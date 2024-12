Alex Mustard nimettiin BSoUP:n viidenneksi presidentiksi

Tohtori Alex Mustard MBE on nimetty British Society of Underwater Photographers (BSoUP) -yhdistyksen uudeksi presidentiksi, joka täyttää viran, joka oli ollut avoinna järjestön neljännen presidentin Brian Pitkinin kuoleman jälkeen vuonna 2021.

BSoUP perustettiin vuonna 1967 keinona jakaa vedenalaista valokuvaustietoa, auttamalla jäseniään voittamaan harjoituksen haasteet ja luomaan ikimuistoisia kuvia. Muut aikaisemmat presidentit olivat Peter Scoones, David George ja Peter Rowlands.

"Olemme innoissamme voidessamme toivottaa Alexin presidentiksi, kun jatkamme vedenalaisten valokuvaajien inspiroimista ja tiedottamista sekä valokuvauksen huippuosaamisen rajoja aaltojen alla", sanoi BSoUP-puheenjohtaja Nur Tucker. ”Emme voisi olla ylpeämpiä siitä, että meillä on Alex, ei vain jäsenenä, vaan nyt myös presidenttimme.

”Alex on kokenut, energinen ja epäitsekäs mentori, ja kaikki jäsenet hyötyvät hänen omistautumisestaan ​​auttaa meitä luomaan voimakkaita kuvia veden alla. Vedenalaisen valokuvauksen johtavana innovaattorina hänellä on ihanteelliset mahdollisuudet auttaa nostamaan BSoUP:n nimeä Britanniassa ja ympäri maailmaa.

"BSoUP-jäsenyys on avoin kaikille vedenalaisille valokuvaajille, ja kuukausittaiset verkkokokoukset houkuttelevat yleisöä ja puhujia ympäri maailmaa sekä teemakilpailuja, joissa tuomari antaa palautetta kuvistasi." Jäsenyys maksaa 35 puntaa vuodessa.

"Olisi saanut palloa"

Sinappi on ollut päällä BSoUP komiteassa lähes 25 vuoden ajan ja on sukeltanut ja valokuvannut useiden yhteiskunnan johtajien, mukaan lukien aiempien presidenttien, rinnalla (Georgia lukuun ottamatta). Hänet tunnetaan ehkä parhaiten kirjastaan Vedenalaisen valokuvauksen mestarikurssi, jonka hän omisti BSoUP:n perustajille Scoonesille ja Colin Doegille.

Doeg, BSoUP:n ensimmäinen tuoli, kuoli vuonna 2024 ja kirjoitti Sukeltaja -lehti vuonna 2017: ”Tänään BSoUP kukoistaa edelleen, etenkin Alex Mustardin kaltaisten lähettiläiden kanssa, rahallani yksi maailman merkittävimmistä valokuvaajista.

"Hänen kuvansa paranevat jatkuvasti, mutta hän on aina yhtä antelias tietämyksensä ja neuvojensa suhteen kuin alkuperäiset jäsenetkin. Hänellä olisi ollut sellainen pallo, jos hän olisi ollut kanssamme alussa.

Sinappi palatsissa Charlesin kanssa

Mustardilla on tohtorintutkinto meriekologiasta, mutta hän on työskennellyt päätoimisena valokuvaajana vuodesta 2004. Hän on voittanut kansainvälisiä palkintoja teini-iästä lähtien, ja hänen työnsä ovat erityisen tunnettuja Wildlife Photographer of the Year -kilpailusta, jossa se on ollut esillä. 15 portfoliokirjassa, joissa on voittaneita valokuvia viimeisen 20 vuoden aikana.

Vuonna 2013 hänet valittiin Euroopan vuoden villieläinvalokuvaajan kokonaisvoittajaksi, tuolloin ainoana vedenalaisena valokuvaajana, joka on vaatinut tämän tittelin. Hän on myös arvostetun yrityksen perustaja Vuoden vedenalainen valokuvaaja kilpailu.

Sinappi kirjoittaa tällä hetkellä kaksi kuvitettua kuukausipalstaa vedenalaisesta valokuvauksesta Sukeltaja aikakauslehti (Iso-Britannia ja Australasia) ja varten Urheilusukellus (USA) ja isännät Vedenalainen valokuvanäyttely Youtubessa.

Vuonna 2018 hän sai kansallisen tunnustuksen, kun hän sai MBE-tittelin kuningatar Elizabeth II:lta hänen palvelustaan ​​vedenalaisessa valokuvauksessa.

