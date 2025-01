Maaginen Ningaloon riutta

at

at 6: 27 am

Todd Thimios Tutkijat Maaginen Ningaloon riutta

Pari vuotta sitten minulla oli onni lentää Exmouthiin ja viettää siellä aikaa tutkiessani kirjaa, jonka olen kirjoittanut maailman parhaista sukelluksista. Edellisestä Ningaloon matkastani oli kulunut monia vuosia, ja rehellisesti sanottuna odotin Exmouthin olevan paljon enemmän asuttuja tähän mennessä.

Vaikka sosiaalisen median syötteeni näyttää nyt olevan valokuvia nuorilta valokuvaajilta, jotka työskentelevät valashaiveneillä, Exmouthin kylä ja sen pieni etelänaapuri, Coral Bay, ovat edelleen vain hieman liian syrjäisiä, jotta useimmat ihmiset voisivat harkita muuttamista sinne. Rajoitettujen kausiluontoisten majoitusmahdollisuuksien lisäeste rajoittaa myös mahdollisten asukkaiden virtaa.

Maaginen Ningaloon riutta 4

Kirjan ote

Seuraava on Hardie Grant Exploren julkaisema muokattu ote Todd Thimiosin Ultimate Dive Sites -sivustoista – ilmestyy 1. helmikuuta 2025. Nappaa kopiosi of Lopullinen sukelluspaikka nyt!

Katso tarkempi artikkeli Ningaloo Reefistä helmikuussa kysymys Scuba Diverilta aikakauslehti ANZ!

Miksi se on erikoista

Aja 13 tuntia Perthistä pohjoiseen ja saavut yhteen Australian syrjäisimmistä kaupungeista, Exmouthiin, joka on portti Ningaloo Reefille tai Nyingguluun perinteisten omistajien, Baiyungun, Thalanyjin ja Yinigurdiran kielellä. Täällä Australian korallirannikolla, jossa aavikko kohtaa riutan, kaikki toiminta tapahtuu meressä. Joka toisella ajotiellä on vene (tuulen ollessa korkealla) ja kaupungissa on hyvin vähän kauppoja.

Maaginen Ningaloon riutta 5

Maaliskuusta lokakuuhun tämän 3000 asukkaan kaupungin väkiluku kaksinkertaistuu, kun matkailijat laskeutuvat Ningaloon uimaan sen tunnetuimman vuotuisen vierailijan kanssa. Täällä tapahtuu joka vuosi maailman suurin dokumentoitu valashaiden aggregaatio.

Näin ensimmäisen valashaini Ningaloossa ja aion tuoda tyttäreni takaisin tänne jonakin päivänä nähdäkseni myös heidän ensimmäisen. Se on myös vuosittain yli 40,000 XNUMX ryhäselän muuttopolulla, ja täällä ulkona maa on niin hiljainen, että voit kuulla niiden hengittävän rannalta yöllä.

Maaginen Ningaloon riutta 6

Valokuvat Todd Thimios