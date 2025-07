Jayne Jenkins – "sukellus omalla takapihallani"

Vedenalainen valokuvaaja Jayne Jenkins on paikalla Kuva Lavalla klo GO Diving Show ANZ Sydneyssä syyskuussa, ja hän keskustelee upeista sukellusmahdollisuuksista, jotka sijaitsevat hänen omalla takapihallaan paikallisilla vesillä.

Jayne Jenkins syntyi ja kasvoi Walesissa ja oppi sukeltamaan karun Walesin rannikon kylmissä vesissä ennen muuttoaan Australiaan vuonna 1973. Hän on ollut aktiivisesti mukana sukellusalan monissa osa-alueissa yli neljän vuosikymmenen ajan.

Jayne on säännöllinen toimituksellinen avustaja lehdessä Scuba Diver Australia ja Uusi-Seelanti, ja hänen vedenalaiset kuvansa ovat voittaneet hänelle useita palkintoja.

Jayne on ylpeä Explorers Clubin kansainvälinen jäsen ja yksi vain kolmesta australialaisesta, jotka on valittu naissukeltajien Hall of Fameen.

Hän on toiminut tuomarina lukuisia kertoja kuva kilpailuja, mukaan lukien Kuva Yhdistyneiden kansakuntien järjestämä kilpailu Maailman valtamerien päivän kunniaksi.

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

