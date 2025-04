Canon EOS R5 Mk II -kameraarvostelu

at

at 9: 40 am

Tämä laite on tuonut huomattavia päivityksiä Canonin lippulaivamalliin, sanoo NIRUPAM NIGAM, joka on kokenut sitä veden alla ja ottanut kaikki valokuvat täällä. Nigam on yhdysvaltalaisen Underwater Photography Guide -oppaan päätoimittaja ja Bluewater Photon puheenjohtaja

Viimeisten neljän vuoden aikana Canonin R5:n suosio ei ole lakannut. Tämän uraauurtavan kameran seuraaja on Canon EOS R5 Mk II. R1:een verrattuna pidämme R5 Mk II:ta Canonin omana totta lippulaivakamera nopeampien lukunopeuksien, parannetun automaattitarkennusjärjestelmän ja 8K/60p RAW -videotallenteiden ansiosta.

Koska Canon R9 Mk II:sta puuttuu vain A5 III:n globaali suljinjärjestelmä, se näyttää (melkein) sisältävän kaiken. Varmasti vedenalaisessa valokuvauksessa nämä parannukset ovat varsin jännittäviä. Loppujen lopuksi R5 II on ollut ensimmäinen käyttämämme peilitön kamera, joka on seurannut jatkuvasti ja menestyksekkäästi kaloja, merileijonoita ja kaikkea siltä väliltä.

Ovatko nämä parannukset tarpeeksi merkittäviä oikeuttaakseen päivityksen? Canon R5 Mk II:een vaihtaminen on ilmeinen päätös, jos olet pitänyt kiinni DSLR Canon 5D Mark IV. Jos kuvaat parhaillaan veden alla Canon EOS R5 -kameralla, joka on yksi maailman suosituimmista vedenalaisista kameroista, sinun on otettava enemmän huomioon, kun päivität R5 Mk II -kameraan.

Kaikki muutokset näyttävät hienolta paperilla. Kuitenkin R5 Mk II:n testaaminen yhdellä markkinoille vasta alkaneesta vedenalaisesta kotelosta on ainoa tapa määrittää, ovatko nämä päivitykset yhtä merkittäviä kentällä.

Testasimme R5 Mk II:ta Ikelite-kotelossa Port Hardyssa, Brittiläisessä Kolumbiassa, vedenalaisen valokuvauspajan aikana. Jopa huonoissa sukellusolosuhteissa se tarjosi upeita tuloksia. Bluewater Photo, Bluewater Travel ja UB Diving tukivat tätä arvostelua.

Hupullinen nudibranch kuvattiin Canon EOS R5 Mk II:lla Ikelite-kotelossa Canonin 8–15 mm kalansilmäobjektiivilla (f/22, 1/160th, ISO 200)

Canon R5 Mark II:n tekniset tiedot

Uusi 45 megapikselin täyden kehyksen taustavalaistu pinottu CMOS-kenno

RF-objektiiviteline

DIGIC X -prosessori ja DIGIC Accelerator -apuprosessori

30 fps RAW-sarjakuvaus elektronisessa suljintilassa

1/250 mekaaninen salaman synkronointinopeus, 1/160 elektroninen salaman synkronointinopeus

Esisarjakuvaustila

Uudet Dual Pixel Intelligent AF- ja AF-tilat: Action Priority, parannettu Canon Eye Control AF

Parannettu kehon sisäinen kuvanvakautus

8K/60p ja 4K/120p videotallennus

RAW- ja C-Log2-tallennusominaisuus

Kaksi korttipaikkaa: CFexpress Type B ja UHS-II

5.76 miljoonan pisteen elektroninen OLED-etsin

LP-E6P akku parannetulla teholla

Mitat: 138.5 x 101.2 x 93.5mm

Paino: 746g

Suositeltu vähittäismyyntihinta: 4,299 3,300 $ (XNUMX XNUMX puntaa)

Klassinen kylmävesiriuttakohtaus, joka on kuvattu Canon R5 Mark II:lla. Automaattitarkennus oli poikkeuksellinen – jopa hämärässä (f/11, 1/50th, ISO 400)

EOS R5 Mk II v EOS R5

Ensi silmäyksellä kaksi Canon-kameraa ovat suhteellisen samanlaisia, ja niissä on samanlaiset mitat ja säätimet sekä 45 megapikselin kenno. Rungot ovat kuitenkin niin erilaisia, että jokainen kamera vaatii ainutlaatuisen vedenalainen kotelo.

Verrattaessa kahta kameraa huomaamme, että hänen vaikuttavimpiin päivityksiin kuuluu uusi automaattitarkennusjärjestelmä, silmien liikkeen ohjaava AF, uusi pinottu anturi sarjakuvauksella ja nopeammilla lukunopeuksilla, nopeammat 8K-videon kuvataajuudet ja C-Log2-tallennus.

Alkuperäisessä R5:ssä on erinomainen automaattitarkennus, mutta jos haluat kuvata maailman parhaalla järjestelmällä, Mk II saattaa olla paras vaihtoehto. Jos pidät enemmän videokuvauksesta etkä vielä käytä Canon EOS R5:tä, harkitse Mk II:n uskomattomia ominaisuuksia.

Meidän on odotettava saadaksemme selville, ovatko Mk II:n uudet vedenalaiset kotelot yhteensopivia jäähdytysakun kahvan kanssa, joten siihen asti R5 C pysyy joillekin houkuttelevampana.

Yksi R5 Mk II:n suurimmista eduista R5:een verrattuna on, että vedessä olevat hiukkaset eivät todennäköisesti sotke jatkuvan automaattisen tarkennuksen servo-seurantaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

Vankan valikoiman uusia ominaisuuksia, jotka näyttävät hyvältä paperilla, erittelemme Canon EOS R5 Mk II:n keskeiset ominaisuudet, mukaan lukien mitä ne ovat, mitä niillä on tarkoitus saavuttaa ja ovatko ne toiminnallisia parannuksia vedenalaisen valokuvauksen kenttätesteissämme.

Canon EOS R5 Mk II

Parannetut lukunopeudet

Vedenalaisen valokuvauksen uusin trendi on nopeampien lukunopeuksien saavuttaminen innovaatioiden, kuten Sonyn globaalin suljin ja Sony a9 III:n, ansiosta.

Vaikka R5 Mk II:ssa ei ole globaalia suljinta, se kompensoi nopealla tiedonsiirrolla anturista prosessoriin DIGIC Accelerator -apuprosessorin ansiosta. Tämän nopeuden tärkeä osa on sen uusi 45 megapikselin "pinottu" anturi.

Tämä edistyksellinen anturi vähentää merkittävästi rullasuljinefektiä, mikä johtaa terävämpiin kuviin nopeasti liikkuvista kohteista käytettäessä elektronista suljinta ja minimoi videomateriaalin vääristymisen. Vedenalaisissa testeissämme jopa kädessä pidettävä video oli huomattavan vakaa.

Toinen pinotun anturin etu on kameran vaikuttava sarjakuvauskyky – jopa 30 kuvaa sekunnissa RAW-muodossa. 45 megapikselin kameralla tämä on huomattavaa.

Vaikka stroboskooppia käyttävät vedenalaiset kuvaajat eivät välttämättä aina tarvitse niin suuria nopeuksia, Mk II voi synkronoida välähdyksiä jopa elektronisessa suljintilassa (tahdistusnopeus on rajoitettu 1/160 sekuntiin). Nopeasti kierrätettävien välähdysten, kuten Sea & Sea YS-D3 Duo tai Marelux Apollo III, käyttö tekee nopeiden kohteiden vangitsemisesta pimeässä vedessä helpommin saavutettavissa, jopa pienemmällä stroboteholla.

Kuitenkin, kuten muissa pinottu anturikameroissa, kuten Nikon Z8 tai Z6 III, dynamiikka-alueella saattaa olla pieni kompromissi lisätyn nopeuden suhteen.

Petapixelin alustavat testit viittaavat siihen, että R5 Mk II näyttää hieman enemmän kohinaa kuin alkuperäinen R5, vaikka vedenalaisten kuvaustemme aikana ero oli tuskin havaittavissa. Tämä ei ole huolenaihe useimpien valokuvaajien kannalta, vaikka ne, jotka kuvaavat usein kohtauksia, joissa on erittäin dynaaminen alue (kuten laajakulmakuvat, joissa on auringonpaiste), saattavat mieluummin pysyä alkuperäisessä R5:ssä.

Mk II pitää kuitenkin paikkansa muiden huippumallien, kuten Nikon Z8, Sony a9 III ja Nikon Z6 III, joukossa jopa aurinkopalloissa.

Vaikka Canon R5 Mk II:n kenno on pinottu, se tuottaa silti erinomaisen ammattimaisen kuvanlaadun. Tämä kuva näyttää dynaamisen alueen, joka on mahdollista anturin kanssa (f/22, 1/250th, ISO 200)

Maailman paras automaattitarkennusjärjestelmä

EOS R5 Mk II on epäilemättä tuonut markkinoiden parhaan automaattitarkennusjärjestelmän. Vaikka Canonin Dual Pixel -automaattitarkennus on jo arvostettu korkealle – usein verrattuna Sonyn kohteen havaitsevan automaattitarkennusseurantaan – tämä uusi iteraatio tuo entistä enemmän innovaatioita.

Vedenalaisten valokuvaajien merkittävin parannus on Mk II:n kyky jättää huomiotta seuratun kohteen edestä kulkevat kohteet. Tämä on erittäin hyödyllistä kuvattaessa useita kaloja tai liikkuvia kohteita.

Sukelluksissamme Tyynenmeren luoteisosan hämärissä vesissä, joissa hiukkasia oli runsaasti, kamera pysyi jatkuvasti lukittuna aiottuun kohteeseen ilman ongelmia. Lisäksi kun laitoimme kameran automaattitarkennukseen, jossa on laaja automaattitarkennusalue, sillä ei ollut ongelmia kalojen ja merileijonien tunnistamisessa ja jäljittämisessä.

Canonin silmänhallintajärjestelmä, joka ilmestyi ensimmäisen kerran R3:ssa, on myös R5 Mk II:ssa. Tämän ominaisuuden avulla voit siirtää tarkennuspistettä yksinkertaisesti katsomalla kohdettasi. Valitettavasti tämä tekniikka ei toimi tarpeeksi hyvin sukellusmaskia tai suurennettua etsintä käytettäessä ollakseen hyödyllinen vedenalaisille valokuvaajille.

R5 Mk II:lla ei ollut ongelmia tarkennuksen saamisessa näiden nopeiden tähtien merileijonien kanssa (f/13, 1/250th, ISO 320)

8K-videon parannuksia ja tallennuskykyä

Canon esitteli 8K-videotallennuksen peilittömässä kamerassa alkuperäisen R5:n julkaisun myötä. Nyt se on rakennettu teknologian varaan tarjoamalla 8K-videota jopa 60 ruutua sekunnissa Mk II:ssa, mikä nostaa sen samaan malliin kuten Nikon Z8 ja Z9.

Mk II tarjoaa myös parannetun kehon sisäisen kuvanvakauksen, mikä tekee kädessä pidettävästä vedenalaisesta videokuvasta paljon sujuvampaa, kuten testauksen aikana otetut videot osoittavat.

Videon kuvaaminen 8K-resoluutiolla tarjoaa ylimääräistä joustavuutta erityisesti makrokuvaajille, jotka voivat rajata 4K-tarkkuuteen tiukemman rajauksen tai ylimääräisen b-rullan vuoksi. Mk II voi myös tallentaa jopa 120 kuvaa sekunnissa 4K-tilassa, mikä sopii täydellisesti hidastettuihin kuviin ja lisävakauttamiseen.

Lisäksi se tukee RAW-videotallennusta ja uutta C-Log2-profiilia. Lokiprofiilit tallentavat enemmän yksityiskohtia valoisassa ja varjossa, mikä tarjoaa suuremman dynaamisen alueen ja joustavuutta muokkaukseen. Vaikka RAW-video on yleensä varattu huippuluokan tuotantokuvauksiin, C-Log2-profiili on arvokas työkalu monille videokuvaajille.

Huoli ylikuumenemisesta

Alkuperäisen Canon R5:n taipumus ylikuumentua tallennettaessa korkeilla resoluutioilla ja kuvanopeuksilla, herätti huolta. Alkutesteissämme R5 kesti vain noin 20 minuuttia tallennettaessa 8K- tai 4K/120p-videota. Laiteohjelmistopäivitys paransi tätä myöhemmin, ja Canon R5C:ssä on parannettu jäähdytys näiden ongelmien poistamiseksi.

Mk II:ssa on valinnainen jäähdytystarvikekahva, vaikka on epäselvää, tukevatko vedenalaiset kotelot sitä. Vaikka emme suorittaneet täydellistä ylikuumenemistestiä tämän tarkastelun aikana, Mk II ei ylikuumentunut kuvattaessa 4K/60p-videota missään sukelluksissamme.

Vedenalaiset kotelot

Kuten odotettiinkin niin suositun kameran julkaisun myötä, huippuvalmistajat tarjoavat vedenalaisia ​​koteloita. Nauticamin anodisoitu alumiiniyksikkö, sekä Marelux ja Ikelite R5 Mk II polykarbonaattikotelo, ovat saatavilla Bluewater Photossa, ja lisää koteloita on tulossa pian.

Ikelite Canon R5 Mk II vedenalainen kotelo

Vedenalaiset linssit

Vedenalaisen valokuvauksen kohteet ovat yhtä erilaisia ​​kuin niitä kuvaavat valokuvaajat, ja ne vaativat erilaisia ​​objektiiveja. Pidät sitten makroista ja supermakroista, mieluummin suurempien eläinten ja maisemien vangitsemisesta tai haluat antaa kuvillesi taiteellista tunnelmaa, löydät täydellisen objektiivin yhdistettäväksi EOS R5 Mk II -kamerasi kanssa.

Makro

Pienten – tai jopa mikroskooppisten – olentojen kuvien ottaminen veden alla vaatii makro-objektiivin. Canonin harrastajat matkalla johonkin suosituimmat makrokuvauskohteet haluavat pakata yhden Canonin yhteensopivista makro-objektiiveista R5 Mk II:n kanssa:

Canon RF 100mm f/2.8L Macro IS USM: Paras ujojen otusten kuvaamiseen sallimalla pidemmän työskentelyetäisyyden. Voit myös lisätä makrodiopterin ottaaksesi supermakrokuvia. Suurennus on suurempi RF:llä verrattuna EF:ään, joten voit ottaa valokuvia vaikuttavalla 1.4:1-suhteella. Huomaa, että Canon RF 100 mm:n pallopoikkeaman säätörengasta ei suositella vedenalaiseen valokuvaukseen.

Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS (EF-EOS R -sovittimella): Toinen loistava vaihtoehto pienten, ujojen kohteiden kuvaamiseen pidemmällä työskentelyetäisyydellä. Makrodiopteriin yhdistettynä se on myös välttämätön työkalu supermakrokuvaukseen.

Canon RF 85mm f/2.8 makroobjektiivi: Vaikka tämä saattaa tuntua hyvältä vaihtoehdolta edulliseen hintaan, sen automaattitarkennus on käytännössä käyttökelvoton veden alla sen yllättävän hitaasti liikkuvan tarkennusputken vuoksi.

Seastar-iho on kuvattu Canon R5 Mk II -kameralla, jossa on 100 mm EOS-makroobjektiivi

Suositeltavat märät diopterit

Nauticam Super Macro Converter: Yksi markkinoiden terävimmistä ja vahvimmista dioptrioista, tämä auttaa ottamaan teräviä makro- ja supermakrokuvia. Supermakroa varten käytä sitä Canon 100 mm f/2.8 -makroobjektiivin kanssa.

Kraken +13 Diopter ja Weefine +13 Diopter: Erinomaiset vaihtoehdot upealla suurennuksella, nämä kaksi diopteria tarjoavat saman laadun kuin Nauticam edullisempaan hintaan.

Bluewater +7 Diopter: Suositellaan aloittelijoille, Bluewater +7:ssä saattaa olla pienempi suurennus, mutta se sopii käytettäväksi keskitason objektiivien kanssa ja tarjoaa lisäsuurennusta Canonin 100 mm makroobjektiiville. Lue täydellinen vedenalaisten makro märkälinssien oppaamme.

Laajakulmaiset kalansilmäobjektiivit

Tallenna erittäin laajat näkökentät laajakulmaisella kalansilmäobjektiivilla, joka sopii täydellisesti maailman upeimpien koralliriuttojen kuvaamiseen. Kalansilmäobjektiivilla otettuihin kuviin liittyy usein vääristymiä valokuvien kulmien ympärillä. kuitenkin tämä vääristymä vähenee luonnollisesti veden alla valon taittumisen ansiosta.

Canon EF 8–15 mm f/4L pyöreä kalansilmä (EF-EOS R -sovittimella): Paras vaihtoehto täyden kennokoon kalansilmäobjektiiville valinnaisilla vinjeteillä. Odotettavissa on siistejä, taiteellisia 8 mm:n vinjettejä ja kuvia ilman vinjettejä zoomattuna 15 mm:iin.

Nämä yhdistetyt vuokot kuvattiin Canon EOS R5 Mk II -kameralla ja Canonin 8-15 mm kalansilmäobjektiivilla.

Suoraviivaiset laajakulmalinssit

Valitse suoraviivainen laajakulmaobjektiivi kiehtovien topografisten tai suurten eläinten kuvaamiseen ilman kalansilmän aiheuttamaa vääristymää. Suoraviivaiset laajakulmaobjektiivit sopivat täydellisesti haiden kanssa sukeltamiseen, valaiden kanssa uimiseen tai kaukaa olevien kohteiden kuvaamiseen.

Canon RF 14-35mm f/4 L IS USM: Tämä on paras valintamme laajakulmaobjektiivin yhdistämiseen EOS R5:n kanssa sen uskomattoman terävyyden ansiosta. Se tuottaa vinjettejä 14 mm, joten sinun tulee käyttää sitä kuten käyttäisit 16-35 mm.

Canon EF 16-35 f/2.8 III Ultra-Wide Zoom -objektiivi (EF-EOS R -sovittimella): Tämä on erinomainen valinta, jos sinulla ei ole budjettia.

Canon EF 16-35mm f/2.8L II -laajakulmaobjektiivi (EF-EOS R -sovittimella): Canonin täyskuvakoon myydyin objektiivi vuosia. Tämä objektiivi tarjoaa kulmien terävyyden, nopeuden ja kohtuullisen hinnan.

Canon EF 11–24 mm f/4L ultralaajakulmaobjektiivi (EF-EOS R -sovittimella): Markkinoiden levein objektiivi, mutta samalla raskaampi ja kalliimpi se tarjoaa perspektiivin valtavien hylkyjen ja laajojen riuttojen kuvaamiseen.

Onko Canon R5 Mk II oikea sinulle?

Jos valokuvaus hyötyisi huippuluokan automaattitarkennuksen seurantajärjestelmästä, Canon R5 Mk II on markkinoiden paras, jonka avulla voit kuvata kohdettasi huomioimatta näkymän häiriöitä.

Punainen irlantilainen lordi kuvattuna Canon EOS R5 Mk II:lla Ikelite-kotelossa (f/11, 1/50th, ISO 400)

Videokuvaajat, jotka etsivät upeaa resoluutiota 8k-videolla ja 60 fps:llä, pitävät EOS R5 Mk II -kameraa täydellisesti (olettaen, että se kestää ylikuumenemistestit).

Lopputulos? Jos etsit parasta Canon-kameraa, jonka voit ostaa vedenalaiseen valokuvaukseen, tämä on se. Etsi alkuperäinen arvostelu vedenalaisessa valokuvausoppaassa.

