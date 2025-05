Herätä aistisi Anthony's Key Resortissa

Me kaikki tiedämme, että sukelluksella on zenmäinen ominaisuus, joka tuo mieleen rauhallisuuden ja rentoutumisen tunteen, mutta miksi et nostaisi tätä seuraavalle tasolle mukaansatempaavalla retriitillä, joka yhdistää sukellusta ja snorklausta joogaharjoituksiin, mukaan lukien ainutlaatuinen vedenalainen sessio?

Mesoamerikan valliriutan reunalla sijaitseva pitkään toiminut Anthony's Key Resort on ollut sukeltajien suosikkikohde vuosikymmenten ajan, kun etsitään täydellistä yhdistelmää luonnonkauneutta ja mukaansatempaavia aktiviteetteja.

Family owned and run, the nine-acre resort boasts a range of unique accommodations, from waterfront bungalows offering a ringside view of the Caribbean, to secluded hillside retreats promising peaceful privacy. All feature air-conditioning, ceiling fan, mini refrigerator and coffee-maker. You won’t find telephones or TVs in the rooms, meaning you can really get away from the stresses of daily life.

Ilmakuva Anthony's Key Resortista

Onko nälkä? Voit nauttia saarten mauista tunnetussa Ankor Seafood Grillissä, joka tarjoilee päivittäin kolme herkullista à la carte -ateriaa, kuten vastapyydettyä hummeria, napsijaa ja kokin nimikkoherkkua, aivan veden äärellä.

Janoatko? Aloita aamusi Coast Coffeen baristoilla AKR:n pääaulassa. He tarjoavat valikoiman ensiluokkaisia, paikallisesti hankittuja kahvipapuja ja voivat valmistaa täydellisen kupillisen kahvia sekä teetä ja herkullisia kylmiä juomia. Tämä on myös loistava pieni iltapäivän irtiottopaikka.

AKR-allasbaari on ihanteellinen paikka viilentyä virkistävän cocktailin äärellä – ja jos pulahdat veteen, sinun ei tarvitse edes poistua altaasta!

Kutsuva allasbaari on yksi Anthony's Key Resortin kolmesta baarista.

Päivän ja illan mittaan vierailla on valittavanaan kaksi muuta houkuttelevaa baaria – Frangipani Bar and Lounge sekä Ankor Bar. Tarjolla on laaja valikoima juomia oluista, viineistä ja väkevistä alkoholijuomista lomakeskuksen nimikkococktaileihin. Nämä ovat täydellisiä paikkoja täydentämään koko päivää nauttien kaikesta, mitä AKR:llä on tarjota.

Majoitus, ruoka ja juoma ovat siis kunnossa, mutta haluatpa sitten käyttää Anthony's Key Resortia tukikohtana Roatanin vedenalaisiin ihmeisiin tutustumiseen, tutustua Karibian saaren ylle sijoittuviin nähtävyyksiin tai vain rentoutua arjen stressistä ja paineista, lomakeskus tarjoaa kaiken tarvitsemasi.

Mene tutkimaan…

Lomakeskuksen laguunin vedet ovat tyyniä ja hiljaisia ​​useimpina päivinä vuodesta, ja kajakkimelonta tai sup-lautailu on loistava tapa viettää aamu tai iltapäivä. Voit meloa rauhassa lomakeskuksen ympäristössä tai suunnata Bailey's Keylle etsimään hiljaista rantaa siestaa varten.

Jos olet saanut tarpeeksesi suolavedestä joksikin aikaa, voit silti virkistäytyä pulahtamalla Anthony's Keyn 30 x 60 metrin kokoiseen maahan upotettuun makean veden uima-altaaseen. 4 metrin syvyytensä ansiosta se sopii täydellisesti uintiin tai vain rentoutumiseen seikkailupäivän jälkeen.

Vietä aikaa Maya Keyssä

Voit myös suunnata Maya Keyn yksityiselle saaren lomakohteelle. Siellä voit kävellä saaren kauniissa ja asiantuntevasti hoidetuissa puutarhoissa tai tutustua eläinten suojelualueeseen, jossa on ystävällisiä kapusiiniapinoita, eksoottisia lintuja ja viidakkokissoja, jotka kaikki ovat kotoisin alueelta. Yksityisten rantojen ja laiturin turkoosit vedet tarjoavat vastustamattoman houkutuksen snorklaukseen. Kun olet valmis nostamaan jalkasi ylös, voit rentoutua 5,000 neliömetrin terassilla, jolla on myös houkutteleva 70,000 XNUMX litran uima-allas.

Mennä sukeltamaan

Anthony's Key Resort has been ranked as one of the top dive resorts for over 50 years, so whether you are taking your first evä steps into the world of diving – AKR is a great location to get your entry-level certification – or expanding your diving skillset, or just wanting to explore the waters off Roatan, the Anthony’s Key Resort Dive Shop is your port of call.

Keskuksella on käytössään laivasto moderneja Pro 42- ja Pro 48 -sukellusveneitä (saaren suurimpia), ja viiden–puolen tunnin venematkan säteellä on peräti 35 erilaista sukelluskohdetta. Tarjolla on kolme päivittäistä venesukellusta sekä kaksi kertaa viikossa yösukelluksia, ja päivittäin järjestetään myös säännöllisesti snorklausretkiä omalla 30-metrisellä snorklausveneellä.

Anthony's Key Resortilla on sukellusveneiden laivasto.

Roatanin vesien keskilämpötila on noin 80 Fahrenheit-astetta ympäri vuoden, ja erinomaisen näkyvyyden ansiosta se tekee niistä upean paikan laitesukeltajille. Joitakin suosituimpia kohteita ovat 230-jalkainen El Aguilan hylky, joka uppoamisen jälkeen vuonna 1989 pelastettiin ja AKR toi Roatanille vuonna 1997 ja upposi 100 metriin keinotekoisena riuttana – se tekee edelleen hienon sukelluksen hurrikaani Mitchin runtelemasta huolimatta; Odysseyn hylky, joka on toinen AKR:n keinotekoisten riuttojen ohjelmaan kuuluva 300 jalkaa pitkä hylky, joka on 120 jalkaa pitkä ja yksi saaren suurimmista hylkyistä ja sijaitsee nyt XNUMX metrin päässä pohjoisrannikolta; ja tietenkin Anthony's Key Resortin kuuluisa haisukelluspaikka, jossa vieraat voivat päästä lähelle useita Karibian riuttahaita.

Sukelluskaupassa on laaja valikoima vuokravälineitä, joten sinun ei tarvitse huolehtia omien varusteiden kantamisesta, jos et halua. AKR:ssä sijaitsevat myös Cornerstone Medical Services ja Hyperbaric Chamber, jotka lisäävät sukeltajien mielenrauhaa.

Tai rentoutua…

Jos rentoutuminen on lomasi avainasemassa, Ixora Spassa on kaksi hierontahuonetta, kasvohoitohuone ja kynsienhoitohuone, joissa voit nauttia laajasta valikoimasta hierontoja, kokovartalokääreitä, kasvohoitoja sekä jalka- ja manikyyrejä.

And nothing relaxes the mind more than a bit of retail therapy, and you can browse the on-site Seaside Gifts and Kuva for handcrafted jewelry, T-shirts, postcards, sunglasses, and much more.

Melontaa Anthony's Key Resortissa

Sukella tai rentoudu – tai mikset tekisi molempia?

Voit saada sukelluskuntosalin ja rentoutua erityisellä viikon mittaisella joogaretriitillä elokuussa.

Joogaretriitti (23-30 elokuu 2025) sisältää seitsemän yön majoituksen joko rinteellä tai rannalla sijaitsevassa bungalowissa, kolme ateriaa päivässä, sukellusta tai snorklausta, delfiinien kohtaamisen, erilaisia ​​ryhmäaktiviteetteja (tervetuloa- ja päätöspiirit, ryhmäillalliset ja iltatilaisuudet), retken Maya Keylle sekä erilaisia ​​joogatunteja, kuten auringonnousujoogaa, sup-lautajoogaa ja ainutlaatuisen vedenalaisen joogakokemuksen.

Pakettiin sisältyvät myös lentokenttäkuljetukset, tervetuliaiscocktail ja perehdytys, ilmaiset kajakit ja sup-laudat sekä ilmainen Wi-Fi huoneissa ja yleisissä tiloissa.

Hinnat vaihtelevat Hill Superior -bungalowin 1,282 1,457 dollarista Key Superior -bungalowin XNUMX XNUMX dollariin. Hinnat ovat per henkilö yhden tai kahden hengen majoitukseen eivätkä sisällä veroja.

Joogaretriitti Anthony's Key Resortissa

Linda Sue Dingel

Linda is a PADI Course Director and DAN ohjaaja Trainer with over 45 years of global traveling and diving experience, and more than 3,500 logged dives, and she will be bringing her expertise and passion for exploration to the island, sharing insights and inspiration with fellow divers.

Linda on Guinnessin ennätysten kirjassa kahdesta Dixie Diversin kanssa Deerfield Beachillä, Floridassa, tehdystä tapahtumasta – pisimmästä vedenalaisesta ihmisketjusta (2018) ja suurimmasta vedenalaisesta siivouksesta (2019).

She was the former Director of Scuba Operations at the USA’s first dive center, Dive N Surf, in Redondo Beach, Kalifornia.

Terri ja Linda Sue yhdessä sukelluksella Anthony's Key Resortissa

Terri Zimmerman

Terri is a certified yoga ohjaaja, and she will be providing her expertise with a holistic approach that integrates physical postures, breathwork and mindfulness. Terri’s personalised classes enhance overall well-being and integrate our connections to nature, both above and below the waterline.

Hänet tunnetaan eloisista ja dynaamisista vinyasa flow -tunneistaan, joihin on yhdistetty voimaa lisääviä liikkeitä, jotka saavat oppilaat tuntemaan olonsa inspiroituneiksi ja keveiksi.

Terri opettaa myös Yin-joogaa ja joogan alkeiskursseja, mikä tarkoittaa, että kaikki oppilaat pitävät hauskaa joogamatolla ja tuntevat olonsa silti haastavaksi. Näin kaiken tasoiset oppilaat voivat yhdistää voimansa joogaharjoitukseen.

Photographs by Walt Stearns and AKR Kuva Roatan