuhlii), klovnitriggerfish ja rintareppu (Epibuluksen salaliittolainen) laittaa ulkonäköön.

Clarkin vuokkokala (Amphiprion clarkii), Patates de Hnassé

Mustakärki (Epinephelus fasciatus), Patates de Hnassé

Blue Dash perhoskala (Chaetodon plebeius), Patates de Hnassé

Bouée Verte, joka sijaitsee punaisten ja vihreiden poijujen välissä lähellä kanavan sisäänkäyntiä, koostuu neljästä linjassa olevasta pommista, joiden kaltevuus on syvä vasemmalle 25 metriin ja enemmän.

Sekä vihreitä että hawksbill-kilpikonnia voitiin nähdä sekä whitemouth murayn (Gymnothorax meleagris), vaaleanruskea valkoisilla pilkuilla, puoliympyrä enkelikala (Pomacanthus semicirculatus) ja isosilmät (Priacanthus hamrur) punaisena ja musta silmä. Egyptin meritähti (Gomophia egyptiaca) pisti myös silmään.

Whitemouth Moray, (Gymnothorax meleagris), Bouée Verte

Egyptiläinen meritähti (Gomophia egyptiaca), Bouée Verte

Luolille

Sukellusvapaana päivänä suositellaan pohjoiseen tai jopa koko Lifoun kiertämistä vuokra-autolla. Tervatie johti minut Hnathaloon, josta reitti Tingetingiin osoittautui melkoiseksi haasteeksi. Tämä johtuu siitä, että nuoruuden harrastuksena on tuhota olemassa olevia kylttejä kaikkialla, missä niitä onkin, mikä vaatii jatkuvaa tien kysymistä.

Puinen kaiverrus tien varrella

Lopulta löysin Paholaisen luolan, jossa vanhukset maanomistajat pyysivät sisäänpääsymaksua, joka oli noin 14 puntaa. 10 minuutin metsäpolku johti kallion juurelle, atollin ulommalle kalkkikivikruunulle.

Paholaisen luola, Tingeting

Kannibaaliluolassa

Kiipeillessäni ylös ja alas löysin voimakkaasti murtuneen luolan, jossa oli avoin katto. Vasemmalla ontelossa makasi joukko ihmisen luita, ja yläpuolella kivihyllyllä pari kalloa virnisti stoisesti. "Kannibaaliajan ja makaaberien rituaalien jäänteitä", minulle kerrottiin.

Kannibaalin kallo

Lifoun luolien määrä on vaikuttava, jotkut ulottuvat jopa 8 kilometriin. Luettuani veden läsnäolosta joissakin näistä päätin sukeltaa Luengonin luolaan kaakkoisrannikolla. Lupa pitää saada maanomistajalta.

Urheilullisen näköinen Pascal Qazing, itsensä julistautunut Kanakin itsenäisyyden mestari, juoksi luolaan ja suostui ottamaan minut mukaan eräänä aamuna. Hän sytytti pieniä kynttilöitä luolan sisällä ja osittain sisäjärven ympärillä, jossa vierailijat nauttivat viileästä kylpemisestä.

Sisäänkäynti Luengonin luolaan

Luengonin luolassa

Tankki selässäni, uppouduin kirkkaaseen altaaseen. Lämpötila oli 21°C. Seurasin kapeaa tunnelia, jossa oli joitakin tippukivikiviä ylös ja alas, ei mitään hienoa, kunnes saavuin halokliiniin 10 metrin syvyydessä.

Kupulinssistäni tuli yhtäkkiä sumuinen. Se oli vain kosteutta lämpimämmästä suolavedestä, mutta käännyin suuttuneena ja pelkäsin, että olin tulvinut kameraan.

Pascal poistumassa läpiuinnista Trone De Ferissä

Pascal kulkee Trone De Ferin riutassa olevan kaivon läpi

Luengonin luola

Etsiessäni Inegoj-luolaa löysin 78-vuotiaan maanomistajan istumassa pöytänsä ääressä ja kuuntelemassa radiota. Hän ohjasi minut erään kaupungin miehen luo, joka hallitsi aluetta, mutta lupani käydä muutaman päivän kuluttua epäonnistui, koska ainoa mahdollinen opas oli muuten jamssipelloilla. Jouduin luopumaan siitä 500 metriä pitkästä tunnelista, joka johtaa maanalaiseen järveen.

Gorgonesin riutta

Gorgonialaiset Gorgonesin riutalla

Keltasilmäinen kala (Canntherhies dumerilii) Gorgones Reefillä

Pascal suositteli, että otan yhteyttä Easossa, Lifoun luoteisrannikolla sijaitsevaan sukelluskeskukseen, jota johtaa Bastien, kovan näköinen mutta ystävällinen kalju kaveri. Lagoon Safaris oli toiminut vuodesta 2013 lähtien 7.5 metrin lasikuituveneellä 175 hv:n perämoottorilla, joka pystyi kuljettamaan kahdeksan sukeltajaa noin 25 sukelluspaikkaan Baie de Jinekistä pohjoiseen.

Bastien, Lagoon Safarisin sukellusjohtaja, Easo

Sukellus erosi Baie de Chateaubriandin suljetuista vesistä: kobolttivedet, gin-selkeä näkyvyys ja runsaasti kaloja toivotti minut tervetulleeksi Gorgones Reefillä. Merelle avoin ja säännöllisessä pohjoiseen virtaavassa virrassa kylpevä paikka tarjosi gorgonien ja pehmeiden korallien bonanzaa ja osoittautui terveeksi, eloisaksi riuttaksi.

Kaksi piikkiä nousi 30m+ korkeudesta valkoiselle hiekalle ja veden lämpötila oli 27°C. Bluefin jack pariksi barcheek jackin kanssa (Carangoïdes plagiotaenia), havaittavissa hopeanvärisillä sivuilla ja mustalla viivalla kidusten kannessa. Punainen snapper (Lutjanus bohar) sekoitettuna suuren mustan snapperparven kanssa (Macolor niger) lähellä pintaa kärkien välissä.

Valkokärkihai

Iso koiranhammastonnikala (Gymnosarda unicolor) risteilyt menneisyydessä syvällä, ja valkokärkihaita nähtiin toisinaan lepäämässä hiekkaisella merenpohjalla. Huipulan päällä rintareppu (Epibuluksen salaliittolainen) keltaisilla ja ruskeilla vaiheilla kiinnitti huomioni.

Sinievätäkki, Gorgonesin riutta

Nuorukainen slingjaw wrasse (Epibulus insidiator), Gorgones Reef

Black Snapper -pilvi (Macolor niger)

Kivenheiton päässä oli Kaari, jättimäinen holvikäytävä, joka oli koristeltu lumoavilla punaisilla ja kultaisilla gorgoneilla. Kukkulan päällä kolme nuuskanpompanoa (Trachinotus blochii), hopeaa keltaisilla eväillä, yhdistettynä melko ujo bigeye Jackin kouluun.

Naamiointiryhmä (Epinephelus polyphekadion) kaarella

Gorgonialaiset holvikäytävässä

Yksisarvinen nuuskukka (Naso vlamingii) kaarella

Keltasilmäinen viinakala (Cantherhines dumerilii) ilmaantui uteliaana. Riikinkukko ja koralli ryömi vaelsi kaikkialla ja naamiointiryhmä (Epinephelus polyphekadion) piiloutui ulokkeen alle ja katsoi minua tyynesti.

2 metriä pitkä harmaa riuttahai ui rauhallisesti syvyydessä. Nuuskanen yksisarviset (Naso vlamingii) olivat visuaalinen nautinto, siniset filamentit virtasivat peräpäässä.

Cap Martin

Cap Martin, pohjoisempana, tarjosi näkyvyyden suurelle korallipommille kauempana seinästä. Paikka oli täynnä gorgoneja ja pehmeitä koralleja. Tutkiessani pienempää, voimakkaalta virralta suojattua pommia Bastien osoitti kiihkeästi jotain takanani.

Käännyin juuri ajoissa katsomaan kunnioituksella beigenväristä vasarahaita, joka piirsi selkääni siron kaaren. Se oli niin yllätys, etten ehtinyt edes valokuvaamaan!

Gorgonialaiset ja sukeltajat Cap Martinissa

Pehmeät korallit (Dendronephthya sp) Cap Martinissa

Tomoko

Lagoon Safaris -vene Eason laiturilla

Tomokon rannikolla on meriluolia, joista yksi on piikihummerin luola (Panilurus penicillatus). Bastien sai minut liittymään hänen kanssaan yösukellukseen. "Hyvä tilaisuus tavata nautilus", hän säteili. Tarjous oli liian houkutteleva kieltäytymään.

Piikkisarvihummerit (Panulirus penicillatus) Tomokossa

Tunneli gorgonien ja sukeltajien kanssa Tomokossa

Aloitimme Eason rannalta pimeän tullen, uimme snorklauksessa noin 10 minuuttia ennen sukellusta. Pian näin koritähtien festivaalin (Astroboa nuda), täysin käytössä ruokinta-asennossa. Bastien löysi mustan Hancockin litteämadon (Pseudobiceros hancockanus), jossa oranssi ja valkoinen vyö.

Hancockin litteämato (Pseudobiceros hancockanus) Eason yösukelluksessa

Ihmettelin vaaleanpunaista velutinidiä Coriocella sp mustilla viivoilla, jota en ollut koskaan ennen nähnyt, ja epäilen, että uusi laji. Oranssitäpläinen laatikkorapu (Calappa lophos) poseerasi kivellä ja keltamarginaalilla (Gymnothorax flavimarginatus) ilmestyi staghorn korallin alle.

Vaaleanpunainen velutinidi (Coriocella sp) Easossa

Oranssitäpläinen laatikkorapu (Calappa lophos) Easossa

Pienen mausteen lisäämiseksi iso raitainen merikrait (Laticauda saintgironsi) etsinyt ravintoa hiekkatasantojen alta, tietämättä läsnäolostani.

Nauhainen merikraitti (Laticauda saintgironsi) Eason yösukelluksessa

Keltainen marginaalimoray (Gymnothorax flavimarginatus) Easossa

Tiger cowrie (Cypraea tigris), Easo

Labyrintti

Tyynenmeren kaksisatulaperhoskala (Chaetodon ulietensis), labyrintti

Musta perhoskala (Chaetodon flavirostris), labyrintti

Ennen lähtöäni Pascal vaati vievänsä minut Labyrinttiin, joka on yksi hänen valitsemistaan ​​paikoista. Se oli todellinen kanjonien, uintireittien ja tunnelien sokkelo, jonka läpi puristaa kuin rotta. Se oli tilaisuuteni tavata vaikeaselkoinen värikäs arlekiinikehä (Choerodon fasciatus), punainen valkoisilla ja harmailla raidoilla, piilossa pimeydessä.

Saaren pohjoisosan ympäri kulkee silmukkatie Hnathaloon, Wanahamin lentokentälle, Jokiniin ja Xepeneheen. Toinen hame kiertää lännessä (Drehu), etelässä (Mu) ja itärannikolla (Traput).

Ranta ja New Caledonia männyt Mussa

Lifou tarjoaa runsaasti mahdollisia retkiä ja opastettuja retkiä luoliin tai luonnonkauniille näköalapaikoille, kuten Jokinin kallioille tai Marmites du Cap des Pins, joissa valtavia vuorovesialtaita löytyy kohotetuilta riuttaterassilta. Se on kutsu kylpyyn näköalalla.

Jos pidät idyllisistä rannoista, voit valita Chateaubriandin, Luengonin ja Pengin välillä. Ja vehreän alkuperäisen metsäalueen lisäksi suojainen Kiki Beach on luonnonystävien helmi, joka sijaitsee kallion juurella Xepenehen eteläpuolella. Eason pohjoispuolella sijaitseva Baie de Jinek tarjoaa jännittävän vedenalaisen polun snorklaajille, jotka voivat uida siellä itsenäisesti, pienet lipuilla varustetut poijut osoittavat tietä.

Optimaalisen sukelluskokemuksen saamiseksi suosittelen viikkoa Lifoussa, jonka jakaa Wé Plongée itärannikolla ja sen jälkeen Lagoon Safarit luoteisrannikolla. Jos aikaa riittää, voit tutustua myös muihin Loyalty-saariin, kuten Mareen tai Ouveaan.

Nautilus-kuoret, jotka oli huuhtoutunut rannalle Mussa

Viimeisenä päivänä klo 6 tapaaminen Hamanin kanssa toi minut piilotettuun paikkaan Wanahamin lentokentän takana. Aioin vierailla huonosti tunnetussa Fetra He -luolassa. "En työskentele jamssipelloilla sunnuntaina, se on Herran päivä", Haman uskoi.

Tapauksen mukaan istuimme ja juttelimme hetken hänen puutarhassaan, jotta hän ymmärtäisi tarkoitukseni. Hänen talonsa takana olevaan metsään piilotettuna ilmestyi luolan pieni kuisti. Meidän täytyi kyykky päästä sisään, luolapisarat lensivät ympäriinsä ja törmäsivät satunnaisesti kasvoihini. "Tässä on luolan vartija", hän kuiskasi osoittaen oikealle.

Silmäni osuivat kalloon nichessä. Ryömiimme nelijalkain otsalamppuni kanssa, läpäisimme tummia, ahtaita käytäviä, jotka olivat likaisia ​​lepakkoguanolla. Joitakin murskattuja ihmisluita makasi ympärillä. 100 metrin likaisen etenemisen jälkeen käteni ja polveni olivat nokimustat.

Avautui tilava kammio, jossa oli tummia stalagmiitteja ja tippukivikiviä. Hämmästyksekseni seinät peitettiin mustilla, joskus punaisilla käsistensiileillä. "Arkeologit tulivat tänne yli 30 vuotta sitten ja päivämäärät nämä. Ne ovat 3,000 vuotta vanhoja ja kuuluvat lapitalaisille”, minulle kerrottiin.

Fetra He -luolan pimeään käytävään

Haman kasvot stensiilikäsien seinää Fetra He:ssä

Kädenjäljet ​​tuhansien vuosien takaa

Nämä varhaiset Kaakkois-Aasiasta kotoisin olevat navigaattorit jättivät jälkensä vaelluksestaan ​​tunnettujen keramiikkatekojen kanssa kaikkialla Tyynellämerellä. Lifoun esi-isät olivat tulleet Pohjois-Melanesiasta, Admiraliteettisaarilta Papua-Uudelta-Guinealta, missä aikoinaan asuin.

Kaikki loksahti paikoilleen. Intuitioni mukaan olin ollut Lapitalaisten jäljillä useita vuosia. Ihan kuin olisin entisessä elämässä ollut yksi heistä.

Varmuuden näytön ulkopuolella mieli toimii salaperäisillä tavoilla…