Fidžin Premier Dive Resort alkaa vuonna 2025 tyylillä

Fidžin Premier Dive Resort alkaa vuonna 2025 tyylillä: Sitoumus merenkulun turvallisuuden ja koulutuksen huippuosaamiseen



Vuoden 2025 sarastaessa Fidžin tärkein sukelluskohde, Volivoli Beach Resort, aloittaa vuoden vauhdilla. Jännittävänä ja merkityksellisenä osoituksena sitoutumisesta sekä henkilöstön kehittämiseen että meriturvallisuuteen, kaksikymmentäneljä (24) lomakeskuksen miehistöstä ja harjoittelijoista, mukaan lukien turvallisuus- ja mekaanisten tiimien jäsenet, on suorittanut menestyksekkäästi arvostetun Fidžin meriturvallisuusviranomaisen (MSAF) ) Boat Master and Restricted Master Engineer Class 6 (RME6) Kapteenikurssi. Tämä tiukka, käytännönläheinen koulutusohjelma oli tärkeä virstanpylväs heidän ammatillisella matkallaan ja korostaa Volivoli Beach Resortin omistautumista jatkuvaan koulutukseen ja huippuosaamiseen sukellus- ja vesiurheilualalla.

Syvällinen, käytännönläheinen kokemus



Koulutus, sekoitus luokkahuoneteoriaa ja käytännön työpajoja, varmisti, että osallistujat pysyivät sitoutuneina ja haasteina joka käänteessä. Kurssin aikana käsitellyt aiheet olivat sekä kattavia että tärkeitä kaikille merenkulkualan ammattilaisille. Näihin kuuluivat keskeiset osa-alueet, kuten päällikön tehtävät, turvalaitteiden käyttö, matkan suunnittelu, sääennusteet ja hätätoimenpiteet. Oppilaat oppivat myös veneen käsittelyn käytännön taitoja – laituriin kiinnittymistä, irrottamista, ankkurointimenettelyjä ja paljon muuta.



Ehkä yksi kurssin arvokkaimmista puolista oli käytännön kokemus, joka saatiin useista käytännön kokeista, jotka suoritettiin sekä maalla että merellä. Tämä varmisti, että jokainen osallistuja saattoi soveltaa teoreettista tietoa todellisissa olosuhteissa, mikä vahvisti entisestään turvallisuuden, ammattitaidon ja ryhmätyön merkitystä meriympäristössä.

Ylpeä saavutus



Volivoli Beach Resortin myynti- ja markkinointipäällikkö Simon Doughty puhui ylpeänä lomakeskuksen jatkuvasta panostuksesta ihmisiin ja paikalliseen yhteisöön. "Jatkuvan parantamisen, jatkuvan koulutuksen ja paikalliseen yhteisöön tehtävien investointien eetoksen jälkeen olemme ylpeitä saadessamme olla tunnustettu Fidžin pätevimmäksi ja kokenemmaksi sukellus- ja vesiurheiluoperaattoriksi, mutta myös yhdeksi maailman johtavista sukellusoperaatioista", Simon jaettu.



Koulutusaloite on esimerkki lomakeskuksen omistautumisesta ammatilliseen huippuosaamiseen. Volivoli Beach Resort antaa tiimilleen taidot ja sertifikaatit, joita tarvitaan toimiakseen turvallisesti ja tehokkaasti, ja varmistaa, että jokaisella vieraalla on maailmanluokan kokemus Fidžin ympärillä olevista terveellisistä ja eloisista vesistä.

Paikallisen tuen esitys



Kurssin päättymistä leimattiin virallisella valmistujais- ja esittelytilaisuudella, jossa osallistujia kunnioitettiin läsnäolollaan Tu Ko Navitilevu Ratu Emori Bolobolo. Hänen läsnäolonsa korosti paikallisiin yhteisöihin sijoittamisen tärkeyttä ja tällaisten aloitteiden merkittävää vaikutusta sekä lomakeskukseen että koko Fidžin kansakuntaan.



"Vinaka vakalevu" (sydämen kiitos) annettiin Fidžin meriturvallisuusviranomaiselle heidän ohjauksestaan ​​ja asiantuntemuksestaan ​​koko kurssin ajan. Tämä yhteistyö ei vain lisännyt osallistujien tietämystä, vaan myös lisäsi suhdetta lomakeskuksen ja Fidžin meriturvallisuusviranomaisten välillä.



Yhtenä Fidžin johtavista sukelluskeskuksista Volivoli Beach Resort asettaa edelleen rimaa korkealle turvallisuuden, palvelun ja yhteisön kehittämisen suhteen. MSAF Boat Master- ja RME6-kurssin suorittaminen on vain yksi monista askeleista, joita Volivoli Beach Resort on ottanut varmistaakseen, että sen tiimi pysyy sukellus- ja vesiurheilualan eturintamassa tarjoten vieraille kokemuksen, joka on sekä turvallinen että unohtumaton.



Alalla, jolla asiantuntemus on ensiarvoisen tärkeää, Volivoli Beach Resort todistaa kerta toisensa jälkeen, että kyse ei ole vain maailmanluokan sukelluskokemusten tarjoamisesta, vaan jatkuvasta investoimisesta ihmisiin, koulutukseen ja turvallisuuteen varmistaaksemme, että vedet pysyvät yhtä koskemattomina ja turvallisina kuin ne ovat kauniita.

Katse tulevaisuuteen



Koska lomakeskus katsoo tulevaisuuteen, se on edelleen sitoutunut säilyttämään maineensa yhtenä pätevimmistä sukellusoperaattoreista maailmanlaajuisesti. Paikalliseen kehittämiseen, merensuojeluun ja alan johtaviin standardeihin keskittyneenä vuonna 2025 on uusi menestymisen, kasvun ja merkittävien saavutusten vuosi Volivoli Beach Resortille ja sen uskomattomalle tiimille.



Niille, jotka haluavat sukeltaa unohtumattomaan seikkailuun tietäen, että turvallisuus, ammattitaito ja ympäristönsuojelu ovat etusijalla, Volivoli Beach Resort lupaa kokemuksen, joka perustuu taitoon, koulutukseen ja yhteisöllisyyteen.

Tietoja Volivoli Beach Resortista:



Volivoli Beach Resort on Fidžin Premier Dive Resort, joka sijaitsee upealla Suncoast-alueella aivan Bligh Waterilla, Fidžin suosituimmalla sukellusalueella. Asiantuntevista sukellusoppaistaan, henkeäsalpaavista vedenalaisista maisemistaan ​​ja sitoutumisestaan ​​kestävään kehitykseen tunnettu Volivoli Beach Resort tarjoaa sekä aloitteleville että kokeneille sukeltajille vertaansa vailla olevan pääsyn joihinkin maailman eloisimpiin meren ekosysteemeihin.



Ilmoita heidän tiimilleen milloin tahansa klo res@voli.com – tai katso ne osoitteessa www.volivoli.com – Se voi olla paras päätöksesi vuonna 2025