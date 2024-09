Colin Doeg: U/w-valokuvauksen vanhimman valtiomiehen poismeno

Arvostettu brittiläinen pioneeri on kuollut 96-vuotiaana jättäen perinnön vedenalainen valokuvaus Sitä on vaikea yliarvioida, sanoo STEVE WARREN

Colin Doeg syntyi 23. tammikuuta 1928, ja hän oli poikatoimittaja toisen maailmansodan aikana ja siirtyi kokopäiväiseen journalismiin suoritettuaan kansallispalvelus Egyptissä.

Kokeiltuaan Ranskassa 1960-luvun alussa hän näki heti tilaisuuden myydä vedenalaisia ​​kuvia ja artikkeleita kansalliselle lehdistölle. Joten palattuaan kotiin hän liittyi British Sub-Aqua Clubin London Branchiin ja alkoi harrastaa sukellusta. oppitunteja.

Siihen mennessä, kun Aqualunging oli tuskin vuosikymmen vanha, hän oli jo taitava maavalokuvaaja, joka oli erityisen kiinnostunut kilpailuurheilun valokuvaamisesta.

Myöhemmin BSAC-tuolin Mike Busuttillin ja kahden muun sukeltajan kanssa Colin muodosti yhteenliittymän, joka kantoi ilmatäytteisen ja perämoottorinsa kiemurtelevia polkuja pitkin tutkiakseen vesiä, kuten silloin, Ison-Britannian sukeltamattomien rantojen edustalla.

Vedenalaisena valokuvaajana elokuvaa kuvaavana Colin prosessoi negatiivit kankaan alla leirintäalueilla.

Sen lisäksi, että hän toimitti valokuvansa sanomalehdille ja aikakauslehdille, hän osallistui nouseviin vedenalainen valokuvaus scuba-lehtien ja sukelluskerhojen järjestämät kilpailut, mukaan lukien Brighton & Worthing BSAC:n vuonna 1959 perustamat konferenssit, jotka kukoistivat 80-luvun lopulla yhteistyön jälkeen Sukeltaja aikakauslehti.

Linjalla: Kansi Triton (josta myöhemmin tuli Sukeltaja) vuonna 1965

Valkoturska, 1966

Sukellusyhteisö oli vielä hyvin pieni ja vedenalaiset valokuvaajat muodostivat pienen vähemmistön siinä. Ne myös erotettiin toisistaan, hajallaan ympäri Britanniaa – mutta sattumanvarainen virhe muuttaisi kaiken.

Väärät kuvat

Kilpailun jälkeen, kun valokuvat palautettiin, Colin sai toisen kilpailijan valokuvat virheellisesti. Hän sai valokuvaajan osoitteen ja otti sen itse toimittaa ne käsin.

Toinen tulokas avasi ovensa, he alkoivat puhua ja kuulemma he syventyivät niin, että tuntien kuluttua he olivat vielä ulkona kuistilla.

Toinen sukeltaja oli Peter Scoones, tuolloin kirjapaino Fleet Streetillä, mutta hänen oli määrä tulla yhdeksi sukupolvensa parhaista ja palkituimmista vedenalaisista televisiokuvaajista.

Kaksi miestä ryhtyivät tuomaan vedenalainen valokuvaus yhteisö yhdessä. Vuonna 1967 he perustivat sen British Society of Underwater Photographers kotikaupungissaan Lontoossa, ja BSoUP aloitti jatkuvan innovaatiokauden, joka tunnustettiin menestyksestään ympäri maailmaa.

Peter yhdessä aikaisten jäsenten Tim Gloverin ja Geoff Harwoodin kanssa, jotka molemmat työskentelivät Kodakilla tuolloin, toivat mielikuvituksellisia teknisiä ratkaisuja ajan vedenalaisten koteloiden, optiikan ja vilkkujen parantamiseen.

Pioneerit yhdistyivät: Geoff Harwood, Tim Glover, Mike Busuttilli, Phil Smith ja Colin Doeg Lontoon kansainvälisessä sukellusnäyttelyssä vuonna 2014

Tämä oli ratkaisevan tärkeää brittisukelluksessa yleisten erittäin huonon näkyvyyden ja hämärän valon ongelmien voittamiseksi. Ilman heidän teknisiä läpimurtojaan luovia edistysaskeleita, jotka veivät taiteen eteenpäin vedenalainen valokuvaus ei olisi ollut mahdollista.

Vaikka BSoUP:n jäsenet olivat kovassa kilpailussa, paradoksaalisesti he olivat myös innostuneita jakamaan ideoita yhteisen edun puolesta. Colin oli yksi niistä, jotka kirjoittivat usein välittääkseen kovalla työllä saatuja vinkkejä muille sukelluslehtien kolumnien kautta.

Vuonna 1972 Kendall McDonaldin kanssa mukana kirjoittamassa Colin, Peter, Geoff, Tony Baverstock, Phil Smith ja John Lythgow. Kalojen katselu ja Valokuvaus auttaa muita edistymään.

Kalojen katselu ja Valokuvaus

Colin säilytti vauhtinsa kilpailukykyisenä vedenalaisena valokuvaajana, kunnes vyöruusu pakotti tauon 1980-luvulla. Siihen mennessä hän oli kerännyt vaikuttavan mitalikokoelman ja voitti jopa Vuoden Underwater Photographer of the Year -tittelin Brightonissa vuonna 1968.

Saavutuksesta niin puhuttavan teki se, että Colin voitti kansainvälisen kilpailun salkulla, joka kuvattiin yksinomaan Britannian vesillä. Tämä tuli nimeämisen lisäksi AmatöörivalokuvaajaVuoden urheiluvalokuvaaja.

Vuoden vedenalainen valokuvaaja 1968 saa palkintonsa BSAC-tuolilta Harry Gouldilta

Colin oli ensimmäinen, joka valokuvasi jättiläishin luonnossa. Hän työskenteli myös tiiviisti vanhan ystävänsä David Bellamyn kanssa rakkolevätutkimusprojektissa ja palveli Marine Conservation Societyn pääkomiteassa useita vuosia sekä South-East MCS -ryhmässä 90-luvulla.

Ekologi ja tv-persoona David Bellamy yhdessä Colin Doegin (Steve Warren) kanssa

Hän jätti uutisjournalismin työskentelemään PR-alalla, ja hän oli auttanut luomaan kuuluisia PG Tips simpanssimainoksia teebrändille Brooke Bond.

Colin tapasi myös Kendallin, joka on itse toimittaja, Brooke Bondin promootiossa vuonna 1974. ”The Sea – Our Other World” oli markkinointikampanja, joka rohkaisi teen myyntiä asettamalla jokaiseen laatikkoon yhden 50 kuvakortista.

Sukelluskeräilijän kortit tuli jokaisen PG Tips -laatikon mukana – saiko kukaan koskaan kaikkia 50?

Jokainen kortti kattoi palan sukellushistoriaa, ja ne voitiin kerätä 5p-albumiin, joka sisälsi lisää sukellustaustaa ja pistokkeen BSAC:lle, johon Colinilla oli pitkä yhteys – vaikka sen käytännöt eivät aina sopineet hänen taipumukseensa vedenalaisena. valokuvaaja. Hän toimitti kansikuvan seuran vuoden 1970 käsikirjaan.

BSAC-käsikirja vuonna 1970 Colin Doeg -kansineen Guinnessin opas vedenalaiseen elämään

Vuonna 1975 Colin palkattiin tekniseksi neuvonantajaksi englanninkieliseen versioon Guinnessin opas vedenalaiseen elämään ranskalaiset sukeltajat Christian Petron ja Jean-Bernard Lozet.

Vuonna 1997 hän oli mukana perustamassa Visions in the Sea -järjestöä vedenalainen valokuvaus konferenssi. Tämä järjestettiin vuosittain 10 vuoden ajan, ja Colin toimi MC:nä ja toivotti tervetulleeksi kuuluisat juontajat, kuten David Doubilet, Kurt Amsler, Amos Nachoum, Alex Mustard, Tom Peschak, Michael AW ja Douglas David Seifert.

David Doubilet allekirjoittaa kirjansa Kalan kasvot Colinille, jonka vedenalaisia ​​valokuvausartikkeleita hän mainitsee henkilökohtaisena inspiraation lähteenä (Warren Williams)

Vuonna 2002 Colin palkittiin ensimmäisellä Visions in the Sea -palkinnolla erinomaisesta panoksesta vedenalaiseen valokuvaukseen, ja vuoden 2017 sukellusnäyttelyssä Paul Rose antoi hänelle tunnustuksen. Sukeltaja aikakauslehti Elämäntyöpalkinto.

Colin Doeg Lifetime Award -palkinnon kanssa Diverilta Birmingham Dive Showssa 2017 (Steve Warren)

Tätä tunnustusta juhlii vedenalainen kameramies Dan Beecham, joka tunnetaan esimerkiksi lintujensyöjätrevallysta Sininen planeetta 2, kirjoitti: "Kun muistelen haasteita, joita sinun kaltaisten visionäärien on täytynyt kohdata, olen täynnä sekä suunnatonta kateutta siitä, etten ole osana noita löytö- ja innovaatiopäiviä, mutta myös tietysti arvostusta.

”Emme yksinkertaisesti olisi nykyisessä asemassamme kuvien ja luonnonhistoriallisten elokuvien tuottamisessa, ellei edelläkävijäsukupolvenne kaikkea kekseliäisyyttä, riskinottoa ja päättäväisyyttä olisi. Hyvin todellisella tavalla olet ja tulet aina olemaan osa elinvoimaa, joka muodostaa kollektiivisen tietämyksemme vedenalaisesta kuvanteosta”.

Colin Doeg leikkaa nauhan avatakseen vedenalaisen valokuvan koulutus sijoittuu Essexiin vuonna 2009 (Steve Warren)

Tänä tammikuussa BSoUP-tuoli Nur Tucker myönsi Colinille Lifetime Service to Underwater Photography -palkinnon yhteiskunnan puolesta.

BSoUP Lifetime Service to Underwater Photography -palkinto 2024 (Nur Tucker)

Ilmoittaessaan uutisen kuolemastaan ​​jäsenille Nur kirjoitti: ”Colin oli uraauurtava hahmo vedenalaisessa valokuvausyhteisössä, joka tunnetaan intohimosta, omistautumisesta ja panoksestaan ​​taiteeseen ja tieteeseen vangita aaltojen alla hänen rakentamillaan laitteilla. . Hänen johtajuutensa BSoUPissa auttoi muotoilemaan organisaatiota ja inspiroi lukemattomia valokuvaajia."

Aina valmis auttamaan Nicky Martinez Colinin kaksoisletkulla Kaikilla saavutuksillaan Colin Doeg olisi voinut oikeutetusti vaatia paikkansa ensimmäisenä tasavertaisten joukossa, mutta hän pysyi aina itsepäisenä ja vaatimattomana. Kuusi vuotta sitten Nicky Martinez oli valinnut sydämensä Falmouthin yliopistoon opiskelemaan luonnonhistoriaa, vedenalaista valokuvausta ja elokuvantekoa. Mutta häneltä puuttui luottamus salkkuun, jonka hän oli koonnut esitystä varten. Kahdeksan vuosikymmenen erossa hän istui Colinin kanssa, joka vakuutti hänelle, että hänellä on aitoa lahjakkuutta. Nicky voitti paikkansa, ja Colin kirjoitti hänelle: ”Unelmoi, Nicky. Ilman unelmia emme ole mitään. Maailma on sinun ja olet saavuttanut jo niin paljon. Unelmista voi tulla totta." "Mikään kysymys ei ollut liian tyhmä tai henkilö liian merkityksetön, jotta hän voisi jakaa kokemuksiaan", sanoo nuorempi valokuvaaja. ”Tämä vaatimaton ja nöyrä mies oli halukas kuuntelemaan ja jakamaan kaiken tietonsa liian innostuneelle 18-vuotiaalle, joka yritti jahdata elämää vedenalaisessa valokuvauksessa. "Mutta minä ja monet muut olisimme samaa mieltä siitä, että Colinin tapaamisella oli valtava vaikutus elämäämme, ja siitä kiitän häntä. Tulen todella kaipaamaan häntä."

