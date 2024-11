Molemmat UPY- ja DPG-valokuvakilpailut ovat nyt avoinna

Kaksi suurta vedenalaista kuvakilpailua käynnistyy marraskuun alussa – Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitseva Vuoden Underwater Photographer of the Year (UPY) 2025 -kilpailu ja Atlantin toiselta puolelta DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024, joka asettaa enemmän huomiota suurille palkinnoille ja sisältää videokuvaa. .

Arvostusta ja palautetta painottava UPY-kilpailu on avoinna 4. asti. "UPY on vedenalaisten valokuvaajien tärkein kilpailu, ja se on aina täynnä hämmästyttäviä kuvia, jotka paljastetaan ensimmäistä kertaa", sanoo tuomariston puheenjohtaja Alex Mustard.

”Vuonna 2025 tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Phil Smith sai ensimmäisen kerran Vuoden Underwater Photographer of the Year -tittelin. Nykyään kilpailu on todella kansainvälinen, ja voittokuvia tulee eri puolilta maailmaa. Kolme viimeistä kokonaisvoittajaamme otettiin jään alle Jäämerellä, Amazonin tanniinien värjätyillä vesillä ja yöllä Malediiveilla päiväntasaajan lähellä.

”Kilpailu on avoin kaikille tyyleille vedenalainen valokuvaus; Kuvia, jotka on otettu tulvineissa kaivoksissa uima-altaisiin, on palkittu aiemmin."

Uusi lisäys on koralliriutat -luokka, joka kuvastaa elinympäristöä, jossa on luultavasti "värikkäimmät ja suurimmat elämän pitoisuudet planeetallamme, mutta joka on kuitenkin olemassa myös ilmastokriisin veitsen terällä".

Muut 12 luokkaa ovat laajakulma, makro, hylkyt, käyttäytyminen, muotokuva, mustavalkoinen, kompakti, ylös ja tulossa ja kolme British Waters -osiota laajakulmalle, makrolle ja yhdessä elämiseen sekä Save Our Seas Foundation Marine Conservation.

Kilpailussa on räätälöity tulosjärjestelmä, joka antaa kuvaajille palautetta siitä, kuinka pitkälle jokainen kuva on edennyt kilpailussa, jotta kaikki osallistujat hyötyvät osallistumisesta. Voittajien mukana julkaistaan ​​myös yksityiskohtaiset tuomareiden kommentit.

Tuomaristo koostuu tuttuun tapaan valokuvaajasta Mustard, Peter Rowlands ja Tobias Friedrich, ja voittajat julkistetaan palkintoseremoniassa Lontoon Mayfairissa.

Osallistumismaksut ovat 20 puntaa, 35 puntaa tai 45 puntaa enintään kolmelle, 10 tai 20 kuvalle eri luokissa (paitsi Marine Conservation, joka on ilmainen enintään viidelle osallistumiselle). Katso lisätietoja sisäänpääsystä täältä,

DPG Masters vedenalaisen kuvantamisen kilpailu

DPG Mastersin kokonaisvoittaja vuodelle 2023 oli Suliman Alatiqi (DPG Masters)

Sillä välin DPG Masters Underwater Imaging Competition 2024 -kilpailuun voi osallistua kaikentasoisia vedenalaisia ​​valokuvaajia ja videokuvaajia – sukellusrahaston kera.loma ja kameravarustepalkintoja yli 80,000 XNUMX dollarin arvosta.

Tämän kilpailun osallistujat voivat kilpailla yhdeksässä kategoriassa: perinteinen, makro, laajakulma, yli-alle, luonnonsuojelu, mustavesi, portfolio, kompakti ja lyhytelokuva.

Kategorioiden voittajien joukossa parhaan ehdon takana oleva kuvantekijä kruunataan nyt DPG Grand Master 2024 -palkinnoksi (palkinto oli aiemmin "Best Of Show"). Tämä henkilö voittaa sekä huippumatkan että parhaat varusteet.

"Kokonaispalkintopotti on suurin, mitä meillä on ollut, ja tarjolla on uskomattomia sukellusmatkoja ja kuvantamislaitteita", kertovat kilpailun järjestäjät Joe Tepper ja Ian Bongso-Seldrup. ”Ja ennätykselliset yhdeksän kategoriaamme antavat amatööreille ja ammattilaisille mahdollisuuden voittaa, olipa heidän erikoisalansa tai kamerajärjestelmänsä.

"Olemme myös innoissamme voidessamme antaa uuden tittelin kokonaisvoittajalle - DPG Grand Master -, eikä meillä ole epäilystäkään siitä, että tuomaridemme on vaikea valita hänet kaikkien lahjakkaiden osallistujien joukosta."

Kotkasilmäisille sukeltajille, jotka luulivat muun valokuvan kuin yllä olevan kuvan olleen voittaja 2023, tämä johtuu siitä, että Marco Gargiulo ei ollut noudattanut kilpailun sääntöjä. Hänen kuvansa oli myöhemmin esteellinen ja palkinto peruutettiin Suliman Alatiqin ja Toivomuslähde murtautumaan sisään.

Tämän tapauksen seurauksena viimeisimpään kilpailuun DPG (DivePhotoGuide) on nimittänyt tuomariston puheenjohtajan yhtymään tuomareiden "tarkastelemaan kuvia huolellisemmin kuin koskaan".

Kuten ennenkin, 15 % osallistumistuloista lahjoitetaan merensuojelutoimiin. Ilmoittautumiset maksavat 10 USD (7.80 puntaa) per kuva tai video, ja kilpailu päättyy 31. joulukuuta ja kaikki tiedot DPG Masters 2024 sivusto.

