Manaatin taikuutta Wildlife Photographer -tiiserissä

Kirkas kuin kristalli Yhdysvaltalainen valokuvaaja Jason Gulley on ainoa vedenalainen valokuva niiden 15 kuvan joukosta, jotka Lontoon Natural History Museum (NHM) on valinnut esikatsellakseen tämän vuoden arvostettua Wildlife Photographer of the Year -kilpailua, joka on 60. vuosittainen tapahtuma.

On tullut tapana, että kilpailua järjestävä NHM julkaisee valikoiman Highly Commended -kuvia ennen WPotY-voittajien julkistamista lokakuussa.

Gulleyn kuvassa Vedenalainen -kategoriassa, joka on otettu Hunter Springsissä Floridan Crystal Riverissä. Valokuvaaja katselee kirkkaan veden läpi manaattia ja vasikkaa, joka ajelehtii ankeriaanruohossa. Hän sanoo, että vasikan ilme ja sen räpylistä lähtevät kuplat yhdistettynä toiveikkaaan taustatarinaan tekivät siitä suosikin hänen monista emo-vasikkaparien kuvista.

Maatalouden valumien aiheuttama leväkukinta oli johtanut joen ankeriasruohon uomien laskuun, josta manaatit ovat riippuvaisia ​​ravinnosta. Tässä tapauksessa paikallinen yhteisö oli kuitenkin toiminut elinympäristön ennallistamiseksi ja veden laadun parantamiseksi – mikä tarkoitti, että talvella 2022/23 oli havaittu enemmän manaatteja kuin koskaan.

(Otettu Nikon Z6:lla + 14–30 mm f/4-objektiivilla; Nauticam-kotelo + WACP-2-laajakulmamuunnosportti, 1/50 f/4:llä, ISO 1000).

Kolme muuta meren elämää kuvaavaa valokuvaa todennäköisesti resonoi sukeltajien keskuudessa, vaikka ne on otettu ylhäältä. Menee virran mukana brittiläinen valokuvaaja Tamara Stubbs ja osallistui kilpailuun Eläimet ympäristössään luokka näyttää rapuja syöviä hylkeitä merijäässä Weddell-merellä.

Menee virran mukana (© Tamara Stubbs ja Atlantic Productions / Vuoden villieläinvalokuvaaja)

Yhdeksän viikon Atlantic Productionsin tutkimusmatkalla Stubbs huomasi, että hylkeet olivat nukahtaneet laivan viereen sieraimet pinnan yläpuolella keinuttuaan hengittämään.

Etelämantereella on noin 4 miljoonaa rapuhylkettä, ja vaikka niitä ei pidetä uhanalaisena tai uhanalaisena, niitä suojellaan kansainvälisillä suojelusopimuksilla odotettaessa lisätutkimuksia ilmastonmuutoksen ja matkailun vaikutuksista niiden populaatioihin.

(Otettu Sony α7R II + Canon 24-70 mm f/2.8 -objektiivilla 70 mm polarisoivalla suodattimella; 1/320. f/7.1, ISO 100)

Myös Eläimet ympäristössään kategoria, hollantilainen valokuvaaja Theo Bosboomin kuva Voima numeroissa näyttää kuinka simpukat sitoutuvat toisiinsa välttääkseen huuhtoutumisen pois rantaviivasta. Bosboom on kiinnittänyt huomiota arvostamattoman merkityksellisiin lajeihin, ja se otti tämän kuvan ylhäältä Praia da Ursassa, Sintrassa, Portugalissa käyttämällä pitkää, ohutta, makrolaajakulmaista "anturi"-objektiivia.

Voima numeroissa (© Theo Bosboom / Vuoden villieläinvalokuvaaja)

Sinisimpukoilla on tärkeä rooli dynaamisten ekosysteemien luomisessa muille meren selkärangattomille, kuten äyriäisille, madoille ja pienille kaloille, ja ne parantavat veden laatua suodatinsyöttämällä planktonia sekä bakteereja ja myrkkyjä, mikä estää niitä kerääntymästä vaaralliselle tasolle.

(Otettu Canon EOS R5 + Laowa 24 mm Periprobe -objektiivilla; 0.6 s, f/32, ISO 200; yhdeksän kuvan tarkennuspino)

Koukussa Eteläafrikkalainen valokuvaaja Tommy Trenchard sai suuren kiitoksen Oceans: Isompi kuva luokka, joka dokumentoi requiem-hain sivusaaliin "vartalonsa kaareutuneena viimeisessä vastarintateossa".

Bigger Picture (© Tommy Trenchard / Vuoden villieläinvalokuvaaja)

Trenchard matkusti tutkimusmatkalla Greenpeace-aluksella Arktinen auringonnousu, jonka tarkoituksena on dokumentoida haiden vahingossa pyydystäminen tonnikalaa ja miekkakalaa Etelä-Atlantilla harjoittavien kalastusalusten toimesta ja korostaa teollisen mittakaavan kalastuksen tehokkaan sääntelyn puutetta kansainvälisillä vesillä, sillä 75 prosenttia kaikista hailajeista on nyt vaarassa kuolla. sukupuuttoon.

(Otettu Fujifilm X-T2 + 50–230 mm f/4.5–6.7 -objektiivilla; 1/550:s f/5.2:lla, ISO 500)

Kaikki erittäin kiitetyt WPotY-merkinnät löytyy NHM:n sivuilta, joka sisältää myös täydelliset tiedot kilpailusta ja näyttelystä. Merielämän voittajat julkistetaan Divernet lokakuussa.

