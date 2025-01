Vedenalaiset mallikuvaukset menivät juuri decoon

at

at 12: 25 pm

Valokuvaaja on palannut ennätyskirjaan tyytyväisenä jäähtyneen mallinsa kanssa äskettäisen 50 metrin syvyisen valokuvauksen jälkeen – ja STEVE HAINING ei ole vielä läheskään valmis. Hän puhuu Steve Weinmanin kanssa sukellusvitsistä, joka muuttui tekniseksi

Se, mikä alkoi Covid-pandemian aikana ”pieneltä vitsiltä”, on nyt kukoistanut täydelliseksi tekniseksi vedenalaiseksi mallisukellukseksi – ja Floridalaisen teknologiatiimin tuella kanadalainen ammattivalokuvaaja Steve Haining ja malli Ciara Antoski ovat vakiinnuttaneet asemansa. Guinnessin ennätysten asettajina.

Heidän viimeisin Deepest Underwater Model Photoshoot -kuvauksensa tapahtui kannella Hydro Atlantic haaksirikko Pompano Beachillä Floridassa 19. joulukuuta, ja GWR vahvisti sen viime viikolla, 8. tammikuuta.

Antoski oli ollut Hainingin alkuperäisen ja vaatimattoman 6.4 metrin syvyyteen mallina. maailmanennätys ampua vuonna 2021. Hän ei ollut tarpeeksi kokenut sukeltaja malliakseen toinen ennätys ampui 30 metrin korkeuteen kaksi vuotta myöhemmin, mutta hänen sukeltamisensa, sekä hengityksen pidättäminen että sukellus, on mennyt sen jälkeen pitkälle.

Viimeisimmän ennätyksen mukaan yhdysvaltalainen tekninen sukeltaja Wayne Fryman vastasi Antoskin turvallisuudesta ja ilman saannista, ja hänen nimensä esiintyy myös GWR kiitosta.

Uusi ennätyssyvyys on 49.8 m ja kokonaissukellusaika oli 52min 14s. Jotta GWR lasketaan maailmanennätyskuvaukseksi, se vaatii nyt 15 minuutin vähimmäispohja-ajan täydellä tuotantoasetuksella. Kaikki vähemmän kuin tämä on pelkkä valokuva.

Antoskelle joulukuun sukellus oli huomattavasti lämpimämpi kuin aiemmat ennätyskuvat olivat olleet. Haining ja hänen tiiminsä olivat tehneet mallista kovia käyttämällä jäähdyttäviä Suurten järvien paikkoja, mutta ennätysehdot eivät edellytä, että kuutioiminen hypotermian kanssa olisi pakollista.

"Ei tarvitse mennä syvemmälle"

Steve Haining ei ole vain vedenalainen ampuja, vaan myös johtava ammattikuvaaja, kuvaaja ja elokuvaohjaaja. Hän aloitti rockmuusikoiden, urheilijoiden ja muiden julkkisten valokuvaamisen ennen kuin siirtyi mainostyöhön ja maisemakuvaukseen.

Steve Haining

Vuoden 2021 ennätys sai alkunsa Covidin aikana, kun hän vitsaili tiiminsä kanssa mahdollisuudesta suorittaa yläpuolella olevia tehtäviä sukellusvarusteissa Kanadan terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaisesti. "Syvyys ei koskaan ollut ensimmäisen levyn alkuperäinen tarkoitus", hän sanoo. "Se oli enemmän paikka, jota halusin aina tutkia ja valokuvata – ja se sattui olemaan sillä syvyydellä."

Sijainti oli WL Wetmore hylky Huron-järvellä, mutta tarina sai vetoa vasta kesällä 2023, mukaan lukien Divernet, joka on edelleen seurannut onnistuneita yrityksiä rikkoa tämä vaikeaselkoinen mutta kiehtova ennätys.

Marraskuussa 2023, kun tiimi meni lähes viisi kertaa syvemmälle 30 metriin puoleksi tunniksi Huron-järvellä. Niagara II hylky, niukasti pukeutunut malli oli ammattisukeltaja Mareesha Klups, sukellusturvallisuuden koordinaattori ja ilman luovuttaja ensimmäisestä kuvauksesta lähtien. Tällä kertaa Antoski oli hänen mallinnusmentorinsa.

Myöhemmin Haining kertoi Divernet että ellei hän kuullut "uskomattomasta paikasta ampua vähintään 120 metrin korkeuteen paljon lämpimämmissä olosuhteissa, minun ei mielestäni tarvitse mennä syvemmälle!"

Mutta muut sukeltajat olivat luonnollisesti kiinnostuneita kilpailemaan ennätyksestä, ja kävi ilmi, että Haining oli jo päättänyt jatkaa teknisemmällä lähestymistavalla pian sen jälkeen. Niagara II ampua.

"Katsotaan kuinka pitkälle voimme työntää tätä" (Steve Haining)

"Lopulta se oli: katsotaan kuinka pitkälle voimme työntää tätä", hän sanoo. "Ensimmäinen levy oli tavallaan sattuma, mutta se sai alkunsa asiasta, jossa kaikki olivat kuin: "Voi, voisin tehdä sen!" Kun teimme 100 jalkaa (30 m), vaikutti siltä, ​​että monien sukellusyhteisöjen kanssa se oli kilpa pohjaan 130 jalan (40 metrin) korkeudessa.

"Ihmisiä sukelsi ilmassa 130 metrin korkeuteen, mutta laskeutuessaan he olivat jo NDL:ssä, joten he ampuivat kuusi tai seitsemän minuuttia ja pommisivat takaisin ylös vain lyömään kelloa.

”Olimme niin, että on hienoa, että ihmiset haluavat kokeilla sitä, mutta asetamme rimaa hieman pidemmälle. Olemme aina niin kiireisiä, olemme kaikki matkoilla, mutta se oli keskustelu, joka meillä oli.

Haastajat

Guinnessin maailmanennätys nollattiin 40.2 metriin Bahaman lämpimillä vesillä kuukausi Hainingin 30 metrin ponnistelun jälkeen, vaikka itse sukellus oli kiistanalainen.

Kanadalainen laitesukellus- ja vapaasukeltaja Kim Bruneau oli tehnyt yhteistyötä chileläisen valokuvaajan Pia Oyarzunin kanssa malli hengityksen pidätyksessä på den Merikauppias tankkeri. Hylyn suurin syvyys oli noin 26 metriä, mutta keula roikkui pudotuksen päällä. Suurin osa heidän ajastaan ​​kului hylkyllä, vain sukeltaen 40 metrin syvyyteen hetkeksi ampuakseen sen alta.

Lopulta ennätys varmistettiin – mutta Guinness selvensi ehtojaan mahdollisia tulevia yrityksiä varten samaan aikaan.

Toinen tarjous raportoitu viime elokuussa Divernet mukana itävaltalainen vapaasukeltaja Christin Gerstorfer ja belgialainen valokuvaaja Filip Blommaert, jotka valitsivat sarjakseen puolalaisen suljetun keinotekoisen sukelluslaitoksen Deepspotin – 45.4 metriä pohjaan 34°C vedessä. GWR ei vahvistanut tätä väitettä.

Hainingilla ja hänen vaimollaan Mollylla on paikka Orlandossa, Floridassa, jolloin hän pääsee rannikolle tunnissa ja lähteä sukeltamaan, ellei hän halua hyödyntää sisävesiluolan ja lähteiden mahdollisuuksia. Hän oli liittynyt paikalliseen sukelluskouluun ja trimix-paikkaan Isla Divers, ja sen tiimi halusi auttaa häntä murtautumaan uudelle tasolle järjestämällä mallikuvauksen, johon sisältyisi dekompressio.

”Joten tämä ryhmä sukeltajia oli minua paljon kokeneempi ja joista on tullut ystäviäni. Teemme negatiivisia sukelluksia hylkyihin, joissa on paljon virtaa ja muuta, ja aloin harjoitella heidän kanssaan tätä kuvausta varten.

Lämpöllisesti vähemmän haastava kuin Huronjärvi, mutta silti kylmä heliumilla (Steve Haining)

Ciara (lausutaan Sierra) Antoski liittyi pian tähän teknologian siirtoon. Hän pyrkii normaalisti sopeutumaan virkistyssukelluksiin kaikkialla, minne hän matkusti mallityössään, ja oli jo edistyneempi sukeltaja kuin hän oli ollut vuonna 2021. "Hän tapasi Isla Divers -ihmiset ja vietti useita kuukausia heidän kanssaan tekemässä IANTD-trimixiään ja laajennettu valikoima ja kaikkea muuta.

”Joten valmistauduimme jo, kun näimme, että tämä tyttö Montrealissa [Bruneau] oli lyönyt ennätämme. Voisimme vain mennä siihen heti ja työntää hänet ulos, mutta annamme sille vähän aikaa. Kaikesta siitä huolimatta, mitä Haining oli aiemmin sanonut olevansa rento ja tyytyväinen ennätyshaasteisiin, hänen kilpailuvaistonsa oli selvästi lähtenyt liikkeelle.

Hydro Atlantic

Kun hän ja Antoski työskentelivät IANTD Advanced Recreational Trimix -sertifikaattien eteen, tiimi pohti sijaintikysymystä.

"Siellä on haaksirikko nimeltä Arabia ylhäällä Suurten järvien alueella, joka on melko syvä, joten ajattelimme, että se olisi viileä tumma haaste toiselle haasteelle”, Haining sanoo. ”Mutta sitten ajattelimme, että meille kaikille kuivapuvussa tai märkäpuvussa lämpötilalla ei ole väliä ennen kuin teet dekompressiopysähdyksen, mutta antaisimme mallille vain lisää kipua kaiken muun lisäksi.

”Aloin katsoa Florida Keysiä, mutta halusin hylyn, joka oli suhteellisen koskematon – ja Hydro Atlantic on todellinen hylky." Vuonna 90 rakennettu 1905 metrin ruoppaaja oli uponnut, kun sitä hinattiin pelastusta varten vuonna 1987, ja se sijaitsee Boca Ratonin edustalla Keysistä pohjoiseen.

"Se vain sattui olemaan oikeassa paikassa. Siellä on pari muuta syvää, mutta ne vievät sinut suoraan Persianlahden virtaukseen, joten valitsimme tämän, koska se näyttää erittäin hyvältä, mutta oli myös turvallisempi matka.

Ray Marciano Isla Diversista olisi Hainingin turvasukeltaja ja oli hyvin varustettu auttamaan suunnittelussa, koska hän tiesi Hydro Atlantic niin hyvin. "Se oli ensimmäinen kerta kun tein näitä levyjä, kun minulla oli kyseisen sukelluspaikan asiantuntija, joka pystyi todella auttamaan minua", Haining sanoo.

Marciano käyttäisi rebreatheria, kuten toinen Islan sukeltaja Doug Vanderbilt, valmiustilassa siltä varalta, että Frymanin joutuisi pelastamaan tai Haining tarvitsisi lisätukea. Hän auttoi myös luomaan luolastoihdut, joita käytettiin merkkivaloina tuomaan väriä takaisin Antosken iholle.

"Kun pääsemme alas, hänellä on tiedot" (Steve Haining)

Pelastussukeltajana tällä kertaa lepäävä Mareesha Klups tarkkailee no-deco-syvyydestä, jos nopeaa hätäapua tarvitaan. Oltuaan sekä ilmatoimittaja että malli, hän opetti Frymanille kaiken, mitä tämä tarvitsi Antosken suorana tukena.

"Teimme koko joukon harjoitussukelluksia yritystä edeltäneiden kahden viikon aikana", Haining sanoo. Huokoinen vesi viivästytti kuvausta päivällä joulukuun 19. päivään, jolloin hän ja Marciano tekivät puolipomppusukelluksen aamulla. Tämä oli hänen ensimmäinen kerta Hydro Atlantic.

Hylkyllä

He sitoutuivat hylkyyn ja asettivat happisäiliöitä linjalle. Tiikerihai roikkui ympärillä, vaikka iltapäiväsukelluksella he näkivät vain omituisen barrakudan.

"Kyse oli vain päästä näkemään ne rakenteen osat, jotka olin nähnyt kaikissa kuvissa", Haining sanoo. – Hylyssä oli osia, jotka olivat olleet ensimmäiset valintani, mutta jotka olivat romahtaneet, minkä täytyi tapahtua juuri hurrikaanin jälkeen. Tämä oli hurrikaani Milton viime lokakuussa.

Alkuperäinen suunnitelma oli ampua perää päin ohjaushytti taustalla, mutta se oli osittain romahtanut sivuttain jättäen paljon roskia. "Ei ollut paikkaa, johon voisin todella laittaa hänet sinne, joten nousimme kohti vasemman puolen keulaa ja siitä tuli päälaukaus, ja osa rakenteesta tuli hänen taakseen."

Veden lämpötila oli 24°C, mikä olisi Antoskille leuto Huronjärven 7°C jälkeen. "Kun löysimme paikan sillä tiedustelusukelluksella, voisin näyttää hänelle kuvassa, missä aiomme olla – tämä on tausta, kamerassani on tämä valo, joten ole tietoinen, keskittykää tälle puolelle kehoa, koska minä kuvaan. tällä tavalla.

"Kun pääsemme alas, hänellä on tiedot ja hän osaa jo poseerata hyvin, mikä helpottaa minua paljon."

Kuvauksessa Haining käytti Fujifilm X-H2S -kameraa, jossa oli laajakulmaobjektiivi – "Kuvan aina leveästi veden alla saadakseni lisää rakennetta taustalle" - Light & Motion -valoilla ja Ikelite-valaisimilla.

Kaasut olivat riittävän yksinkertaisia. "Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä nitroxia 32-100 jalkaa (30 metriä) ja vaihtaa 21/21 kuvaamiseen, sitten palata takaisin ylös saadaksesi 100% O 2 20 jalan (6 metrin) korkeudessa, mutta päädyimme vain kirvestämään nitroxin ja ajamaan 21/21 koko matkan."

Jelly tervetuloa

Sukellus alkoi Hainingille huonosti. Kun hän teki negatiivisen sisääntulonsa, hänen sivutelineensä nokkanauha katkesi. Kun hän heitti kameransa ja yritti korjata sen, ohi kulkeva meduusa pisti hänen kätensä. Vanderbilt näki kaiken tapahtuvan ja yritti ottaa kiinni auttaakseen, mutta Haining oli leikannut kaiken takaisin yhteen, kun hän saavutti hylyn huipulle.

Sen jälkeen kuvaus sujui ongelmitta. Antoski käytti selässään kaksoisalumiinia 80s noustakseen ylös ja alas, ja hänellä oli 7 kg painoja piilopainovyöllään. ”Se oli täydellinen määrä, koska jos katsot videon, on aikoja, jolloin näet hänen nousevan täyteen hengitykseen, mutta paino laskee hänet silti takaisin alas. Se näyttää helpolta, mutta sitä se ei ole."

"Emmekö lähde seuraavaan paikkaan?" (Steve Haining)

Haining oli suunnitellut siirtyvänsä alkuperäisestä paikasta toiseen hylyn toiselle puolelle, jossa oli ehjä ovenkarmi, mutta saatuaan tarvittavat laukaukset hän päätti olla sitä vastaan.

"Meillä oli Ciaran BC todella löysällä ilman haarahihnaa, koska hänen piti päästä siitä irti todella nopeasti, joten meidän täytyy vetää se takaisin, hänen hengittäen paljon ja ohjata hänet toiselle puolelle ennen kuin meidän täytyy päästä takaisin keskelle venettä, johon olimme kiinni?

”Meillä oli menettää 15 minuuttia, kun saimme hänet paikalle ja laitoimme valmiiksi, joten ajattelin: jatketaan ampumista tässä paikassa.

– Menimme paljon pidemmälle kuin tarvitsimme, ja Ciaralla oli hauskaa. Kun olimme päättämässä, näet hänen videolla kysyvän: "Emmekö mene seuraavaan paikkaan?"

"Kun hänelle kerrotaan, että teemme vielä yhden laukauksen ennen nousua, hän kysyy: 'Miksi peruutit sukelluksen?' En usko, että hän ymmärsi kuinka kauan hän oli ollut siellä.

"Viimeinen O 2 deco oli noin 16 minuuttia ja odotimme kaikkien poistuvan paitsi Ciaraa, koska hän oli mekossa ja kun hengität heliumia, tulee kylmä. Joten heti kun hän selvisi, he antoivat hänen mennä ylös."

Studio taivaalla

"Loppujen lopuksi päivä tuntui helpolta", Steve Haining sanoo. ”Se oli ensimmäinen kerta historiassa, kun valokuvaus tapahtui ilman dekompressiota -rajan yli – ei valokuvaa, vaan valoja ja mallia ilman sukellusta, joten se on todella siistiä.

”Rama on asetettu täällä ja olimme ensimmäiset, jotka työnsivät sen niin pitkälle, joten on hienoa saada lopullinen ennätys. Näyttää siltä, ​​että aloitimme todella hienon kilpailun.

Onko se siis siinä? Ei ole epäröintiä: ”Olen puhunut Isla Diversin kanssa siitä, että haastamme oman ennätysmme – en kerro missä määrin, mutta melko merkittävästi. Jos joku muu voittaa sen nyt, se on mahtavaa, koska tiedän kuinka paljon työtä se oli meille. Se oli kuukausia suunnittelua, vielä enemmän kuukausia harjoittelua ja harjoituksia, joten he ansaitsevat sen.

Toistaiseksi Hainingille kyse on hauskasta sukeltamisesta Florida Keysissä Isla-miesten kanssa, kameran mukana, joka ei ole suurempi tai häiritsevämpi kuin GoPro.

Mutta hän oli myös maininnut "korkeushaasteen" aiemmin, ja kun kysyn, näyttää siltä, ​​​​että Ciara Antoski on liikkeellepaneva voima tällä nousuradalla.

Hänen poikaystävänsä lentää varjoliitoa, ja hänellä on kunnianhimoa mallinnolla samalla, kun Haining ja hänen kameransa on paramoottorilla, ja heidän valaistusryhmänsä, perustaen "studion taivaalla" luodakseen korkeimman mallikuvauksen ennätyksen.

"Sanoin, että jos he ymmärtävät sen, olen masentunut ja me ryhdymme siihen", Haining kertoo minulle. "Guinness on kysynyt: "Aiotteko mennä korkeimpaan ja alhaisimpaan ennätykseen?"

"Tulen aina haasteeseen, mutta logistisesti tiedän veden alla olemisesta – en tiedä niin paljoa taivaalta putoamisesta!"

Myös Divernetissä: Valokuvausrajojen ylittäminen uuteen maailmanennätykseen, Sukellusennätys jäähdytettynä mallina viisi kertaa syvemmällä, "Merenneidot pitävät hauskaa": Mallisukellussyvyysennätys putoaa 40 metriin, Maailmanennätyssukellus – 45 metriin lämpimässä putkessa