2-1-liput nyt saatavilla GO Diving Show -tapahtumaan

GO Diving Show – ainoa kuluttajille suunnattu sukellus- ja matkailuesitys Isossa-Britanniassa – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri sopivasti aloittaa uuden kauden. Early Bird 2-for-1 -liput ovat nyt saatavilla, joka edustaa fantastista vastinetta rahalle.

Osta lippusi ennen 31 hintaan 2025 puntaa, niin saat kaverisi, puolisosi tai parhaan ystäväsi mukaan täysin ilmaiseksi! Tai miksei tuo ei-sukelluskaveri mukanaan, jotta he voivat nähdä kaikki vedenalaisen maailman ihmeet, joista he jäävät paitsi!

Käytännössä 2-1-tarjous tarkoittaa, että jokainen lippu on oikeudenmukainen £8.75. Ja kuten aina, tähän sisältyy ilmainen pysäköinti. Ja alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, joten ota lapset mukaan upealle perhepäivälle!

Main Stagen pääjuontaja on TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen. Hänen seuraansa tulee NASAn kouluttama NEEMO Aquanaut ja DEEP Dawn Kernagisin tieteellisen tutkimuksen päällikkö, toinen tv-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls sekä tutkimusmatkailijoiden Rannva Joermundssonin ja Maria Bollerupin dynaaminen duo, joka kertoo äskettäinen retkikunta Buteng Indonesiassa.

The dedicated UK Stage, Tech Stage, Kuva Stage and Inspiration Stage are filling up with some familiar faces and a host of fresh speakers, and the show floor is getting fill to capacity with hundreds of exhibitors, including tour operators, resorts, dive centres, liveaboards, tourist boards, koulutus agencies, manufacturers, retailers, and the ever-popular British Isles Experience.