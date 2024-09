Arkeologiaa pimeydessä ja uusi CCR

Arkeologia tulvivien luolien pimeydessä ja uusi Halcyon Symbios CCR ovat keskustelunaiheita fotogrammetrian asiantuntijan ja teknisen sukelluksen aikana ohjaaja arvioija John Kendall astuu Tech Stage -tapahtumaan GO Diving Show ANZ 28-29 syyskuuta.

John on tutkimusmatkailija, joka on erikoistunut arkeologisten ja geologisten kohteiden vedenalaiseen 3D-mallinnukseen. Hän on ollut mukana kymmenissä sukelluspaikkojen tutkimuksissa fotogrammetrisilla tekniikoilla, mukaan lukien Marsin haaksirikko (1564), MS Estonia (1994), Panarea III -hylky (~300 eKr.) ja Luuluola Brasiliassa (~11,000 XNUMX vuotta vanha).

Hän on myös an ohjaaja Arvioija maailmanlaajuisille vedenalaisille tutkimusmatkailijoille ja istuu heidän päällänsä koulutus Neuvoston.

Hänen puheensa Tech Stagella ovat:

Arkeologia pimeässä

GUE-ohjaaja ja fotogrammetrian asiantuntija John Kendall puhuu fotogrammetrian käyttämisestä dokumentoimaan arkeologisia kohteita tulvivien luolien sisällä. John puhuu Euroopassa ja Etelä-Amerikassa toteutettavien hankkeiden kanssa näiden hankkeiden haasteista ja mahtavista tuloksista.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing lanseeraa pian uuden tietokonevalikoimansa, erilliset HUD:t ja uuden rinnassa kiinnitettävän CCR:n. Langattoman tiedonsiirron ansiosta tule kuulemaan John Kendallin esittävän yleiskatsauksen uusista leluista sekä saavan esikatselun CCR:stä.

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – jotka isännöivät kymmeniä kaiuttimia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille VR-sukelluskokemuksista, esittelyallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen – rekisteröidy tätä saadaksesi lippusi epäilemättä vuoden 2024 sukellustapahtumaan Australiassa. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa, ja tapahtumapaikalle on helppo saapua lukuisten liikennevaihtoehtojen ansiosta, joten kirjaa päivämäärät päiväkirjaasi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikenlaista sukellusta.