Nautilus Scuba Club 2025 -valokuvakilpailu

Nautilus Scuba Club Cairns käynnistää vuotuisen valokuvakilpailunsa ja -näyttelynsä 1. toukokuuta

- Nautilus Scuba Club Cairns tukee paikallista sukellusyhteisöä ja edistää laitesukellusta Far North Queenslandissa. Klubilla on noin 400 jäsentä, mikä tekee siitä yhden Australian suurimmista vapaa-ajan scuba clubeista.

- Vuotuinen vedenalainen valokuvauskilpailu on seuran kalenterin tärkein tapahtuma. Se sisältää valokuva- ja videokategorioita, ja sen arvostelevat tunnetut ja riippumattomat ammattivalokuvaajat. Kilpailu ja mukana Näyttely ovat paikallisten ja alueellisten sukellusoperaattoreiden ja -tukijoiden sponsoreita, mukaan lukien eräät Australian sukellusalan suurimmista nimistä. Vuonna 2024 Cairnsin näyttelyssä vieraili yli 5,000 XNUMX ihmistä Tanks Arts Center, jossa yli 500 korkealaatuista valokuvaa ja videota oli julkisesti esillä.

Vuoden 2025 kilpailu on avoin talousseuran jäsenille 1.-13. Näyttely pidetään klo Tanks Arts Center pidennetyn ajan 18. heinäkuuta 10. elokuuta välisenä aikana. Tanks Arts Centeriin on vapaa pääsy, ja näyttely on suosittu sekä paikallisten että vierailijoiden keskuudessa.

Vuoden 2025 kilpailun voittajat julkistetaan Awards Night at the Tanksissa lauantaina 2. elokuuta.

Vieraile seuran verkkosivuilla saadaksesi lisätietoja ja päivityksiä kilpailusta:

www.nautilus-scuba.net/whats-on/photo-competition/

2024-näyttely

Tapahtuman tärkeimmät tiedot:

Näyttely: 18th Heinäkuun 10th elokuu 2025

Paikka: Cairns Tanks Arts Center (Tank 4)

Aukioloajat: Arkisin: 9-00

Viikonloppuisin: klo 10-00

Palkintojen yö: Lauantai 2nd elokuu 2025

Paikka: Cairns Tanks Arts Center (Tank 4)

Aika: klo 6

Kuka on paikalla: Nautilus-jäsenet ja osallistujat

Sponsorit ja sukellusteollisuuden edustajat

Media

Lisätietoja: David George

Secretary@nautilus-scuba.net

www.nautilus-scuba.net

Kansikuva: Libby Sterling