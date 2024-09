Meriarkeologi, valtamerten puolestapuhuja ja tekninen sukeltaja tohtori Matt Carter on Tech Stagella GO Diving Show ANZ Sydneyssä kuun lopussa.

Vuodesta 2003 lähtien hän on työskennellyt vedenalaisissa arkeologisissa projekteissa 13 eri maassa aina 2,800 3 vuotta vanhan foinikialaisen haaksirikon kaivamisesta Espanjassa ja johtanut tutkimusmatkoja Bikini-atollin ja Chuuk-laguunin haamulaivastojen XNUMXD-mallintamiseen.

Vuonna 2009 Matt sai Our World-Underwater Scholarship Societyn (OWUSS) Australasian Rolex -stipendin, jossa hän tutustui rebreatherien käyttöön tieteellisessä sukelluksessa. Siitä lähtien hän on ollut edelläkävijä CCR:n ja fotogrammetrian käytössä meriarkeologiassa, ja hän on erikoistunut toisen maailmansodan hylkyjen kartoittamiseen ja arviointiin Australiassa ja Tyynellämerellä.

Matt on Explorers Clubin kansainvälinen stipendiaatti ja EC50-palkinnon saaja, Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) entinen varapresidentti ja Uuden-Seelannin edustaja ICOMOSin kansainvälisessä vedenalaisen kulttuuriperinnön komiteassa (ICUCH). Hän on myös toiminut erikoisjuontajana televisiosarjassa Coast: New Zealand, joka on jatkoa BBC:n tuottamasta brittiläisestä Coast-sarjasta, ja hän on aiheiden asiantuntija Yhdistyneissä Kansakunnissa, Kansainvälisessä luonnonsuojeluliitossa (IUCN). ), Tyynenmeren alueellisen ympäristöohjelman (SPREP) sihteeristö ja Australian hallitus.

Yhdistämällä tieteellistä, kaupallista ja teknistä sukellusta yli vuosikymmenen ajan Matt toimii nyt tutkimusjohtajana Major Projects Foundationissa. Hän työskentelee suojellakseen meren ekosysteemejä, kulttuureja ja elinkeinoja, joita uhkaavat toisen maailmansodan saastuttavat haaksirikot Sinisen Tyynenmeren yli.

Mattin puhe GO Diving Show ANZ:ssa on:

Sinisen Tyynenmeren haamuhylkyt

Tri Matt Carter - Sinisen Tyynenmeren haamuhylkyt 2

GO Diving Show ANZ

Tämä vuosittainen tapahtuma, joka järjestetään tänä vuonna 28-29 syyskuu klo Sydney Showground Olympiapuistossa, tavoitteena on esitellä vedenalaisen maailman parhaat puolet kaikille aloittelijoista, jotka harkitsevat sukeltamista tai ovat suorittaneet peruskurssinsa, edistyneisiin sukeltajiin aina teknisiin sukeltajiin ja veteraani CCR:ään. sukeltajat.

On olemassa joukko vaiheita - Main Stage, the Kuva Stage, Australia/Uusi-Seelanti Stage, Inspiration Stage ja Tech Stage – jotka isännöivät kymmeniä puhujia ympäri maailmaa sekä monia interaktiivisia ominaisuuksia, jotka sopivat nuorille ja vanhoille, VR-sukelluskokemuksista ja kokeilusukelluksista. , esittelyallas ja paljon muuta.

Lavojen ja kohteiden ympärillä on laaja valikoima näytteilleasettajia matkailutoimistoista ja matkanjärjestäjistä lomakeskuksiin, liveaboardeihin, koulutus virastot, jälleenmyyjät, valmistajat ja luonnonsuojeluorganisaatiot.

2024 GO Diving Show UK, joka järjestetään nyt viidettä kertaa, houkutteli viikonloppuna yli 10,000 10,000 osallistujaa ja käsitti XNUMX XNUMX neliömetrin näyttelytilaa, ja Australian ja Uuden-Seelannin variantti pyrkii saavuttamaan tämän tason tulevina vuosina.

Pääsy avajaistapahtumaan GO Diving Show ANZ on täysin ilmainen – rekisteröidy tätä saadaksesi lippusi epäilemättä vuoden 2024 sukellustapahtumaan Australiassa. Paikan päällä on runsaasti pysäköintitilaa, ja tapahtumapaikalle on helppo saapua lukuisten liikennevaihtoehtojen ansiosta, joten kirjaa päivämäärät päiväkirjaasi nyt ja valmistaudu eeppiseen viikonloppuun, jossa juhlitaan kaikenlaista sukellusta.