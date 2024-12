Wildlife-elokuvaohjaaja Stone kuoli 66-vuotiaana

Brittiläinen villieläinelokuvaohjaaja Vicky Stone kuoli 17. marraskuuta 66-vuotiaana. Hän oli pitkäaikainen yhteistyökumppani miehensä Mark Deeblen kanssa monissa tunnetuissa luonnonhistoriallisissa dokumenteissa, jotka kuvattiin alun perin pääasiassa veden alla, mutta viime vuosina useammin yläpuolella.

Pariskunta asui ja työskenteli yhdessä Cornwallissa ja pitkäaikaisilla toimipaikoilla pääasiassa Itä-Afrikassa, ja heidän elokuviensa arvioitiin olleen yli 140 maassa ja yli 600 miljoonaa katsojaa.

Deeble & Stone -elokuvat voittivat myös yli 100 kansainvälistä palkintoa, mukaan lukien kuusi Wildlife Oscaria ja Emmy-palkintoa taiteellisuudesta ja tarinankerronnasta. Heidän viimeisin tuotantonsa, Elefantti kuningatar vuodesta 2020, oli ensimmäinen pitkä elokuva, jonka Apple osti ja julkaisi, ja voitti Cinema for Peace -palkinnon.

"Lähes 45 vuoden ajan olimme erottamattomat - yhdessä melkein joka tunti joka päivä, joka viikko, joka kuukausi", sanoi Deeble vaimonsa kuoleman jälkeisenä päivänä. ”Matkustimme pitkälle ja nousimme korkealle, koska olimme joukkue.

”Vicky oli päättäväinen, reilu ja suora ja sen alla syvästi luova. Hän sai asioita tapahtumaan. Hän ei koskaan etsinyt parrasvalot, hän antoi työnsä, elokuviemme, puhua puolestaan.

Seepia altistuminen

Suoritettuaan MA-tutkinnon Royal College of Artissa, Stone aloitti uransa Deeblen kanssa vuonna 1983, kun he tekivät ensimmäisen yhteisen elokuvansa. Yndan An Fala - Laakso meren alla.

Survival Anglian kansainvälisesti vuonna 1984 julkaisema tämä palkittu dokumentti Cornwallin Fal Suistosta oli ensimmäinen kerta, kun seepian parittelu ja muninta kuvattiin Britannian vesillä. Työn kerrotaan olleen auttamassa konttisataman rakentamisen estuaariin.

Elokuva, joka tunnettiin tuolloin käsittelevänsä vedenalaista maailmaa samalla tavalla kuin elokuvan ja sekvenssien rakentamisen yläpuolella, oli alku 20-vuotiselle yhteistyölle Survival Anglian kanssa.

Pariskunta, ei vain taitavia sukeltajia vaan myös lentäjiä, muutti sitten Itä-Afrikkaan kuvaamaan BBC:lle. Täällä lohikäärmeet (1990) Niilin krokotiileista ja toinen palkittu elokuva nimeltä Paholainenkala, joka perustuu jättiläismustekalaan. Näiden kahden dokumentin sanotaan saaneen epätavallisen korkeat katsojaluvut.

Mukana myöhemmät otsikot Pieni kala syvässä vedessä (Tanganyika-järven siklideista, valmistettu vuonna 1996); Vuorovesien tarina: Hyaena ja Mudskipper, 1998, keskittyi rannikon meren elämään syrjäisessä Pohjois-Keniassa ja myöhemmin Kirawiran vuorovesi, kausiluonteisesti tulvivasta joesta Serengetissä (2019).

Viestintäohjelmat

Erikoistunut itse kirjoittamiin, ohjaamiin, kuvaamiin ja tuottamiin elokuviin, Deeble & Stone tyypillisesti asui paikalla pensaassa pienten ryhmien kanssa noin kahden vuoden ajan jokaista tuotantoaan varten ja kasvatti heidän rinnallaan kaksi poikaansa Freddyä ja Jaccaa.

Pariskunta väitti, että heidän työtään ohjasi aina luonnonsuojelu ja intohimo luontoa kohtaan. He rakensivat elokuvien ympärille tiedotus- ja koulutusohjelmia kääntämällä ne paikallisille kielille, tarjoamalla ilmaisia ​​lähetysoikeuksia maihin, joissa ne on tehty, ja tekemällä yhteistyötä paikallisten luonnonsuojeluryhmien kanssa.

Vicky Stone menetti henkensä kaksi vuotta kestäneen taistelun syöpää vastaan. "Hän kuoli rauhallisesti kotona katsellessaan kallioita ja merta, jota hän niin rakasti", Deeble sanoi.

Myös Divernetissä: Colin Doeg: U/w-valokuvauksen vanhimman valtiomiehen poismeno, Martin Edge: Sukeltaja, joka kirjoitti u/w-valokuvaajan raamatun, Stan Waterman: Mies, joka rakasti haita, Titanicin valokuvaaja Emory Kristof kuoli