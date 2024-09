GO Diving Show ANZ on pakollinen vedenalaisille valokuvaajille

Aloitus GO Diving Show ANZ, järjestetään Sydney Showgroundissa 28.-29. syyskuuta – ja kanssa täysin ILMAINEN sisäänpääsy – on kuvattu välttämättömäksi vedenalaisille valokuvaajille, olitpa sitten vasta aloittamassa matkaasi tai kokenut "snapper".

Lukuisat maailmankuulut vedenalaiset valokuvaajat ja kouluttajat koristavat Kuva Stage, ja arvostetun voittajat Underwater Awards Australasia 2024 kilpailu esitetään lauantai-iltapäivänä. Alla on vain muutamia viikonlopun lavalla esiintyneistä:

Nigel Marsh on Scuba Diver ANZ:n ainutlaatuisen Aussie Marine Lifen takana oleva mies

Nigel Marsh

Nigel Marsh, jonka ainutlaatuiset Aussie Marine Life -ominaisuudet Scuba Diver Australiassa ja Uudessa-Seelannissa ovat lukijoiden suosikkeja. Kuva Lavalla klo GO Diving Show ANZ syyskuussa.

Nigel on freelance-vedenalainen valokuvaaja ja valokuvajournalisti Brisbanessa. Hänen töitään on julkaistu lukuisissa aikakauslehdissä, sanomalehdissä ja kirjoissa sekä Australiassa että ulkomailla.

Hän on sukeltanut laajasti Australiassa, erityisesti Isossa valliriutassa ja korallimerellä, ja hänen matkansa ovat johtaneet kaikkialle Aasiaan, Tyynelle valtamerelle, Intian valtamerelle, Atlantin valtamerelle ja Karibialle. Hänen vedenalaiset valokuvansa ovat myös voittaneet useita kansainvälisiä valokuvauskilpailuja.

Nigelin intohimo sukeltamiseen ja meriympäristöön kehittyi varhaisesta iästä lähtien snorklatessaan kotikaupunkinsa Sydneyn rannoilla Australiassa. Sukeltamisen oppiminen vuonna 1983 lisäsi hänen kiinnostuksensa meren elämää kohtaan, ja pian hän jakoi kokemuksiaan muiden kanssa, esitti diaesityksiä ja kirjoitti artikkeleita aikakauslehtiin – hänen ensimmäinen artikkelinsa julkaistiin vuonna 1983.

Nigel on sittemmin tuottanut tuhansia artikkeleita sukellus-, matkailu- ja lentolentolehtiin ympäri maailmaa keskittyen hänen suosikkiaiheisiinsa – kalat, sukellus, hait, haaksirikot, meren eläimet ja matkailu.

Nigel on myös kirjoittanut kaksi sukellusopaskirjaa Neville Colemanin kanssa, Dive Sites of the Great Barrier Reef and the Coral Sea (New Holland 1996) ja Diving Australia (Periplus Editions 1997). Hän on myös itse julkaissut kirjan – HMAS Brisbane Queensland Coral Warship (Nigel Marsh Valokuvaus 2011).

Viimeisten kymmenen vuoden aikana Nigel on työskennellyt ahkerasti lastenkirjojen sarjan parissa mereen liittyvistä aiheista (A–Z of Sharks & Rays, Exploring Shipwrecks, Crabs & Crusceans, Weird and Wacky Fish) sekä sarjan sukellusoppaita ja merenkulkua. elämäkirjat (Coral Wonderland, Muck Diving, Underwater Australia, Diving with Sharks, Close Encounters With Marine Life) New Holland Publishersille.

Brett Lobwein tarjoaa joitain näkemyksiä vedenalainen valokuvaus tekniikat

Brett Lobwein

Palkittu vedenalainen valokuvaaja Brett Lobwein esittelee upeita kuviaan Kuva Lava avajaisissa GO Diving Show ANZ syyskuussa.

Brett on Sydneyssä asuva intohimoinen ja ympäristömielinen valokuvaaja, joka kasvoi Port Hacking -joen vesistöillä kaupungin eteläisillä esikaupunkialueilla ja näki rakkautensa sukellukseen todella muotoutumassa 2000-luvun alussa työskennellessään paikallinen sukelluskauppa.

Vuoteen 2010 mennessä hän oli alkanut olla kiinnostunut vedenalainen valokuvaus ja osti ensimmäisen DSLR-kotelonsa.

Ensimmäisestä matkastaan ​​uidakseen ryhävalaiden kanssa Tongassa hän oli täysin koukussa.

Hänen intohimonsa valokuvaus häntä kilpailee vain hänen eksoottisten matkojen vaellushalunsa.

Ampuisipa sitten silkkihaita Kuuban kuningattaren puutarhassa, pingviinejä Etelämantereella, jääkarhuja arktisella alueella, orkaa Norjassa tai hylkeitä Naroomassa, Brett edustaa aina meren elämää niiden luonnollisessa elementissään demonisoimatta tai sensaatioimatta eläintä. huomiota kuvaan vääristä syistä.

Brett rakastaa merta ja sen asukkaita, ja hän on myös vahva valtameriemme ja ympäristömme suojelun puolestapuhuja lisäämällä tietoisuutta kertakäyttöisten muovien liiallisesta käytöstä ja kysynnästä.

Brett on ylpeä Sony Digitaalinen Imaging Advocate, Isotta Underwater Housingsin suurlähettiläs, Explorers Clubin jäsen, Ocean Artist Societyn jäsen ja Ocean Geographicin entinen avustaja/asuva valokuvaaja.

Brett on myös UW Imagesin omistaja, jakelija vedenalainen valokuvaus laitteita.

Hänen kuvansa ovat voittaneet useita kansainvälisiä valokuvaus palkintoja ja niitä on julkaistu maailmanlaajuisesti.

Don Silcock puhuu suurista eläinten kohtaamisista

Don Silcock

Scuba Diver Australia ja Uuden-Seelannin vanhempi matkatoimittaja Don Silcock tulee viemään Kuva Lava avajaisissa GO Diving Show ANZ syyskuussa puhuakseen kiinnostuksestaan ​​suuria eläimiä kohtaan.

Don on australialainen vedenalainen valokuvaaja ja valokuvajournalisti, joka työskentelee Balin saarella Indonesiassa, ja hän liittyi Scuba Diver ANZ -tiimiin Senior Travel Editorina vuonna 2020.

Iso-Britanniasta kotoisin oleva Don aloitti sukeltamisen 1980-luvun alussa asuessaan ja työskennellessään Bahrainissa, Persianlahdella, ja ryhtyi sitten BSAC Advancediksi. ohjaaja ja sukellusupseeri.

Hän muutti Australiaan vuonna 1991 nuoren perheensä kanssa, missä hän kehitti kestäviä intohimojaan vedenalainen valokuvaus ja sukellusmatka.

Don on sukeltanut laajasti Papua-Uudessa-Guineassa ja Indonesiassa viimeisen 25 vuoden aikana ja uskoo, että näissä kahdessa maassa on maailman paras trooppinen sukellus. Scuba Diver ANZ julkaisi äskettäin 13th artikkeli PNG-sukellusta käsittelevässä sarjassa ja seuraava kysymys tulee olemaan 5th samankaltaisessa sarjassa Don kirjoittaa Indonesian sukelluksesta.

Noin 15 vuotta sitten Don sai sen, mitä hän kuvailee "isoksi eläinbugiksi", kun hän meni Etelä-Australiaan ensimmäistä kertaa valokuvaamaan suuria valkohaita, ja viime vuonna hän teki 15.th matka sinne…

Välissä hän on kuvannut ja kirjoittanut tiikereistä, isovasaranpäästä ja valtameren valkokärkihaista Bahamalla; valtameren mantas, sinihait, valashait, amerikkalaiset krokotiilit ja raidallinen marliini Meksikossa; eteläiset oikeat valaat Argentiinassa, eteläiset ryhävalaat Tongassa ja kaskelotit Azoreilla.

Pandemian aikana Don aloitti teknisen sukellusharrastuksen ja suoritti äskettäin TDI Extended Range -sertifikaattinsa, jolla hän nosti hänet 55 metriin valmistautuen erityisiin teknisiin matkoihin Salomonsaarten ja Bikini-atollin hylkyjen valokuvaamiseksi, mikä on esillä Scuba Diver ANZ -lehden tulevissa numeroissa. .

Mike Scotland puhuu Australian merielämästä

Mike Skotlanti

Dive Log Australasia -lehden toimittaja ja vedenalainen valokuvaaja Mike Scotland keskittyy meribiologiaan "luolassa" Kuva Lava avajaisissa GO Diving Show ANZ syyskuussa.

Mike aloitti sukeltamisen vuonna 1976 ja sai PADI:n menestyksekkäästi ohjaaja luokitus vuonna 1982. Sekä opettanut yli 1,000 sukeltajaa. Mike on tehnyt 7,000 XNUMX sukellusta ja voittanut palkintoja U/W-kuvistaan.

Hänen kaksi tärkeintä intohimoaan ovat vedenalainen valokuvaus ja meribiologia. Hän kirjoittaa meren elämän juhlistamisesta yhdistettynä seikkailusukellukseen. Mike julkaisi kirjansa Marine Biology in the Wild palveluna sukeltajille, jotka haluavat oppia lisää merestä. Siinä on postikorttien vakiovalokuvia, joissa on perusteellinen tutkimus. Tällä hetkellä hän kirjoittaa kalojen ja haiden biologiaa käsittelevää sarjaa, jonka hän sisällyttää uuteen kirjaan ensi vuonna.

Meribiologia luonnossa

Paras tapa sytyttää intohimosi sukeltamiseen on oppia lisää kohtaamamme upeasta meren elämästä. Hänen työskentelynsä aikana Kuva Stage, Mike paljastaa monia uskomattomia oivalluksia, joita hän on havainnut yli 48 vuoden aktiivisessa sukelluksessa ja jotka motivoivat sinua sukeltamaan.

Mike on ammattikouluttaja ja yksi Australian eniten julkaistuista U/W-valokuvaajista. Tätä puhetta tukevat hänen parhaimmat valokuvansa, jotka on kerätty yli 100 tutkimusmatkalta Suurelle valliriutalle ja Tyynellemerelle.

Talia Greis puhuu abstraktista vedenalainen valokuvaus

Talia Greis

Itseoppinut, kansainvälisesti arvostettu vedenalainen valokuvaaja Talia Greis on mukana Kuva Lavalla klo GO Diving Show ANZ puhutaan abstrakteista vedenalaisista kuvista.

Syntynyt ja kasvanut Sydneyn itäisten esikaupunkien rannikkokaupunkialueilla, hänen arvostus meren elämää kohtaan räjähti sukeltaessaan Ningaloon riutalle, WA.

"Maamme vedenalaisen maailman rikkaan monimuotoisuuden ja runsauden ymmärtäminen käänsi kytkimen, jonka vuoksi minun oli välttämätöntä ottaa kamera pinnan alle mahdollisimman pian", hän sanoi.

"Ei vain voidakseni toistaa joitain luonnon tarjoamia hienoja hetkiä, vaan myös voidakseni ymmärtää itse täysin sen todelliset värit ja monimutkaisuudet, mitä olin todistamassa."

Talia, joka haluaa aina vangita hetken sen kehittyessä, tajusi, että hänen roolinsa sukeltamisessa oli muuttunut, ja nykyään hänen on mahdotonta sukeltaa katsomatta linssin läpi.

Talia on voittanut Ocean Art 2019 Compact Division, Emerging Photographer of the Year 2023 Ocean Geographicille, Head On Kuva Festivaali, maisemakategoria 2023, Northern Beaches Underwater Kuva Kilpailu 2023 ja Vuoden vedenalainen valokuvaaja (UPY) makrokategoriassa vuonna 2024.

Abstrakti vedenalainen valokuvaus

Talia puhuu abstraktista vedenalainen valokuvaus – esittelee lyhyesti, miksi hän rakastaa sen kokeilemista Sydneyn sukeltajana, ja keskustelee useista erilaisista menetelmistä ja tekniikoista, joita hän käyttää veneeseen syventyessään.

Hän antaa esimerkkejä otuksista, joita hän on ottanut eri tekniikoilla, ja keskustelee asetuksista ja laitteistovaatimuksista sen toteuttamiseksi.

Nicolas Remy tarjoaa neuvoja kuva tekniikat

Nicolas Remy

Ranskalais-australialainen vedenalainen valokuvaaja Nicolas Remy, joka työskentelee nyt Sydneyssä, vierailee Kuva Lava GO Diving Show ANZ in -tapahtumassa syyskuu.

Nicolasin kuvat ovat saaneet yli 40 kansainvälistä palkintoa, mukaan lukien kategorioiden voittajat arvostetussa Oceanissa Valokuvaus Palkinnot, Ocean Art, DPG Masters, Ocean Geographic Pictures of the Year ja World Nature Valokuvaus Palkintoja.

Hänen valokuviaan on esitelty valtamediassa, kuten BBC, CNN, Forbes, sekä huippumediassa ja valokuvaus mediaa.

Hän on perustaja Vedenalainen klubi, verkossa valokuvaus koulu ja yhteisö, johon kuuluu tällä hetkellä jäseniä 12 maassa. Klubin jäsenillä on pääsy omatoimisille kursseille, tukifoorumeille ja kuukausittaisille webinaareille, joissa Nicolas ja muut tunnetut valokuvaajat opettavat valokuvaus Mestarikurssit.

Intohimonsa ohjaamana opettamiseen valokuvaus, Nicolas on kokenut julkinen puhuja. The Underwater Clubin kuukausittaisten webinaarien lisäksi hänet kutsutaan säännöllisesti puhumaan sukellusesityksiin, vedenalainen valokuvaus seurat ja sukelluskerhot.

Saavutettu kuva-toimittaja, Nicolas on kirjoittanut kymmeniä artikkeleita, jotka on julkaistu kansainvälisessä sukellusmediassa. Hän on kenttätoimittaja DivePhotoGuide.com, ja säännöllinen Plongez! aikakauslehti (Ranska) ja Scuba Diver aikakauslehti (Iso-Britannia ja Australia/Uusi-Seelanti), jossa hän kirjoittaa meren elämästä, matkustamisesta, valokuvaustekniikasta ja laitteista.

Nicolas tekee yhteistyötä sukellusvarusteiden ja valokuvaus tuotemerkit tuotetestaukseen ja kenttäarvosteluihin. Hänet tunnetaan yksityiskohtaisista, oivaltavista kirjoituksistaan, jotka hän on kirjoittanut muun muassa Nauticamin, Maresin, Nikon Australian ja Retra UWT:n kaltaisten tuotemerkkien kanssa.

Nicolas on Nauticamin lähettiläs. Tällä hetkellä hän kuvaa Nikon Z9:llä Nauticam NA-Z9 -kotelossa ja hänen suosikkioptiikkansa ovat Nauticam EMWL -järjestelmä ja Nauticam FCP-1, vaikka hän käyttää myös WWL-C:tä, kun koko ja paino ovat tärkeitä.

Rebreatherit ovat toinen olennainen osa Nicolasin sukelluspakkausta: hän on viettänyt yli 1,300 XNUMX tuntia valokuvien ottamiseen sukeltaessaan joko rEvo CCR:llä tai Mares Horizon SCR:llä ja on pysynyt alhaalla XNUMX–XNUMX tunnin pituisia sukelluksia. Nicolas on intohimoinen näihin koneisiin, joiden hän näkee ottavan kasvavaa tilaa sukellusteollisuudessa.

GO Diving Show ANZ on pakollinen vedenalaisille valokuvaajille 8

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joka isännöi kymmeniä puhujia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille, VR-sukelluskokemuksista ja kokeilusukelluksista. , esittelyallas, merenneitoja ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen – rekisteröidy tätä saadaksesi lippusi epäilemättä vuoden 2024 sukellustapahtumaan Australiassa. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa, ja tapahtumapaikalle on helppo saapua lukuisten liikennevaihtoehtojen ansiosta, joten kirjaa päivämäärät päiväkirjaasi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikenlaista sukellusta.