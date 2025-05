SeaLife SportDiver S -puhelimet mahtuvat 30 metrin päähän

SeaLife SportDiver S on uusi vedenalainen kotelo, joka on suunniteltu suojaamaan älypuhelimia aina 30 metrin syvyyteen asti vapaa-ajan sukelluksessa. Edelliseen SportDiver-malliin perustuvan kotelon sanotaan olevan yhteensopiva kaikkien iPhonen (myös Max-kokojen) ja useimpien Android-puhelimien kanssa.

SeaLifelta on myös uutuutena kaksi uutta sukellusvaloa (alle).

Polykarbonaatista, ruostumattomasta teräksestä, kova-anodisoidusta alumiinista ja optisesta lasista valmistettu SportDiver S -kotelo painaa 641 g ja tarjoaa lähes neutraalin kelluvuuden upotettuna riippuen sisällä olevasta puhelimesta.

SportDiver S:ssä on jousi ja kumiset tartuntapinnat, jotka pitävät erikokoiset älypuhelimet tukevasti paikallaan ja tarjoavat lisäsuojaa iskuilta. Kotelo yhdistyy automaattisesti puhelimeen langattoman Bluetooth Low Energy (LE) 5 -tekniikan avulla.

Käytön pitäisi olla helppoa myös käsineet kädessä, valmistaja sanoo

Suuri suljinvipu ja takana olevat ohjauspainikkeet on suunniteltu helpottamaan käyttöä jopa sukellushanskat kädessä, kertoo SCUBAPRO, joka jakelee SeaLife-tuotteita Isossa-Britanniassa ja Euroopassa. Tämä mahdollistaa kameran asetusten hallinnan, kuten kuva/video, zoom, valotuksen säätö, automaattinen/manuaalinen tarkennus, valkotasapaino, objektiivin valinta ja RAW/JPEG-tila.

Sisätilan sanotaan suojaavan herkkiä komponentteja ja elektroniikkaa vaurioilta, jos vesipisaroita pääsee sisään oven avatessa sukelluksen jälkeen. SL911 Moisture Muncher -kapselia voidaan käyttää huurtumisen estämiseksi.

Vesianturit ja hälyttimet on asennettu

Kotelossa on kaksi vuotohälytintä, jotka osoittavat sisäisen kosteuden ja valvovat sisäistä alipainetta. Sukellusta edeltävä painetesti näyttää näytöllä varoituksen, jos vedenpitävä tiiviste on vaurioitunut.

Valinnainen värinkorjaussuodatin voidaan lisätä tai poistaa sukelluksen aikana tarvittaessa, ja saatavilla on myös valinnaisia ​​objektiiveja ja 52 mm:n/67 mm:n objektiivikiinnitys. SportDiver S -kotelon mukana toimitetaan SeaLife SportDiver -kamerasovellus iOS:lle ja Androidille.

Kokoonpanoa voidaan laajentaa käyttämällä Sea Dragon -vesilohikäärmettä kuva-videovalot ja laajakulma-/makro-objektiivit. SportDiver S:ssä on lisävarusteiden kiinnitystanko, jossa on kolme vakiomallista 1⁄4-20-jalustakiinnitystä.

Lisävarustekiinnityspalkki

Uuden kotelon sanotaan sopivan useimmille älypuhelimille (Tobias Friedrich)

SportDiver S:n virtalähteenä on kaksi AAA-paristoa, joiden sanotaan kestävän yli 50 tuntia jatkuvaa käyttöä. Kotelon ulkomitat ovat 21.3 x 12.57 x 5.48 cm ja sisämitat 16.5 x 8 x 0.97 cm, mutta puhelinmallin yhteensopivuuden voi tarkistaa käyttämällä... sovitusopas SeaLifen verkkosivuilla.

Verrattuna olemassa olevaan suurempaan ja painavampaan SeaLife SportDiver Ultraan, kyseisen mallin syvyysluokitus on 130 metriä, ja siinä on punainen suodatin ja seitsemän lisävarustekiinnikettä. Sealife SportDiverS:n hinta on 249 puntaa.

SeaLife Sea Dragon -minivalot

SeaLife Sea Dragon Mini 1600 -sukellusvalo

SeaLifelta on saatavilla myös kaksi uutta sukellusvaloa, Sea Dragon Mini, 1600 ja 1200 lumenin Power Kit -versioina.

Kompakti Sea Dragon Mini 1600 on syvyysrajoitettu 100 metriin asti ja siinä on Luminus SFT-40 LED. Se on suunniteltu yhdistämään kirkkaus kapeaan pitkän kantaman kohdesäteeseen (4.5° veden alla), mikä tekee siitä sopivan pitkän kantaman tarkkailuun ja merenelävien osoittamiseen muille sukeltajille.

Valossa on anodisoitu alumiinirunko, ja se on suunniteltu käytettäväksi yhdellä kädellä viiden eri tilan – täysteho, puoliteho, neljännesteho, 1 sekunnin vilkku ja SOS – välillä.

Mukana tulee 18650 3500 mAh:n litiumioniakku ja USB-laturi. Akun sanotaan tarjoavan tunnin käyttöajan täydellä teholla. Siinä on latausilmaisin ja paineenalennusventtiili paineen kertymisen poistamiseksi, jos akku vaurioituu. Mini 1 maksaa 1600 puntaa.

Sea Dragon Mini 1200 Power Kitin hinta on 160 puntaa. Siinäkin on Luminus SFT-40 LED ja se tarjoaa kapean, kohdennetun säteen, jonka vedenalainen sädekulma on 6 astetta. Akku on 18650 2600 mAh:n yksikkö, mutta täydellä teholla saavutetaan 108 minuutin käyttöaika 3500 mAh:n akulla.

