Mother-love valitsee Vuoden vedenalaisen valokuvaajan 2025

Kävittyään läpi 6,750 2025 kuvaa, jotka ovat kirjoittaneet vedenalaiset valokuvaajat ympäri maailmaa, kolme tuomaria ovat sopineet päätöksestään, jonka mukaan Vuoden XNUMX Underwater Photographer of the Year (UPY) -kilpailun voittaja on Alvaro Herrero.

Päätöksestä vastuussa oleva kokeneiden vedenalaisten valokuvaajien paneeli olivat Peter Rowlands, Tobias Friedrich ja Alex Mustard, ja voittajat julkistettiin eilen illalla (19. helmikuuta) Lontoon keskustassa järjestetyssä palkintoseremoniassa. Crown Estate, joka hoitaa merenpohjaa Englannin, Walesin ja Pohjois-Irlannin ympärillä.

Espanjalainen valokuvaaja Herrero oli sijoittunut valokuvallaan Wide Angle -kategorian kärkeen Iso-Britanniassa järjestetyssä vuosittaisessa kilpailussa Radiant Bond, joka kuvaa erityistä suhdetta ryhävalaan emon ja hänen vastasyntyneen vasikan välillä Ranskan Polynesiassa.

David Alpert valittiin Ison-Britannian vuoden 2025 vedenalaiseksi valokuvaajaksi kuvansa ansiosta Utelias sinetti, otettu pois Lundy Islandilta.

Muita kohokohtia, jotka voivat näkyä alla olevien voittajien ja kakkosten joukossa, ovat Shunsuke Nakanon Kasvo pois, joka näyttää mieleenpainuvan kahden aasialaisen lammaspäiden välisen vastakkainasettelun ja Abdulaziz Al Salehin muotokuvan Nesteytys, näkymä autiomaassa juovista kameleista otettuna vesirajan alta.

Bryant Turffs voitti Compact-luokan Suon kauneus, GoPro-kuva esihistoriallisesta nokkakalasta, kun taas korealainen valokuvaaja Ruruka nimettiin nimellä PADI Up & Coming Vuoden vedenalainen valokuvaaja 2025 Vedenalainen Aurora, sukeltaja meksikolaisen monivärisissä vesissä cenote.

Saksasta tuli Robert Marc Lehmann Save Our Seas Foundation Vuoden merensuojeluvalokuvaaja 2025 hänelle 1 in 200,000,000, huolestuttava kuva indonesialaisista kalastajista, jotka nostavat suuren tiikerihain maihin.

UPY-kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1965, jolloin Phil Smith valittiin Vuoden vedenalaiseksi valokuvaajaksi. Nykyään sillä on 13 luokkaa, joista kolme on tarkoitettu Ison-Britannian vesillä otettuihin valokuviin. Jokaisen kategorian kaksi parasta valokuvaa on esitetty alla tuomareiden kommentteineen, ja täydelliset tiedot tuloksista ja kilpailusäännöistä löytyvät UPY:n verkkosivuilla.

Laajakulman voittaja ja Vuoden vedenalainen valokuvaaja 2025

Radiant Bond © Alvaro Herrero alias Mekan (Espanja) / UPY 2025

"Joka vuosi, eteläisen talven aikana, matkustan Ranskan Polynesiaan kuvaamaan näitä majesteettisia eläimiä", sanoi Mekan voittajakuvastaan, joka on otettu Mo'oreassa ja joka näkyy yllä. ”Lempiaikani on aikainen aamu, koska valo on pehmeää ja vinossa, joten voin löytää täydellisen kulman määrittääkseni selkeästi näiden eläinten muodot sinisellä.

"Minulle tämä kuva osoittaa äidin rakkauden vasikkaa kohtaan, viestii sekä valtameriemme hauraudesta ja kauneudesta ja paljastaa yhden hämmästyttävistä lajeista, joiden kanssa jaamme kotimaailmamme."

"Mikä laukaus!" kommentoi tuomari Tobias Friedrich. ”Yleensä UPY-kilpailujen arvostelemisen aikana näemme paljon ryhävalaskuvia, mutta tämä kuva sai meidät pysähtymään välittömästi. Se todella osoittaa valokuvaajan erinomaisuuden, joka näkee hetken ja tunnistaa oikean kuvan jälkeenpäin selatessaan niitä kuvassa. tietokone.

"Vasemmasta yläkulmasta tuleva valo sekä ryhävalaan ja vasikan täydellinen liike, erinomaisen kehystyksen ja koostumuksen lisäksi tekevät tästä todella ansaitun kokonaisvoittajan."

"Sydäntä lämmittävä vuorovaikutus äidin ja vauvan välillä täydellisesti ajoitetussa asennossa molemmista majesteettisista eläimistä, jotka näyttävät niin mukavilta vedenalaisessa kodissaan", sanoi Alex Mustard. ”Kuva kutsuu meidät havainnoimaan antaen samalla valaille tilaa sekä kehyksessä että valokuvaajalta. Keihäsvalo on dramaattinen, kun taas varjo, jonka vasikka luo emolleen, on hienovarainen.

”Mekan voitti Vuoden merensuojeluvalokuvaajan tittelin jo vuonna 2022 surullisimmilla ryhäpääkuvilla; tämä kohottava perhekuva on täydellinen vastakohta.”

Peter Rowlands lisäsi: ”Yleisvoittokuva edustaa meitä kilpailuna ja yhteisöämme harrastuksena/urheiluna/ammattina koko maailmalle kokonaisen vuoden ajan, ja joskus on erittäin vaikea päättää niiden välillä, mutta tänä vuonna tämä herkkä mutta voimakas tutkimus äidin ja vasikan siteestä kertoo minulle kaiken sen, mikä on hienoa ja hyvää maailmassamme.

"Me kohtaamme haasteemme, totta, mutta maailmanlaajuisesti kasvava valaskanta osoittaa, mitä voidaan saavuttaa."

(Otettu Nikon Z7 II:lla + Nikkor Z 14-24mm 2.8 s, Isotta-kotelo, luonnonvalo. f/8, 1/640th, ISO 1100)

Laajakulmainen kakkonen

Ethereal Moonscape © Alvaro Herrero eli Mekan (Espanja) / UPY 2025

Tämä näyttää yhden valokuvaajan suosikkiluolista Yucatánin niemimaalla Tulumissa, Meksikossa. "Uudelleenhengityslaitteiden käyttäminen luolissa antaa meille mahdollisuuden viettää paljon enemmän aikaa niiden syvyyksien tutkimiseen ja parantaa kuviani, koska se antaa meille mahdollisuuden valaista näkymää tarkasti", Mekan sanoo.

”Kuplia ei synny, autamme myös suojelemaan luolan piirteitä ja häiritsemään paljon vähemmän hiukkasia, mikä on erityisen edullista harvemmin esiintyviä paikkoja kuvattaessa. Rebreatherit tarjoavat myös paljon tehokkaammat dekompressioajat. Tämän huoneen valaisemiseen käytimme 60,000 XNUMX lumenia lämmintä valoa kahdesta BigBlue-videovalosta.

"cenotes luoda vedenalaisen maailman upeimpia maisemia, mutta niihin pääsy vaatii laajaa koulutusta, erikoistuneita sukellusvarusteita ja todellista omistautumista jo ennen valokuvaamista”, Mustard kommentoi.

"Saamme paljon cenote otoksia, mutta tämä todella erottuu sekä tämän upean huoneen laadusta että valaistuksen ja sommittelun valokuvalaadusta."

(Otettu Nikon Z7 II:lla + Nikkor Z 14-24mm 2.8s, Isotta-kotelo, BigBlue COB 30.000 PII. f/5.6, 1/30th, ISO 2000)

Makrovoittaja

Magic Backlit © Paolo Bondaschi (Italia) / UPY 2025

Sukelluksen lopussa Secret Bayssä Anilaossa Filippiineillä Bondaschi huomasi kaksi muuta vedenalaista valokuvaajaa ja antoi oppaalleen signaalin tarkistaa, mitä he kuvaavat. ”Kun tajusin, että se oli yksi suosikkikohteistani, karvainen katkarapu, odotin kärsivällisesti vuoroani ja käytin ajan suunnitteluun ja laukaukseen valmistautumiseen.

”Valitsin kuvata sen profiilissa, taustavalaistuna snootilla. Oppaallani ja kaverillani oli keskeinen rooli snootin valon asiantuntevassa hallinnassa. Muutaman koekuvauksen jälkeen oikean asetuksen löytämiseksi sain vihdoin etsimäni kuvan."

“Täydellinen toteutus ja kuva!” sanoi Friedrich. ”Rakastan minimalistista lähestymistapaa aiheeseen, joka on pieni ja josta ei ole helppo saada terävä kuva.

"Karvaisen katkaravun täydellinen asento on melkein liian hyvää ollakseen totta, mutta nämä eläimet ovat hyvin röyhkeitä ja päätimme, että tämä on luonnollista täydellisyyttä, jota korostaa myös valokuvaajan erittäin valikoiva valaistus."

(Otettu Canon EOS R7 + EF-S60mm f/2.8 Macro USM + märkäobjektiivilla AOI UCL-90 PRO, Marelux MX-R7 kotelo, Backscatter MF-1 + Backscatter snoot OS-1. f/16, 1/200th, ISO 100)

Makro kakkonen

Häikäisevä Donut Doto © Bryan H Blauvelt (USA) / UPY 2025

Blauvelt oli ollut Balilla Indonesiassa ja halusi lähteä sieltä ainutlaatuisella kuvalla Doto greenamyeri, "yksi Tulambenin silmiinpistävimmistä aiheista. Loin dramaattisen hehkuvan efektin nudibranchiin stroboilla ja snootilla ja viimeistelin kehyksen taustavalolla isäntähydroidin hienovaraisella sinisellä valolla sommittelun tasapainottamiseksi.

"Kiitos uskomattomalle oppaalleni Rudolfi Sikomelle Alam Batussa, että hän piti taskulamppua paikallaan tämän kuvan taustavalaistuksen vuoksi sekä tuottavasta ja hauskasta viikosta. valokuvaus! "

"Tämän nudioksan yksityiskohtaiset kuviot sopivat yhteen vain tämän kuvan tarkalla valon ja sommitelman säädöllä", sanoi Mustard. "Merietana istuu herkän hydroidin päällä, joka liikkuu virrassa. Tällaisen täydellisen kehyksen luominen on täytynyt vaatia valtavaa omistautumista."

(Otettu Sony A1 + FE 90mm f/2.8 Macro G OSS:lla, Nauticam NA-A1 -kotelolla, Backscatter MF-2:lla ja OS-1 Snootilla, taskulampulla ja Blue Gelillä. f/22, 1/200th, ISO 160)

Hylkyjen voittaja

Deep Wreck © Alex Dawson (Ruotsi) / UPY 2025

- Persianlahden laivasto nro 31 Egyptin Shaabruhr Umm Qammarin hylky istuu riutalla noin 104 metrin syvyydessä. Kun alus upposi, se kiilautui riutan seinän ja pienen riutan väliin, joten sen alla on uinti. "Teimme 25 minuutin pohjaajan ja noin kaksi ja puoli tuntia deco-työtä tämän kuvan tuottamiseksi", sanoi Dawson.

"Epäilemättä yksi suosikkikuvistani koko kilpailussa", kommentoi Mustard, "ja myös, kuten nyt opin, yksi syvimmistä kuvistamme. Tämä kuva on täynnä seikkailun tunnetta, hienosti muotoillussa koostumuksessa, joka vetää sinut puoleensa kerros kerrokselta, etualalla olevista koralleista hylyn yläpuolella oleviin kalapilviin.

"Ymmärrettävää laatua, kun tietää, että sen on ottanut viime vuonna Vuoden vedenalainen valokuvaaja!"

(Otettu NikonZ9 + 8-15 kalansilmäkameralla, Nauticam Z9 -kotelo, ympäristön valo. f/4.5, 1/80th, ISO 800)

Hylkyt kakkonen

Syvänmeren linnut © Wojciech Dopierala (Puola) / UPY 2025

"Aqaba tunnetaan hyvin useimpien sukeltajien keskuudessa ja se oli korkealla toivelistallani vuosia", Dopierala sanoi Lockheed L-1011-500 TriStar -hylkystä Jordaniassa. ”Lopuksi Carlos Diesel (ketteri vapaasukeltaja, jonka näet tässä kuvassa) loi täydellisen tilaisuuden yhteistyössä Diverse Divers Diving Centren kanssa.

”Olimme onnekkaita voidessamme sukeltaa Aqaban hylkyjen ympärillä viikon ajan. Tämä kuva on otettu toisella vierailullamme tähän sukelluspaikkaan.

”Ajatus syntyi yhtäkkiä aikamme lopussa. Teimme vain yhden yrityksen tähän laukaukseen. Onneksi Carlos teki uskomattoman työn. Kohtausta katsoessani, ennen kuin edes painoin laukaisinta, minulla oli jo tunne, että se on luultavasti matkan paras otos.

”Rakastan tuoreita kuvia vapaasukelluksesta valokuvaus on tuomassa vedenalainen valokuvaus kokonaisuutena", sanoi Sinappi. "Tällaisen täydellisen sommittelun ja hetken luominen vaatii erityisen korkeaa taitoa, kun sekä valokuvaaja että malli ovat hengityssukelluksissa."

(Otettu Sony A1 + 12-24 f4:llä, SeaFrogs A1 -kotelolla, ympäristön valolla. f/6.3, 1/125th, ISO 250)

Käyttäytymisen voittaja

Face Off © Shunsuke Nakano (Japani) / UPY 2025

Nämä kaksi urospuolista aasialaista lammaspäkköä on kuvattu Sadossa, Niigatassa Japanissa. "Tämän lajin ainutlaatuinen muoto on ominaista miehille, jotka muodostavat haaremia ja vaativat alueita pesimäkauden aikana", Nakano sanoi.

”Vasemmalla on haaremikuningas, joka on puolustanut aluettaan yli 10 vuotta ja jonka arvioidaan olevan yli 30-vuotias, kun taas oikealla on nuori haastaja.

”Vaikka olin tarkkaan suunnitellut kuvien ottamista, vuoden 2024 kausi oli tavallista vaikeampi ennustaa, ja vaikka olin siellä viikon pesimäkauden aikana, pystyin tarkkailemaan tätä kohtausta vain kerran, vain 10 sekuntia.

"Ja tämä oli ainoa valokuva, jonka pystyin ottamaan. Näky heidän taistelevan räikeissä valkoisissa asuissaan oli niin upea, että muistan sen edelleen elävästi."

"Täydellisesti ajoitettu vangitsemaan hetki, jolloin kilpailija haastaa kuninkaan", Rowlands sanoi. ”Taistelu hierarkiasta on vahvin käyttäytymismuoto. Hyvin valaistuna ilman häiritsevää taustaa, tämä kuva hyppäsi heti esiin ja voitti edelleen haastajat."

(Otettu kameralla Nikon D850 + AF Nikkor 28-70mm f3.5-4.5d + Nauticam WACP-1, Nauticam-kotelo, Inon Z330. f/16, 1/250th, ISO 200)

Käyttäytyminen Toiseksi sijoittuva

Hetki © Eduardo Acevedo (Espanja) / UPY 2025

Marras-joulukuussa Magdalenan lahdella Bajassa Kalifornia, Meksiko ovat Acevedon mukaan parhaat kuukaudet yrittää saada hyviä kohtaamisia sinisen marliinin kanssa. "Näistä kaloista on kuitenkin erittäin vaikeaa saada vahvoja kuvia luonnossa, koska ne hyökkäävät sardiinien ja makrillien kimppuun erittäin suurella nopeudella."

"Tässä kuvassa on kyse hetkestä, kun sininen marliini pomppaa ja kauhukas koulu hajoaa", Mustard sanoi. "Pidimme siitä, että valokuvaaja halusi sisällyttää sommitteluun niin kauniin heijastuksen valokuvausmahdollisuuden lyhyydestä huolimatta."

(Otettu Canon 5D MK IV + 15 mm, Seacam-kotelolla. f/9, 1/500th, ISO 400)

Muotokuvan voittaja

Nesteytys © Abdulaziz Al Saleh (Kuwait) / UPY 2025

Tämä voittajakuva on otettu Kuwaitin Al Wafran autiomaassa. "Minulla oli ajatus valokuvata kamelit juomassa vettä noin puolitoista vuotta", sanoi Al Saleh, joka ei ollut koskaan nähnyt tällaista kuvaa tehtynä.

”Sää oli kriittinen, ja kesti useita viikkoja saada parhaat mahdolliset kuvat. Ensimmäisellä viikolla kamelit hieman epäröivät juoda vettä kamerani ollessa veden alla ja vain muutama kerääntyi juomaan, mitä en halunnut. Mutta muutaman päivän kuluttua kamelit olivat jo hyväksyneet minut ja varusteeni.

"Ensimmäisen kamelien ammuntaviikon jälkeen vaihdoin ongelmien vuoksi stroboksille elektronisiin synkronointijohtoihin valokuitukaapeleiden sijaan - ja lopulta laukaukset onnistuivat."

"Tällainen iloinen kuva ja kamelien muotokuva yllättivät meidät varmasti iloisesti", Rowlands sanoi. "Loistava katsekontakti, hyvin valittu kuvakulma ja pinnan vääristymät antavat katsottavaa ja alempi, lapsellinen, röyhkeä suu lisää sydäntä lämmittävän lopputuloksen laadukkaaseen valokuvaan, joka on paljon enemmän kuin vain katseenvangitsija."

(Otettu Nikon Z8 + Nikkor 8-15 mm kalansilmäkameralla, Nauticam NA-Z8 -kotelolla, kahdella Inon Z330:lla. f/18, 1/100th, ISO 100)

Muotokuva kakkonen

Amazon-joen delfiinien siluetti © Hussain Aga Khan (Sveitsi) / UPY 2025

”Vietin kaksi viikkoa Manausissa Brasiliassa, jossa noin 10 toimijaa ruokkii jokidelfiinejä, jotka houkuttelevat turisteja. Vierailimme ponttonilla neljän asukkaan kanssa pyöriäisiä ja ranta, joka vetää noin seitsemän päivittäin.

"Saappaat näyttävät hyvin epätavallisilta muihin delfiineihin verrattuna, ja niissä on uskomattoman pitkät rostrat, joissa on jäännöskarvoja, pienet silmät ja paksu vartalo. Ajatuksena tässä oli yrittää saada odottamaton kuva yllättävästä eläimestä, josta useimmat ihmiset eivät ole koskaan kuulleet. Halusin myös tehdä selväksi, että ne elävät metsän latvojen alla Coca-Cola-värisessä vedessä.

"Näiden delfiinien näkeminen päivittäin kahden viikon ajan helpotti niiden ottamista asteittain, kun tutustuimme niiden muotoon, liikkeisiin ja käyttäytymiseen ja jopa jossain määrin yksittäisiin hahmoihin."

"Silmää hivelevä symmetria on yhdistetty minimalistisiin graafisiin elementteihin ja rajoitettuun väripalettiin luomaan voimakkaan koostumuksen, joka viestii selkeästi jokidelfiinin epätavallisen anatomian ja elinympäristön", Mustard huomautti. "Kaikki tämä ja myös kauniissa valossa."

(Otettu Canon EOS R5 + EF8-15mm f/4L Fisheye USM -kameralla, Nauticam NA-R5 -kotelo, luonnonvalo. f/9, 1/125th, ISO 1250)

Koralliriuttojen voittaja

Värien kaleidoskooppi © Catherine Holmes (UK) / UPY 2025

Holmesin sijainti oli Gorgonian Passage Wayil Batan Islandilla, Misoolissa Raja Ampatissa, Indonesiassa. ”Olin onnekas, kun löysin täydelliset olosuhteet kirkkaalla vedellä ja syöttikaloilla, jotka kieppuivat suuren korallipommien kanjonien joukossa, jota koristavat vehreät pehmeät korallit. Pyrin vangitsemaan riutta, joka kuhisee elämää ja värejä inspiroidakseni meitä kaikkia suojelemaan tätä arvokasta elinympäristöä.

"Tämä kuva vain huutaa" korallia"! sanoi Friedrich. ”On myös harvinaista nähdä pystysuora kuva, joka toimii hyvin koralliriutasta. Valon jakautuminen kuvassa on aivan kaunis ja riutta täynnä värejä.”

(Otettu kameralla Nikon D500 + Fisheye 8-15 (3.5-4.5) @12mm, Nauticam-kotelo, Retra Pro -vilkkuvalo ja diffuusori. f/11, 1/160th, ISO 320)

Coral Reefs kakkonen

Gardens Of the Caribbean Reef Shark © Jenny Stock (UK) / UPY 2025

"Täyttäen kehykseni violeteilla merituulettimella ja huokoisella merisauvalla asettuin matalalle merenpohjaan ja piilotin itseni ja kamerani mahdollisimman paljon toivoen pääseväni lähelle kiertävää Karibian riuttahaita", Stock sanoi. ”Käytössäni odotin täydellistä hetkeä.

”Lopuksi tämä olento ui tyylikkäästi kehykseeni, sen värinät näkyivät taustalla, mikä lisäsi kuvaani dramaattista syvyyttä.

"Jardines de la Reina Kuubassa on ollut menestyksekkäästi suojeltu kansallinen meripuisto vuodesta 1996 lähtien. Nykyään kalastus- ja kävijämäärät ovat rajoitettuja ja sen 90 kilometriä pitkä riuttojen saaristo tunnetaan koskemattomista koralleista ja kukoistavasta merielämästä. Karibian riuttahait voivat kasvaa jopa 3 metrin pituisiksi ja ovat yksi riuttaekosysteemin suurimmista huipunpetoeläimistä.

"Loistava esimerkki siitä, kuinka kärkipedot kukoistavat suojellussa meripuistossa", sanoi Rowlands. "Dramaattinen matala kulma korostaa pääkohteen voimaa ja lisävalo jäädyttää toiminnan ja tuo esiin terveet värit."

(Otettu Canon 5D IV + 16-35 mm, Nauticam-kotelo, takavalot. f/14, 1/125th, ISO 800)

Mustavalkoinen Voittaja

Delfiinien takaa © Enric Gener (Espanja) / UPY 2025

"Tämä kuva otettiin Punaisenmeren pohjoisosassa vapaasukellusmatkan aikana, kun etsittiin pullonokkadelfiinejä", Gener sanoi. ”Hetki kuvaa intiimiä parittelurituaalia, jossa useat urokset – neljä näkyvissä kuvassa, vaikka muut olivat lähellä – jahtaavat leikkisästi naista.

"Se oli dynaaminen ja rituaalinen esitys, jossa urokset osallistuivat ystävällisiin yhteenotoihin ja ajoittain pariutuivat naaraan kanssa, ja heidän ruumiinsa liittyi hetkeksi vain muutaman sekunnin ajaksi. Erityisesti naaras ei yrittänyt paeta; hän osallistui aktiivisesti, leikkii mukana ja odotti heitä.

"Koko ryhmä ui sulavasti ja hitaasti, harkitusti ja loi lumoavan vedenalaisen kohtauksen."

"Tämä kuva näyttää mustan ja valkoisen määritelmän valokuvaus; sävellys herää eloon harkitun muunnoksen myötä yksiväriseksi”, oli Friedrichin tuomio. "Fantastinen kuva."

(Otettu Canon 5D Mark IV + EF 16-35mm 1:2.8 L III USM, Seacam-kotelo, luonnonvalo. f/4, 1/500th, ISO 160)

Mustavalkoinen kakkonen

Water Zen © James Rokop (USA) / UPY 2025

Tämä kuva on otettu Los Angelesin olympialaisten lähetystapahtumassa USA:n olympiauintijoukkueelle LA Expo Centerissä. "Tapahtumavalokuvaajana pystyin kuvaamaan joukkuetta sekä veden alla että maasta", sanoi Rokop.

”Tässä laukauksessa uimari lämmittelee ennen joukkueen esittelyä vuoden 2024 Pariisin olympialaisten rutiineista seisomalla altaan pohjalla tekemässä hengitysharjoitusta.

”Taiteellisilla uimareilla on uskomaton keuhkojen kapasiteetti ja he pystyvät suorittamaan nämä epätavalliset saavutukset, kuten altaan pohjalla seisomisen vaivattomasti. Tämä oli ainoa uimari, joka käytti altaan pohjaa tällä tavalla lämmittelyyn ja epätavallinen näky vangitsi heti huomioni. Kuva herätti rauhan ja tyyneyden tunteen.”

"Täsmällinen koostumus, joka toimii niin loistavasti mustavalkoisena ja luo kauniin kuvan, joka on täynnä vedenalaisen maailman rauhallisuutta", sanoi Mustard. "Emme tienneet sitä arvostelun aikana, mutta pidämme erityisen paljon siitä, että tätä kuvaa tarkkailtiin eikä poseerattu."

(Otettu Canon R3 + 35 mm:llä, Ikelite-kotelo, luonnonvalo. f/3.2, 1/1000th, ISO 125)

Up & Coming -voittaja & Up & Coming Vuoden vedenalainen valokuvaaja 2025

Aurora vedenalainen © Ruruka (Korea) / UPY 2025

"Matkaisin ensimmäisen kerran Cancuniin, Meksikoon kuvauksiin kaksi vuotta sitten, ja siitä lähtien olen ollut sen viehätysvoiman valloittama", Ruruka sanoi. ”Näinä päivinä huomaan vierailevani Cancunissa usein. Asuinpaikaltani matka on hyvin pitkä – noin 24 tuntia lentokoneella – mutta tämä paikka on täydellisesti linjassa minun suunnan kanssa. valokuvaus ja tarjoaa erilaisia ​​kuvausmahdollisuuksia.

"Voit ottaa tämän valokuvan, kun kävin siellä sateisena kesäkautena ja työskentelin paikallisen korealaisen oppaan kanssa mallinani."

"Poikkeuksellinen kuva korkealla teknisellä tasolla ja sen täydellinen jälkituotanto!" sanoi Friedrich. "Sukeltaja on hyvässä asennossa kultaisessa leikkauksessa, vaikka hän ei ole minkään edessä. Luolaan tulevan valon tasapaino on vain erinomainen toisto ja osoittaa, mistä kuvassa on kyse.”

(Otettu Nikon Z8 + Z 24-50mm F4 + Nauticam WACP-1:llä, Nauticam-kotelo, luonnonvalo. f/9, 1/60th, ISO ISO 800)

Nouseva ja tuleva kakkonen

Close Encounters Of The Giant Kind © Christian Hut (Singapore) / UPY 2025

"Tongan ryhävalaiden kuvaaminen oli ollut toivelistallani pitkään, eikä se todellakaan pettänyt", Hut sanoi. ”Joka kerta, kun tulet veteen, on erilainen, sillä jokaisella valaalla on ainutlaatuinen persoonallisuus ja heidän asenteensa uimareita kohtaan muuttuu usein päivän mittaan.

– Jännittävimpiä ovat tietysti kohtaamiset, joissa valaiden uteliaisuus kohtaa omasi, ja näin oli selvästi tämän emo-vasikka-parin kohdalla. Pystyimme viettämään useita tunteja heidän kanssaan, kun he navigoivat Vava'u-saarilla vuorotellen matkustamisen, levon ja leikin välillä.

"Tämä kuva, joka on otettu parin ylittäessä matalan riutan, on edelleen yksi suosikkikuvistani tuolta hämmästyttävältä päivästä."

"Mikä unelma äidin ja vasikan kohtaaminen!" sanoi Sinappi. "Riutta antaa valaille fantastisen mittakaavan tunteen, näyttää todella heidän koonsa, samalla kun se lisää koostumukseen mielenkiintoa ja visuaalista syvyyttä. Puhu siitä, että kaikki tulee yhteen…”

(Otettu: Sony A1 + 16-36 f2.8 @ 16mm, Nauticam-kotelo, luonnonvalo. f/11, 1/250. ISO 800)

Kompakti Voittaja

Suon kauneus © Bryant Turffs (USA) / UPY 2025

Turffs otti tämän kuvan yhdestä suosikkipaikastaan ​​Evergladesin kansallispuistossa, jota houkutteli sen aavisteleva ympäristö, "kirkkaat vedet, sypressipuiden läpi suodattava valo ja kalalajit, sekä alkuperäiset että tuodut kalalajit.

"Olen käynyt tässä paikassa monta kertaa yrittäen vangita erilaisia ​​​​kohteita ja valoa juuri sopivasti", hän sanoi. "Vedenpinnat vaihtelevat merkittävästi, joskus täysin kuivuvia, eri vuodenaikoina.

”Kalalajit ovat jatkuvassa muutoksessa, ja tätä sijaintia hallitsee usein eksotiikka. Ironista kyllä, en ollut tässä yhteydessä ajatellut liikaa ja nautin maisemista, kun tämä Florida-gar sijoittui täydellisesti GoProni kehyksiin.

"Upea kolmiulotteinen sommitelma, joka sijoittaa tämän harvoin nähtävän Florida-garin suoympäristöönsä", totesi Mustard. "On suoraan sanottuna hämmästyttävää, että tämä kuva on otettu yksinkertaisella GoPro-kameralla, mikä osoittaa, kuinka monella ihmisellä on jo kaikki varusteet kauniiden vedenalaisten valokuvien ottamiseen."

(Otettu GoPro Hero 7 Black + AOI 0.73x Ultra Wide -objektiivilla, GoPro Supersuit -kotelo, luonnonvalo. f/2.8, 1/180th, ISO 791)

Kompakti kakkonen

Giant Frogfish © Enrico Somogyi (Saksa) / UPY 2025

"Sukeltaessamme Anilaossa Filippiineillä löysimme tämän kauniin jättimäisen sammakkokalan noin 15 metrin syvyydestä", sanoi Somogyi. ”Yritin saada kuvan, jossa on värillinen taustavalo ja taustalla pieniä kaloja ja aurinko. Muutaman kuvan jälkeen sain tämän kuvan ja olin erittäin onnellinen.

"Suuri kuva pienestä kompaktista, täydellisesti valaistu ja juuri tarpeeksi ilmaisia ​​kohokohtia, ei liian räikeä", tiivisti Rowlands. "Ripaus auringonpaistetta ja pienten kalojen kolina luo vaikuttavan yhdistelmän hallitsevan Compact-mestarimme paketin täydentämiseksi."

(Otettu Sony RX100vii + Nauticam Emwl 160-Wetlens -kameralla, Fantasea-kotelo, kaksi Backscatter MF2 -vilkkuvaloa. f/7.1, 1/1000th, ISO 125)

British Watersin laajakulmavoittaja ja vuoden 2025 brittiläinen vedenalainen valokuvaaja

Utelias sinetti © David Alpert (UK) / UPY 2025

Alpert pitää Pohjois-Devonia "helposti yhtenä Britannian kauneimmista rannikoista. Korkeat rosoiset kalliot, joita jysähtää anteeksiantamaton meri. Maailman toiseksi suurimman vuoroveden muutoksen myötä lähtevä virtaus piippaa aaltoja ja Pohjois-Atlantilta tulevaa tuulta vastaan. Seiso taaksepäin ja ihmettele.

”Sukellusikkunat ovat rajalliset, joten asuin alueella kaksi kuukautta viime vuonna tutkimassa eri paikkoja. Tässä otoksessa näkyy harmaahylje Lundy Islandin edustalla, joka on ollut merensuojelualue vuodesta 1973.

"Hülkeet ovat ilahduttavan uteliaita olentoja, interaktiivisempia kuin mikään muu laji, jonka kanssa olen sukeltanut ympäri maailmaa. Lyhyesti sanottuna minusta tulee yksi harvoista etuoikeutetuista, joka ylittää sillan tuntevien villieläinten maailmaan."

"UPY-kilpailussa näemme yleensä paljon hyljekuvia, etenkin brittiläisissä luokissa", sanoi Friedrich. ”Olin ennen pehmeä kosketus näille kuville, mutta olen nähnyt niin monia nyt, ja vaatimukseni ovat erittäin korkeat.

"Tämä kuva on kuitenkin todella hämmästyttävä! Niin hyvin kehystettynä merilevissä ja takaa tulevan valon kanssa matalissa vesissä. Kokoonpanoa täydentää sinetin utelias katse valokuvaajalle. Loistava muotokuva.”

(Otettu Canon 5D MKiii + EF 16-35mm f/2.8L iii USM:llä, Nauticam-kotelolla, kahdella Inon Z330 -vilkkuvalolla. f/8, 1/200th, ISO 200)

British Watersin laajakulman kakkonen

Käpristynyt mustekala (Eledone cirrhosa) Pehmeällä korallilla © Simonin temppeli (UK) / UPY 2025

"Tapaamiseni mustekalan kanssa Isossa-Britanniassa ovat yleensä suunnittelemattomia", sanoi Temple, eikä tämä Skotlannin Lochcarronissa ollut poikkeus. ”Oli toukokuun alku ja näkyvyys huono. Valitsin leveimmän linssini ja suunnittelin ajautuvani riutta pitkin tulvaveden mukana ja vangita mitä pystyin pehmeiden korallien joukosta.

"Sukelluksen puolivälissä virtaus jylläsi yllättäen ja muutti lempeän ajautumisen nopeaksi ajomatkaksi. Sitten näin sen: mustekala kyydissä korkealla riutan seinällä. Potkin kovaa virtaa vasten nostaen kamerani, kun se tarkkaili minua rauhallisesti.

"Vuorovesi oli säälimätön ja onnistuin vain neljä laukausta ennen kuin se veti minut pois. Ajautuessani katsoin taaksepäin vielä kerran. Mustekala pysyi, näennäisesti välinpitämättömänä kohtaamisestamme, mutta kantaman ulkopuolella."

"Erinomainen kuva ikonisesta Britannian aiheesta, jota nähdään yhä enemmän rannoillamme", kommentoi Rowlands. "Pehmeä valaistus korostaa pastellivärejä ja maisema vetäytyy kehyksestä luoden syvyyttä, jota täydentää upea katsekontakti ja klassinen asento."

(Otettu Nikon D500 + 10.5 mm:llä, Aquatica-kotelolla, Inon Z-240 Type 4 stroboilla. f/8, 1/125th, ISO 400)

British Waters -makrovoittaja

Hitch Hiker © Dan Bolt (UK) / UPY 2025

”Toisinaan olen törmännyt tähän meduusaan Neoturris pileata in avoin vesi mutta ei ollut ottanut kunnollista valokuvaa yhdestä", Bolt sanoi tapaamisesta Skotlannissa. "Tässä tilaisuudessa ystäväni ja minä kohdistamme kuitenkin nimenomaan heihin ja muihin samankaltaisiin olentoihin yrittääksemme tutkia ajatusta Yhdistyneen kuningaskunnan "mustan veden" valokuvausmahdollisuuksista.

"Monen, monista kuvista, jotka otin sinä päivänä, tämä paljasti äyriäisen toukan medusan kellossa. Tämän kaappauksen kummallakin puolella olevat kehykset osoittavat, että toukkarapu (tai hummeri) on itse asiassa kellon ulkopuolella, mutta tässä hetkessä se oli täydellisesti vastakkaisella puolella minusta – tästä syystä vaikutus, että se pysyi läpinäkyvän rungon sisällä.

"Tämä on kaunis ja harvoin näkevä meduusa, mutta vau hetki tulee todella, kun huomaat liftaavien katkarapujen läpinäkyvän kellon läpi", sanoi Sinard. "Upea, yllättävä ja uusi."

(Otettu OM Systems OM-1 + Panasonic 45 mm makrolla, AOI-kotelolla, kahdella Sea&Sea YS-D3 Duo -vilkkuvalolla. f/13, 1/250th, ISO 250)

British Waters Macro kakkonen

Fluo Spiny Squat Lobster © James Lynott (UK) / UPY 2025

Tämä kuva on otettu Inverarayssa, Loch Fynessä Skotlannissa. ”Tämä paikka tunnetaan siitä, että siellä asuu monia kauniita ilotulitusvuokkoja matalissa syvyyksissä, mutta siellä on myös vanha betonilohkoilla peitetty putki, jossa asuu paljon elämää, mukaan lukien kyykkyhummeri.

"Nämä kyykkyhummerit löytyvät yleensä kiinnittyneenä ylösalaisin lohkareisiin / ulkonemiin ja katoavat heti, kun kameran suljinta painetaan. Tällä yösukelluksella he kuitenkin vaelsivat ulkona eivätkä näyttäneet välittävän muutaman kuvan ottamisesta.

"Näissä kyykkyhummereissa näkyy kirkkain fluoresenssi, jonka olen nähnyt äyriäisissä, ja olin todella iloinen tässä sukelluksessa, että pystyin vangitsemaan koko eläimen ruutuun. Käytin virityssuodattimia stroboksissani sekä keltaista suojasuodatinta linssin edessä fluoresenssin sieppaamiseksi.

"Jamesin fluoresoiva tutkimus Ison-Britannian vesillä on paljastanut toisen upean kohteen, kun se on kuvattu tällä tekniikalla", sanoi Mustard. "Hieman enemmän kontrastia prosessoinnissa, pieni leikkaus ja kierto pystysuoraan, ja tämä todella mieleenpainuva otos olisi voinut mennä loppuun asti..."

(Otettu OM Systemillä OM-D E-M1 MkIII + M Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, AOI-kotelo, kaksi Sea&Sea YS01-Solis + Nightsea -suodatinta. f/6.3, 1/50th, ISO 500)

British Waters Living Together -voittaja

Rusty Haven © Dan Bolt (UK) / UPY 2025

Tämä Skotlannin Lochcarronissa otettu kuva "osoittaa luonnon kyvyn hyödyntää huonoa tilannetta", sanoi Bolt. ”Rautaharkko ja raskas ketju pitävät itse asiassa pienen proomun paikallaan pinnalla, jossa paikalliset kampasimpukkasukeltajat säilyttävät varusteitaan.

”Proomu itsessään on oma kelluva riuttajärjestelmä, ja myös ankkurilohkot ovat houkutelleet monia lajeja.

"Itse asiassa harjoittelin eri puolesta vedenalainen valokuvaus kilpailua, kun otin tämän kuvan. Pari päivää ennen päivän "splash in" -kilpailua tämä rapu oli jatkuvasti tässä asennossa tai hyvin lähellä. Valitettavasti sinä päivänä sitä ei näkynyt missään. Onneksi se kuitenkin tarkoitti, että sain käyttää harjoituskuviani UPYlle!

"Hyvin valittu kulma, jossa on juuri tarpeeksi taustaa yhdistämään visuaalinen syvyys sijaintiin", sanoi Rowlands. – Ketjulinkit, jotka alkavat voimakkaasti etualalla, vetäytyvät sitten hienovaraisesti ulos kohtauksesta, jota huipentavat kehyksen yläosaan tulevat pienet utelias kalat. Arvokas voittaja."

(Otettu OM Systems OM-1:llä + Olympus 14-42mm + Nauticam WWL-1:llä, AOI-kotelolla, kahdella Sea&Sea YS-D3 Duo -vilkkuvalolla. f/7.1, 1/50th, ISO 640)

British Waters Living Together kakkonen

Hengitä syvään © Guy Trees (UK) / UPY 2025

"Kun merilevä fotosynteesiä ympärillämme, etsimme turvaa jokapäiväisen elämän nopealta tahdilta aaltojen alta, missä on hiljaista", sanoi Trees tästä valokuvasta, joka on otettu Balaclava Bayssä Portlandissa. ”Rentoudumme, sykkeemme hidastuu; monille ihmisille valtameri tarjoaa paikan löytää rauha.

"Ilman etukäteisasetusta ja vain ympäristön valaistusta, tämä valokuva vangitsee vapaasukeltajan rauhallisissa hetkissä, kun hän kutoo tiensä rakkolevän läpi. Liian pian nousemme ilmaan."

"Kauniit maisemat, jotka täydentävät erittäin mukavaa mallipaikkaa", Friedrich tiivisti. ”Otoksen tunnelma ja hieno kehystys ovat todella hyvin tehtyjä, malli hymyilee ja pukeutuu niin kauniisti. Vain evät olisivat voineet olla myös kehyksessä, ei muuta moitittavaa!”

(Otettu Nikon D850 + 14-24mm f2.8:lla, Nauticam-kotelolla, luonnonvalo. f/2.8, 1/640th, ISO 200)

Save Our Seas Merensuojelun vuoden valokuvaaja

1 / 200,000,000 XNUMX XNUMX © Robert Marc Lehmann (Saksa) / UPY 2025

"Tämä tiikerihai on vain yksi noin 200 miljoonasta haista, jotka menettävät henkensä joka vuosi ihmisten käsissä", Lehmann sanoi Indonesiassa otetusta valokuvasta. ”Olen kuusivuotiaasta (35+) lähtien tutkinut intensiivisesti haita. Kaikkien näiden vuosien aikana tuskin mikään on muuttunut, ja se on turhauttavaa.

"Hait suojelevat elinympäristöään, merta, ekologisella tehtävällään "terveyspoliisina". Yli miljardi ihmistä on riippuvainen merestä joka päivä, ja me kaikki hengitämme happea, joka suurelta osin tuotetaan meressä. Jos jatkamme suurinta ja tärkeintä elinympäristöämme suojelevien eläinten hävittämistä, viemme omat toimeentulomme.

”Ja siksi olen taistellut sen puolesta, että ihmiset näkisivät ja ymmärtäisivät hait minun silmieni kautta. Joka kerta kun otan tällaisen valokuvan, se sattuu, mutta kuvien avulla voin innostaa miljoonia ihmisiä ymmärtämään haita ja niiden tilannetta ja vaikuttamaan.

Alex Mustard kuvaili laukausta "hämmästyttäväksi, tarinaa kertovaksi kuvaksi, jossa neljä miestä kuljettaa tätä valtavaa valtameren saalistajaa maalle. Valo on kaunis, sommitelma mukaansatempaava ja ajoitus, joka vangitsee kalastajan eleen, on täydellinen.

”Vaikka jokapäiväistä ja laillista useimmissa paikoissa, mies, joka kurottaa kätensä pysäyttääkseen kuvan, paljastaa, mitä hänen omatuntonsa arvioi heidän tekemiseensä. Voimakas valokuvaus"

(Otettu Canon CANON R5 + EF 24mm f/1.4L II USM + EF to RF Mount kanssa. f/5.6, 1/6400th, ISO 1000)

Save Our Seas Marine Conservation -valokuvaaja Vuoden kakkonen

Venelakon uhri © Henley Spiers (Iso-Britannia) / UPY 2025

Tämä kuva on otettu Meksikon Bajassa Kalifornia Sur, jossa merikilpikonnan ruumis tarjoaa ikkunan elämään ja kuolemaan avomerellä. "Kilpikonnan kilpinauhan poikki syntyneet kolot tarjosivat selkeää näyttöä siitä, että se menehtyi veneiskun seurauksena – luonnoton kuolema ja koskettava muistutus siitä, että näiden eläinten on jaettava valtameri jatkuvasti kasvavan ihmisen läsnäolon kanssa", sanoi Spiers.

"Kuolemassakin kilpikonnasta tuli kuitenkin elinikäinen astia. Kaukana merellä jokaisesta flotsamista, olipa se luonnollista tai ihmisen valmistamaa, tulee eräänlainen ylösalaisin oleva pelastuslauta. Pienet kalat käyttävät mitä tahansa löytämiään rakenteita piiloutuakseen saalistajilta. Täällä kilpikonnan hajoava ruumis on nopeasti omaksunut nuorten kalojen turvapaikan."

"Tämä on jyrkkä, viestissä oleva aihe sinänsä, mutta ylöspäin suuntautuva kulma luo visuaalisesti vaikuttavia heijastuksia, joita täydentää herkkä pintapaljastus", Rowlands sanoi. ”Kuva, jossa on niin paljon visuaalisia yksityiskohtia, mutta vain yksi viesti. Täydellinen ja kauhea tasavertaisesti."

(Otettu Nikon D850 + Nikonos 13mm:llä, Nauticam-kotelo, luonnonvalo. f/22, 1/500th, ISO 800)

