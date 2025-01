Mono menestyy Ocean Art -valokuvakilpailussa

13. vuotuisen Ocean Art Underwater Photography Competition -kilpailun voittajat on julkistettu, ja vuoden 2024 kilpailuun saapuu töitä yli 90 maasta, mikä kertoo järjestäjän mukaan laajemmasta ulottuvuudesta kuin koskaan ennen.

Best in Show -palkinnon sai Eduardo Labat Dancing Whitetipsistä, mustavalkokuvasta, joka on otettu etäisellä Revillagigedon saaristolla Meksikon edustalla.

Tapahtuman järjestäjä yhdysvaltalainen korosti Black & White -kategorian Vedenalaisen valokuvauksen opas (UPG) on osoittautunut erittäin kilpailukykyiseksi tänä vuonna. Luonnonsuojelu-kategoria nostettiin myös esille, koska se kiinnitti huomion haamukalastuksen tuhoisiin vaikutuksiin.

"Tämän vuoden Ocean Art -kilpailu oli aivan poikkeuksellinen", kommentoi kilpailun järjestäjä Nirupam Nigam. UPGBluewater Photon päätoimittaja ja presidentti.

”Nämä kuvat tekevät enemmän kuin vain palkintoja; ne valloittavat sydämet ja mielet, tavoittavat miljoonia maailmanlaajuisesti ja muistuttavat meitä yhteisestä vastuustamme suojella valtameren kauneutta. On kunnia nähdä kilpailun laajuuden ja vaikutuksen kasvavan joka vuosi. Voittaneiden kuvien kattavuus perustuu siihen, että niitä esittelee arviolta yli 250 maailmanlaajuista mediaa – kuten esim. Divernet.

Arviointipaneeliin kuuluivat tuttuun tapaan valokuvaajat Tony Wu, Marty Snyderman ja Mark Strickland, vaikka uusi panelisti Ipah Uid Lynn liittyi heihin arvostelemaan Underwater Digital Art- ja Underwater Fashion -kategorioita.

Ocean Art jakoi yli 60,000 14 dollaria palkintoina sukelluskeskusten ja liveaboard-operaattoreiden lahjoittamia vedenalaisia ​​kameravarusteita ja sukellusmatkoja. Alla on voittajakuvat kustakin XNUMX kategoriasta:

Laajakulman voittaja:

Hwanhee Kim / Light

(Hwanhee Kim / Ocean Art)

"Viikko ennen kuin otin tämän kuvan, Cancunissa [Meksikossa] satoi rankkoja sateita", Kim sanoo. "Sedimentti ja ravinteet läheisestä Carwashista huuhtoutuivat sisään cenote, luoden upeita värejä keskittymiserojen vuoksi. Sade on tyypillisesti haaste vedenalaiselle valokuvaukselle, mutta tässä tapauksessa se tuotti eloisia sävyjä, joita harvoin nähdään veden alla.

"Auringonvalo vahvalla elinvoimallaan tunkeutui punertavien vesien läpi paljastaen maagisen hetken. Valo toimi yhdyssiteenä maan ja vedenalaisen maailman sekä luonnon ja ihmisen välillä. Tunsin olevani etuoikeutettu todistamaan tätä kauneutta ja onnekas, että sain dokumentoida sen."

Palkinto: Neljän yön sukellusmatka kahdelle Atmosphere Resorts & Spassa Filippiineillä.

Kuvattu Nikon D850 + Nikon 8-15mm Nauticam-kotelossa, luonnonvalossa. 1/125, f/7.1, ISO 1100

Makrovoittaja:

Adam Martin / Nuori Batfish

(Adam Martin / Ocean Art)

Tämä nuori lepakko löydettiin 26 metrin syvyydestä Tulambenista, Balista Indonesiasta. Snootilla yritettiin eristää stroboskooppi kohteeseen valoamatta liikaa taustaa. Valaistus korostaa kalan rungon tekstuuria ja rakennetta korostaen sen siroja linjoja ja elävää väritystä.

Palkinto: Yhdeksän yön sukellusmatka Komodoon tai Raja Ampatiin Mermaid Liveaboardsilla

Kuvattu Sony A7RV + Canon 100mm Macrolla Nauticam-kotelossa, Inon-strobe snootilla. 1/250th, f/13, ISO 320

Marine Life Behavior -voittaja:

Yoichi Sato / Born From Mouth

(Yoichi Sato / Ocean Art)

”Juhannusyönä, kun useimmat olennot nukkuivat syvässä unessa, uros Ostorhinchus oikeauptus, suoritettuaan viikon pituisen itämisajan, keräsi kaiken energiansa ja vapina vapisevin liikkein vapautti suustaan ​​parven toukkia”, kertoo Sato, joka on ottanut kuvan Minamisatsumassa, Kagoshimassa, Japanissa. "Minimoikseni kalojen stressiä tarkkailin prosessia hämärässä punaisessa valossa.

”Hatchout-hetkellä käytin punaista valoa erikoisasetuksella, joka sammutti punaisen valon heti kun välähdyksen esisalama havaittiin. Tämä järjestely eliminoi tehokkaasti punaisen valon häiriöt valokuvasta ja varmisti, että kuva vangitsi hetken mahdollisimman luonnollisesti.

Palkinto: Seitsemän yötä ja 12 sukellusta kahdelle Meridian Adventure Dive Resortissa, Raja Ampatissa, Indonesiassa.

Kuvattu Canon EOS R5 + EF-S 60 mm F2.8 Macro USM -kameralla Nauticam-kotelossa, kahdella INON Z330:lla, yhdellä RG Blue S02RE-SNC:llä. f/13, 1/125th, ISO 400

Muotokuvan voittaja:

Stefano Cerbai / Poikkeuksellinen toimitus

(Stefano Cerbai / Ocean Art)

”Olin häämatkallani Australiassa, ja monien uskomattomien paikkojen joukossa, joissa vierailimme, oli Etelä-Australia, jossa minulla oli mahdollisuus sukeltaa ja etsiä vaikeaselkoista säädikaria – eläintä, jonka olin haaveillut näkeväni vuosia.

"Olin uskomattoman onnekas, kun sain löytää ja tarkkailla sellaisen, vaan myös ottaa valokuvan siitä kantoi munia, joita se suojasi selässään lähellä häntää."

Palkinto: Ikelite DS230 vedenalainen strobo mallivalolla.

Kuvattu Nikon D7200 + Tokina 10/17:llä Isotta-kotelossa, Ikelite-strobe. f/16, 1/160th, ISO 250

Coldwater voittaja:

James Emery / Utelias merimetso

(James Emery / Ocean Art)

”Sukellessani Montereyssä [Kalifornia], olin valokuvaamassa Metridium-peltoja, kun huomasin merimetsän uimavan alas meitä kohti. Yllätyksekseni se alkoi nokkia vaimoni päätä, mutta hän oli täysin järkyttynyt.

”Uin nopeasti ottamaan muutaman kuvan, ja sitten merimetson huomio siirtyi heijastukseen kamerani kupuportissa. Se viipyi meillä noin 20 minuuttia ja ui ilmaan ennen kuin palasi tarkistamaan meidät uudelleen. Se oli ainutlaatuinen ja leikkisä hetki, joka antoi minulle vilauksen merimetson uteliaisuuteen.

Palkinto: 300 dollarin Ultrakevyt lahjakortti

Kuvattu Sony A7III + Canon 8-15mm Metabones-sovittimella Nauticam-kotelossa, Kraken KS160 strobes. 1/80, f/13, ISO 500

Nudibranchin voittaja:

Borut Furlan / Hooded Nudibranchs

(Borut Furlan / Ocean Art)

"Tämä oli ensimmäinen vierailuni Vancouver Islandille lokakuussa 2024 ja ensimmäinen vierailuni Kanadaan ollenkaan", Furlan sanoo. ”Minulla ei ollut paljon tietoa alueesta, joten päätin käyttää laajakulmazoom-objektiivia useimmissa sukelluksissani sen monimuotoisuuden vuoksi.

”Kun saavuin rakkolevämetsään hupullisilla nudioksilla, olin yksinkertaisesti järkyttynyt. En ole koskaan ennen nähnyt niin monta nudioksaa yhdessä paikassa. Niitä oli tuhansia ja niitä oli kaikkialla, pohjalla, rakkolevällä ja jopa uimassa. Otin heistä satoja erilaisia ​​kuvia, ja tämä on yksi tästä sarjasta."

Palkinto: Jopa 10 yötä Oseaniassa Walindi Plantation Resortista, PNG

Kuvattu Nikon D850 + Nikkor 28-80 / 3.3-5.6 + Nauticam WACP:llä (muunnettu Seacamiksi), kahdella Seacam 150D strobosilla. 1/40, f/14, ISO 400

Blackwaterin voittaja:

Kyungshin Kim / Metsästys

(Kyungshin Kim / Ocean Art)

"Otin tämän kuvan mustavesisukelluksen aikana Anilaossa [Filippiineillä] viime marraskuussa", kertoo Kim, joka oli ensin huomannut kahden kalmarin tarttuneen yhteen ja olettanut niiden pariutuvan. ”Tarkistaessani lähemmin tajusin, että ne eivät parittaneet – yksi kalmari söi toista, pienempi kalmari.

”Kalmarien tiedetään harjoittavan kannibalismia, mutta on harvinaista nähdä pienten kalmarien syövän toisiaan mustavesisukelluksen aikana. Seurasin ja tarkkailin niitä tarkasti ja onnistuin ottamaan muutaman kuvan.

”Noin 10 minuutin kuluttua pienemmän kalmarin väri alkoi haalistua. Lopulta se vapautui mustaa mustetta. Pian sen jälkeen syömisen lopettanut kalmari katosi hitaasti kaukaisuuteen, kun taas saaliiksi tullut kalmari upposi meren pimeisiin syvyyksiin."

Palkinto: El Galleon / Asia Diversin seitsemän yön sukelluspaketti Dive Resortissa Puerto Galeran sukelluskeskuksessa Filippiineillä

Kuvattu Nikon Z8 + 60 mm makrolla Nauticam-kotelossa, kahdella Kraken S160:lla ja yhdellä Weefine 5000 -valolla. 1/200, f/20, ISO 200

Vedenalaisen luonnonsuojelun voittaja:

Kimber Greenwood / Hukkuminen muoviin

(Kimber Greenwood / Ocean Art)

Tämä High Springsissä otettu kuva luotiin osana Florida Springs Councilin tietoisuusprojektia veden pullotuksen vaikutuksista paikalliseen Florida Springsiin. Yli 300 pulloa vettä tuotetaan joka minuutti vesipullotuslaitoksissa, kuten niissä, jotka sijaitsevat muutaman minuutin päässä lähteestä, jossa tämä kuva on otettu.

"Nämä pullot päätyvät kaatopaikoille ja tuovat mikromuoveja ympäristöömme, vaan "lähdeveden" pullottaminen aiheuttaa veden häviämistä Floridian pohjavesistä, mikä alentaa veden tasoa ja virtausta, mikä heikentää lähteet ja joet”, Greenwood sanoo.

"Tässä kuvassa käytetyt pullot lahjoittivat paikalliselta luonnonsuojeluaktivistilta, joka veti ne pois paikallisen pullotuslaitoksen tuotantohihnalta." Kuvia käytetään sosiaalisessa mediassa ja painetuissa mainoskampanjoissa kannustamaan yksilöitä vaihtamaan uudelleenkäytettäviin vesipulloihin.

Palkinto: Kaksi Marelux Apollo S Strobea plus Lumilink

Kuvattu Sony A7IV + 24-70mm F2.8 GM:llä. 1/500. f/3.5, ISO 400

Underwater Digital Art -voittaja:

Unkoo Kim / Desire

(Unkoo Kim / Ocean Art)

Etelä-Korean Jeju-saaren Seogwipon meri on lähellä Kimin sydäntä, mutta kaukana ihanteellisesta ympäristöstä vedenalaiseen valokuvaukseen, usein hämärä ja voimakkailla virtauksilla. "Seogwipon vesiin ovat edelleen vaikuttaneet kohonneet meren lämpötilat, kohteiden puute ja muut tekijät", Kim sanoo, joka oli ollut epävarma siitä, kuinka vangita merieläinten kauneus ennen kuin päätti käyttää valoa taustana niiden korostamiseen.

”Otin tämän kuvan vuoden parhaana vuodenaikana. Ottaakseni kuvan edestä sinisestä hanagobysta vietin lukemattomia tunteja tarkkaillen ja päästäkseni niitä lähelle. Kuvitellen sinisen hana gobyn dynaamista vuorovaikutusta bokeh-valojen kanssa, käytin etukäteen valmistamiani työkaluja ja muokattua vintage-objektiivia yhdistääkseni useita valotuksia ilotulituksen bokeh-kuviin.

"Vaikka ilotulituskuvien ottaminen ei ole erityisen vaikeaa, se vaatii huolellista valmistautumista, ponnistelua, harjoittelua ja mikä tärkeintä, aikaa yhteyden luomiseen kohteiden kanssa."

Palkinto: Marelux SOFt Lite Snoot plus telakka.

Kuvattu Nikon D850 + 60 mm makroobjektiivilla / Bell & Howell Filmovara -muokkauksella Nauticam-kotelossa, kahdella Ikelite DS230 -stroobilla, Sofirnin vedenalaisella lyhtyllä. 1/160th, f/11, ISO 100

Mustavalkoinen voittaja + Best In Show:

Eduardo Labat / Dancing Whitetips

(Eduardo Labat / Ocean Art)

"Se oli päivän viimeinen sukelluksemme, iltapäivällä auringonvalon hiipuessa", Labat sanoo. Roca Partidassa [Revillagigedos, Meksiko] useimmat valkokärkihait kerääntyvät pieniksi ryhmiksi eri reunuksille kaikkialla kalliomuodostelmassa.

Suuri joukko valkokärkiä alkoi muodostua jonkin matkan päässä kalliosta, ja kymmenet muodostivat tiiviin ryhmän noin 8 metrin syvyydessä, mutta eivät metsästäneet tai käyttäytyneet aggressiivisesti.

”Todistettuani tätä harvinaista tapahtumaa muodostelman reunalta, nousin hitaasti leijumaan sen yläpuolelle. Siellä otin tämän kuvan. Ylhäältä katsottuna hait näyttivät uivan synkronisesti pyörivin liikkein. Oli kaunista nähdä.

”Päätin käyttää tässä kuvassa mustaa ja valkoista sekä siksi, miltä muodostelman geometria näytti tässä tyylissä, että myös siksi, että luonnollinen kontrasti, jota voi arvostaa mustavalkoisena hain kärkien suhteessa muuhun vartaloon .

Palkinto: Neljä yötä kahdelle 7 sukelluksella All 4 Divingissa / Akaya Balissa

Kuvattu Sony A6600 + Tokina 10-17mm F/3.5-4.5 Fish-eye -kameralla Nauticam-kotelossa, Sea & Sea YS-D3 DUO -vilkkuvalo. 1/160th, f4.0, ISO 640

Underwater Fashion -voittaja:

Lucie Drlikova / Eläköön kuningatar!

(Lucie Drlikova / Ocean Art)

Paha kuningatar alkaen Lumikki satua nostavat hänen demoninsa tässä valokuvassa, joka on osa Drlikovan henkilökohtaista projektia ”Once Upon a Dream in Waterland”, jonka parissa hän on työskennellyt seitsemän vuotta.

"Tämä projekti edustaa paluuta lapsuuden unelmiini – kaikki puvut, kohtaukset ja rekvisiitta ovat itse tehtyjä", hän sanoo. Kuva on otettu 8 metrin syvyisessä altaassa Aquapalace Prahassa Tšekin tasavallassa.

Palkinto: 400 dollaria Bluewater Photo -lahjakortti

Kuvattu Nikon D810 + Nikor 17/35 f2/8 -kameralla Nauticam-kotelossa, Subtronic-vilkkuvalo. 1/160th, f/8, ISO 500

Kompakti laajakulma -voittaja:

Marco Lausdei / Metsästys yössä

(Marco Lausdei / Ocean Art)

Sukeltaessaan kuuluisalla Maya Thilan alueella Malediiveilla, Lasdei huomasi valkokärkiriuttahain liikkuvan syklisesti, ja se houkutteli näkyvästi hopeakalapilveen, joka oli sijoitettu thila-pudotusalueelle.

"Käyttäen lähellä olevaa lohkaretta suojana piilotin ja minimoin kuplieni huolellisesti yrittäen päästä mahdollisimman lähelle saalistajan käyttäytymistä häiritsemättä", hän kertoo. "Kun hai tottui läsnäolooni, odotin, että jokin sen syklisistä liikkeistä tuo sen salamaetäisyydelle.

”Ajoitin kuvan niin, että se kuvaa hain lisäksi myös potentiaalisen saalispilven välttelevän liikkeen. Kuva otettiin alhaalta ylös -kulmasta, ja se sisällytettiin tarkoituksella meren pintaan syvyyden ja ulottuvuuden lisäämiseksi kuvaan. Kohteen tapojen ja käyttäytymisen ymmärtäminen oli olennaista tämän kuvan onnistumisen kannalta.

Palkinto: Seitsemän yön liveaboard-matka päällä Bilikiki Salomonsaarilla

Kuvattu Sony RX100m5 + Seafrog-kuvulla Seafrog-kotelossa. 1/160th, f/10, ISO 200

Compact Macro voittaja:

Naomi Springett / Longnose Hawkfish

(Naomi Springett / Ocean Art)

”Kuherruskuukautemme ajaksi osallistuimme liveaboard-sukellusmatkalle Great Barrier Reefille. Tämä kuva on otettu yhdellä matkan mukavimmista sukelluksista: kukoistava korallipommi, jossa on runsaasti makroelämää. Ylpeänä mustan aurinkokorallin päällä tämä pitkäkukkakala ei ollut kovin huolissaan läsnäolostani ja suureksi iloksi istui paikallaan tarpeeksi kauan, jotta sain muutaman kuvan ennen kuin se ui pois.

”Koska monet trooppiset kalat olivat kameran ujoja, tämä oli harvinainen herkku. Musta aurinkokoralli on yksi suosikkikoralleistani; rikkaat vihreät värit tarjosivat kontrastin taustan tälle silmiinpistävälle kalalle."

Palkinto: Kahdeksan päivän sukellusmatka Galapagosille Aqua Andean Travel Companyn liveaboard.

Kuvattu Olympus TG-4:llä PT-056-kotelossa, kahdella meri- ja meristroboilla. 1/40, f/8, ISO 200

Compact Behavior -voittaja:

Naomi Springett / Mutualismi

(Naomi Springett / Ocean Art)

Tämä bluestreak cleaner wrasse ja kirjava liskokala havaittiin Australian Great Barrier Reefillä, esimerkkinä keskinäisestä symbioosista. "Yleensä liskokalat ovat melko röyhkeitä, eivätkä siedä valokuvaajien menemistä liian lähelle, mutta tämä yksilö oli melko tyytyväinen poseeraamaan valokuville siivouksen aikana", Springett kertoo toisesta voittajakuvastaan.

"Olin hämmästynyt nähdessäni, kuinka pienempi kala heitteli koko liskokalan yli, jopa sen suuhun ja osoitti uskomatonta luottamusta pienemmän kalan puolelta ja asettui lopulta suoraan liskokalan pään päälle!"

Palkinto: kuten yllä

Kuvattu Olympus TG-7:llä PT-059-kotelossa, kahdella meri- ja meristroboilla. 1/80, f/13, ISO 200

Nämä kuvat sekä kaikki toiseksi sijoitetut ja kunniamainitut kuvat ovat nähtävissä taustatarinoiden kera järjestäjän sivuilla Vedenalaisen valokuvauksen opas.

