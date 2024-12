Uepi-saaren 5 parasta sukelluspaikkaa

Uepi-saaren viisi parasta sukelluspaikkaa ja niiden valokuvaaminen

Upean Marovo-laguunin pohjoisella valliriutalla sijaitseva Uepi Island on ihanteellisella paikalla päästäkseen parhaisiin sukelluskohteisiin, joita tällä kuuluisalla alueella on tarjota. Pohjoisen New Georgia Soundin ravinnevirtojen ja etelän laguunin monimuotoisten vesien ansiosta osa näistä uskomattomista kohteista on vain viiden minuutin venematkan päässä lomakeskuksesta!

Paikallinen asiantuntemus on välttämätöntä, jotta nämä kohteet sukeltamaan parhaimmillaan, ja yli 30 vuoden kokemuksella Uepin omistajat Jill ja Grant Kelly sekä heidän omistautunut sukellustiimi tuntevat nämä paikat kuin kätensä.

Olen ollut onnekas saadessani olla henkilökohtaisesti ohjannut sekä Jill että Grant lähes kaikilla sivustoilla, ja haluaisin jakaa viisi suosikkiani – sekä vinkkejä niiden kuvaamiseen!

#1 Uepi-piste

Charapoana Passagen luoteiskärjessä, Uepi-saaren ja läheisen Charapoana-saaren välissä sijaitsevaa Uepi Pointia pidetään laajalti Marovo-laguunin tämän osan tunnusomaisena sukelluspaikkana – ja hyvästä syystä.

"Piste" on yksi useista paikoista pohjoisen valliriutan varrella, jossa muinaiset geologiset murtoviivat ovat nostaneet saaria ja kaivertaneet käytäviä laguuniin. Charapoana Passagen ainutlaatuinen leveys, syvyys ja vedenalainen topografia luovat ihanteelliset puitteet ravinteiden rikkaille vesille New Georgia Soundin syvistä altaista virtaamaan riutan läpi ja hoitamaan sitä.

Näiden ravinnevirtojen pyyhkäisemä Uepi Point tarjoaa kurkistuksen vedenalaiseen maailmaan, kuten luontoäiti on tarkoittanut. Kohtaat upeita pehmeitä koralleja, massiivisia merituulereita, jotka suodattavat rikkaita vesiä, ja häikäisevän joukon meren elämää, mukaan lukien vaikuttava määrä harmaita riuttahaita, jotka partioivat sinistä.

Täällä on niin paljon nähtävää, että voi olla haastavaa päättää, mihin keskittyä, mutta minulle Uepi Point on poikkeuksellinen laajakulmasukellus. Se todella loistaa saapuvan vuoroveden aikana aikaisin aamulla tai myöhään iltapäivällä. Näinä aikoina New Georgia Soundin kirkkaamman veden ja pehmeän, kulmikkaan valon yhdistelmä herättää paikan eloon.

Sukeltaessani Uepi Pointiin luotan Nikon Z8 -kameraani, joka on yhdistetty monipuoliseen Z14-30 mm objektiiviin. 14 mm:n leveydellä se sopii täydellisesti suurten merifanien ja eloisten korallipuutarhojen kuvaamiseen. Objektiivin erinomainen zoomausalue ja suhteellisen läheinen tarkennus mahdollistavat erilaisia ​​sommitteluja, mikä mahdollistaa monenlaisten kohteiden kuvaamisen – kaikki yhdellä sukelluksella!

#2 Uepi-kyynärpää

Uepi Elbow on saaren pohjoisin piste, joka ulottuu kauimpana New Georgia Soundiin ja on siten paras mahdollisuus havaita merivirtojen mukana kulkevia pelagisia lajeja.

Itse "kyynärpäässä" on kalteva seinä, joka sukeltaa Soundin syvyyksiin. Tätä seinää koristavat upea valikoima merituulikuja, eloisia meripiiskat ja upeita pehmeitä koralleja.

Valokuvan näkökulmasta Uepi Elbow on poikkeuksellinen laajakulmasukellus. Seinällä olevien silmiinpistävien kohteiden runsaus vaatii laajan linssin tehdäkseen niille oikeutta, etkä todellakaan halua jäädä kiinni makrolinssillä, jos pelaginen laji ilmestyy!

Makrokuvauksesta nauttiville seinän rikas ekosysteemi tarjoaa kuitenkin lukemattomia mahdollisuuksia löytää pienempiä, kiehtovia kohteita korallien keskellä.

Minulle Uepi Elbow on kuitenkin paras tutkia laajakulma-asetuksella. Käännyn jälleen Nikon Z14-30 mm -objektiivini puoleen, joka vangitsee seinän eloisan elämän täyden loiston ja pitää minut valmiina yllättäviin kohtaamisiin kulkevien pelagisten lajien kanssa.

#3 Charapoana Point

Charapoana Point sijaitsee Charapoana-saaren kärjessä, suoraan Uepi Pointin käytävän toisella puolella, ja se on kuin kuuluisalle naapurilleen hieman vähemmän dynaaminen vastine.

Charapoana Pointin pohjoispuolella on paljon tutkittavaa, ja meren elämä on keskittynyt tiheään kohtaan, jossa virtaukset pyyhkäisevät nurkan takana. Ikimuistoisimmat kokemukseni ovat kuitenkin olleet pisteen ohi ja syvemmälle väylälle, missä vedet ovat suojaisempia.

Yllättäen tämä rauhallisempi alue paljastaa usein paljon kiehtovia aiheita, sekä suuria että pieniä.

Valokuvallisesti Charapoana Point on monipuolinen ja tarjoaa mahdollisuuksia sekä laajakulma- että makrokuvaukseen. Henkilökohtaisesti sukeltan täällä mieluummin varustettuna laajakulmamakroihin, ja asennukseni on Nikonin 8–15 mm:n kalansilmäzoom-objektiivi, johon on yhdistetty pieni domeportti.

Tämä alun perin Nikonin DSLR-kameroihin suunniteltu objektiivi toimii saumattomasti peilittömässä Nikon Z8 -kamerassani, kun sitä käytetään FTZ-sovittimen kanssa. 8 mm:n objektiivi tuottaa pyöreän kalansilmäefektin, ja 15 mm:n objektiivissa se toimii tavallisena kalansilmänä – kumpikaan ei ole ihanteellinen laajakulmamakroille.

Käytän sopeutumiseen Kenko 1.4 -telejatketta, joka siirtää polttovälin tehokkaasti 14-22 mm:n zoomiin yhdistettynä pienen kupuportin kanssa ja tarjoaa erinomaisen monipuolisuuden laajakulmaiseen makrokuvaukseen.

Objektiivi pystyy tarkentamaan erittäin lähelle, joten pääset suoraan yhteistyöhön osallistuviin kohteihin ja vangitsevat ne ympäristönsä rinnalle ainutlaatuisten, katseenvangitsevien kuvien luomiseksi. Kanavan alussa oleva suojaisa alue on erityisen palkitseva paikka näiden kohteiden löytämiselle, joten se on suosikkialueeni tutkimiseen ja kuvaamiseen.

#4 Uepi Tervetuloa laituri

Mikään vierailu Uepiin ei olisi täydellinen ilman kohtaamista Marovo Lagoonin harmaariuttahaiden koulun kanssa Tervetuloa laiturilla.

Pääkanavan reunalla sijaitseva laituri on parasta sukeltaa tulevan vuoroveden aikana. Avain unohtumattomaan elämykseen on asettua laiturin eteen noin 5 metriin ja odottaa kärsivällisesti. Hait, jotka ovat tottuneet sukeltajiin ja luonnostaan ​​uteliaita, lähestyvät usein tutkiakseen.

Jill ja Grant Kelly ovat sukeltaneet ja snorklannut Marovon haiden kanssa yli 30 vuoden ajan, eivätkä he ole koskaan kokeneet olevansa uhattuina niiden taholta. Itse asiassa, kuten Jill kuvaili sen, hait ovat mukavia ja uteliaita sukeltajien seurassa, koska ne eivät ole koskaan olleet uhanneet niitä!

Valokuvallisesti hait ovat upeita kohteita. Heidän uteliaisuutensa tuo heidät usein riittävän lähelle upeita laajakulmakuvia varten. Suosittelen käyttämään joko Nikon Z14-30 mm -objektiivia klassisiin laajakulmakoostumuksiin tai Nikon 8-15 mm:n kalansilmää yhdistettynä laajakulmaiseen makroasetukseen, jotta voit ottaa upeita lähitarkennuksia kuvaavia kuvia, jotka esittelevät sekä hait että niiden ympäristön.

#5 Deku Dekuru

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on hämmästyttävän valokuvauksellinen Deku Dekuru, upea sarja luolia ja uimareittejä, jotka sijaitsevat noin 25 minuutin päässä Uepi Resortista.

Näihin luoliin on parasta tutustua myöhään aamulla tai varhain iltapäivällä, kun aurinko on korkealla taivaalla ja auringonvalo virtaa yläpuolella olevista aukoista valaisemaan valokuiluja, jotka valaisevat vedenalaisen maiseman lähes eteerisellä tavalla.

Luoliin on täysin turvallista päästä, mutta niissä navigointi vaatii asiantuntevan oppaan, jotta voit kokea parhaat reitit ja näkymät.

Deku Dekuru on pohjimmainen laajakulmasukellus, joten varmista, että otat levein linssi mukaan luolissa sekä valon ja varjon vuorovaikutuksessa.

Don Silcock

Don on Scuba Diver's Senior Travel Editor ja toimii Indonesian Balilla. Hänen verkkosivustonsa www.indopacificimages.com on laajoja sijaintioppaita, artikkeleita ja kuvia joistakin parhaista sukelluskohteista Indo-Tyynenmeren alueella ja "isoeläinkokemuksista" maailmanlaajuisesti.

