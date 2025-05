Rork Media ostaa Scuba Show'n ja California Diving Newsin

Yritysosto vahvistaa Rork Median maailmanlaajuista läsnäoloa ja luo merkittävän jalansijan Yhdysvaltain sukellusmarkkinoilla.

Itsenäinen kustantaja Rork Media, johtavien sukellusmediabrändien, kuten Scuba Diver Magazinen, takana oleva voimanpesä, Divernet.com, ja GO Sukellusnäyttelyon ilmoittanut ostaneensa vakiintuneen California Diving News and -lehden oikeudet ja omaisuuden. Scuba Show Long Beachissä, Kaliforniassa.

Scuba Show on ollut 38 vuoden ajan maan suurin kuluttajille suunnattu sukellustapahtuma, joka on ollut vakiotapahtuma Yhdysvaltain sukellusalan kalenterissa. Nyt se liittyy Rork Median maailmanlaajuiseen tapahtumavalikoimaan, johon kuuluvat erittäin menestynyt GO Diving Show UK ja äskettäin Australiassa lanseerattu GO Diving Show ANZ. Yhdessä nämä kolme tapahtumaa toivottavat tervetulleiksi yli 25,000 500 sukeltajaa ja niissä on yli XNUMX näytteilleasettajaa ympäri maailmaa, mikä yhdistää sukellusyhteisöjä eri mantereilla.

Scuba Show on Pohjois-Amerikan johtava kuluttajille suunnattu sukellustapahtuma.

Osana hankintaa Kalifornian sukellusuutiset uudistetaan muotoonsa Rork Median muiden julkaisujen mukaiseksi, mutta se jatkaa Kalifornian sukellusyhteisön – ja laajempien Yhdysvaltojen markkinoiden – palvelemista omalla aluekohtaisella lehdellä. Lisäksi Scuba Diver Pohjois-Amerikassa hyödyntää CDN:n vakiintunutta jakeluverkostoa ja tilaajakuntaa, mikä mahdollistaa Rork Medialle kaksitasoisen mainontamallin käyttöönoton. Tämä lähestymistapa avaa oven yrityksille, jotka aiemmin joutuivat hinnoittelemaan itsensä markkinoita johtavassa julkaisussa mainostamisen ulkopuolelle.

California Diving News on ollut jatkuva inspiraation ja koulutuksen lähde alueen sukeltajille jo vuosia.

Rork Median julkaisujohtaja Ross Arnold sanoi: ”Osana yritysostoa olemme innoissamme voidessamme toivottaa Mark Youngin tervetulleeksi Rork Median tiimiin. Mark on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvattanut Scuba Show’sta sukeltajien suosikkitapahtuman Yhdysvalloissa, ja olemme innoissamme siitä, että hän jatkaa tätä perintöä kanssamme.”

”Hänen kokemuksensa on korvaamatonta, kun laajennamme läsnäoloamme Pohjois-Amerikassa ja jatkamme Rork Media -liiketoiminnan kasvattamista maailmanlaajuisesti.”

Rork Median toimitusjohtaja Mark Evans kommentoi: ”Kun Mark Young otti meihin ensimmäisen kerran yhteyttä keskustellakseen sukellusnäyttelyn tulevaisuudesta, olimme otettuja siitä, että hän näki meidät oikeana tiiminä ottamaan osaa tähän kuluttajanäyttelyn tukipilariin, joka juhlii 38-vuotista taivaltaan.”th vuosipäivää vuonna 2025. Odotamme innolla yhteistyötä tapahtuman viemiseksi entistä suurempiin ulottuvuuksiin.”

Mark Young sanoi: ”Perustin Dive Training- ja Dive Centre Business -lehdet 34 vuotta sitten ja olen ollut syvällä sukellusalalla. Viime aikoina aloin miettiä, keneen luottaisin Scuba Show’n ja California Diving Newsin jatkamisessa. Ross Arnold ja Mark Evans Rork Mediasta olivat luonnollinen valinta, sillä heillä on maailmanlaajuinen lehtien, sukellustapahtumien, verkkosivustojen ja YouTube-kanavan valikoima.”

”Kun näin heidän toimintansa taustalla olevan vision ja he puhuivat suunnitelmistaan ​​kasvattaa arvoaan alalla, tunsin pakottavaa tarvetta aloittaa keskustelun, joka johti heidän Scuba Show’n ja California Diving Newsin ostamiseen.”

”Olen ylpeänä katsomassa heidän laajentavan Scuba Show’ta ja California Diving Newsia nykyisen menestyksensä yli, ja odotan innolla matkan jatkumista heidän kanssaan.”

Tämä strateginen yritysosto korostaa Rork Median sitoutumista palvelemaan maailmanlaajuista sukellusyhteisöä alan johtavalla sisällöllä, tapahtumilla ja kokemuksilla painetuilla, digitaalisilla ja fyysisillä alustoilla.