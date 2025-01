Voice of the Ocean -kilpailu käynnissä

ADEX Voice of the Ocean on a kuva, video- ja taidekilpailu, joka liittyy Singaporen vuotuiseen Asia Dive Expo (ADEX) -tapahtumaan, väitti olevan Aasian suurin ja pisin sukellusnäyttely.

4.-6. järjestettävä ADEX Ocean Festival 2025 huipentuu lavalla, kun tuomaristo valitsee voittajat ja toiseksi tulleet eri kilpailukategorioissa. He valitsevat myös Best of Shown kokonaisvoittajan.

Tämän vuoden festivaali on omistettu pääjalkaisille "meren elämänkäyttäytymisen juhlaksi", kun taas ADEX Voice of the Ocean 2025 sisältää sekä pääjalkaiset että eläinten käyttäytymisen kategorioihinsa – muut ovat vesimaisemat, taideteokset ja lyhytelokuvat.

Tuomaristossa ovat Berkley White, Erin Quigley, Kay Burn Lim, Nicolas Remy, Robert Stansfield ja William Tan, ja meribiologi Chloe Harvey, Reef-World Foundationin toiminnanjohtaja, toimii eläinten käyttäytymisen erityisneuvonantajana.

Pääpalkintona on Seacam vedenalainen asunto, jonka arvo on jopa US $ 10,000 10. Lisätietoja kilpailusta on saatavilla, ja lähetykset, jotka maksavat US $ XNUMX per osallistuminen, voidaan tehdä DivePhotoGuide tämän vuoden maaliskuun 1. päivään asti.

