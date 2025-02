Toimintaa koko perheelle

Tänä vuonna koko perheelle on tarjolla monia aktiviteetteja GO Sukellusnäyttely, joka järjestetään tänä viikonloppuna NAEC Stoneleighissa.

Haaksirikkotutkimus

Pidätkö itsestäsi hylyn tutkijaksi tai vedenalaiseksi taiteilijaksi? Ensimmäistä kertaa tänä vuonna Nautical Archeology Society (osasto 210) tuo 'laivan haaksirikkonsa' ja kutsuu kaikki esityksen osallistujat auttamaan heitä arkeologisessa kartoituksessa.

Heidän historiallinen haaksirikkonsa antaa vierailijoille mahdollisuuden saada selville, mitä vedenalainen arkeologia pitää sisällään ja kuinka hauskaa se voi olla – jopa pimennetyllä naamiolla!

Kaikille, jotka auttavat kartoittamaan NAS:n haaksirikkoa, tarjotaan alennuskuponki tulevalta kurssilta vuonna 2025.

Hengitystä pidättelevät työpajat

25 vuoden opetustyön aikana NoTanx (osasto 143) on koonnut 30 minuutin vapaasukelluksen inspiroiman hengitysharjoituksen.

Marcus Greatwood ja tiimi esittelevät sinulle joitain peruskäsitteitä hengityksen, tietoisuuden ja henkisen keskittymisen parantamiseksi.

Yksinkertaisilla muutoksilla, jotka voit ottaa käyttöön päivittäisissä rutiineissasi, voi olla dramaattinen vaikutus henkilökohtaiseen hyvinvointiisi.

Tässä istunnossa tiimi keskittyy:

Hyödynnä kalvoasi

Hengityksen hallinta

Keskittämällä mielesi

O2-kulutuksen vähentäminen

Hapenkulutuksen vähentäminen antaa enemmän tankkiaikaa laitesukelluksessa ja enemmän pohja-aikaa vapaasukelluksessa sekä hyödyttää terveyttäsi jokapäiväisessä elämässäsi.

Mermaid Lagoon ja trydive-allas

Tule tapaamaan ystävällisiä merenneitomme heidän lumoavassa laguunissaan ja tervehtimään – ja nappaa se tärkeä selfie!

Ja jos haluat kokeilla sukellusta ensimmäistä kertaa, voit kokeilla sukellusta GO Diving Show'ssa. Ja jos olet jo pätevä sukeltaja, sinulla on mahdollisuus tehdä CCR- tai sidemount-koesukellus. Paikkoja on rajoitetusti, joten varaa paikkasi etukäteen. Varaa GO Diving Show -kokeilusi tätä, ja sinun sidemount trydives tätä.

Meribiologian vyöhyke

Just One Ocean -meribiologian vyöhykkeellä (osasto 1051) vierailijoilla on paljon nähtävää ja tekemistä useilla interaktiivisilla näytöillä, jotka kuvastavat vain osaa Portsmouthin yliopiston meritieteiden instituutin tulevien merentutkijoiden valtamerten suojelemiseksi tekemästä työstä.

Kelp-tutkija Joe Sargent esittelee BRUV-kamerajärjestelmää (Baited Remote Underwater Video), näytteitä videomateriaalista, rakkolevänäytteitä ja lajintunnistushaastetta. BRUV-mittaria käytetään rannikon ekosysteemien kalojen runsauden ja monimuotoisuuden arvioimiseen, ja sen avulla tutkijat voivat arvioida välttämättömien elinympäristöjen kasvatustoimintoja ja tärkeyttä.

Kelsey-Marie Cadd esittelee prototyyppiä yhdestä Seahorse-hotellistaan. Hajoavaa rakennetta käytetään suojelustrategiana brittiläisen merihevoskannan lisäämiseksi Ison-Britannian etelärannikolla. Hän tuo mukanaan myös pienoismallin yhdestä Seahorse Cities -kaupungistaan, joka sijoitetaan meriruohopenkkien viereen parantamaan meriruohon luonnollista leviämistä ja tarjoamaan samalla kodin haavoittuville ja harvinaisille lajeille.

Georgia Sharpe-Harris ohjaa mikroskooppia, jotta vierailijat näkevät tarkalleen, mitä heidän pullotetussa vedessään on, ja siellä on myös mikromuovin tunnistamishaaste sekä aaltosäiliön esittely, joka korostaa, kuinka luonnonpuolustus suojaa rannikkoa paremmin betonirakenteisiin verrattuna.

Extreme Location Freediving Challenge

Marcus Greatwood ja NoTanx-tiimi ovat erikoistuneet tutkimaan vaikeasti saavutettavia vapaasukelluspaikkoja, kuten maanalaisia ​​järviä, jotka usein vaativat heidän kiivetä yhtä köyttä ylös – kuten laskeutumista, mutta päinvastoin!

GO Diving Show -näyttelyssä osastolla 143 joukkue opettaa sekä rentoutumisen perustaitoja että köyteen nousemista – ja he antavat sinulle mahdollisuuden testata näitä taitoja Extreme Location Freediving Challengessa!

Nouse 25 metriä korkealle köydelle (tarkoitukseen rakennettu runko tarkoittaa, että et ole koskaan muutaman tuuman yläpuolella maanpinnan yläpuolella) ja laske sitten sykettäsi tarpeeksi pidättämään hengitystäsi.

Nopeimmille ajoille luvassa palkintoja molempina päivinä!

Virtuaalitodellisuussukellus

Sinun ei tarvitse edes kastua kokeaksesi sukelluksen! Liity 3D-fotogrammetriagurun ja GUE:n teknisen ohjaajan kouluttajan John Kendallin seuraan osastolla 370 tähän täysin mukaansatempaavaan kokemukseen – pue kuulokemikrofoni ja tartu säätimiin ja lähde sitten hämmästyttävän realistiseen 70 metrin tekniikkasukellukseen muinaisen Marsin haaksirikkoutuman jäänteisiin.

Ja jos suuntaat Bahamas Tourist Boardin osastolle (962) klo 11.30 ja 2.30 sekä lauantaina että sunnuntaina, voit kokea virtuaalitodellisuuden haisukelluksen Bahaman matkailuministeriön yhteistyössä Shark Trust -organisaation kanssa.

Nuori tai vanha, sukeltaja tai ei, nämä virtuaalitodellisuussukellukset tarjoavat täydellisen "sukelluksen" sinulle!

Steve Backshall on GO Diving Show'n pääesiintyjä

GO-sukellusesitys

GO-sukellusesitys – ainoa kuluttajasukellus ja matkustaa show Isossa-Britanniassa – palaa NAEC Stoneleighiin 1.–2. maaliskuuta 2025, juuri ajoissa uuden kauden alulle, ja lupaa viikonlopun, joka on täynnä interaktiivista, opettavaista, inspiroivaa ja hauskaa sisältöä.

Sekä päälava – tällä kertaa TV-tähti, kirjailija ja seikkailija Steve Backshall, joka palaa GO Diving Show -ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen yhdessä NASAn kouluttaman NEEMO Aquanautin ja DEEP Dawnin tieteellisen tutkimuksen johtajan kanssa. Kernagis, toinen TV-juontaja, kirjailija ja monivuotinen suosikki Monty Halls, tohtori Timmy Gambin, joka keskustelee Maltan rikkaasta merenkulusta ja sodasta kulttuuriperinnön sekä tutkimusmatkailijoiden Rannva Joermundssonin ja Maria Bollerupin dynaamisen kaksikon, jotka kertovat äskettäisestä Expedition Butengistaan ​​Indonesiassa – siellä on jälleen omistettu vaiheet Iso-Britannian sukellukseen, tekniseen sukellukseen, vedenalainen valokuvaus ja inspiroivia tarinoita. Andy Torbet esiintyy jälleen päälavalla ja pitää esityksen televisio-ohjelmien teknisen sukelluskuvauksen haasteista. Luettelo kaikista puhujista, mukaan lukien ajoitukset, löytyy tätä.

Lavojen ohella on joukko interaktiivisia elementtejä – yhä suosittu luola, jättiläinen kokeiluallas, mukaansatempaava virtuaalitodellisuuden tekninen hylkysukellus, hengityksen pidätystyöpajat ja vuorausharjoitukset, meribiologian vyöhyke ja vuoden 2025 uutuus, tilaisuutesi kokeilla hylkykartoittamista yhdysvaltalaisen Nauticasw-yhdistyksen ja heidän kaikkien arkkien joukossa. jatkuvasti kasvava osastovalikoima matkailutoimistoilta, valmistajilta, koulutus toimistot, lomakeskukset, livelaudat, sukelluskeskukset, jälleenmyyjät ja paljon muuta.

Tänä vuonna nähdään myös NoTanx Zero2Hero -kilpailu ottaa keskipisteen. Tämä aloitteleville vapaasukeltajille suunnattu kilpailu sisältää 12 ensimmäistä ehdokasta koulutus Marcus Greatwoodin ja NoTanx-tiimin kanssa Lontoossa helmikuun lopulla. Sitten viisi valittua finalistia kilpailevat GO Diving Show -tapahtumassa maaliskuun viikonloppuna, mukaan lukien staattiset apnea-istunnot uima-altaassa, löytääkseen kokonaisvoittajan, joka saa viikon mittaisen matkan Marsa Shagra Eco-Villageen, Oonasdiversin luona.

Ennakkoliput nyt saatavilla!

Osta päivälippusi nyt hintaan £17.50 + varausmaksu ja ole valmis opettavaan, jännittävään ja inspiroivaan kokemukseen! Tai kun on niin paljon puhujia kahden päivän aikana, sekä kaikki interaktiiviset näyttelyt ja näytteilleasettajat vierailla, miksi et tee siitä viikonloppua ja osta kahden päivän lippu £25 + varausmaksu?

Päivälippu näytöksen viikonlopun kassalla maksaa 25 puntaa, joten varaa etukäteen ja säästä rahaa!!

Ryhmälippujen hinnat yli 10 hengelle ovat myös saatavilla, jos tulet keskuksesi/klubisi kanssa.

Varaa liput Go Diving Show -sivustolta.

Ja kuten aina, lipun hintaan sisältyy ilmainen pysäköinti. Ja alle 16-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, joten ota lapset mukaan upealle perhepäivälle!