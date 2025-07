Vuoden haivalokuvaaja: Voittajat

Brittiläinen hyväntekeväisyysjärjestö Shark Trust on valinnut Shark Awareness Dayn (14. heinäkuuta) julkistaakseen vuoden 2025 Shark Photographer of the Year -kilpailun voittajat.

34 maasta saapui kilpailutyötä, joka edusti 76:ta kaikkiaan 1,200 XNUMX hai-, rausku-, rausku- ja kimeerilajia. Finalistien kuvista koostuva näyttely on esillä heinäkuun ”haikuukauden” loppuun asti Plymouthissa, Shark Trustin kotipaikassa.

Vuoden 2025 haikuvaaja -tittelin sai Julian Hebenstreit leopardihaista otetusta kuvastaan suositulla sukelluskohteella Byron Bayn edustalla Uudessa Etelä-Walesissa, Australiassa.

”Muistan jyrkän kontrastin ulkona vallitsevan villin ja epämukavan ilmapiirin sekä vedenalaisen rauhallisen ja hiljaisen maailman välillä”, hän sanoi kuvasta. ”Olin vapaasukeltamassa sinä päivänä, ja hai ohitti minut noin 15 metrin syvyydessä, ja silloin päätin yrittää vangita tämän eläimen kauneuden parhaani mukaan.”

”Valitsin tämän kuvan, koska se muistuttaa minua siitä, miksi teen tätä työtä… Kyse ei ole vain luonnonvaraisten eläinten dokumentoinnista; kyse on valtameren hauraan kauneuden välittämisestä tavalla, joka saa ihmiset välittämään.”

”Tämä valokuva on ensi silmäyksellä melko yksinkertainen, mutta siinä on syvyyttä, joka palkitsee toistuvat katselukerrat”, kommentoi Simon Rogerson, joka oli Charles Hoodin ja Nick Robertson-Brownin kanssa yksi kolmesta tuomarista.

”Indopölynmeren leopardihain kultainen muoto on elävä kontrasti tummalle kalliolle ja valkoiselle hiekalle. Sen sijoittaminen pieneksi kuvaan luo dramaattisuuden vaikutelman etäisyyden sijaan. Minulle se viittaa jäljellä olevien haidemme epävarmaan olemassaoloon, tämän kultaisen lajin edustaessa aarretta pimeinä aikoina.”

Hebenstreit voitti Bahaman matkailuministeriöltä ja Diverse Travelilta sukellus- ja lomapaketin, johon sisältyi haiden katselua, sekä palkinnon.

Britteinsaarten voittaja

(© Hector Clarke / Shark Trust)

Hector Clarke voitti Britteinsaarten sarjan valokuvallaan pienestä täplähaista, joka makasi brittlestar-kasan päällä 20 metrin syvyydessä Loch Carronissa Skotlannissa.

”Läsnäoloni tuntui erittäin mukavalta, sillä pääsin poikkeuksellisen lähelle”, hän sanoi. ”Pidän siitä, miten tämä kuva vangitsee alueen elämän tiheyden ja monimuotoisuuden, aina monivärisistä brittlestareista upeasti kuvioituun kissahaihin.”

Järven kapeneminen lähellä Atlantin yhtymäkohtaa pakottaa valtavat määrät ravinnepitoista vettä pienen kanavan läpi. ”Vaikka vuorovesivirrat ovat voimakkaita, nämä kapeikot ovat suosikkipaikkani Isossa-Britanniassa nähdä täpläkissahaita”, Clarke sanoi.

Ulkomainen voittaja

(© Martin Broen / Shark Trust)

Clarke ja ulkomaan luokan voittaja Martin Broen voittivat kumpikin Maresin hyppykilpailut.tietokoneet heidän ponnisteluistaan. Broenin mustavalkoisessa jaetussa kuvassa näkyy mobularauskujen muuttoliike Meksikossa.

Joka vuosi tuhannet taitouinnistaan ja ilmahypyistään tunnetut rauskut kerääntyvät ravinteiden rikkaaseen Kalifornianlahteen. Muuttoa pidetään tärkeänä ekologisena tapahtumana, ja viime vuosina suojelutoimia on tehostettu sivusaaliiden hillitsemiseksi, kriittisten elinympäristöjen suojelemiseksi ja matkailukäytäntöjen sääntelemiseksi.

”Pinnan alla tiheä sädeparvi muodostaa valoisan, geometrisen baletin, niiden vartalot osuvat meren läpi suodattuviin auringonvalon varsiin”, Broen kuvaili kuvaa. ”Ylhäällä pieni vene tarkkailijoineen kelluu hiljaa, hiljaisena todistajana yhdelle luonnon siroimmista näytelmistä.”

Oceanics-ohjelman voittaja

(© Byron Conroy / Shark Trust)

Shark Trust työskentelee maailmanlaajuisesti parantaakseen haiden ja rauskukalojen suojelutasoa, ja lisäpalkintoja myönnettiin ehdotuksille, jotka olivat läheisesti linjassa sen nykyisten projektien kanssa.

Sen valtameriohjelma kohdistuu valtamerihaiden ja -rauskujen suojeluun, joita se kuvailee yhdeksi ikonisimmista ja toiminnallisesti tärkeimmistä lajeista, mutta joita liikakalastus poikkeuksellisen uhanaa.

Byron Conway, joka voitti tämän sarjan kuvallaan silkkihaista veden pinnalla Kuuban Jardines de la Reinan kansallispuistossa, käytti hidasta suljinaikaa saadakseen kuvaan luonnollista liikettä.

”Tämän ansiosta pystyin myös käyttämään Snellin ikkunaa auringonlaskun aikaan ja valaisemaan kauniita värejä ylhäältä katsottuna ja näyttämään näiden haiden suhteen pintaan”, hän sanoi. ”Muistuttava kokemus, yksi parhaista kohtaamisistani suurten eläinten kanssa.”

Living With Sharks -voittaja

(© Gillian Marsh / Shark Trust)

Living With Sharks on uusi monialainen Shark Trust -projekti, jonka tarkoituksena on tunnistaa nousevia ongelmia ja luoda oikeudenmukaisia ratkaisuja yhdessä asianosaisten yhteisöjen kanssa. Hanke keskittyy rannalla kävijöihin, virkistyskalastajiin ja haiden ja rauskujen ekoturismin, kuten sukelluksen tai snorklauksen, harrastajiin.

Gillian Marshin voittokuvassa näkyi sinihai kaukana Cornwallin rannikolla vedenalaisen valokuvaajan kanssa. Luonnonvalossa otettu kuva otettiin snorklauksen aikana.

”Sinihait olivat rohkeita ja uteliaita, ja meillä neljällä snorklaajalla oli paljon hyviä vuorovaikutushetkiä niiden kanssa, mutta pidän erityisesti tämän kuvan vuorovaikutuksesta”, hän selitti. ”On houkuttelevaa kuvitella hain kysyvän valokuvaajalta: 'Onko sinulla paras puoleni?'”

Välimeren ohjelman voittaja

(© Linda Mazza / Shark Trust)

Shark Trustin mukaan Välimerellä elää lähes 80 hai- ja rauskulajia, joista ainakin 53 % on sukupuuton vaarassa. Välimerellä on 22 maata kolmella mantereella ja yli 77,000 XNUMX pientä alusta, joten se on alttiina monenlaisille ja erilaisille kalastuspaineille.

Alueellisten kumppaneiden verkoston kautta toimivan säätiön mukaan sen Välimeren-ohjelma kattaa poliittisen yhteistyön, lajikohtaiset elvytysohjelmat ja yhteisöjen osallistamisen.

Kategorian voittaja Linda Mazza ei itse asiassa onnistunut vangitsemaan kuvaa äärimmäisen uhanalaisesta kissahaista Välimerellä, koska niiden löytäminen sieltä on tullut niin vaikeaksi, mutta hän otti aivan oikein riskin, että asian esiin nostaminen saattaisi tehdä vaikutuksen tuomareihin.

Hän löysi tämän yksilön pieneltä saarelta Lanzaroten pohjoispuolelta Kanariansaarilta ja toivoi, että hänen raaka kuvauksensa korostaisi sekä niiden haavoittuvuutta että väärinymmärrettyä luonnetta.

”Koska asun Kanariansaarilla, näen enkelihaita useimmilla sukelluksillani, mutta en ollut koskaan ennen nähnyt yhtäkään tällaista kasvotusten. Se oli todella erityinen hetki”, hän selitti.

"Mitä rakastan tässä kuva on se, ettei se vangitse klassista, enkelinmuotoista siluettia, joka on yleisimmin nähty – yleensä otettu ylhäältä päin havainnollistamaan niiden ainutlaatuisia kuvioita, naamiointia ja evolutiivista täydellisyyttä. Sen sijaan tämä on lähikuva, joka on otettu täysin sattumalta.

"Olin tarkkailemassa toista haita, kun yhtäkkiä huomasin olevani tämän kanssa kasvotusten. Onneksi minulla oli kamera valmiina. Zoomasin nopeasti ja tallensin hetken ennen kuin lähdin hiljaa pois häiritsemättä sitä."

”Tuloksena syntynyt kuva näyttää epätavallisen ja kenties vähemmän imartelevan perspektiivin. Se paljastaa litistyneen pään, silmät, hieman avonaisen suun, piikit ja ihon tekstuurin eloisin yksityiskohdin – jopa haavat ja epätäydellisyydet.”

"Minulle tämä kuva rikkoo katsojan ja hain välisen tavanomaisen muurin. Se luo odottamattoman läheisyyden. Sillä hetkellä tunsin itseni uskomattoman etuoikeutetuksi – pystyin aistimaan hain tietoisuuden ja hiljaisen ilmaisuvoiman.”

Suuren munakoisojahdin voittaja

(© Grant Evans / Shark Trust)

Great Eggcase Hunt on Shark Trustin lippulaivahanke, joka kehottaa ihmisiä olemaan valppaina rannoilla ympäri maailmaa kävellessään ja, mikä ratkaisevaa, sukeltajia ja snorklaajia etsimään eläviä, kehittyviä munakoteloita veden alta.

Grant Evans kuvasi tämän merituulettimen ympärille kiedotun pyjamahain munakotelon HMSAS-aluksen hylkyllä Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa. Pietermaritzburg, sotalaiva, joka upposi False Bayssä vuonna 1994 keinotekoisena riuttana.

"Otin tämän kuvan, koska se oli mielestäni outo näky, ja on tärkeää tunnustaa haiden elämänvaiheet ennen kuin niistä tulee täysin kehittyneitä haita, joita niin usein nähdään liitelemässä läheisten merilevämetsien läpi", hän sanoi.

”Se korostaa myös merenpohjan merkitystä näille eläimille, sillä ne tarvitsevat näitä meriviuhkoja munakoteloidensa turvalliseen kiinnittämiseen. Pohjatroolaus uhkaa näitä koralleja ja kissahaiden munintapaikkoja Etelä-Afrikassa.”

Vuoden nuori haivalokuvaaja -palkinnon voittaja

(© Panitbhand Paribatra Na Ayudhya / Shark Trust)

Lopuksi, Vuoden 2025 nuori haikuvaaja -titteli myönnettiin 14-vuotiaalle Panitbhand Paribatra Na Ayudhyalle kuvasta, joka esittää valashaita ruokailemassa Malediivien pinnalla aiemmin tänä vuonna.

Tämä oli Panitbhandin ensimmäinen kohtaaminen lajin kanssa: ”Olin erittäin innoissani nähdessäni omin silmin maailman suurimman kalan syömässä joitakin meren pienimmistä elävistä olennoista. Minulle tämän hetken nauttiminen ei ole kaikki; meidän on ryhdyttävä toimiin varmistaaksemme, että nämä uskomattomat, lempeät merenjättiläiset selviytyvät.”

"Uskon, että yhdessä voimme auttaa valashaita elämään ja uintiin vapaasti valtamerikodissaan, jolloin ne voivat jakaa tämän planeetan kanssamme tulevina vuosina."

Nämä voittajakuvat sekä toiseksi sijoittuneet ja erittäin kiitokset saaneet työt ovat nähtävissä verkossa klo Shark Trust -sivusto, kun taas vapaa painaa näyttely on edelleen Ocean Studiosissa Plymouthissa Royal William Yard heinäkuuhun 31 asti.

Kuvia käytetään haiden ja rauskujen suojelutoimien tukemiseen ”tulevina vuosina”, hyväntekeväisyysjärjestö sanoo.

