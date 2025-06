Toinen päivä valkokankaan valokuvausohjaajan elämässä

Millaista on työskennellä itsenäisenä sukellusammattilaisena? LISA COLLINS istuu kauniisti, kuten hänen suosikkinsa. vedenalainen valokuvaus ohjaaja Grand Caymanilla, mutta hänen tiensä Isosta-Britanniasta ei ollut aina helppo, kuten hän selittää

”Vau! Mitä sinä teet? Sen täytyy olla unelmatyö!” Kuulen tämän niin usein – lähes viikoittain – että jotenkin aliarvioin sen ja vastaan ​​automaattisesti: ”Kyllä, olen todella onnekas!”

Mutta istuen tässä kirjoittamassa tätä, täydellisen sinisen taivaan, trooppisten kasvien ympäröimänä ja kauniin tyynen, kirkkaan meren äärellä muutaman sadan metrin päässä, käytän aikaa miettiäkseni todella elämääni vedenalainen valokuvaus ohjaaja.

Muistan kävelleeni Ocean Optics -myymälään Lontoon Strandilla lähes 30 vuotta sitten. Olin hyvin hermostunut, mutta innoissani ajatuksesta ostaa ensimmäinen vedenalainen kamerani. En tuolloin tiennyt, kuinka tärkeä se päivä tulisi olemaan tulevaisuuteni kannalta.

Saatuaani PADI-avovesisukelluskoulutuksen Thurrockin louhoksella Essexissä olin päättänyt, että haluaisin näyttää kahdelle pienelle tyttärelleni vedenalaisen maailman kauneuden lomillamme.

Steve Warren Opticsilta myi minulle ensimmäisen kamerani ja sai minut koukkuun. Sukellus ja vedenalainen valokuvaus siitä tuli hyvin nopeasti riippuvuus, ja lomat määräytyivät sen mukaan, missä voisin sukeltaa kirkkaimmissa, lämpimimmissä vesissä ja runsaalla merielämällä.

Lisa hankki taitojaan INON UK:n ohjaajakurssilla

Siirrytäänpä 15 vuotta eteenpäin – sen jälkeen kun olen ollut niin onnekas, että olen päässyt matkustamaan ja sukeltamaan ympäri maailmaa ja kartuttanut taitojani ja tietämystäni vedenalainen valokuvaus, Otin INON UK:n Vedenalainen valokuvaus kurssi, jota seurasi sen ohjaajakurssi, ja alkoi opettaa ainetta Isossa-Britanniassa.

Minulla oli myös PADI-testi Digitaalinen Vedenalainen valokuvaus Ohjaajan arviointi, mutta olin huomannut, että kurssi opetti minulle enemmän sukeltamisesta kameran kanssa kuin valokuvaamisesta veden alla, mitä INON UK:n kursseilla oli käsitelty.

Monet asiakkaat pyysivät pidempiä kursseja ja edistyneempiä tekniikoita, joten aloitin ulkomaan työpajoja matkoilla Egyptiin, Lanzarotelle, Filippiineille ja Indonesiaan – samalla kun tein "normaalia" työtä Surreyn yliopistossa.

Minulle sanottiin säännöllisesti, että ”vedenalaiset valokuvaajat eivät koskaan tienaa tarpeeksi rahaa työskennelläkseen kokopäiväisesti!”. Olin päättänyt, että jonain päivänä todistaisin epäilijät vääräksi, tavalla tai toisella.

Juurini repi elämäni irti

Opetin vedenalainen valokuvaus osa-aikaisesti Isossa-Britanniassa, mutta kaipasin lisää, joten kun minua pyydettiin muuttamaan Caymansaarille liittyäkseni Cathy Churchin Kuva Keskusta yhtenä sen vedenalainen valokuvaus ohjaajina, päätökseen repiä oma ja kumppanini elämä juurineen irti ja muuttaa sinne kolmivuotisella sopimuksella kesti tuskin päivässä.

Viimeinkin unelmani kokopäivätyöstä toteutui vedenalainen valokuvaus ohjaaja oli käynyt toteen!

Rannalta sukellustapa Grand Caymanilla

Todellisuudessa, kun se on asennettu Kuva Centre, joka on vuosia tunnettu yhtenä Karibian parhaista oppimispaikoista vedenalainen valokuvausOpetin oppilaita pari kertaa viikossa, mutta vietin suurimman osan ajastani työskennellen kaupassa myyden kuva laitteita.

Se sijaitsi Sunset House Hotelissa Caymansaarten pääkaupungin George Townin eteläpuolella, ja kaikki oppituntini pidettiin siellä kauniilla talon riutalla liikkeen aukioloaikoina.

Tunnin tai kahden "luokkahuoneopetuksen" jälkeen minä ja oppilaani jatkoimme rannalla sukellukselle, jonka aikana opetin heitä veden alla valkoisen liuskekiven avulla.

Sydämeni lauloi, kun katsoin päivän aikatauluani ja tajusin, että minulla oli sinä päivänä oppitunti. Intohimoni vedenalainen valokuvaus ja tiedon jakaminen teki minut niin onnelliseksi. Ja sen tekeminen Karibian kirkkaissa, lämpimissä vesissä teki siitä vieläkin erityisemmän.

Lisa (oikealla) opettamassa luokkahuoneympäristössä

Sitten iski Covid. Olin muuttanut Grand Caymanille kesäkuussa 2019, ja maaliskuuhun 2020 mennessä saari oli suljettu vierailijoilta. Seurasi pitkä 18 kuukauden sulkutila.

Onneksi vastasin markkinoinnista ja pystyin opettamaan paikallisia ja kansainvälisiä asiakkaita Zoomin avulla. Monet ihmiset, jotka eivät kyenneet sukeltamaan, nousivat maihin. valokuvausja varasi minulta oppitunteja maisemien, lintujen, hyönteisten ja kukkien valokuvaamiseen.

Sukellusala oli pakotetusti suljettuna kuudeksi kuukaudeksi, mutta kun se avattiin uudelleen, pystyin opettamaan monia paikallisia sukeltajia vedenalainen valokuvaus.

Heistä ryhmä perusti CaySoupin (Cayman Society of Underwater Photographers), joka toimii edelleen vahvasti. Tuntui hyvältä voida jakaa tietämystäni heille.

Nykyään joka viikonloppu ja joskus arki-iltaisinkin vedenalaisia ​​valokuvaajia voi löytää useimmista Grand Caymanin rannikkosukelluskohteista jakamassa päivän merielämälöytöjään.

Monet sukeltavat neljän tai kuuden yksilön parvissa etsien merenpohjasta makroeliöitä joidenkin sukelluskohteiden valkoisilla hiekkapohjilla kasvavista levälaikuista. Ajatuksena on "mitä enemmän silmiä, sen parempi".

Super makro valokuvaus levälaikulla

Suhtaudun vahvasti hyvään kelluntaan ja havainnointikykyyn vedenalainen valokuvaus etikettiä ja opetan tätä oppilailleni, joten on hienoa nähdä tämän tapahtuvan sukeltaessa "repun" kanssa.

Toiselta puolelta

Kun saaret avattiin uudelleen vierailijoille, asiat palasivat suhteellisen normaaliksi. Sopimukseni päättyessä aloin miettiä, miten voisin opettaa enemmän ja paremmin. Onneksi eräs caymansaarilta tullut henkilö otti minuun yhteyttä ja pyysi perustamaan yrityksen, joka tarjoaisi kaikenlaisia... valokuvaus.

Capture Cayman Ltd:n pääpaino olisi opetuksessa vedenalainen valokuvaus, mutta maan kanssa valokuvaus ja valokuvausta sivutoimisena. Minulla on nukkuva pari, mutta työskentelen käytännössä yksin, joten minulla on paljon enemmän vapautta opettaa milloin ja missä haluan, ja oppilaideni pyynnöstä.

Koska minun ei tarvinnut olla jumissa kaupassa tai rajoitettu kaupan aukioloaikoihin ja yhteen rannalla sijaitsevaan sukelluskohteeseen, minulla oli vapaus laajentaa toimintaani. Vapaa-ajalla sukeltamisen ansiosta tiesin, että saarella oli tiettyjä kohteita, jotka tarjosivat erilaisia ​​topografioita ja kohteita, joten pystyin tarjoamaan asiakkaille paljon kattavamman kokemuksen.

Kauniista riutoista uintipaikkoihin ja luoliin, rauskuihin, kilpikonniin ja kotkarauskuihin, äärimmäiseen makroelämään, hylkyihin ja vedenalaisiin patsaisiin, Grand Caymanilla on paljon tarjottavaa vedenalaisille valokuvaajille – helpoissa olosuhteissa lämpimissä, kirkkaissa vesissä.

Värikäs riutta Caymansaarilla

Minulla on nyt asiakkaita, jotka tulevat luokseni joka vuosi, jotkut jopa useita kertoja vuodessa, viettämään viikon ottamaan kanssani vedenalaisia ​​valokuvia.

Aina on jotain uutta opittavaa, tekniikoita hiottavana, uusia aiheita löydettävänä ja uusimpia laitteita hallittavana, ja joskus kyse voi olla vain avusta valaistuksen ja tarkennuksen kanssa. Toinen usein kysytty kysymys on jälkikäsittelyn opetus, jossa opetellaan kuvien parantamista Lightroomilla tai Photoshopilla.

Eräs asiakas tulee Kanadasta kolmeksi kuukaudeksi joka talvi "lumilinnun" roolissa. Hän välttää äärimmäistä kylmyyttä paistatellakseen täydellisessä Caymansaarten ilmastossa ja varaa minulle 3–5 tuntia viikossa.

Hän aloitti kanssani neljä vuotta sitten kompaktilla pokkarikameralla ja on edennyt huippuluokan järjestelmäkameraan, jossa on erilaisia ​​objektiiveja ja salamalaitteita.

Viime talvena käytimme paljon sukelluksiamme etsien otuksia ja kuvaten makrokuvia kuonolla. Huomaan oppivani lähes yhtä paljon kuin oppilaani. Jay Goldmanin vedenalaisia ​​kuvia tältä vuodelta. voi nähdä täältä.

Ei paineita

Ymmärrän, että opetustekniikat ovat erittäin tärkeitä, ja pyrin opettamaan ystävällisellä ja informatiivisella tavalla, ilman että opiskelijat ylikuormitetaan teknisillä termeillä. Kokemukseni mukaan monet opiskelijat haluavat vain pystyä ottamaan jatkuvasti hyviä valokuvia, ja yritän yksinkertaistaa prosessia heille ja selittää sen tavalla, jonka he muistavat ja jota he voivat hyödyntää jatkossa.

Ei ole paineita saavuttaa täydellisyyttä kuva kun opetan – loppujen lopuksi sinulla voi olla teknisesti täydellinen kuva Se on kamalaa, koska sommittelu ei ole hyvä. Opetan ottamaan jatkuvasti miellyttäviä valokuvia, joihin oppilaani ovat tyytyväisiä.

Opiskelijoiden taitotason ja edistymisen ymmärtäminen on avainasemassa – ihmiset oppivat taitoja eri nopeuksilla, ja se on täysin hyväksyttävää. Ei paineita.

Caymansaarilla on paljon kilpikonnia

Vedenalainen valokuvaus on kyse sukelluksesta nauttimisesta rennosti ja jaettavien muistojen luomisesta. Kyse ei ole pelkästään kilpailusta tai siitä, kenellä on suurin ja huonoin kamera. Jokainen oppilas on erilainen, mutta jos he kaikki tulevat tunneiltani ottamalla kuvia, jotka tekevät heidät onnellisiksi, niin olen onnellinen.

Tyypillisesti voin valita seitsemästä rannalta päin olevasta sukelluspaikasta, joista yhdessä voin melkein aina sukeltaa, lukuun ottamatta satunnaisia ​​​​tilanteita, jolloin luoteistuuli tuo aaltoja rannalle. Keskusteltuani asiakkaideni kanssa siitä, mitä he haluaisivat tehdä, tarkistan yleensä olosuhteet ja päätän parhaan sukelluspaikan kohteiden, näkyvyyden ja virran suhteen.

Työskentely mihin aikaan päivästä tahansa, aamuvarhaisista iltasukelluksiin, seitsemänä päivänä viikossa, tarjoaa joustavuutta tehdä tunneista parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden aikataulujen mukaan.

Tarvittaessa teen heidän kanssaan myös venesukelluksia ja teen yhteistyötä paikallisten sukellusvuokraajien kanssa, jotka ovat itsekin vedenalaisia ​​valokuvaajia, varmistaakseni parhaat mahdolliset paikat tarkoitukseen. Näin voin ottaa kuvia mustaveteen liittyvistä asioista. valokuvaus myös lukukausimaksut.

Yksittäinen opiskelija saattaa varata minut 4–5 tunnin alkeiskurssille, mutta useimmat asiakkaat tulevat Grand Caymanille viikon mittaiseen sukellus- ja... vedenalainen valokuvaus kanssani. Heihin kuuluu niin uusia GoPro-käyttäjiä (opetan kahden tunnin GoPro-kurssia) kuin kompaktikameroiden käyttäjiä ja peilittömien ja järjestelmäkameroiden edistyneitä valokuvaajia.

Rakastan nähdä niiden opiskelijoiden ilmeet, jotka ovat aiemmin kamppailleet välttääkseen sumeita, harmaita tai sinisiä kuvia, kun heillä yhtäkkiä ei ole vain selkeitä ja värikkäitä kuvia, vaan he pystyvät toistamaan saman saavutuksen – ja myöhemmin lähettämään minulle kauniita kuvia myöhemmiltä sukellusretkillään.

Toimistolla hengaileminen

Tai asiakkaalle, joka tuntee olevansa valmis seuraavaan vaiheeseen matkalla ostamalla suuremman tai edistyneemmän kameran. Useimmat ovat hermostuneita suuren rahasumman käyttämisestä ja pelkäävät kaikkia "painikkeita ja pyöriä", mutta se, että näen heidän oppivan uusista vauvoistaan ​​ja alkavan tuottaa kilpailuihin ja julkaisuun kelpaavia kuvia, antaa minulle valtavasti tyydytystä.

Unelma-ammatti?

Opettaminen on loppujen lopuksi vedenalaisen maailman kauneuden jakamista, jotta muutkin ymmärtäisivät, kuinka tärkeää on suojella ja vaalia riuttojamme ja merielämäämme.

Joten kun minulle seuraavan kerran kerrotaan, että unelmatyöni on minun, voin täysin samaa mieltä siitä, että olen onnekas. Se on vaatinut vuosien kovaa työtä, oppimista, ponnisteluja ja uhrauksia, mutta se oli jokaisen hetken arvoinen.

Cathy Churchin surullisen pysyvän sulkemisen myötä Kuva Keskusta, Olen ainoa vedenalaisen valokuvauksen ohjaaja Grand Caymanilla. Minulla on 15 vuoden kokemus, josta kuusi vuotta on kulunut sukeltaessa tuhansia kertoja Caymansaarten vesillä ja opettaen satoja tunteja. Jokainen päivä on siunaus, josta olen todella kiitollinen.

