IPO:sta selviytyneitä kehotettiin voimakkaasti lopettamaan sukellus

Kansainväliset sukelluslääketieteen asiantuntijat ovat laatineet yhteisen kannan immersiokeuhkopöhöstä (IPO), tilasta, joka on alkanut koskettaa sukeltajia sekä snorklaajia ja muita pintauimareita.

Ja keskeinen huomio on, että asiantuntijaryhmä neuvoo voimakkaasti sukeltajia, joilla on aiemmin epäilty tai vahvistettu listautumisanti, harkitsemaan tarkasti ennen kuin jatkavat paineistettua kaasusukellusta.

Heidän mukaansa tällaisten sukeltajien tulisi kääntyä sukelluslääketieteeseen perehtyneen lääkärin tai kardiologin puoleen, ennen kuin he harkitsevat uudelleen vedessä tapahtuvaa toimintaansa – koska yhdestä tapauksesta selviäminen ei tarkoita, että he selviäisivät seuraavasta.

Asiantuntijat sanovat, että IPO:n kokeneet sukeltajat tulisi tutkia perusteellisesti, jotta voidaan tunnistaa mikä tahansa sairaus, joka on altistanut heidät tälle tilalle, koska sillä voi olla seurauksia, jotka eivät liity tulevaan sukellukseen. IPO:n on havaittu esiintyvän sukeltajilla, joilla on muiden sairauksien ohella merkittävä sepelvaltimotauti, sydänläppäsairaus, kardiomyopatia ja munuaisvaltimon ahtauma.

Lääketieteen asiantuntijat, jotka kuuluvat vaikutusvaltaiseen South Pacific Underwater Medicine Societyyn (SPUMS) Neil Banham, David Smart ja Simon J Mitchell laativat raportin kuultuaan UK Diving Medical Committeeta (UKDMC) jäsenet Peter Wilmshurst, Mark S Turner ja Philip Bryson.

Kaikki olivat osallistuneet työpajaan, joka pidettiin SPUMS:n 52. vuosittaisessa tieteellisessä kokouksessa Fidžillä toukokuussa keskustellakseen aiheesta.

Lausunnon tarkoituksena on antaa lääkäreille opastusta listautumisesta ja sukelluksesta sekä erityisesti hätätilanteiden hallinnasta ja sukeltajien suotavuudesta palata lajiin sellaisen jakson jälkeen, jossa IPO on joko diagnosoitu tai sitä epäillään vahvasti.

IPO:n riskitekijät

IPO on nesteen kerääntyminen keuhkoihin, mikä vaikuttaa uhrin kykyyn hengittää ja voi olla tappava. Kun happea ei pääse vereen eikä elimistö pysty poistamaan hiilidioksidia, tila esiintyy myös pintauimareilla ja sukeltajilla hengityslaite voi pahentaa sitä.

Tähän mennessä tunnistettuja henkilökohtaisia ​​IPO:n riskitekijöitä ovat aiemman jakson kokeminen; olla nainen; ikä; ja kärsivät kohonneesta verenpaineesta ja/tai jo olemassa olevasta sydän- ja verisuonisairaudesta lausunnon mukaan.

Ulkoisia tekijöitä ovat kylmemmat vedet; säätimet, jotka aiheuttavat liiallisia negatiivisia sisäänhengityspaineita; uudelleenhengittäjät; kova rasitus ja liiallinen nesteytys. Nousut voivat myös olla ongelmallisia, erityisesti avoimella radalla, kun hypoksiaan liittyvät oireet ilmaantuvat tai pahenevat nousussa ja/tai pinnalle nousemisen jälkeen hapen osapaineena (PO) 2 ) vähenee.

Asiantuntijat sanovat, että jos sukeltajat, jotka ovat selvinneet IPO-jaksosta, päättävät sukeltaa uudelleen lääketieteellisestä neuvonnasta huolimatta, heidän tulee tehdä se vasta tyydyttävän hoidon tai havaittujen asiaan liittyvien sairauksien tai riskitekijöiden ratkeamisen jälkeen.

Heidän tulee myös olla tietoisia mahdollisista riskinhallintastrategioista, kuten vain korkealaatuisen, hyvin istuvan lämpösuojauksen käyttämisestä, ja tarve välttää veden alla rasitusta, yläpuolella olevia ympäristöjä tai dekompressiosukellusta.

Heidän tulisi sukeltaa vain, jos he ovat varmoja siitä, että hätähappi on helposti saatavilla, ja heidän tulee välttää sukellusta edeltävää ylihydraatiota, kun taas CCR-sukeltajien tulee välttää selkään asennettujen vastakeuhkojen käyttöä.

Sukellussyvyyden rajoittaminen ei ole hyväksyttävä listautumisannin riskinhallintastrategia, ovat samaa mieltä asiantuntijat, jotka korostavat, ettei listautumisannin ja dekompressiosairauden (DCI) välillä ole tunnettua yhteyttä.

Jos sukeltaja saa IPO:n syväsukelluksessa, kestää kauemmin nousta pintaan ja poistua vedestä. Se tuo myös lisäriskejä, erityisesti avoimessa piirissä, kuten PO 2 laskee ja pää ylös -asento vedessä johtaa alipainehengitykseen.

Listautumisannin kokemisen ja sen jälkeen kehittyvän verenpainetaudin välillä on vakiintunut yhteys, joten IPO:sta selvinneiden sukeltajien verenpaineen tulee mitata säännöllisesti koko elämän ajan.

Merkit ja oireet

IPO:n oireita voivat olla yskä; hengenahdistus; vaahtoava joskus vaaleanpunainen yskös; kosteat tai kolisevat hengitysäänet ja hengityksen vinkuminen; puristava tunne rinnassa; syanoosi ja hypoksemia (veren alhainen happipitoisuus); hämmennys; levottomuus; tajuttomuus ja sydän-hengityspysähdys.

Sukeltajien tulee olla tietoisia merkeistä, joita varoa sekä itsestään että kaveristaan: yllä luetellut merkit sekä nopea hengitys, jotka ilmenevät uloshengityskuplista avoimessa piirissä tai nopeasti putoavasta painemittarista; virheellinen usko, että kaasu ei hengitä tai että hengityslaitteet eivät toimi; paniikki ja pakko nousta.

Jos epäillään IPO-tapahtumaa, sukeltajia kehotetaan lopettamaan sukellus välittömästi ja poistumaan vedestä mahdollisimman pian.

Vaikka nousut on suoritettava turvallisesti, turvapysähdykset voidaan tarvittaessa jättää pois, samoin kuin pakolliset dekompressiopysähdykset vaikeissa tapauksissa, jolloin happea on annettava mahdollisimman pian. BC:itä ei saa täyttää liikaa pinnalla ja hätäpalveluille on ilmoitettava heti.

Uhrin rintakehä tulee tukea pystysuoraan hengityksen tehostamiseksi ja tiukat sukellusvarusteet ja märkäpuku on poistettava, vaikka sukeltaja on pidettävä lämpimänä.

Lääkintähenkilöstölle tarjotaan kliinisiä lisäohjeita ensiapuhoidosta ja tulevan sukelluksen arvioinnista yhteinen kanta, jonka SPUMS julkaisi äskettäin vuonna Sukellus ja hyperbaric Medicine osa 54.

