Surullinen silmä loistaa YK:n WOD-valokuvakoosteessa

at 7: 52 am

12. vuosittaisen kilpailun voittajat kuva Yhdistyneiden Kansakuntien maailman valtamerien päivän kilpailun tulokset julkistetaan tänään (8. kesäkuuta) osana Nizzassa järjestettävää YK:n maailman valtamerien päivän juhlallisuutta. Tuomaristo valitsee neljä ensimmäistä sijaa tuhansien amatööri- ja ammattivalokuvaajien osallistumisten joukosta.

Tämän vuoden kilpailussa oli mukana aiempien vuosien kategorioita – Suuret ja pienet vedenalaiset kasvot, Vedenalaiset merimaisemat ja Vedenpäälliset merimaisemat – sekä uusi lisäys, Wonder: Sustaining What Sustains Us, joka on myös vuoden 2025 YK:n WOD-tapahtuman teema.

Sarjojen voittajat ovat Andrey Nosik (Venäjä), Dani Escayola (Espanja), Leander Nardin (Itävalta) ja Rachel Moore (USA). Mooren kuvaYllä näkyvä , joka voitti Wonder-kategorian, otettiin Mo'oreassa, Ranskan Polynesiassa viime vuonna, ja siinä on Sweet Girl -nimisen ryhävalaan silmä.

”Neljä päivää sen jälkeen, kun tallensin tämän intiimin hetken, nopeasti liikkuva laiva törmäsi häneen ja tappoi hänet”, Moore sanoo. ”Hänen kuolemansa on sydäntäsärkevä muistutus 20,000 XNUMX valaasta, jotka menehtyvät laivojen törmäyksissä joka vuosi.”

”Käytämme hänen tarinaansa puolustaaksemme vahvempaa suojelua ja vetoomalla tiukempien nopeussääntöjen puolesta Tahitilla ja Mo'orealla valaiden kalastuskauden aikana. Toivon, että Sweet Girlin perintö käynnistää todellisen muutoksen näiden uskomattomien eläinten suojelemiseksi ja estääkseen lisämenetykset.”

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat vedenalaiset valokuvaajat Ipah Uid Lynn (Malesia), William Tan (Singapore) ja Marcello Di Francesco (Italia) sekä ranskalainen luontokuvaaja Vanessa Mignon. Kilpailun on sen perustamisesta vuonna 2014 lähtien kuratoinut belgialainen vedenalainen ja luontokuvaaja Ellen Cuylaerts.

Ihme: Ylläpidämme sitä, mikä ylläpitää meitä

(Luis Arpa Toribio / www.unworldoceansday.org)

Ihme-kategoriassa Mooren jälkeen toiseksi sijoittui espanjalaisen valokuvaajan Luis Arpa Toribion ​​kuva parilepakkokalasta Indonesian Lembehinsalmessa. Kuva otettiin pitkällä suljinajalla, tiukalla valolla ja tarkoituksellisella kameran panoroinnilla liikkeen ja dramaattisuuden luomiseksi.

Nuorilla parilepakkokalalla on silmiinpistävän musta ruumis, jonka reunus on eloisan oranssi, vaikka ne menettävät tämän värityksen kuukausien kuluessa kypsyessään. ”Tämän kuvan ottaminen vaati kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä kahden sukelluksen aikana, sillä nämä aktiiviset nuoret kalat etsivät jatkuvasti suojaa merenraoista, mikä tekee kuvaamisesta erityisen haastavaa”, Toribio sanoo.

Kolmanneksi kategoriassa sijoittui valokuva, joka otettiin Kuuban Jardines de la Reinan haidensuojelualueella. Yhdysvaltalainen Steven Lopez kuvasi Karibianmeren riuttahain puikkelehtivan silkkihaiden joukon läpi lähellä veden pintaa.

Hain kääntyessä jyrkästi hitaasti sulkimen ja salaman avulla "liike sumeni aaltomaiseksi kaareksi sen pään yli, auringonlaskun kultaisten sävyjen valaisemana".

(Steven Lopez / www.unworldoceansday.org)

Suuret ja pienet kasvot

Big And Small Faces -kategorian voittaja Andrey Nosik havaitsi japanilaisen sotakärpäsen Japaninmerellä noin 80 kilometrin päässä Vladivostokista. "Löysin koristeellisen kalan noin 30 metrin syvyydestä hylyn perän alta", hän sanoo. "Tämä laji ei näytä pelkäävän sukeltajia – päinvastoin, se näyttää nauttivan huomiosta – ja se jopa yritti istua kamerani kupuportilla."

(Andrey Nosik / www.unworldoceansday.org)

Italialainen Giacomo Marchione tuli toiseksi tässä osiossa. ”Yhdellä monista mustavesisukelluksistani Anilaossa Filippiineillä oppaani ja minä havaitsimme jotain epäsäännöllisesti liikkuvaa noin 20 metrin syvyydessä, noin 10–15 cm:n kokoista. Huomasimme nopeasti, että se oli harvinainen peitto.” mustekala.

(Giacomo Marchione / www.unworldoceansday.org)

”Lähestyessämme se avasi kauniin peitteensä paljastaen monivärisen viittansa. Onnistuin ottamaan muutaman kuvan ennen kuin se jatkoi matkaansa.” Lajin sanotaan osoittavan luonnon äärimmäisimpiä sukupuolisia kokodimorfismeja, naaraiden painaessa jopa 40,000 XNUMX kertaa enemmän kuin koiraiden!

Saksalainen Lars von Ritter Zahony sijoittui kolmanneksi: ”Matkat Etelämantereen niemimaalle tarjoavat aina upeita kohtaamisia merileopardien kanssa”, hän sanoo. ”Tämä yksilö lähestyi minua rohkeasti ja paljasti hampaansa ja halusi huomauttaa, että tämä osa Etelämannerta oli hänen reviiriään. Tämä kuva on otettu hämärän aikaan, mikä on luonut melkoisen tunnelmallisen tunnelman.”

(Lars von Ritter Zahony / www.unworldoceansday.org)

Vedenalaiset merimaisemat

Vedenalaisten merimaisemien kategoriassa voittaja Dani Escayola tallensi vierailun meduusajärvelle laivassa vietetyn merimatkan aikana eteläisellä Raja Ampatilla Indonesiassa: ”Miljoonien meduusojen ympäröimänä oleminen, jotka ovat kehittyneet menettämään pistävänsä kykynsä saalistajien puuttuessa, oli yksi henkeäsalpaavimmista kokemuksistani.”

(Dani Escayola / www.unworldoceansday.org)

Toiseksi sijoittui mauritiuslainen Gerald Rambert, joka kuvasi puhdistusasemalla lepäävän rauskuparven, jota houkuttelivat alueen voimakkaat virtaukset. ”Jotkut rauskut tottuivat sukeltajiin, mikä mahdollisti tällaiset lähikontaktit”, hän sanoo.

(Gerald Rambert / www.unworldoceansday.org)

"Valitettavasti viime vuonna tapahtuneen riuttojen vakavan haalistumisen jälkeen tällaiset kokoontumiset ovat harvinaistuneet, enkä pelkää, etten ehkä näe tällaista enää samassa paikassa."

Kolmanneksi sijoittunut espanjalainen Pedro Carillo sanoo, että Teneriffan pohjoisrannikolla Kanariansaarilla sijaitseva La Rapadura löydettiin vasta vuonna 1996, mutta se on "yksi maailman upeimmista vedenalaisista maisemista, joka on jatkuvasti sijoittunut planeetan parhaiden sukelluskohteiden joukkoon".

”Nämä kohoavat basalttipylväät ovat seurausta 500,000 XNUMX ja miljoonan vuoden välillä tapahtuneista vulkaanisista prosesseista”, sanoo Carillo, joka asetti mallin Yolanda Garcian kuvauspaikalle.

(Pedro Carillo / www.unworldoceansday.org)

”Tämä upea luonnonmuistomerkki sijaitsee alueella, jossa meren elämään ovat vaikuttaneet aiemmin yleiset laittomat kalastuskäytännöt. Se on sekä geologisesti että ekologisesti arvokas, ja tiedemiehet ja vedenalaiset valokuvaajat ajavat sen suojelua.”

Veden yläpuolella olevien merimaisemien sarjan voittaja Leander Nardin kuvasi lentokoneesta rauhallista järveä, jota reunustavat karut dyynit ja jota ruokkii lempeä puro syrjäisellä rannikkokaistaleella lähellä Shark Baytä Länsi-Australiassa.

”Tämä kuva paljastaa voimakkaat kontrastit ja piilevän kauneuden siellä, missä maa ja valtameri kohtaavat, muistuttaen meitä siitä, että valtameri on kaiken elämän lähde ja että kaikki luonnossa on syvästi yhteydessä toisiinsa”, Nardin sanoo.

(Leander Nardin / www.unworldoceansday.org)

Muutto Nizzaan

Aiemmin YK:n maailmanlopun tapahtumia on järjestetty YK:n päämajassa New Yorkissa, mutta tänä vuonna tapahtuma siirrettiin Ranskaan juuri ennen maailmanloppua. YK: n valtamerekonferenssi, joka järjestetään Nizzassa 9.–13. kesäkuuta.

Voittajavalokuvat esitellään konferenssissa paneelikeskustelussa 11. kesäkuuta Agorassa La Baleine'ssa. Niitä on esillä myös gallerianäyttelyissä NEO VogelArtLabissa Nizzassa ja Explorer's Clubissa (New York) koko viikon ajan.

Kilpailun koordinoi YK:n valtameriasioiden ja merioikeuden osasto. DivePhotoGuide (DPG), Oceanic Global ja UNESCOn hallitustenvälinen merentutkimuskomissio.

Ilmainen ja yleisölle avoin tapahtuma kutsuu vuosittain valokuvaajia ympäri maailmaa viestimään valtamerten kauneudesta ja Yhdistyneiden Kansakuntien Maailman valtamerien päivän teeman tärkeydestä. Kaikkien osallistujien on allekirjoitettava 14 eettistä sitoumusta sisältävä asiakirja. valokuvaus.

Kunkin sarjan parhaiten sijoittuneet työt sekä aiempien vuosien voittajat löytyvät kohdasta kilpailun virtuaaligalleria.

