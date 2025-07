Divers Alert Network esittelee vuoden 2025 harjoittelijat

Divers Alert Network (DAN) esittelee ylpeänä vuoden 2025 harjoittelijansa – Sam Crenshawin, Tyler Hortonin, Anna Krylovan ja Samantha Nosalekin.

DANin harjoitteluohjelma käynnistettiin vuonna 1999 antamaan päteville ehdokkaille arvokasta kokemusta sukellusturvallisuustutkimuksesta. Vaikka ohjelma on edelleen tutkimuspainotteinen, sen laajuus on laajentunut vuosien varrella kattamaan projekteja, jotka keskittyvät DANin muihin tehtävän osa-alueisiin auttaakseen ensiapua tarvitsevia sukeltajia ja edistääkseen sukellusturvallisuutta koulutuksen avulla. Nykyään DANin harjoittelijat osallistuvat monenlaisiin aktiviteetteihin, kuten kenttätyöhön, laboratoriotutkimuksiin, tiedotustyöhön, koulutusohjelmien kehittämiseen ja muihin sukellusturvallisuutta edistäviin projekteihin.

Sam Crenshaw on Yhdysvaltain rannikkovartioston luutnantti ja sukellusmestari. Hän suoritti meritekniikan kandidaatin tutkinnon Texas A&M Maritime Academyssa Texas A&M Universityssä Galvestonissa. Samin rannikkovartioston uraan on kuulunut kauppa-alusten tarkastaminen Philadelphiassa ja New Jerseyssä, merionnettomuuksien tutkiminen Baton Rougessa ja osallistuminen erikoistuneeseen meriteollisuuden koulutusohjelmaan, joka keskittyy rannikkovartioston suorittamiin sukellus- ja snorklausalusten onnettomuuksien tutkintoihin. Hän päätti työskennellä DANin kanssa osana tätä ohjelmaa ymmärtääkseen paremmin sukellusonnettomuuksien monimutkaisuuksia ja edistääkseen Yhdysvaltain rannikkovartioston ja DANin yhteisiä ihmishenkiä pelastavia turvallisuusetuja.

Tyler Horton, syntyisin Indianasta, valmistui Daytonin yliopistosta vuonna 2022 biologian kandidaatiksi ja sivuaineina neurotieteet ja espanja. Valmistumisensa jälkeen hän toimi kansainvälisen kansanterveysjärjestön toiminnanjohtajana, joka on omistautunut rinta- ja kohdunkaulansyövän varhaiseen seulontaan ja ennaltaehkäisevään hoitoon. Sen jälkeen hän vietti vuoden yksin reppureissaten ympäri maailmaa, toteuttaen unelmalistansa seikkailuja ja rakastuen laitesukellukseen matkan varrella. Tyler on innoissaan voidessaan yhdistää intohimonsa vedenalaiseen maailmaan ja turvallisuuteen tieteellisen tutkimuksen taustaansa liittyessään DANin tutkimusharjoitteluohjelmaan tänä kesänä.

Anna Krylova on meritieteilijä, joka on kiinnostunut käyttäytymisekologiasta, luonnonsuojelusta ja innovatiivisesta tarinankerronnasta. Vuonna 2024 hän suoritti meribiologian maisterin tutkinnon Northeastern Universityssä, jossa hän tutki ryhävalaiden ravinnonetsintädynamiikkaa Kalifornian rannikolla väitöskirjaansa varten. Jatko-opiskeluaikana Anna alkoi jatkaa vedenalainen valokuvaus ja hänestä tuli AAUS:n tieteellinen sukeltaja, joka tutki monimuotoisia ekosysteemejä Massachusettsissa, Panamassa, Washingtonissa ja Kaliforniassa. Aiemmin hän suoritti meribiologian kandidaatin tutkinnon valokuvajournalismin sivuaineena Northeasternissa, tehden mustekalan naamiointitutkimusta meribiologisessa laboratoriossa ja hioen tutkimus- ja visuaalisen tarinankerronnan taitojaan. Hän haluaa kehittää markkinointiosaamistaan ​​harjoittelunsa aikana auttaakseen edistämään vahvempia yhteyksiä yleisön ja valtamerten välillä.

Samantha Nosalek on toisen vuoden opiskelija Pohjois-Carolinan yliopistossa Chapel Hillissä ja suorittaa biolääketieteen tekniikan tutkintoa Lampen yhteisessä biolääketieteen tekniikan laitoksella. Hän on NAUI:n sukelluspäällikkö, jolla on sertifikaatit edistyneistä nitroksi- ja dekompressiomenetelmistä, ja hän tekee vapaaehtoistyötä SEAKERSissa, voittoa tavoittelemattomassa sukellusjärjestössä, joka sijaitsee hänen kotikaupungissaan Concordissa, Pohjois-Carolinassa. Hän odottaa innolla vahvan pohjan rakentamista sukellustutkimuksen perusteille harjoittelunsa aikana.