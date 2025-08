Australian merensuojelutoimet

Australian Marine Conservation Societyn toimitusjohtaja Paul Gamblin on ANZ / Inspiration Stagella Sydneyn... GO Sukellusnäyttely syyskuussa, ja hän puhuu Australian luonnonsuojelun eri näkökohdista.

Lumouduttuaan teini-ikäisenä Länsi-Australian rannikosta ja Ningaloon riutasta ja tehtyään vapaaehtoistyötä kilpikonnatutkimuksessa siellä 1990-luvulla, Paul toimi 2000-luvun alussa alkuperäisen Ningaloon suojelukampanjan tiedottajana (jossa AMCS:llä oli keskeinen rooli). Kampanja edisti suojelua ja saavutti maailmanperintökohteen paikan.

Sen jälkeen Paul johti WWF-Australian työtä avomerellä sijaitsevien riuttojen ja saarten suojelemiseksi öljy- ja kaasuntuotannolta. Se oli osa WWF:n yhteisiä ponnisteluja, jotka loivat Kimberleyn suojelustrategian ja maailman suurimman merensuojelualuejärjestelmän Australian liittovaltion vesillä (ja Etelämantereella). Työskennellessään Euroopassa WWF Internationalin kanssa Paul oli kampanjan arkkitehti, jonka tarkoituksena oli herättää maailman johtajat tietoon valtamerten suojelun kiireellisestä tarpeesta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.

Ennen toimitusjohtajan rooliin siirtymistään Paul toimi AMCS:n WA-johtajana ja johti Suojaa Ningaloo kampanjassa upean Exmouthinlahden, Ningaloo'n, suojelemiseksi teollistumiselta ja työskenteli useiden Länsi-Australian ja kansallisten valtameri-, luonto- ja ilmastoprioriteettien parissa.

GO Diving Show järjestetään Sydney Showgroundilla 6.-7. syyskuuta

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 6-7 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – joissa tavataan kymmeniä puhujia ympäri maailmaa. Tarjolla on myös monia interaktiivisia ominaisuuksia niin nuorille kuin vanhoillekin, kuten VR-sukelluskokemuksia, demonstraatioallas, kokeiluallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

