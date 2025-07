Malediivien kuvat juhlistavat OBLU:n naisten sukelluskuukautta

Tämän vuoden huhtikuussa Divernet lähetetty kuva-toimittaja Richard Aspinall Malediivien Pohjois-Malen atollille kokeilemaan vedenalaisia elämyksiä OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO -lomakohteessa ja sen sukelluskeskuksessa TGI Maldivesissa.

Divernet paljasti näyttelyn tuotoksista valokuvaus samaan aikaan PADI Women's Dive Day 2025 -tapahtuman kanssa 19. heinäkuuta – lomakeskus laajensi tapahtuman kokonaiseksi naisten sukelluskuukaudeksi, joka tarjoaa erilaisia ​​sukellukseen ja hyvinvointiin liittyviä kokemuksia.

- kuva-galleria on toiminut myös koulutusalustana sukeltajille ja snorklaajille koralliriuttojen suojelutavoista, lomakeskus kertoo. Näyttelyn avasivat seitsemän kansainvälistä naistoimittajaa ja TGI Malediivit toimintapäällikkö Greta Marcelli.

(OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Skotlannin rajaseudulla sijaitseva Richard Aspinall on kouluttautunut ekologiaan ja luonnonsuojelubiologiaan ja työskennellyt luonnonsuojelun ja kulttuuriperinnön hallinnan parissa.

Lumoavista mureenoista ja majesteettisista valkokärkihaista siniviiva- ja vuokkoahaikalalajien eloisiin pyörteisiin, hänen valokuvansa tarjoavat elävän kurkistuksen Helengeliä ympäröiviin kukoistaviin koralliekosysteemeihin – kuten hänen… Divernet artikkeli Miksi en koskaan kyllästy Malediiveihin, joka ilmestyi ensimmäisen kerran kesäkuussa.

(OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Erinomainen panos

Viime vuonna OBLU Helengeli -lomakohteesta tuli ensimmäinen, joka sai PADIn myöntämä Outstanding Contribution to Female Diving -palkinto, kun se toivotti 10 naistoimittajaa ympäri maailmaa tervetulleeksi tutustumaan laitesukellukseen osana Naisten sukelluspäivää 2024 – joka oli inspiraationa Naisten sukelluskuukaudelle.

”Helengelissä on jotain taianomaista”, sanoo lomakeskuksen johtaja Alain Trefois. ”Meren elämä on uskomatonta, ja tämän paikan energia on ainutlaatuista. Tämä tiimimme huolella suunnittelema näyttely vangitsee kauniisti tuon hengen yhdistämällä valtameren ihmeellisyyden voimaantumisen tunteeseen.”

"Esitämme sydämelliset kiitoksemme Richard Aspinallille ja Divernet heidän upeasta kuvakielestään ja yhteistyöstään tämän näyttelyn herättämiseksi eloon.”

(OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO on 4 tähden lomakeskus, jossa on 153 ranta- ja vesihuvilaa ja sviittiä kahdeksassa eri kategoriassa. Sukeltajat voivat linkki täällä varaa suoraan ja säästä 20 %.

OBLUN VÄRIT, joka on osa Atmosphere Hotels & Resortsia, kattaa neljä Malediivien lomakeskusta: SENTIDO:n OBLU NATURE Helengeli, OBLU SELECT Lobigili, OBLU SELECT Sangeli ja OBLU XPERIENCE Ailafushi.

