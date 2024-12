Viikoittainen Meridian Adventure Dive -valokuvakilpailu

Meridian Adventure Dive Resortissa jokainen päivä tuo ainutlaatuisen seikkailun, henkeäsalpaavia maisemia ja unohtumattomia kokemuksia. Siitä hetkestä lähtien, kun aurinko kurkistaa horisontin yli eloisaan meren elämään aaltojen alla, lomakeskuksemme on luonnonkauniin kangas. Tämän kunniaksi olemme omaksuneet luovan perinteen: Weekly Staffin Kuva Kilpailu.

Joka viikko lahjakkaat tiimimme jäsenet kääntävät kameransa ja älypuhelimensa ympärillään olevaa maailmaa kohti ja tallentavat ohikiitäviä hetkiä, jotka tekevät lomakeskuksestamme ja sen ympäristöstä niin maagisen. Nämä valokuvat kertovat tarinoita löytöstä, kauneudesta ja toveruudesta kunnioitusta herättävistä auringonnousuista rehellisiin kuviin meren elämästä ja sydämellisistä yhteyksistä paikallisiin yhteisöihin.

Viikoittainen henkilökunta Kuva Kilpailu on enemmän kuin pelkkä kilpailu. Se edistää luovuutta, vahvistaa ryhmätyötä ja muistuttaa meitä kaikkia pysähtymään ja arvostamaan sitä uskomatonta maailmaa, jossa meillä on etuoikeus olla osana. Se on myös tapa jakaa nämä maagiset hetket vieraidemme ja tukijoidemme kanssa ja kutsua heidät näkemään Raja Ampatin sen parhaiten tuntevien silmin.

Meillä on ilo esitellä näitä upeita valokuvia sosiaalisen median alustoillamme, jotta vieraat ja seuraajat voivat nauttia Raja Ampatin kauneudesta missä tahansa. Jokainen kuva on osoitus tiimimme omistautumisesta ja intohimosta, joka tarjoaa poikkeuksellista palvelua ja ilmentää tutkimisen ja ihmettelyn henkeä.

Pysy kuulolla ensi viikon lähetyksiä varten ja löydä tarinoita, jotka odottavat kehittymistä Meridian Adventure Dive Resortissa!

Tietoja Meridian Adventure Dive Resortista:

Upeassa Raja Ampatissa Indonesiassa sijaitseva Meridian Adventure Dive on PADI 5 tähden Eco Resort. Vieraile verkkosivuillamme: https://raja.meridianadventuredive.com/?utm_source=scubanews&utm_medium=photocompetition&utm_id=divernet