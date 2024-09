Yleiset sukellusvammat, etäsukellusonnettomuudet ja DAN Hotline

Diver Alert Networkin arvostettu lääketieteellisten palveluiden varatoimitusjohtaja tohtori Matias Nochetto pitää inspiraatiota ja opettavia esityksiä avajaisissa. GO Diving Show ANZ (tapahtuu Sydney Showgroundissa 28.-29. syyskuuta).

Dr Nochetto became a certified diver in 1994 and an SSI ohjaaja in 1999. He completed his medical koulutus in 2001 at Universidad de Buenos Aires (UBA), in Argentina. He later enrolled in a three-year clinical and research fellowship in hyperbaric and diving medicine in Mexico City.

With a background in toxicology and an interest in marine life, he was invited to lecture for a DAN-UHMS CME course in Cozumel in late 2001. Since then, he started working part-time with DAN, offering lectures, koulutus events, translating koulutus programmes, and promoting DAN’s mission throughout South America and the Caribbean.

Vuonna 2006 hänelle tarjottiin kokopäiväistä tapaamista DANin pääkonttoriin Durham NC:ssä, jossa hän on ollut vuodesta 2007.

Nykyään tohtori Nochetto on lääketieteellisten palveluiden johtaja DANissa, missä hän johtaa Divers Alert Networkin selkäranka. Hän johtaa ensihoitajien, sairaanhoitajien ja lääkäreiden ryhmää neljällä mantereella, joka käsittelee yli 3,500 5,000 hätäpuhelua viidellä kielellä ja noin XNUMX XNUMX lääketieteellistä kyselyä vuodessa maailmanlaajuisesti.

DANissa hän työskentelee myös tiimin kanssa kehittääkseen ja toteuttaakseen erilaisia ​​DAN-lääketieteellisiä ohjelmia eri tasoilla, maallikoista terveydenhuollon ammattilaisiin.

Nochetto on kurssijohtaja DAN-UHMS Diving Medicine Course -kurssilla, joka on tällä hetkellä lajissaan pisin CME-ohjelma, joka on kouluttanut lääkäreitä sukelluslääketieteessä vuodesta 1982 lähtien. Hän on usein vierailevana opettajana sukelluslääketieteen kursseilla ja ohjelmilla kansainvälisesti.

He authored and co-authored several articles, scientific publications, and koulutus programmes for DAN and other institutions or organizations. He is also a member of DAN’s Institutional Review Board since its conception in 2010.

Yleiset sukellusvammat, etäsukellusonnettomuudet ja DAN Hotline

Älä missaa DANin sukellusterveys- ja turvallisuusseminaaria, jonka esitteli tohtori Matias Nochetto, ANZ/Inspiration Stagella sunnuntaina 29. syyskuuta klo 1 alkaen.

Tohtori Nochetto, DAN:n lääketieteellisten palveluiden johtaja, keskustelee yleisistä sukellusvammoista (oireet, ensiapu, hoito), etäsukellusonnettomuuksista (haasteet ja tapausesimerkit) ja DANin hätänumerosta.

Tämä on varmasti mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä seminaari, olit sitten uusi sukeltaja, kokenut sukeltaja tai kokenut tekninen sukellusveteraani.

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – jotka isännöivät kymmeniä kaiuttimia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille VR-sukelluskokemuksista, esittelyallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen – rekisteröidy tätä saadaksesi lippusi epäilemättä vuoden 2024 sukellustapahtumaan Australiassa.