Tadpole-parvi vangitsee Vuoden villieläinvalokuvaajan

Vuoden villieläinvalokuvaaja on jälleen kerran vedenalainen valokuvaaja – kanadalainen Shane Gross, jonka Elämän parvi voitti Wetlands: The Bigger Picture -kategorian ja yleispalkinnon tämän vuoden arvostetussa tapahtumassa. Voittajat julkistettiin livenä Lontoon Natural History Museumissa eilen illalla (8. syyskuuta).

Merensuojelusta vastaava valokuvatoimittaja, joka on nähnyt kilpailussa menestystä aiemminkin, snorklai Cedar Lake -järvellä Vancouver Islandilla Brittiläisessä Kolumbiassa useita tunteja liljatyynyjen läpi ja katsoi niiden alta joukon länsimaisia ​​rupikonna nuijapäitä uivan ohi. Hänen täytyi olla varovainen estääkseen järven pohjaa peittävien hienojen liete- ja leväkerrosten häiriöitä.

Länsirupikonnat, jotka ovat elinympäristöjen tuhoutumisesta ja saalistuksesta johtuen lähes uhanalainen laji, uivat ylös järven turvallisemmista syvyyksistä väistäen petoeläimiä pyrkiessään matalikkoon syömään. Ne kasvavat rupikonnaksi 4-12 viikkoa kuoriutumisen jälkeen, mutta vain arviolta 1 % selviää aikuisuuteen asti.

(Otettu Nikon D500 + Tokina kalansilmä 10-17mm f/3.5-4.5 objektiivilla 11mm, Aquatica-kotelo, kaksi Sea & Sea stroboa. 1/200th @ f/13, ISO 640)

Elämän parvi valittiin ennätyksellisen 59,228 117 ehdotuksen joukosta XNUMX maasta ja alueelta voittaakseen Vuoden Wildlife Photographer of the Year -kilpailun, jonka on kehittänyt ja tuottanut Natural History Museum (NHM).

"Tuomarista valloitti valon, energian ja ympäristön ja nuijapäiden välisen yhteyden yhdistelmä", sanoi tuomariston puheenjohtaja ja toimittaja Kathy Moran voittajakuvasta. ”Olimme yhtä innoissamme uuden lajin lisäyksestä Vuoden Wildlife Photographer of the Year -arkistoon.

"Viime vuosien aikana kilpailu on korostanut ympäristöjä ja lajeja, jotka jäävät usein huomiotta, mutta herättävät saman ihmetyksen ja ilon jaettuna kuin tyypillisemmin kuvatut villieläimet ja villipaikat."

Luokan 18 voittajasta neljän voidaan sanoa täyttävän vedenalaiset kuvat. Kansainvälinen asiantuntijaraati arvioi jokaisen ehdotuksen anonyymisti omaperäisyyden, kerronnan, teknisen huippuosaamisen ja eettisen käytännön perusteella.

Itse vedenalaisen kategorian voitti brittiläinen / australialainen valokuvaaja Matthew Smith's Vesilinjan alla, jossa näkyy utelias nuori leopardihylje Etelämantereen jään alla Paradise Harbourissa.

Under the Waterline, Matthew Smith / Vuoden villivalokuvaaja

Smith käytti jaetun kuvan saamiseksi erityisesti suunniteltua jatketta vedenalaisen kotelonsa etuosaan.

Ensimmäisessä kohtaamisessaan leopardihylkeen kanssa hän näki sen syöksyvän useita lähekkäin. "Kun se katsoi suoraan linssin piippuun, tiesin, että minulla oli jotain hyvää", hän sanoi. Toistaiseksi leopardihylkeet ovat edelleen laajalle levinneitä ja runsaita, mutta liikakalastus, vetäytyvä merijää ja lämpenevät vedet tarkoittavat, että niiden tärkeimmät ravinnonlähteet – krillit ja pingviinit – ovat heikentymässä.

(Otettu Nikon Z 7 II + 14–30 mm f/4 -objektiivilla, neutraalitiheysasteikolla suodattimella, Aquatica AZ6/7 -kotelolla + Matty Smithin 12 tuuman split-shot dome -portilla, Sea & Sea YS-D3 MKII -vilkkuvaloilla. 1/200th @ f/11, ISO 640)

Metsän delfiinit, Thomas Peschak / Vuoden villieläinvalokuvaaja

Metsän delfiinit Thomas Peschak (Saksa / Etelä-Afrikka) voitti Photojournalist Story -palkinnon. Se esittää Amazonjoen delfiiniä, joka on yksi kahdesta Amazonin ja Orinocon altaissa elävästä makean veden delfiinilajista ja ainoa, joka on kehittynyt tutkimaan kausiluonteisesti tulvivaa metsän elinympäristöä.

Uhanalaiset valaat, jotka tunnetaan myös nimellä pyöriäisiä tai vaaleanpunaisilla jokidelfiineillä on monimutkainen suhde ihmisiin, Peschak sanoo. Perinteisten Amazonian uskomusten mukaan ne voivat ottaa ihmisen muodon, ja niitä sekä kunnioitetaan että pelätään, mutta toiset näkevät heidät verkoista kalojen varkaina, jotka ansaitsevat tappamisen.

Peschak otti kuvansa Brasilian ja Kolumbian alueilla, joilla paikalliset yhteisöt luovat turisteille mahdollisuuksia kohdata delfiinejä, mikä lisää monimutkaisuutta, että ihmisten ruokkimana niistä tulee epäterveellisiä, kun taas nuoremmat yksilöt eivät opi metsästämään itseään.

(Otettu Nikon Z 9 + 14–30 mm f/4 -objektiivilla @ 16 mm. 1/320th @ f/6.3, ISO 1250)

The Serengeti Of the Sea, Sage Ono / Vuoden villieläinvalokuvaaja

Meren Serengeti Yhdysvaltalainen valokuvaaja Sage Ono voitti Rising Star Portfolio Award -palkinnon. Kuva on otettu Monterey Bay National Marine Sanctuaryn jättimäisissä rakkolevämetsissä vuonna Kalifornia.

Kalanmunien väri haalistuu alkioiden kehittyessä, mutta Ono sai ne kimaltelemaan kuin rubiineja rakkolevän kullan, hehkuvan, kaasutäytteisen kelluntaapuvälineen vieressä. Levänlehtien vihreät sahalaitaiset reunat viimeistelivät yksinkertaisen koostumuksen.

(Otettu Nikon D850 + 60 mm f/2.8 -objektiivilla, Nauticam NA-D850 -kotelolla, kahdella Sea & Sea YS-D2J -stroobilla. 1/160th @ f/14, ISO 250)

Wetland Wrestle, Karine Aigner / Vuoden villieläinvalokuvaaja

Viides vetinen kuva, vaikkakin otettu pinnan yläpuolelta, oli Kosteikkojen paini amerikkalainen valokuvaaja Karine Aigner, ja voitti Behaviour: Amphibians and Reptiles -kategorian. Johtaessaan kiertoajeluryhmää Transpantaneiran moottoritiellä, Mato Grosso Brasiliassa, hän oli pysähtynyt kuvaamaan suopeuraa, kun hän huomasi vedessä kelluvan oudon muodon.

Hän tunnisti kiikareilla, että keltainen anakonda kiertyi yacarekaimanin kuonon ympärille, ja katseli näiden kahden kamppailua, vaikka hän sanoi, että oli vaikea tietää, kumpi oli hyökkääjä.

Kaimaanit syövät käärmeitä, kun taas anakondat kasvavat lisäävät ruokavalioonsa muita matelijoita. Käärmeen selässä on kaksi tabanidia, verta imeviä hevoskärpäsiä, jotka tähtäävät matelijoihin.

(Otettu Sony α1 + 200–600 mm f/5.6–6.3 -objektiivilla. 1/400th @ f/16, ISO 800)

"Planeettamme puolestapuhujat"

"Vuoden villieläinvalokuvaajan pitkäikäisyys on osoitus luonnon tärkeydestä ja kasvavasta arvostuksesta", sanoi NHM:n johtaja tohtori Doug Gurr.

"Olemme iloisia voidessamme esitellä tämän vuoden portfoliossa tällaisia ​​inspiroivia kuvia – nämä ovat valokuvia, jotka eivät vain rohkaise luonnonsuojelutoimiin, vaan myös synnyttävät planeetallemme todellisia puolustajia maailmanlaajuisesti."

60-vuotisjuhliaan juhliva lippulaiva WPotY-näyttely, jossa on 100 palkittua kuvaa, avautuu museossa tämän viikon lopussa (perjantaina 11.)

Vuosipäivän kunniaksi näyttely esittelee Grand Title -voittajia koko kilpailun historian ja sisältää valokuvia, palkintoja ja kameratekniikan kohokohtia. Se sisältää myös videot näyttää vaikutusta villieläimiin valokuvaus voi saada maailmanlaajuisesti oivalluksia tuomariston jäsenten, valokuvaajien ja NHM:n tutkijoiden kanssa.

Näyttely on esillä NHM:ssä ensi vuoden kesäkuun 29. päivään asti, ja se ulottuu myös Iso-Britanniaan ja kansainvälisesti Australiaan, Kanadaan, Tanskaan, Ranskaan, Saksaan, Italiaan ja Sveitsiin, ja lisää paikkoja julkistetaan.

Se on avoinna päivittäin klo 10–5.50, ja aikuisten liput maksavat alkaen 18 puntaa, lasten liput 11 puntaa (ruuhkan ulkopuolella 15.50 puntaa ja 9.25 puntaa). Varauksia voi tehdä täällä.

- Vuoden villieläinvalokuvaaja -portfolio 34 Keith Wilsonin toimittama kirja julkaistaan ​​tänään (9. lokakuuta) ja maksaa 28 puntaa.

Osallistu 61. Wildlife Photographer of the Year -kilpailuun 61. WPotY-kilpailu avautuu ilmoittautumisille 14. lokakuuta ja sulkeutuu 11.30. joulukuuta klo 5 GMT. Valokuvaajat voivat lähettää enintään 25 kuvaa 30 punnan maksua vastaan. Hinta nousee 35 puntaa viimeisellä viikolla 28. marraskuuta alkaen. Maksua ei peritä Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa asuvat aikuiset. 18-26-vuotiaat osallistujat voivat osallistua enintään 25 kuvaa ilmaiseksi, kun taas 17-vuotiaat ja sitä nuoremmat voivat osallistua enintään 10 kuvaa ilmaiseksi.

